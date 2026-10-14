«Esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que fijarnos en otras áreas», dijo Lisandro Martinez en unas declaraciones especialmente duras en Amazon Prime después de que el Manchester United perdiera 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League el martes. «Espero más [inversión], al cien por cien. Espero más de nuestro director técnico [Jason Wilcox]. Tengo que ser sincero: como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante formar una plantilla fuerte para estar preparados para noches como esta. La temporada pasada lo hicimos todo, sentamos las bases para crear un equipo increíble».

Preguntado por si Michael Carrick había recibido suficiente respaldo en el mercado de fichajes de verano tras firmar un contrato de dos años como entrenador permanente, Martinez añadió: «No lo creo. Hace todo lo que puede. Cada temporada es diferente. No puedes vivir de lo que hiciste la temporada pasada. Los equipos saben cómo juegas, conocen cada detalle y, si no cambias, la temporada siguiente tienes un gran problema. No puedes seguir cambiando de entrenador una y otra vez. ¿Y las demás áreas?».

Sería difícil encontrar a un solo aficionado del United que no esté de acuerdo con el análisis de Martinez. Carrick llevó al equipo al tercer puesto de la Premier League después de sustituir a Ruben Amorim en enero, pero esta temporada solo ha ganado dos de sus nueve primeros partidos entre todas las competiciones.

Martinez tiene toda la razón al afirmar que la plantilla del United no tiene suficiente profundidad para afrontar el enorme aumento de partidos que supone disputar competiciones europeas. Sería un milagro que el equipo siquiera se acercara a ganar un título esta temporada, después de que el Brighton lo eliminara de la Carabao Cup de forma sorprendente. Carrick, además, parece sentenciado.

La directiva de Old Trafford merece la mayor parte de la culpa de esta situación, pero no toda. Los jugadores han estado muy por debajo del nivel mínimo exigible, y Martinez no está en posición de lanzar críticas: nadie en la plantilla ha rendido tan mal como él. Sus declaraciones no pueden quedar sin consecuencias, porque, en última instancia, no hacen más que hundir aún más el ánimo del vestuario y generar una polémica que distrae de los intentos de Carrick por enderezar el rumbo.