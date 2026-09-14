Lauren James está lista para dominar la WSL y el Mundial femenino, mientras la estrella del Chelsea aspira a evitar otra temporada lastrada por las lesiones
El talento de Lauren James no es ningún secreto y, aun así, su capacidad para asombrar sigue siendo evidente. El domingo, mientras ayudaba a inspirar la contundente victoria por 5-0 del Chelsea sobre su exequipo, el Manchester United, se produjo uno de esos momentos cuando recibió el balón bajo presión, pegada a la línea de banda, y de algún modo logró mantenerlo bajo control y dentro del campo mientras esquivaba varias entradas de la oposición. En la grada se multiplicaron los gestos de incredulidad. «¿Cómo ha hecho eso?»
Fue una nota a pie de página en la actuación de James, una que la vio marcar su quinto gol en cinco partidos de la Women's Super League contra el Manchester United. Llegó tras una definición clínica, después de irrumpir en el área y recibir un gran pase de la excelente Keira Walsh. Fue un remate propio de una delantera centro en un día en el que James lideró el ataque del Chelsea, algo que hizo por momentos la temporada pasada debido a las lesiones y que se le pidió de nuevo en esta ocasión.
Pero a James no se le pidió que fuera una número 9 ortodoxa, sino una falsa nueve, con la entrenadora Sonia Bompastor dándole libertad para moverse mientras encargaba a jugadoras como Sjoeke Nusken y Wieke Kaptein atacar el espacio a la espalda para asegurarse de que el área nunca estuviera vacía. Eso permitió a James exhibir toda su gama de talento, ya que su increíble manejo con ambas piernas, combinado con la libertad para caer a izquierda y derecha, le permitió poner centros con rosca, perfilar disparos que pusieron a prueba a Phallon Tullis-Joyce y, en general, provocar una clase de problemas para los que el United no tuvo respuesta.
Puede que no estuviera en los planes de Bompastor, ni fuera su preferencia, utilizar a James de la manera en que lo hizo el fin de semana, pero la capacidad de la internacional inglesa para rendir en tantas situaciones diferentes es digna de elogio. Por estas fechas el año pasado, llevaba unas semanas de lo que acabaría siendo una baja por lesión de tres meses y medio; esta vez, está en plena forma y rindiendo a gran nivel. Si sigue así, será crucial no solo para el intento del Chelsea de recuperarse de un mal año, sino también para la búsqueda de la gloria mundialista de Inglaterra al final de la temporada.
Problemas familiares
El problema del Chelsea con la delantera centro lo lastró durante gran parte de una decepcionante temporada 2025-26. Sam Kerr comenzó la campaña después de acabar de recuperarse de una lesión del ligamento cruzado anterior, lo que limitó sus minutos durante los primeros meses; Mayra Ramirez acabaría perdiéndose toda la temporada por un problema en los isquiotibiales sufrido en la pretemporada; mientras que las molestias físicas de Catarina Macario y Aggie Beever-Jones provocaron más quebraderos de cabeza a Bompastor.
El plan era solucionarlo este verano. Khadija Shaw, Felicia Schroder y Salma Paralluelo fueron objetivos sin éxito antes de que Melvine Malard, conocida por Bompastor de su etapa en el Lyon, llegara procedente del Manchester United. Pero una lesión de la internacional francesa, y la ausencia continuada de Ramirez, hacen que el Chelsea no esté ahora muy lejos de donde estaba el año pasado.
Aportando una solución
Entonces apareció James. Fue utilizada como falso nueve en algunos momentos de la pasada temporada, con distintos grados de éxito, y la victoria del domingo sugirió que Bompastor, su cuerpo técnico y sus jugadoras han aprendido de esas experiencias anteriores, proporcionando el acompañamiento perfecto para complementar la libertad de movimientos de James.
«Creo que todas sabemos que LJ probablemente no es una auténtica número 9 y que le gusta bajar y recibir al pie», dijo Bompastor el domingo. «Así que es importante, cuando jugamos con LJ como número 9, tener a estas dos número 10 entre líneas, pero que también hagan desmarques de ruptura. Por eso también es importante para nosotras, cuando decidimos los perfiles de las jugadoras que actúan a su alrededor, prestar atención a eso. Es importante tener esa amenaza a la espalda de la línea defensiva, porque creo que hoy pudimos explotar el espacio a la espalda de la defensa del United y lo hicimos bastante bien».
Eso también sirvió para dar un aire de imprevisibilidad al Chelsea, algo que Bompastor considera «importante». «Cuando puedes tener jugadoras que siguen influyendo en el partido pase lo que pase sobre el campo, creo que es incluso mejor», añadió.
Expectativas muy altas
Eso es James al pie de la letra. Ya sea por la derecha, por la izquierda, como falso nueve o en la posición de '10', siempre va a influir en el partido, tal es su talento de otro mundo. Eso fue lo que llevó a su hermano, el capitán del Chelsea masculino, Reece, a publicar en X hace unos años que ella era ya "la mejor futbolista del mundo", a pesar de que entonces solo tenía 21 años y apenas habían pasado un par de meses desde su debut con la selección absoluta de Inglaterra. "[Ella] lo será durante los próximos 10-15 años, sin duda", añadió. "Técnicamente es mejor que algunos jugadores [de la Premier League]".
Aunque puede estar condicionado por su parentesco, es fácil ver por qué cree eso. El talento natural y la calidad técnica de James están entre los mejores del fútbol femenino, un hecho que pocos discutirían. Pero las lesiones le han impedido mostrar de forma constante lo que puede hacer en los escenarios más grandes.
James se perdió más de tres meses la temporada pasada, mientras que en la campaña anterior sufrió dos periodos de tres meses al margen. Eso no le ha permitido demostrar con brillantez esa calidad dominante y de talla mundial que posee.
Talento para justificarlo
La esperanza será que esta temporada sea diferente. Está en forma, está rindiendo y aporta la capacidad de ganar cualquier partido para su club y su selección. Eso se debe a que James combina inventiva con la capacidad de ejecutar el último pase; tiene fuerza, agilidad y unos pies rapidísimos; puede ser letal con la derecha o con la izquierda; y, en los últimos tiempos, ha añadido trabajo sin balón y una ética defensiva tan elogiable como útil.
Mientras el Chelsea aspira a recuperarse de su peor temporada en la WSL en siete años, y a seguir dando pasos hacia su sueño de conquistar la Women's Champions League, y mientras Inglaterra busca ir un paso más allá en la Copa Mundial femenina de 2027 tras acabar subcampeona hace tres años, James será clave. Si puede mantenerse en forma, las opciones de triunfo para club y selección serán enormes, al igual que sus propias posibilidades de cumplir la ambiciosa pero justificada profecía de su hermano.