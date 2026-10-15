LEGADO: Brandi Chastain y la celebración en el Mundial femenino que cambió para siempre el fútbol estadounidense y mundial

Es difícil describir hasta qué punto fue importante el Mundial femenino de 1999 y hasta qué punto sigue siéndolo por su legado y por cómo contribuyó al crecimiento del fútbol femenino. Fue un torneo decisivo e histórico, especialmente para la selección femenina de Estados Unidos. Celebrado en Estados Unidos, reunió a 90.185 espectadores en el Rose Bowl para la final, cuyo desenlace dejó el primer momento verdaderamente icónico de la historia del fútbol femenino: Brandi Chastain se quitó la camiseta para celebrar el penalti que dio la victoria a su equipo.

Sin embargo, las cosas podrían haber sido muy distintas. Cuando el comité organizador del país anfitrión habló por primera vez con la FIFA sobre las sedes, quedó claro que tenían planteamientos diferentes. «La FIFA insistía en que lo hiciéramos en estadios más pequeños, todos en el noreste, para reducir al mínimo los gastos de desplazamiento», explicó Alan Rothenberg, exresponsable de U.S. Soccer que supervisó el comité, en una entrevista para el libro de Caitlin Murray The National Team. «Nosotros defendíamos que había llegado el momento y que el interés en Estados Unidos era suficiente para hacer algo más ambicioso. Simplemente dijeron que no».

Eso cambió tras los Juegos Olímpicos de 1996, celebrados en Atlanta. La afición acudió en masa para ver a la selección femenina de Estados Unidos ganar el primer oro olímpico del fútbol femenino, lo que llevó a la FIFA a cambiar de opinión. El resultado fue el Mundial femenino más icónico de la historia, que Estados Unidos ganó de la forma más dramática posible.