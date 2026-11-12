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Sam Kerr MVPs 1:1Getty/GOAL

Las MVP del Mundial femenino de 2027: La referente australiana Sam Kerr quiere firmar el torneo que merece su extraordinaria carrera

Tras las decepciones causadas por un penalti y una lesión en los dos Mundiales anteriores, la delantera del Gotham espera demostrar por fin de lo que es capaz este verano en Brasil.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Cuando Sam Kerr clavó un disparo en la escuadra de la portería de Mary Earps en las semifinales del Mundial femenino de 2023, dio la sensación de que acababa de producirse un momento decisivo. La estrella de Australia recogió el balón en la línea de medio campo y avanzó con determinación hasta situarse en posición de tiro. A unos 18 metros de la portería, Kerr aprovechó todo el espacio que le concedió la defensa de Inglaterra y lanzó un disparo que superó a la mejor portera del mundo.

    El Estadio Olímpico de Sídney estalló de júbilo. Australia iba por detrás desde el minuto 36 y, ya en la última media hora de partido, necesitaba recuperar el impulso. Kerr, su referente y capitana, respondió con un gol tan bueno que sería nominado al Premio Puskás.

    Pero aquel gol estuvo cargado de tanta emoción como brillantez. Tras otra temporada estelar con el Chelsea, se esperaba que Kerr protagonizara momentos así a lo largo del torneo, pero una lesión en el gemelo sufrida el día antes del primer partido de Australia le impidió asumir el papel protagonista. Aquella era su primera titularidad, en el sexto partido de Australia, y su golazo fue el momento con el que había soñado.

    Hasta que todo acabó en lágrimas. En menos de ocho minutos, Inglaterra volvió a ponerse por delante y se encaminó hacia la final del Mundial. Tras la euforia de su gol del empate, Kerr terminó el partido con una sensación de decepción que ya había vivido cuatro años antes, cuando falló un penalti que contribuyó a la eliminación de Australia en octavos de final.

    Con 33 años, el Mundial femenino de 2027 será el último que Kerr dispute en la plenitud de sus facultades, si no el último de su carrera. ¿Podrá por fin una de las grandes figuras de este deporte tener en Brasil el torneo que su carrera merece?

  • Dejando huella

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    Kerr llegó al Mundial de 2019 considerada una de las mejores futbolistas del mundo y demostró por qué al marcar sus primeros goles en un Mundial.

    Kerr ya había disputado dos Mundiales cuando llegó 2019, pero el tercero fue diferente. En 2011 era una joven de 17 años con cara de niña; en 2015, acababa de conseguir demostrar a tiempo que estaba en condiciones de participar tras una lesión; en 2019, era una de las mejores futbolistas del mundo.

    Tras irrumpir como una extremo imprevisible, Kerr pasó los años posteriores al Mundial de 2015 convirtiéndose en una delantera centro letal, y ganó cuatro Botas de Oro consecutivas mientras alternaba entre la NWSL, la máxima categoría de Estados Unidos, y la A-League, la máxima categoría australiana. Se convirtió en la máxima goleadora histórica de ambas competiciones.

    En 2018 marcó 27 goles y dio ocho asistencias en 32 partidos con el Chicago Red Stars y el Perth Glory. Mantuvo ese nivel en 2019 y llegó al Mundial con 16 goles en 14 partidos desde principios de año. Como era de esperar, esa racha le permitió marcar sus primeros goles en un Mundial: anotó cinco en la fase de grupos y preparó así un duelo de octavos de final contra Noruega.

  • Desolación

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    Ese mismo torneo terminaría con una dolorosa eliminación para Kerr y Australia, que cayó ante Noruega en la tanda de penaltis.

    Pero todo se torció para Australia aquella noche en Niza. Los defectos que habían amenazado con pasarle factura al equipo en la fase de grupos volvieron a quedar al descubierto, agravados por las lesiones de jugadoras clave y los errores individuales. Sin embargo, el equipo mantuvo una capacidad de trabajo increíble que le permitió, pese a quedarse con diez jugadoras, llevar el partido a la prórroga y, finalmente, a los penaltis.

    Allí, Kerr sufrió una suerte que, por desgracia, conocen muchas grandes figuras tanto del fútbol masculino como del femenino. En la tanda de penaltis de un Mundial, asumió la responsabilidad de marcar el primer gol de su equipo, pero mandó el balón muy alto y desviado.

    «Las chicas ya me han arropado. Siento que he fallado al equipo, pero enseguida me han quitado esa idea de la cabeza», declaró Kerr a los periodistas después de que Noruega, que no falló ningún lanzamiento, ganara la tanda por 4-1. «Aprenderé de esto y me convertiré en una persona mentalmente más fuerte».

    Una de las mejores futbolistas del planeta regresaba a casa mucho antes de lo que nadie esperaba.

  • Ascendiendo a cotas más altas

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    Kerr siguió mejorando después del Mundial de 2019 y de su fichaje por el Chelsea, por lo que llegó al torneo de 2023 como una de las jugadoras a seguir.

    Curiosamente, los primeros rumores sobre el futuro fichaje de Kerr por el Chelsea habían surgido apenas unas horas antes. En aquel momento, mientras asimilaba aquella dolorosa derrota, la delantera los descartó como especulaciones, pero el traspaso se haría realidad antes de que terminara 2019.

    En noviembre, después de que Kerr marcara otros 13 goles para llevar al Red Stars a la final de la NWSL y conquistara otra Bota de Oro, se anunció el fichaje de la estrella australiana por el Chelsea. «Quiero que el equipo tenga éxito y no quiero que sea fácil», dijo en su presentación. «Creo que el Chelsea lleva años construyendo algo especial y quiero formar parte de ello. Quiero levantar trofeos».

    Y Kerr lo conseguiría. Durante los seis años y medio siguientes, ayudó al club a ganar seis títulos consecutivos de la Women's Super League, cuatro FA Cups y cuatro Copas de la Liga, además de alcanzar su primera final de la Champions League.

    En el plano personal, la experiencia en un nuevo entorno y los distintos desafíos también permitieron a Kerr alcanzar nuevas cotas. Así, cuando llegó el Mundial de 2023, organizado conjuntamente por Australia y la vecina Nueva Zelanda, todo estaba preparado para que dejara atrás los fantasmas de 2019 y viviera su gran momento en el mayor escenario posible.

  • Anticlímax

    Sam Kerr Australia 2023
    Getty Images

    Se esperaba que Kerr fuera una de las estrellas del último Mundial femenino, pero sufrió una lesión en vísperas del torneo.

    El 19 de julio de 2023, un día antes de que comenzara el Mundial, Kerr compareció junto a Tony Gustavsson, seleccionador de Australia, y respondió a las preguntas de los medios en la rueda de prensa previa al partido de las Matildas. «Estoy muy ilusionada», dijo. «Llevamos mucho tiempo esperando este momento, así que es bonito que por fin haya llegado. Venir al estadio y darnos cuenta de que realmente hemos traído el Mundial a Australia es motivo de orgullo».

    Pero, cuando se conoció la convocatoria 24 horas después, Kerr ni siquiera figuraba en ella para enfrentarse a Irlanda. Un comunicado de 39 palabras señaló que había sufrido una lesión en el gemelo apenas un día antes, lo que dejaba a la capitana de las Matildas fuera de los dos primeros partidos.

    Kerr sí llegaría a jugar: entró como suplente en octavos y cuartos de final antes de ser titular en las derrotas ante Inglaterra y, en el partido por el tercer puesto, Suecia. Fue un torneo en el que Australia llegó más lejos que nunca, alcanzó las semifinales y despertó un entusiasmo contagioso en todo el país.

    Pero, pese a aquel gol extraordinario contra Inglaterra y a la increíble esperanza que despertó durante un breve periodo, Kerr no pudo dejar la huella que esperaba, deseaba y merecía.

  • Oportunidad para brillar

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    Kerr esperará rendir mejor en Brasil este verano, en el que probablemente será su último Mundial en plenitud de facultades.

    En 2027 tendrá otra oportunidad, aunque las decepciones de 2019 y 2023 palidecen en comparación con lo que Kerr ha sufrido desde el último Mundial. La rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en enero de 2024 se complicó y la mantuvo fuera de los terrenos de juego durante 20 largos meses. Se perdió toda la temporada 2024-25 y, en los primeros meses de la siguiente campaña, tuvo que conformarse con un papel bastante limitado como suplente.

    Pero cuando Australia acogió la Copa Asiática en marzo de 2026, Kerr brindó los momentos de magia que tanto los aficionados como los espectadores neutrales habían esperado ver tres años antes. Sus goles ante Filipinas, Corea del Sur, Corea del Norte y China llevaron a Australia a la final, donde una selección de Japón que había impresionado se impuso por un ajustado 1-0.

    Ahora, de vuelta en Estados Unidos con Gotham, la jugadora de 33 años quizá solo tenga una oportunidad más de hacer suyo un Mundial. Si deslumbra en el torneo de 2027 en Brasil, será lo mínimo que merece una futbolista de su categoría y trayectoria.