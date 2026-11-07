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Shea Lacey Man Utd 1:1Getty/GOAL

Los aficionados del Manchester United necesitan esperanza: alinear de inicio a Shea Lacey daría a los diablos rojos motivos para creer en un futuro mejor

El talentoso extremo volvió a brillar esta semana en Europa y debería tener más minutos con regularidad mientras el Manchester United busca ganar impulso.

James Westwood
Traducido por

  • La cantera del Manchester United fue en su día una de las más prestigiosas del país. La célebre «Clase del 92» impulsó los éxitos del club entre finales del siglo XX y principios del XXI. Sin embargo, durante aproximadamente la última década, sus éxitos en la formación de jóvenes futbolistas casi han desaparecido.

    Marcus Rashford, Scott McTominay y Kobbie Mainoo son los únicos canteranos que han disfrutado de una etapa prolongada en el primer equipo durante ese periodo, pero ninguno ha alcanzado la categoría de futbolista de talla mundial de Paul Scholes, Ryan Giggs y David Beckham. En su lugar, el United ha gastado en exceso en fichajes de renombre para intentar recuperar sus días de gloria, una estrategia que ha fracasado estrepitosamente.

    Sin embargo, ahora crece la expectación en torno a un adolescente con talento para cambiar esa tendencia. Shea Lacey ha disputado seis partidos con el Manchester United en todas las competiciones esta temporada, incluida una brillante aparición de 15 minutos contra la Roma en la Champions League el martes.

    Michael Carrick ha sido prudente con Lacey, pero ya tiene poco sentido seguir frenándole. El United necesita más creatividad y capacidad de penetración en el último tercio del campo si quiere salvar una temporada que ha sido desastrosa, y el jugador de 19 años puede aportarlas si se le confía un puesto de titular.

  • Sin miedo

    FBL-EUR-C1-MAN UTD-ROMA
    AFP

    Lacey dejó su huella en un dramático partido de la Champions League en el que el United por fin volvió a ganar.

    El United llegó al duelo contra la Roma con la intención de poner fin a una pésima racha de nueve partidos sin ganar, pero no pudo empezar peor: encajó dos goles en los primeros 17 minutos. En el minuto 21, la afición de Old Trafford lanzó pelotas de tenis y globos verdes y dorados al césped para protestar contra la propiedad del club, en manos de la familia Glazer e INEOS, y despidió a los jugadores con abucheos al descanso, cuando otra derrota parecía inevitable.

    Sin embargo, el equipo salió con otra actitud en la segunda parte y protagonizó una remontada extraordinaria. Bruno Fernandes recortó distancias después de que Matheus Cunha provocara un penalti polémico, aunque solo lo consiguió en la repetición del lanzamiento, tras fallar su primer intento. A partir de ahí, el United se volcó en busca del empate.

    El último pase, no obstante, seguía sin llegar hasta que Carrick dio entrada a Lacey por Amad Diallo. Desde la banda derecha, Lacey aportó verticalidad y energía, además de mostrar una valentía y una madurez impropias de su corta edad. Completó dos regates, alcanzó un 100 % de acierto en el pase y ganó el 75 % de sus duelos. Su tenacidad fue clave para que el United recuperara segundas jugadas en campo rival.

    Cunha puso el 2-2 al aprovechar un grave error del defensa de la Roma Leonardo Balerdi y marcó el gol de la victoria en el minuto 86 tras una acción brillante de Lacey. Mainoo avanzó con el balón y lo abrió hacia Lacey, que recortó hacia dentro y filtró un pase potente entre dos jugadores de la Roma para Cunha. El brasileño lo controló sin frenar su carrera y soltó un disparo potentísimo que entró tras golpear en el poste.

    Cunha se llevó merecidamente los elogios, pese a que después fue expulsado por dos tarjetas amarillas recibidas en rápida sucesión, pero la aportación de Lacey también fue enorme. Pocos jugadores habrían visto siquiera el pase decisivo que dio, y menos aún habrían sido capaces de ejecutarlo con tanta precisión. Jugó con el desparpajo de alguien nacido para competir al máximo nivel.

  • Potencial «increíble»

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Lacey tiene mucho que aportar al Manchester United tanto en ataque como en defensa, y su incansable determinación es un buen augurio para sus opciones de hacerse un hueco en el primer equipo.

    «Lo queremos muchísimo, ¿sabes?», dijo Carrick cuando le preguntaron por Lacey después del partido. «Es un joven estupendo, tiene mucho talento y está deseando hacerlo bien. Tiene ese brillo en los ojos y juega con cierta picardía».

    El técnico del Manchester United también destacó el trabajo de Lacey en defensa y añadió: «Me alegró tanto verlo defender como lateral derecho cuando lo necesitábamos como cualquier otra cosa. Para ser un futbolista completo hay que saber hacer eso. Su entrada al campo dio un impulso a todos. Fue fantástico verlo y aprovechó al máximo los minutos que tuvo».

    Cunha, por su parte, quiso centrar la atención en Lacey al hablar con MUTV: «Es increíble. Shea es muy joven. Viene de la cantera y vimos cómo el estadio lo acompañaba. Siento que los aficionados son parte de su familia, que lo siguen desde el principio. Queremos ayudarlo a seguir creciendo para que sea el jugador que todos desean. Y ha dado su primera asistencia en la Champions League. Siento que formar parte de esto es algo increíble».

    Lacey tiene, sin duda, un potencial increíble, quizá suficiente incluso para que los aficionados del Manchester United superen rápidamente la inminente pérdida de JJ Gabriel, de 16 años, que está cerca de fichar por el Real Madrid tras decidir buscar en otro lugar oportunidades de jugar en el primer equipo. Sobre los hombros de Lacey ya pesa una gran expectación como nueva gran promesa de la cantera del club, pero todos los primeros indicios apuntan a que no dejará que nada lo desvíe de su camino.

  • Listo para dar un paso adelante

    FBL-ENG-LCUP-MAN UTD-BRIGHTON
    AFP

    Carrick no tiene nada que perder si da más minutos a Lacey mientras el Manchester United busca escalar puestos en la Premier League y avanzar en Europa.

    Lacey firmó su primer contrato profesional con el United en abril de 2024, pero tuvo que esperar hasta el diciembre siguiente para debutar con el primer equipo. Disputó los últimos seis minutos de una derrota por 2-1 en casa ante el Aston Villa. Fue uno de los cuatro partidos que jugó la pasada temporada. El más memorable llegó en la FA Cup contra el Brighton, por motivos tanto buenos como malos.

    El atacante de baja estatura entró en torno a la hora de juego y fue el único destello del United en una actuación por lo demás lamentable. Mostró una gran agilidad e inteligencia en el último tercio del campo. El Manchester United acabó perdiendo por 2-1, y el partido terminó de la peor manera para Lacey: fue expulsado en los últimos minutos tras cometer dos infracciones merecedoras de tarjeta amarilla en un intervalo de tres minutos.

    Por si la sanción no fuera suficiente, Lacey sufrió después una lesión en el gemelo que frenó su progresión. Demostró mucho carácter para superar aquel periodo, regresó a tiempo para la victoria del United ante el Brighton en la última jornada de la Premier League y fue uno de los mejores jugadores del equipo durante la pretemporada.

    La gira de verano dejó pruebas más que suficientes de que Lacey estaba preparado para dar el salto, entre ellas un gran gol en la goleada por 5-0 al Rosenborg, pero Carrick ha seguido dándole minutos con cuentagotas. De hecho, el internacional inglés sub-20 solo ha disputado 22 minutos en los nueve primeros partidos del United en la Premier League 2026-27.

    A estas alturas, Carrick está siendo demasiado prudente. El técnico del Manchester United sí dio a Lacey una titularidad en la tercera ronda de la Carabao Cup, de nuevo contra el Brighton. En su primer partido como titular, marcó un gol fantástico con un precioso zurdazo ajustado al palo. No dejó de pedir el balón y complicó una y otra vez al Brighton con sus regates. Tuvo muy mala suerte al ser sustituido a mediados de la segunda parte, antes de que el United desperdiciara una ventaja de dos goles y cayera eliminado de la competición.

  • Cambio sencillo

    Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Amad Diallo, extremo derecho titular del Manchester United, solo ha dado motivos de frustración en lo que va de temporada y necesita un toque de atención.

    Sería comprensible que Lacey estuviera por detrás de un jugador en buena forma en el orden de preferencias, pero Amad Diallo está lejos de atravesar un buen momento. El internacional de Costa de Marfil ha disputado 448 minutos en todas las competiciones desde que regresó de una lesión de tobillo a principios de octubre y ha sido titular en los cinco últimos partidos del Manchester United, pero solo ha dado una asistencia, en la goleada por 4-1 sufrida ante el Como en la Champions League, cuando el encuentro ya estaba perdido.

    Amad, que no marca con el United desde diciembre pasado, ha sido una fuente constante de frustración por sus malas decisiones y su falta de acierto en zonas de peligro. Ante la Roma volvió a repetirse la historia: el jugador de 24 años no registró ningún disparo a puerta ni ningún pase clave y perdió la posesión en nueve ocasiones.

    Lacey le dio al Manchester United lo que Amad no pudo ofrecerle. Así lo explicó la leyenda del club Wayne Rooney en Amazon Prime al analizar el gol de la victoria de Cunha: «Todo empieza con ese primer control [de Lacey], con el que deja atrás al defensa, y ese pase es increíble. Amad hace algunas cosas muy bien, pero le falta esa eficacia en los últimos metros, que es lo que te lleva al siguiente nivel. Lacey tiene algo especial, ese pequeño toque y ese pequeño pase que el United necesitaba para ganar este partido».

    Cunha y Bryan Mbeumo deberían ser titulares indiscutibles, dado que pueden alternarse en la banda izquierda y por el centro, con Fernandes en la posición de mediapunta. Lacey, por su parte, merece ahora una serie de partidos en la derecha para completar el ataque. Si los cuatro no son titulares ante el Aston Villa en Old Trafford el domingo y el United no gana, Carrick solo podrá culparse a sí mismo.

    Si quiere salvar su puesto, el excentrocampista debe asumir algunos riesgos calculados, y darle rienda suelta a Lacey podría reportarle grandes beneficios. No se trata de una promesa verde e inmadura con un ego desmedido; Lacey tiene la cabeza bien amueblada y lo que más desea es demostrar su valía.

    Tras la victoria ante la Roma, Lacey rechazó de inmediato que ya fuera «un caso de éxito de la cantera» y respondió con humildad a un periodista de MUTV: «Todavía no. Estamos trabajando para conseguirlo y las cosas van bien. Noches como esta ayudan, sin duda. Pero aún queda mucho camino por recorrer».

    Esa es exactamente la actitud que tenían las grandes joyas de la cantera del United. Ahora le toca a Lacey seguir sus pasos.