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La selección femenina de Estados Unidos en el extranjero: Lily Yohannes marca su primer gol en liga, Phallon Tullis-Joyce brilla con el Manchester United y Alyssa Thompson no logra dar impulso al Chelsea

Lily Yohannes marca, Sam Coffey encuentra su ritmo y Phallon Tullis-Joyce vuelve a brillar, mientras Alyssa Thompson busca una chispa y Emily Fox mantiene su regularidad en el Arsenal.

Traducido por

  • El tiempo apremia para la selección femenina de Estados Unidos. Dentro de dos semanas se enfrentará a El Salvador en los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf, con el objetivo de clasificarse para el Mundial femenino de la FIFA 2027.

    Pero, con la National Women’s Soccer League (NWSL), la Women’s Super League (WSL) y la primera división francesa en plena competición, apenas habrá descanso antes de que la selección estadounidense se concentre. Aún quedan compromisos con sus clubes, y varias futbolistas estadounidenses están dejando huella en Europa.

    Sam Coffey empieza a mostrar en el Manchester City su habitual dominio y capacidad para recuperar balones tras perderse el comienzo de la temporada por lesión. Aunque la centrocampista, habitual en la selección estadounidense, está saliendo desde el banquillo, marca el ritmo y gana entradas mientras el City conserva el liderato de la WSL.

    Justo por detrás está el Chelsea, donde Alyssa Thompson está cerca de marcar. Esta temporada, Thompson ha tenido más protagonismo en las segundas partes, pero, incluso cuando no ve puerta, crea ocasiones para un ataque del Chelsea repleto de talento.

    Por su parte, Phallon Tullis-Joyce dejó su portería a cero con el Manchester United, Emily Fox mostró su habitual solidez y disciplina en la victoria del Arsenal por 2-1 ante el Liverpool, y Lily Yohannes marcó otro golazo con el Lyon.

    GOAL repasa cómo rindieron en el extranjero las estrellas de la selección femenina de Estados Unidos.

  • Otra actuación goleadora de Yohannes

    Lily Yohannes

    Yohannes marcó para el OL Lyonnais en el minuto 45 durante el fin de semana.

    Yohannes firmó otra actuación prometedora con el OL Lyonnes durante el fin de semana y marcó su primer gol liguero de la temporada en la contundente victoria por 7-1 ante el RC Lens en la Première Ligue francesa.

    La joven centrocampista vio puerta justo antes del descanso: se elevó para rematar de cabeza un preciso envío de Damaris Egurrola y puso el 5-1 en el marcador.

    Yohannes jugó hasta el minuto 67. La amplia victoria mantiene al Lyon entre los equipos de cabeza de la liga en su lucha por conquistar otro título nacional.

    Para la centrocampista de vocación ofensiva, fue otro paso adelante en su intento de hacerse con un puesto de titular en la selección femenina de Estados Unidos. Con el año del Mundial cada vez más cerca, actuaciones como esta solo pueden reforzar sus opciones.

  • Thompson en la segunda parte

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Alyssa Thompson entró en el minuto 54 por el Chelsea.

    Thompson tuvo que intentar marcar la diferencia desde el banquillo para el Chelsea el domingo. Sustituyó a Baltimore en el minuto 55 ante el Everton, pero le costó mostrar su chispa habitual en el último tercio del campo.

    El Chelsea abrió el marcador en el minuto 28, pero un gol en propia puerta cinco minutos después permitió empatar al Everton. El 1-1 puso fin a la racha de victorias consecutivas del Chelsea en liga y permitió al Manchester City situarse dos puntos por delante en lo más alto de la clasificación de la WSL.

    Para Thompson, el reto sigue siendo hacerse con un puesto más estable en el once inicial del Chelsea. Después de ser titular con frecuencia y una de las máximas goleadoras del equipo en su primera temporada en el club, busca recuperar esa influencia en una plantilla con mucha competencia.

    Su velocidad y su capacidad para superar a las defensoras son dos de sus grandes virtudes, pero a este nivel también importa la eficacia en los últimos metros. Thompson dispuso de más de media hora para ayudar al Chelsea a encontrar el gol de la victoria, pero ese tanto nunca llegó. Con un puesto de titular en la banda de la selección femenina de Estados Unidos también en juego, tiene mucho por lo que luchar en las próximas semanas.

  • Tullis-Joyce mantiene la portería a cero

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    Phallon Tullis-Joyce y el Manchester United lograron una victoria por 1-0 ante el Aston Villa.

    Phallon Tullis-Joyce siguió demostrando por qué es una de las figuras más importantes del Manchester United. La guardameta realizó cuatro paradas para ayudar a su equipo a conseguir una victoria por 1-0 ante el Aston Villa el domingo.

    La portera resultó decisiva en los mejores minutos del Aston Villa durante la segunda parte. Primero hizo una gran parada para evitar el gol de Amalie Vangsgaard y después desvió con la punta de los dedos un balón de Oriane Jean-François. Fue su segunda portería a cero consecutiva en la WSL y otra actuación que puso de relieve su valor cuando el Manchester United está bajo presión.

    El Manchester United acumula ya 11 partidos sin perder en todas las competiciones y ha mantenido su portería a cero en tres de sus últimos cinco encuentros de liga. Tullis-Joyce ha sido una pieza importante en esa racha, y su regularidad debería dar mucho que pensar a Emma Hayes.

    Con la próxima concentración de la selección femenina de Estados Unidos a la vista, antes de la fase de clasificación para el Mundial, Tullis-Joyce está reforzando sus opciones de hacerse con la titularidad. Juega con regularidad, mantiene su portería a cero y hace paradas cuando su equipo más las necesita: tiene mucho sobre lo que seguir construyendo.

  • Coffey está recuperando su ritmo.

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Sam Coffey entró al campo con el Manchester City en el minuto 61 del partido contra el West Ham, el 7 de noviembre.

    La importancia de Coffey tanto para la selección femenina de Estados Unidos como para el Manchester City va más allá de marcar el ritmo del juego. Su solidez defensiva, su poderío físico y su voz de mando la convierten en una figura clave en el centro del campo. Recuperarla y que vaya acumulando minutos tras perderse el final de la temporada pasada y el comienzo de esta es importantísimo para ambos equipos.

    Coffey salió del banquillo en el minuto 61 de la contundente victoria del City por 5-0 ante el West Ham y ayudó a mantener el control en el centro del campo. Aportó su habitual capacidad para recuperar balones y su serenidad con la posesión, y contribuyó a que el City conservara el dominio hasta cerrar otra victoria convincente.

    Aunque todavía trabaja para hacerse con un puesto más habitual en el once inicial, estos minutos son un paso alentador. Con la próxima concentración de la selección a la vista, que Coffey esté sana y vaya encontrando su ritmo en el club es una buena noticia para la selección femenina de Estados Unidos.

    El City, por su parte, ha comenzado de forma impresionante la defensa del título. Lidera la clasificación de la WSL con 25 puntos en nueve partidos, ocho victorias y un empate, y aventaja en dos puntos al Chelsea.