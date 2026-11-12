La única aparición de Jarvis con Inglaterra fue contra Ghana en Wembley. Disputó 21 minutos tras salir del banquillo en sustitución de Jack Wilshere, por entonces centrocampista del Arsenal. El partido terminó 1-1 tras un encuentro animado en un escenario emblemático.
Al saltar al campo, Jarvis, como muchos antes y después que él, había alcanzado la cima del deporte. Cuando regresó al vestuario, no tenía forma de saber que aquella sería su única oportunidad.
Preguntado por si, al debutar con la selección y esperar que lleguen más partidos, es difícil evitar la sensación de haberse consolidado en el fútbol internacional, Jarvis respondió: «No ocurrió, pero no fue por falta de empeño. Creo que mis actuaciones seguían estando a un gran nivel. Simplemente tuve la mala suerte de que había muchos extremos buenos en aquella época. Estaban Theo Walcott, James Milner, Ashley Young, Aaron Lennon y Stewart Downing, por citar solo a unos cuantos. Estoy encantado de haber podido lograrlo. Sí, hay cierta frustración y rabia porque quieres volver a estar ahí. Pero, para responder a tu pregunta, no, nunca pensé que ya lo hubiera conseguido.
»Creo que lo hice bien. Creo que entrené bien. Mick McCarthy se portó muy bien conmigo cuando volví a los Wolves. Me dijo: “Enhorabuena, bien hecho, pero ahora ya no eres solo Matt Jarvis, el que juega en los Wolves. Ahora eres Matt Jarvis, internacional con Inglaterra. Los demás van a subir el nivel. Van a entrar en los partidos pensando: ‘Me enfrento a un internacional inglés y no voy a dejar que me supere’”. Y tenía toda la razón, eso fue exactamente lo que pasó. Los equipos me defendían entre dos. Me costaba encontrar espacios y hacer lo que hacía normalmente. Pero eso es un cumplido. Tuve que adaptarme, aprender y cambiar un poco mi forma de jugar. Me hizo mejor jugador. Por desgracia para mí, no se tradujo en otra internacionalidad, pero sí en ser el jugador que más centros puso en Europa y el que más centros acertados dio en Europa. También en convertirme en el fichaje récord del West Ham y volver a hacerlo allí: el que más centros puso en Europa y el que más centros acertados dio en Europa jugando en el West Ham. Así que no fue por falta de empeño».
Ball, que entró en el descanso del primer partido de Eriksson como seleccionador de Inglaterra, explicó cómo afrontó aquella situación: «Al estar con esos jugadores, veías que muchos de los que habían ido llegando empezaban a consolidarse, como Michael Owen, Steven Gerrard y Rio Ferdinand, entre muchos otros. Todos estaban en la misma convocatoria que yo, así que conocías a unos cuantos. Sentías que merecías estar allí, pero tenías que demostrarles tu valía. Tenías que demostrarlo en los entrenamientos, que eran duros porque estabas rodeado de jugadores de primer nivel. Pero sí sentía que, si me mantenía en forma, tenía una oportunidad. Yo era mayor que Ashley Cole y que Wayne Bridge, así que mi sueño era encadenar los primeros partidos. Si juegas cuatro o cinco, te consolidas, te dan una oportunidad y luego le toca al seleccionador elegir a quien crea mejor.
»Aunque solo tuve aquella oportunidad, sentí que lo había hecho muy bien. Estuve tomando un poco el pelo a Michael Owen porque mi primer toque fue una pared y él falló una ocasión de las que nunca falla. ¡Habría sido un buen premio extra para mí dar una asistencia en mi debut! Pero creo que jugué bien. Nos enfrentamos a España, que no era como la España de hoy, pero estuvo bien ganar 3-0. No fue en Wembley, sino en Villa Park. Pero sí, en cuanto consigues tu primera internacionalidad, como ocurre con cualquier debut, quieres más. Si marcas un gol, quieres hacer más, quieres ir a por el siguiente objetivo. Así era yo de joven y durante toda mi carrera: eso ya ha pasado, vamos a intentar conseguir el siguiente. Por desgracia, no pude conseguir mi segunda internacionalidad».