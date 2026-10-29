En casi todos los deportes se debate quién es el mejor de todos los tiempos. En el fútbol masculino, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo suelen ser comparados entre sí, aunque Diego Maradona y Pele también entran en la conversación. En el femenino, sin embargo, Marta no tiene rival: es la mejor de todos los tiempos. El propio icono brasileño llegó a llamarla «Pele con falda».

Su condición de mejor de todos los tiempos se sustenta en el talento indiscutible que ha mostrado sobre el terreno de juego durante más de 20 años. Su cautivadora forma de jugar la convirtió en una figura que trascendió el fútbol mucho antes de que el fútbol femenino alcanzara su popularidad actual.

Además de ayudarla a conquistar títulos como la Champions League y la Copa América, esa magia le ha permitido batir numerosos récords. El más destacado es el de máxima goleadora histórica del Mundial femenino. Pero a Marta le falta una medalla de campeona del mundo.

Ahora, a sus 40 años, parece tener una última oportunidad. Tras retirarse de la selección después de los Juegos Olímpicos de 2024, en los que Brasil plantó cara a Estados Unidos, pero acabó perdiendo la final por el oro, Marta dio marcha atrás y desempeñó un papel clave en el triunfo en la Copa América del año pasado.

Con Brasil como anfitrión del Mundial femenino de 2027, todo apunta a que la mejor futbolista de todos los tiempos tendrá una última oportunidad de guiar a su país hacia un triunfo que sería histórico en casa.