Cameron Dicker, el pateador más preciso de la historia de la NFL, tiene unas cuantas historias relacionadas con el fútbol.

Están los partidos que la estrella de Los Angeles Chargers jugaba de pequeño en Shanghái. Están también las horas imitando las heroicidades de Steven Gerrard en Anfield mientras, en su etapa escolar en Texas, elegía el fútbol antes que el fútbol americano. Incluso hubo un encuentro fortuito con David Beckham que lo dejó boquiabierto y a uno de sus amigos más cercanos absolutamente furioso.

Pero la historia que Dicker se guarda para el final es quizá el retrato más honesto y cómico de su afición por el fútbol. A lo largo de su carrera, se ha cruzado con algunas de las mayores estrellas que pueden ofrecer ambos deportes, pero la historia con la que elige cerrar es la del día en que conoció, nada menos, que a Jesse Lingard.

"Esa fue una de las cosas más graciosas", cuenta a GOAL.

Por entonces, Dicker era un rookie no drafteado y luchaba por su carrera profesional con Los Angeles Rams, vigentes campeones de la Super Bowl. Eso significaba que cada día estaba rodeado de grandeza. Se giraba y veía a Aaron Donald, quizá el mejor jugador defensivo de la historia de la NFL. Miraba en otra dirección y vislumbraba a Matthew Stafford lanzando para Cooper Kupp. Había campeones por todas partes, pero también eran sus compañeros.

Y entonces, un día de junio, durante unos durísimos entrenamientos de pretemporada, apareció Lingard y, en ese momento, Dicker no era una promesa de la NFL; era un aficionado al fútbol. Era como cualquiera, solo que muchísimo mejor chutando.

"Pensé: '¡Madre mía, ese es JLingz!'", dice. "Fue el momento más increíble de todos. En ese momento estaba en el United, y me hizo mucha gracia. Aquí estaba yo, en la cima del fútbol americano en ese momento, y, simplemente por cómo crecí, yo no veía fútbol americano de pequeño. La verdad es que no me importaba tanto. Estaba bien estar con los Rams, pero no me importaba hasta el punto de pensar: 'Madre mía, es JLingz'.

"Así que fui, me hice una foto con Jesse Lingard y pensé que era el momento más increíble de todos."

Desde entonces ha habido muchos momentos increíbles. Dicker no terminó de asentarse ni en los Rams, ni en los Baltimore Ravens, ni en los Philadelphia Eagles. Sin embargo, sí acabó teniendo su oportunidad en Los Angeles Chargers. En cuatro temporadas como pateador de los Chargers, Dicker se ha consolidado como uno de los mejores de toda la liga, hasta el punto de que actualmente ostenta el récord histórico de precisión. "Dicker the Kicker", como se le conoce cariñosamente, se ha convertido en una estrella por derecho propio.

Sin embargo, su camino hacia el estrellato no comenzó en el campo de fútbol americano, sino en el terreno de juego, y el fútbol sigue siendo un rasgo definitorio en la vida del mejor pateador de la NFL.