El talento de Lauren James no es ningún secreto y, aun así, su capacidad para asombrar sigue siendo evidente. El domingo, mientras ayudaba a inspirar la contundente victoria por 5-0 del Chelsea sobre su exequipo, el Manchester United, se produjo uno de esos momentos cuando recibió el balón bajo presión, pegada a la línea de banda, y de algún modo logró mantenerlo bajo control y dentro del campo mientras esquivaba varias entradas de la oposición. En la grada se multiplicaron los gestos de incredulidad. «¿Cómo ha hecho eso?»

Fue una nota a pie de página en la actuación de James, una que la vio marcar su quinto gol en cinco partidos de la Women's Super League contra el Manchester United. Llegó tras una definición clínica, después de irrumpir en el área y recibir un gran pase de la excelente Keira Walsh. Fue un remate propio de una delantera centro en un día en el que James lideró el ataque del Chelsea, algo que hizo por momentos la temporada pasada debido a las lesiones y que se le pidió de nuevo en esta ocasión.

Pero a James no se le pidió que fuera una número 9 ortodoxa, sino una falsa nueve, con la entrenadora Sonia Bompastor dándole libertad para moverse mientras encargaba a jugadoras como Sjoeke Nusken y Wieke Kaptein atacar el espacio a la espalda para asegurarse de que el área nunca estuviera vacía. Eso permitió a James exhibir toda su gama de talento, ya que su increíble manejo con ambas piernas, combinado con la libertad para caer a izquierda y derecha, le permitió poner centros con rosca, perfilar disparos que pusieron a prueba a Phallon Tullis-Joyce y, en general, provocar una clase de problemas para los que el United no tuvo respuesta.

Puede que no estuviera en los planes de Bompastor, ni fuera su preferencia, utilizar a James de la manera en que lo hizo el fin de semana, pero la capacidad de la internacional inglesa para rendir en tantas situaciones diferentes es digna de elogio. Por estas fechas el año pasado, llevaba unas semanas de lo que acabaría siendo una baja por lesión de tres meses y medio; esta vez, está en plena forma y rindiendo a gran nivel. Si sigue así, será crucial no solo para el intento del Chelsea de recuperarse de un mal año, sino también para la búsqueda de la gloria mundialista de Inglaterra al final de la temporada.