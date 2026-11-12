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One-cap wonders England 1:1GOAL

Los futbolistas que solo han jugado un partido con Inglaterra: El exclusivo club del que algunos se burlan, pero que sus miembros atesoran

Solo unos pocos elegidos tienen la oportunidad de representar a su país, por lo que incluso disputar un solo partido internacional debe considerarse un logro extraordinario.

Chris Burton
Traducido por

  • Inglaterra disputó el primer partido internacional de la historia el 30 de noviembre de 1872, cuando se enfrentó a Escocia en Hamilton Crescent, en Partick, Glasgow. Como las sustituciones no se introdujeron hasta 1958 y no llegaron al Mundial hasta 1970, recibieron una internacionalidad los 11 futbolistas incluidos en cada alineación titular.

    Con los años se ha formado un club exclusivo, integrado por quienes han tenido la suerte de representar a su país. En el caso de la selección masculina de Inglaterra, 1.301 futbolistas han vestido la emblemática camiseta con tres leones rugientes.

    Si se tiene en cuenta cuántos jugadores han podido ser convocados a lo largo de los últimos 154 años, se trata de una lista selecta. Algunos nombres, como es comprensible, destacan más que otros, con Harry Kane a punto de hacer historia al disputar su partido número 126 con Inglaterra, mientras que Peter Shilton, Wayne Rooney, David Beckham, Steven Gerrard, Bobby Moore, Ashley Cole, Bobby Charlton, Frank Lampard y Billy Wright también han alcanzado el centenar de internacionalidades.

    En el otro extremo, algo más de 350 futbolistas solo han disputado un partido con la selección absoluta de Inglaterra. Sus respectivas carreras internacionales quizá terminaron en un abrir y cerrar de ojos, lo que ha dado pie a algún que otro comentario despectivo o burlón, pero quienes forman parte de ese grupo están, con razón, orgullosos de lo que han conseguido.

  • Plazo de preaviso

    Matt Jarvis England 2011
    Getty

    Capello convocó a Jarvis tras destacar en el Wolves.

    Desde el momento en que se golpea un balón en el jardín de casa, en el parque del barrio o en una calle asfaltada, el gran sueño es llegar a ser profesional, competir por títulos y jugar con la selección. La inmensa mayoría no dará ni el primer paso hacia ese objetivo, y mucho menos estará cerca de alcanzarlo.

    Unos pocos sí llegan tan lejos, gracias a actuaciones a nivel de clubes que atraen las miradas. Entonces empieza el debate sobre quién merece las ansiadas convocatorias, mientras los futbolistas mantienen el teléfono cerca cada vez que se aproxima el momento de anunciar la lista.

    Matt Jarvis, que participó en la última iniciativa Midnite Express, contó a GOAL en una entrevista exclusiva que le avisaron con menos de una hora de antelación de su convocatoria con Inglaterra en marzo de 2011. Explicó: «Fue con [Fabio] Capello y recibí un mensaje de texto. Recuerdo que jugamos contra el Villa el sábado, en el primer partido del día. Yo estaba en los Wolves, ganamos 1-0 y marqué. Me había ido a casa y luego había vuelto a Wolverhampton. Entré en la cocina y recibí un mensaje.

    »Después recibí una llamada porque no me lo creía. Era alguien de la FA y me dijo: “Quedan unos 45 minutos para que se anuncie. Necesitas el pasaporte, van a pasar a recogerte”. ¡Así que no te dan mucho tiempo! Puede que ahora haya cambiado, puede que antes fuera diferente y que solo ocurriera así en aquella concentración, pero yo tuve unos 45 minutos antes de que se enterara todo el mundo».

  • Los recién llegados

    Sven-Goran Eriksson England
    Getty

    Eriksson hizo debutar con la selección a varios jugadores durante su etapa en el cargo.

    Mientras hacen las maletas a toda prisa, quienes reciben la llamada del seleccionador de Inglaterra de turno pronto comprenden que siguen los pasos de leyendas y se apoyan en el legado de grandes figuras. Aquel niño que soñaba en el patio del colegio es ahora un internacional de pleno derecho.

    Ser el recién llegado nunca es fácil. Jarvis recuerda así su primera y única concentración con Inglaterra: «Intimidante, para ser sincero. Prácticamente todos los jugadores que estaban allí disputaban la Champions League. Ya habían estado juntos en otras concentraciones y se conocían entre ellos. Yo no conocía personalmente a ninguno, no había jugado en el mismo equipo que ellos, pero todos me acogieron muy bien. Era un grupo estupendo. Yo solo quería salir a entrenar cuanto antes, porque es donde te sientes cómodo. Pero fue genial.

    »En aquella primera reunión pensaba: “¿Dónde me siento?”. Es lo primero que te preguntas al subir al autobús. Es como el primer día de colegio: ¿dónde te sientas? Subí al autobús pensando: “¿Quién se sienta aquí? ¿Dónde hay un sitio libre?”. No quieres ir hasta el fondo y que todos te digan: “Ah, no, lo siento”. Son esas cosas que tienes que ir descubriendo. Y, cuando llega el entrenamiento, todo va genial. Después de entrenar, el ambiente es un poco más relajado. Así que sí, intimida. Al mismo tiempo, es algo que disfrutas mucho. Es algo que te has ganado. Has dedicado toda tu vida a intentar jugar al fútbol y ser lo mejor posible. Y, para mí, jugar con Inglaterra es lo máximo».

    Michael Ball vivió una experiencia parecida. El futbolista nacido en Merseyside fue convocado en varias ocasiones antes de saltar por fin al campo como suplente contra España en febrero de 2001. En declaraciones a GOAL en colaboración con BetBrain, recordó cómo fue llegar al grupo: «Me recordó a mi debut con el Everton. Parecía que no iba a llegar nunca, como cuando eres niño y esperas el día de Navidad, porque ya había estado en varias convocatorias. Estuve en una convocatoria con Kevin Keegan un par de años antes y en otra con Peter Taylor. Me quedé en el banquillo un par de veces.

    »Incluso me dijeron que me... Bueno, ¡casi me dijeron que me cambiara de ropa! Estaba calentando y Ray Clemence era quien se ocupaba de los suplentes en el partido fuera de casa contra Italia. Vino corriendo por la banda y gritaba, así que pensé: “Esta es mi oportunidad”. Empecé a hacer unos estiramientos más y fingí que no le oía. Cuando se acercó, le dije: “¿Sí?”. Y me respondió: “¡Busca a Carra!”. Pensé: “Ah, j*der, ¡que vaya a buscar a Jamie!”. Fue lo más cerca que estuve. Parecía que nunca iba a pasar.

    »Cuando Sven [Goran Eriksson] asumió el cargo, hizo una convocatoria amplia y pensé: “No voy a tener mucho protagonismo en esta”, porque quería ver a otros jugadores. Si hablas con mis amigos, te dirán que mi único partido como internacional cuenta como medio. Pero ponerme la camiseta, después de pasar por todos los niveles de la estructura de Inglaterra, era algo que siempre había querido conseguir. Por fin disputé ese partido y esperaba jugar muchos más. Por desgracia, poco después sufrí una lesión de rodilla y no pude jugar lo suficiente como para entrar en las convocatorias. Sven me llamaba bastante porque quería contar conmigo, pero el club tenía que protegerme: yo necesitaba seguir jugando para el Everton Football Club. Tener que renunciar a varias convocatorias fue muy frustrante. Solo esperaba que volviera a presentarse la oportunidad.

    »La irrupción de Ashley Cole y Wayne Bridge y todo eso, junto con mi traslado a Escocia y los dos años que pasé lesionado, frenó mi carrera con Inglaterra. Siempre mantienes la esperanza de que algún día pueda volver a pasar, pero cuando tienes delante a jugadores así... Era un objetivo que tenía desde niño. Alex Ferguson solía hablarme de Inglaterra y de los laterales izquierdos que tenía por delante, porque no había muchos: Stuart Pearce estaba llegando al final de su carrera. Mantienes ese objetivo durante años, así que poder debutar por fin y jugar ese partido fue una alegría enorme para mí y para mi familia. Sentía que llevaba mucho tiempo persiguiéndolo. Pero tenía 19 años y me convocaban desde los 17, así que era como esperar una Navidad que nunca llegaba. Cuando por fin llegó, me alegré muchísimo».

  • Elevando el listón

    England squad Fabio Capello Wayne Rooney John Terry Frank Lampard
    Getty

    Las convocatorias de Inglaterra siempre están repletas de superestrellas que han ganado títulos.

    Destacar en el fútbol nacional es una cosa, pero estar a la altura en el panorama internacional es otra muy distinta. Te enfrentas a los mejores de los mejores, a estrellas que han conquistado los títulos más prestigiosos y brillado en los escenarios más importantes.

    ¿Sube mucho el nivel al pasar del fútbol de clubes a la selección de Inglaterra? Jarvis, que se encontró compartiendo vestuario con jugadores como Rooney, John Terry y Frank Lampard, explicó: «Eso es lo que pensaba al llegar: si me meto en medio de uno de esos rondos, ¡no salgo nunca! Son jugadores de primerísimo nivel. Creo que sí, que en mi caso hubo un salto de nivel, porque entonces estaba en el Wolves y luchábamos por evitar el descenso. Cuando llegas a la selección de Inglaterra y te encuentras con jugadores como los que acabas de mencionar, sí, hay un salto.

    »Pero eso es lo que te estimula como jugador y donde quieres estar. Siempre intentas progresar, mejorar. Y cuando entrenas y aprendes de jugadores que tienen tanta experiencia, que han jugado la Champions League, marcado infinidad de goles y sido capitanes de sus equipos y también de Inglaterra, estás en un lugar increíble. Incluso en cosas tan sencillas como unos ejercicios de tiro al final, miras y piensas: “Sí, eso impresiona”. Ya sabes, tirar a puerta. Aunque no se trata solo de tirar a puerta, sino de colocar el balón en las esquinas y marcar goles. Y no hablo solo de Rooney; también estaba Darren Bent y todos los demás jugadores que había allí. Es fantástico verlo. Y piensas: “Bien, eso es un aliciente, eso es lo que tienes que mejorar”. Uno de los primeros días hicimos ejercicios de centros y remates, ¡y a mí me tocaba poner los centros! Piensas: “Menuda presión, tienes que poner un buen balón o Rooney se va a poner a gritarte como un loco”. Es fantástico. Para eso entrenas. Es lo que siempre has querido hacer».

  • Lo ha conseguido

    Michael Ball England 2001
    Getty

    Ball se enfrentó a una dura competencia de jugadores como Cole y Bridge.

    La única aparición de Jarvis con Inglaterra fue contra Ghana en Wembley. Disputó 21 minutos tras salir del banquillo en sustitución de Jack Wilshere, por entonces centrocampista del Arsenal. El partido terminó 1-1 tras un encuentro animado en un escenario emblemático.

    Al saltar al campo, Jarvis, como muchos antes y después que él, había alcanzado la cima del deporte. Cuando regresó al vestuario, no tenía forma de saber que aquella sería su única oportunidad.

    Preguntado por si, al debutar con la selección y esperar que lleguen más partidos, es difícil evitar la sensación de haberse consolidado en el fútbol internacional, Jarvis respondió: «No ocurrió, pero no fue por falta de empeño. Creo que mis actuaciones seguían estando a un gran nivel. Simplemente tuve la mala suerte de que había muchos extremos buenos en aquella época. Estaban Theo Walcott, James Milner, Ashley Young, Aaron Lennon y Stewart Downing, por citar solo a unos cuantos. Estoy encantado de haber podido lograrlo. Sí, hay cierta frustración y rabia porque quieres volver a estar ahí. Pero, para responder a tu pregunta, no, nunca pensé que ya lo hubiera conseguido.

    »Creo que lo hice bien. Creo que entrené bien. Mick McCarthy se portó muy bien conmigo cuando volví a los Wolves. Me dijo: “Enhorabuena, bien hecho, pero ahora ya no eres solo Matt Jarvis, el que juega en los Wolves. Ahora eres Matt Jarvis, internacional con Inglaterra. Los demás van a subir el nivel. Van a entrar en los partidos pensando: ‘Me enfrento a un internacional inglés y no voy a dejar que me supere’”. Y tenía toda la razón, eso fue exactamente lo que pasó. Los equipos me defendían entre dos. Me costaba encontrar espacios y hacer lo que hacía normalmente. Pero eso es un cumplido. Tuve que adaptarme, aprender y cambiar un poco mi forma de jugar. Me hizo mejor jugador. Por desgracia para mí, no se tradujo en otra internacionalidad, pero sí en ser el jugador que más centros puso en Europa y el que más centros acertados dio en Europa. También en convertirme en el fichaje récord del West Ham y volver a hacerlo allí: el que más centros puso en Europa y el que más centros acertados dio en Europa jugando en el West Ham. Así que no fue por falta de empeño».

    Ball, que entró en el descanso del primer partido de Eriksson como seleccionador de Inglaterra, explicó cómo afrontó aquella situación: «Al estar con esos jugadores, veías que muchos de los que habían ido llegando empezaban a consolidarse, como Michael Owen, Steven Gerrard y Rio Ferdinand, entre muchos otros. Todos estaban en la misma convocatoria que yo, así que conocías a unos cuantos. Sentías que merecías estar allí, pero tenías que demostrarles tu valía. Tenías que demostrarlo en los entrenamientos, que eran duros porque estabas rodeado de jugadores de primer nivel. Pero sí sentía que, si me mantenía en forma, tenía una oportunidad. Yo era mayor que Ashley Cole y que Wayne Bridge, así que mi sueño era encadenar los primeros partidos. Si juegas cuatro o cinco, te consolidas, te dan una oportunidad y luego le toca al seleccionador elegir a quien crea mejor.

    »Aunque solo tuve aquella oportunidad, sentí que lo había hecho muy bien. Estuve tomando un poco el pelo a Michael Owen porque mi primer toque fue una pared y él falló una ocasión de las que nunca falla. ¡Habría sido un buen premio extra para mí dar una asistencia en mi debut! Pero creo que jugué bien. Nos enfrentamos a España, que no era como la España de hoy, pero estuvo bien ganar 3-0. No fue en Wembley, sino en Villa Park. Pero sí, en cuanto consigues tu primera internacionalidad, como ocurre con cualquier debut, quieres más. Si marcas un gol, quieres hacer más, quieres ir a por el siguiente objetivo. Así era yo de joven y durante toda mi carrera: eso ya ha pasado, vamos a intentar conseguir el siguiente. Por desgracia, no pude conseguir mi segunda internacionalidad».

  • ¿Estado de forma o reputación?

    Midnite Express Wolves 2026
    Midnite

    Han cambiado los criterios para asignar los asientos en el autobús del equipo

    Históricamente, el reconocimiento internacional llegaba como recompensa al rendimiento en los clubes, que elevaba la cotización de cada futbolista. Se esperaba que un gran momento de forma, aunque fuese pasajero, brindase la oportunidad de demostrar la propia valía entre los mejores.

    Últimamente no siempre ha sido así: la reputación y los logros pasados suelen pesar en la decisión. La selección de Inglaterra dista mucho de ser un grupo cerrado, pero acceder a ella no resulta tan fácil como en generaciones anteriores.

    Ball, exdefensa del Everton, el Manchester City y el Rangers, lo reconoce al hablar de los criterios de selección actuales: «Tengo la sensación de que lleva siendo así bastante tiempo. Siempre he intuido que puede haber presiones de la FA. Oyes rumores procedentes de Brasil sobre la situación de Ronaldo en el hospital y sobre que tiene que jugar la final del Mundial de 1998. ¿Son los patrocinadores? ¿Hay camarillas de por medio? Creo que, si un jugador está en forma, debe ser convocado. Ahora mismo tenemos a Kiernan Dewsbury-Hall en el Everton. Su nivel en los últimos tres o cuatro partidos ha sido extraordinario. Creo que, mientras estén en forma, hay que darles la oportunidad al menos de ir a entrenar y ver de qué son capaces en ese entorno, jugando con futbolistas de primer nivel. Jugar con futbolistas mejores no solo te hace mejor: te ayuda a evolucionar y a añadir cosas a tu juego. Te fijas en todos los jugadores de tu posición y piensas: “¿Puedo incorporar eso a mi juego y absorberlo como una esponja?”».

    «Llevo muchísimo tiempo preguntándome por qué se convoca a jugadores por su reputación y otros que no están en forma siguen teniendo la oportunidad de sumar internacionalidades. Algunos se lo merecen. Si han jugado muchos partidos con la selección, han rendido bien en los torneos y nunca han fallado a Inglaterra, lo entiendo. Pero siempre hay un puñado de jugadores con los que piensas: “Parece un poco injusto que no los hayan convocado, aunque solo sea para que el seleccionador les eche un vistazo”. Creo que Thomas Tuchel lo está intentando, pero hay un par de jugadores más a los que podría observar. Sabe que algunos futbolistas quizá necesiten descansar por sus clubes, así que es una oportunidad para darles ese descanso y fijarse en otros. La incertidumbre es parte de la esencia del fútbol. Ya he hablado antes de dar oportunidades a los jóvenes. Aportan un factor desconocido, algo distinto que el rival no conoce. Ya lo hemos intentado antes y ha salido mal, pero sigo pensando que debemos mantener la confianza y seguir apostando también por los jóvenes».

    Jarvis habló de la competencia por los puestos y de cómo las condiciones pueden inclinarse a veces a favor de unos u otros: «Hay argumentos para todo, ¿no? Yo estaba jugando extremadamente bien en aquel momento. Había estado en las preselecciones de bastantes concentraciones anteriores, pero nunca había entrado en la convocatoria definitiva. Fabio Capello me lo dijo. No hablaba mucho inglés, pero me contó que, después de marcar el sábado en el partido que empezó temprano y que ganamos 1-0, aquel gol me había metido en la lista. Me dijo: “Estabas muy cerca, pero ese gol te ha metido”. Así que, en ese caso, entré por mi estado de forma. Al mismo tiempo, me pregunto si habría entrado de haber estado todos disponibles o si habría pesado más la reputación. No lo sé».

    FBL-ENG-PR-EVERTON-COVENTRYGetty Images

    «Y algunos se han ganado ese derecho. No es una garantía: tienes que jugar semana tras semana y hacerlo bien. Pero, al mismo tiempo, si tienes a alguien como Jude Bellingham, que juega todas las semanas en el Real Madrid y ha sufrido un pequeño bajón de forma, ¿vas a dejar de convocarlo con Inglaterra? No lo tengo tan claro. Creo que el jugador y la posición sí marcan la diferencia. Si eres extremo y estás en racha, es difícil que eso pase desapercibido. En cambio, si eres extremo y llevas mucho tiempo sin marcar ni dar asistencias, la gente lo señalará. Lo mismo ocurre con un delantero. Si has marcado 10 goles en 10 partidos, es bastante difícil que no te convoquen. Con los centrocampistas, los centrales, los defensas y los porteros puede ser un poco más complicado, y así es como te ganas el derecho a seguir en esas convocatorias».

  • Cumbre deportiva

    Patrick Bamford England Andorra
    Getty

    Bamford es otro de los jugadores que solo han disputado un partido con Inglaterra.

    La lista de futbolistas que solo han disputado un partido con Inglaterra incluye a Bill Nicholson, Ian Storey-Moore, Charlie George, Chris Sutton, David Unsworth, Francis Jeffers, Lee Bowyer, David Nugent, Jon Flanagan y Jay Rodriguez. Más recientemente, Lewis Cook, Patrick Bamford, Eddie Nketiah y Taylor Harwood-Bellis se han sumado a ella.

    Quienes ya se han retirado habrán deseado disputar más partidos, mientras que otros aún mantienen la esperanza de añadir una segunda internacionalidad a su palmarés. Pero, pase lo que pase en el futuro, nadie podrá quitarles su condición de internacionales. Sus nombres figuran en los libros de historia, y eso los hace inmortales.

    Preguntado por si jugar con Inglaterra sigue siendo la cima para cualquier futbolista profesional en una época dominada por el espectáculo de la Champions League, Jarvis respondió: «Para mí, diría que sí, sin duda. Ahora mismo estoy mirando mi gorra de internacional. Unas 1.300 personas, no sé cuál es la cifra exacta, han jugado alguna vez con Inglaterra, ¡y yo soy una de ellas! Así que es un honor enorme. Y para mí es la cima. No jugué con Inglaterra en ninguna otra categoría de edad. Fui ascendiendo por las distintas categorías, llegué a la Premier League y después jugué con el primer equipo en Wembley ante ochenta y pico mil aficionados. Esa es la cima. Me gusta todo lo que he hecho a nivel de clubes, me encantó y ojalá pudiera seguir jugando ahora, pero jugar con Inglaterra es la cima».

    Ball respondió a la misma pregunta: «Hace poco tuve la suerte de que me enviaran la gorra conmemorativa. No sabía muy bien qué era, pero ahora ocupa un lugar de honor en mi casa. No soy de los que exhiben cosas por toda la casa, recuerdos y demás. Lo tengo todo guardado en el desván o arrinconado porque mi mujer odia verlo, pero la gorra ocupa un lugar de honor, al menos por ahora».

  • Entrega de la gorra de internacional

    England cap gold Wayne Rooney
    Getty

    Inglaterra entrega gorras azul real, doradas para quienes alcanzan los cien partidos y rojas en reconocimiento a su legado

    El Programa de Legado de la Selección Absoluta Masculina de Inglaterra está dirigido por la Asociación de Fútbol (FA) y entrega a cada jugador que ha representado a la selección absoluta masculina una gorra de terciopelo rojo con un número asignado por orden cronológico. Quien supera las 100 internacionalidades recibe una gorra dorada especial.

    Estas gorras son un recuerdo permanente de lo conseguido. Se entregan desde 1886, tras una propuesta de N. Lane Jackson (fundador de los Old Corinthians), y, en el caso de Inglaterra, lucen una rosa roja sobre terciopelo azul rey. Se han convertido en un símbolo del deporte internacional, no solo del fútbol, y para quienes han tenido la fortuna de hacerse con una prenda tan vistosa valen tanto como cualquier trofeo.

    Preguntado por cuándo reciben los jugadores la suya, ya que no se entregan en el campo de entrenamiento, Jarvis explicó: «Fue bastante tiempo después. Mick McCarthy me la entregó delante de todos en el Wolves, lo cual fue bonito. Ahora estoy esperando la gorra roja, la del legado con el número. ¡A saber cuándo la recibiré! Sé que intentan hacerlo de distintas maneras: puede que vayas al estadio o que te la entreguen en otro lugar. ¿Quién sabe? Pero tengo muchas ganas de recibirla».

  • Recuerdos únicos

    Matt Jarvis England 2011 Ghana
    Getty

    Jarvis siempre recordará su gran noche en el estadio de Wembley

    Con el paso de los años y la llegada de nuevos jugadores para sustituir a los anteriores, es inevitable que haya más futbolistas que disputen un único partido con su selección. Inglaterra no ha tenido ninguno desde 2024 y solo ha habido cinco en lo que va de década, pero siempre habrá algún caso fugaz y alguien que se encuentre en el lugar adecuado en el momento oportuno.

    Disfrutarán de su momento de gloria, quizá bajo los focos más brillantes, y saborearán cada instante. Un solo partido puede no constituir una trayectoria internacional especialmente destacada, pero deja recuerdos para toda la vida y ofrece la oportunidad de llevarse objetos únicos que nadie más en el mundo puede decir que posee.

    Puede que hoy en día las fotos y los vídeos estén de moda, pero también tiene su valor llevarse algo más tangible de las concentraciones de Inglaterra: nunca se sabe cuándo, o si, habrá una próxima vez. Jarvis se aseguró de guardar varios recuerdos. El exextremo del Wolverhampton y del West Ham cuenta: «Tengo mi camiseta firmada por todos los compañeros. Además, el encargado del material de Inglaterra por aquel entonces era aficionado del Wolverhampton. Me consiguió la camiseta de Asamoah Gyan, que marcó en aquel partido. Así que tengo la camiseta de Gyan y la mía. También tengo un par de fotos y una placa. Como recuerdo, aún conservo las botas que llevé. No volví a ponérmelas. Están en una vitrina y todavía tienen hierba pegada. Son pequeños detalles como esos.

    «Intenté disfrutarlo todo. Antes del partido sabía que estaba en el banquillo, pero sales, das una vuelta por el estadio e intentas fijarte en todo. Durante el calentamiento, miras a tu alrededor e intentas empaparte de todo. Recuerdo con total nitidez el calentamiento. Después del descanso, corría de un lado a otro por la banda y miraba atrás, esperando que me llamaran. Solo recuerdo que alguien me hizo una seña para que volviera y salí corriendo. Me quité la camiseta y estaba listo para entrar. Son cosas que guardo en la memoria.

    «Y una de las mejores cosas de todo aquello para mí es que estaba en Wembley. Podría haber estado en cualquier parte del mundo, jugando fuera de casa en Azerbaiyán, por ejemplo. Pero estaba en Wembley. Así que pude vivirlo con toda mi familia, todos mis amigos, todos los aficionados del Wolverhampton, los del Gillingham y, por lo visto, también los del West Ham y el Norwich. Con todo el mundo. Pude vivirlo y cada uno tiene su propio recuerdo de aquello. Todo eso sigue conmigo y es algo muy bonito. Yo tengo mi experiencia, pero los demás tienen su propia versión y luego podemos hablar de ello. Es algo que valoro muchísimo».

    Hay tres jugadores que aún no han debutado con Inglaterra en su última convocatoria: el portero del Brighton Jason Steele, el mediapunta del Fulham Josh King y el centrocampista del Borussia Dortmund Jobe Bellingham (hermano de Jude, el galáctico del Real Madrid). Puede que acaben jugando muchos partidos con la selección o que no lleguen a disputar ninguno. Pero, si suman una internacionalidad, se convertirá en un recuerdo muy preciado, diga lo que diga cualquiera sobre el club al que pasarán a pertenecer.