Cuando el London City Lionesses reciba al Manchester City este domingo en la capital inglesa, el estadio estará lleno de expectación por el Balón de Oro. De hecho, quienes acudan al partido tendrán la oportunidad de ver de cerca el prestigioso trofeo antes del inicio después de que Alexia Putellas, el gran fichaje estival del London City, fuera proclamada oficialmente la mejor jugadora del mundo antes del partido más importante del club en lo que va de temporada.

Igual de apropiado que Harry Kane recibiera el lunes su primer Balón de Oro en su ciudad, en una ceremonia que salió de París por primera vez desde 2015, fue que Putellas recibiera el tercero en la ciudad que ahora considera su hogar. El galardón reconocía sus actuaciones en su última temporada en el Barcelona, club que dejó en verano para trasladarse a Inglaterra, pero ha sido la plantilla del London City la que ha celebrado por todo lo alto el gran logro de su nueva capitana en los días posteriores.

Ya fuera admirando el trofeo en persona en las instalaciones del equipo, donde Putellas tuvo el gesto de dejar que futbolistas de las categorías inferiores se fotografiaran con él, o aplaudiendo cuando su compañera Danielle van de Donk le entregó las botas doradas que Nike le envió después de la ceremonia, es este grupo el que ahora disfruta de compartir vestuario con Putellas.

El domingo, sus compañeras esperarán que firme una actuación que deje claro por qué fue la elegida para recibir el octavo Balón de Oro femenino. No podría haber un partido de la Women's Super League mejor para Putellas después de este logro, ya que las vigentes campeonas visitan la ciudad.

En los siete primeros partidos de la temporada, el London City ha demostrado que podría tener potencial para hacer algo especial. La gran pregunta en verano era si todos sus fichajes estrella, Putellas entre ellos, conseguirían encajar para impulsar este proyecto incipiente hacia lo más alto de la clasificación de la WSL. Situado en tercera posición a estas alturas de la temporada, el London City tiene el domingo la oportunidad de demostrar que puede acabar entre los tres primeros y, quizá, solo quizá, que puede aspirar al título.