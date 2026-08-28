«Les pedimos que crean en nosotras»: cómo el FK Žalgiris intenta convencer al Ted Lasso de Jason Sudeikis para que entrene un partido real de fútbol femenino
Hace tres meses, Andrius Tapinas tuvo una idea.
El presidente del FK Žalgiris, equipo de la primera división lituana, había visto cómo su equipo femenino no lograba atraer apoyo. Aunque el equipo masculino del club estaba teniendo éxito, atrayendo aficionados y peleando por la clasificación europea, el renovado conjunto femenino estaba pasando apuros. Los resultados sobre el césped eran discretos y la asistencia de público se movía en los cientos. Necesitaban un revulsivo.
Así que, un día, mientras leía parte del material promocional de la cuarta temporada de la exitosa serie de Apple TV Ted Lasso, a Tapinas se le ocurrió una idea un tanto descabellada:
¿Y si Ted Lasso entrenara a nuestro equipo, aunque solo fuera por un día?
Al principio fue una broma. Luego se convirtió en una conversación medio seria. Y ahora la campaña ya está en marcha. Las piezas están en su sitio. Este club, que juega en un campo de césped artificial compartido por varios equipos de la máxima categoría lituana, está decidido a llevar a Jason Sudeikis a los países bálticos. Creen que, como ocurre en la serie, Lasso podría cambiar el destino de su club, aunque de una manera diferente.
«Dijimos: “Sí, ¡hagámoslo! Intentemos preparar una campaña. Entendemos que es un personaje de ficción. No estamos tan locos. Pero quizá le parezca interesante”», contó Tapinas a GOAL.
«Todo el mundo piensa en la misma línea»
Esto siempre fue una idea loca. Tapinas lo sabía desde el principio. Pero, sostenía él, el fútbol femenino necesita ideas locas. El fútbol lituano está en una situación extraña, dijo Tapinas. Al país báltico le gusta más el baloncesto que el fútbol y, aunque este deporte está creciendo, tanto en hombres como en mujeres, seguir el ritmo del resto de Europa es un verdadero desafío.
Profesionalizar un equipo femenino, especialmente en este contexto, roza lo imposible.
Tapinas y compañía están dando todos los pasos correctos, en teoría. Para empezar, como se apresura a señalar Tapinas, esto no es fútbol amateur. El Žalgiris (pronunciado shal-gis) es un equipo totalmente profesional. Compite en la máxima división femenina de Lituania. Esto es fútbol de primer nivel.
"No es un deporte amateur. Es nuestra Premier League", señaló Tapinas.
Aun así, aquí hay frustraciones conocidas. Tapinas ha pedido a la propiedad mejores instalaciones y, según dijo, ha solicitado que se traiga a un entrenador de alto nivel desde España o los Países Bajos. Pero el progreso en ese sentido es lento, aunque él se muestra optimista. Así que, a corto plazo, era el momento de hacer algo ligeramente insensato.
"Es, básicamente, la primera temporada en la que estamos al volante, con una nueva dirección, nuevos propietarios y un poco de una nueva forma de pensar, menos estándar. Si todo el mundo piensa en la misma línea, hagamos algo loco", dijo Tapinas.
«Plantea cuestiones muy serias»
Y así comenzó el viaje.
Tras las conversaciones con la directiva, Tapinas tenía una larga lista de personas a las que escribir: el departamento de promoción del club, el alcalde de la ciudad, la federación lituana de fútbol. Ellos también pensaban que estaba un poco loco. Pero dieron luz verde a la idea y señalaron que incluso estarían dispuestos a cambiar la fecha de un partido para facilitar una visita. También han alcanzado acuerdos con patrocinadores y prometieron cambiar los logotipos de patrocinio por el icónico cartel de "believe" si Lasso aparece.
Por supuesto, Tapinas es un gran fan de Ted Lasso. Ha visto la serie, en sus palabras, "múltiples veces". Se inspira en la personalidad peculiar y optimista del protagonista principal, un experto estadounidense en fútbol americano bastante distante, y de su ayudante, amante del fútbol. Como muchísimos espectadores en todo el mundo, Tapinas consume la serie para evadirse un poco.
Pero también, sostiene, pone de relieve algunos problemas reales del fútbol femenino moderno. En la serie, el equipo masculino del AFC Richmond nada en dinero y compite por entrar en Europa. El equipo femenino tiene dificultades y todavía está tratando de encontrar su identidad. Una escena de la nueva temporada en la que un personaje ruega por 300.000 dólares para un nuevo vestuario caló en Tapinas.
"Ted Lasso es una serie que, a través del alivio cómico, plantea puntos de diferencia muy serios entre el deporte femenino y el masculino, empezando por los vestuarios y terminando con los salarios, además del reconocimiento de que este es un deporte en crecimiento y debería ser tratado con extrema seriedad", dijo Tapinas.
«Tengo una apuesta con nuestros copropietarios»
Y, hablando completamente en serio, aquí hay un auténtico componente futbolístico.
Tapinas está al frente tanto del equipo masculino como del femenino del Žalgiris. Ambos se encuentran en situaciones muy diferentes. El equipo masculino está a punto de competir en Europa de forma constante. Es el club más exitoso de la historia del fútbol lituano, con 11 títulos de primera división. En 2022, se convirtió en el primer club lituano en alcanzar la fase de grupos de una competición de clubes de la UEFA, al clasificarse para la Conference League. El club sufrió graves problemas financieros en 2009, pero desde entonces ha resurgido con gran éxito.
Existe, por tanto, una cultura ganadora aquí y, quizá, también un poco de historia a la que estar a la altura. A Tapinas, sin embargo, le gusta ese desafío. De hecho, cree que el equipo femenino podría tener un techo mucho más alto que el masculino.
«De hecho, tengo una apuesta con los copropietarios. Les dije: "nuestro equipo femenino competirá en la Champions League antes de que nuestro equipo masculino compita en la Champions League"», dijo Tapinas entre risas.
También sostiene que hay elementos de la serie que podrían darle un impulso al equipo. El personaje de Lasso es el inadaptado que nunca debía funcionar, contratado en un principio para sabotear al equipo masculino. Ya sea por accidente o por genialidad, el entrenador, completamente ficticio, lleva al club imaginario a lo más alto de la Premier League. Para lograrlo, vende un sueño e inculca una mentalidad.
Que eso se tome en serio o no es, básicamente, irrelevante. Esa idea de creer, dijo Tapinas, es universal.
«Yo le diría: "Ya sabes, Jason, te pasaste cinco años convenciendo a la gente de que Ted Lasso es real y de que crea en Ted Lasso. Ahora te pedimos que creas en nosotras"», afirmó.
«El mejor momento de su año»
Entonces, ¿aparecerá realmente Sudeikis? Tapinas cree que sí. Además, tiene algunas ventajas. En primer lugar, Sudeikis tiene ascendencia lituana. En segundo lugar, sería una escapada bastante buena.
«Creo que sería el mejor momento de su año», dijo Tapinas.
Y tampoco se puede pasar por alto la atención mediática. Ese estadio de 5.000 asientos que les ha costado llenar podría acabar pareciendo bastante más pequeño si consigue llevar a una estrella de Hollywood a la banda.
Hay otras preguntas que abordar. La principal: ¿qué pasa si Lasso pierde? Pues bien, Tapinas también tiene una respuesta para eso.
«Ni siquiera Pep Guardiola gana todos los partidos, y creo que Ted Lasso está extremadamente curtido en perder. Así que lo encajaría. Daría un discurso enormemente motivador a otras chicas sobre el proceso, sobre ganar, sobre perder y sobre todo eso», dijo Tapinas.
La logística es un poco difusa. Han enviado una propuesta completa a Apple TV y han lanzado una campaña publicitaria que ha llamado la atención en las redes sociales. Y con cuatro partidos en casa todavía por jugarse esta temporada, el plazo parece bastante ajustado. Tapinas espera que sea a principios de octubre, pero estas cosas son flexibles en su mundo. Todo está listo para que la idea descabellada se convierta en realidad.
Solo hace falta un poco de fe.