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La revolución juvenil de Louis van Gaal: Cómo el enigmático entrenador convirtió al Ajax en campeón de la Champions League

Tras unos años aciagos en Europa, surgió un entrenador joven y engreído para devolver al Ajax a la cima del fútbol europeo.

Peter McVitie
Traducido por

  • «Enhorabuena por contratar al mejor entrenador del mundo». Eso fue lo que, supuestamente, le dijo Louis van Gaal al atónito tesorero del Ajax, Arie van Os, tras aceptar hacerse cargo del club neerlandés en 1991.

    Van Gaal había sido un jugador sin especial brillo que nunca llegó al primer equipo del Ajax. Aceptaba su primer puesto como entrenador principal para sustituir al imponente Leo Beenhakker al frente de una de las instituciones futbolísticas más prestigiosas de Europa.

    Fue una asombrosa muestra de audacia, pero la inquebrantable confianza de Van Gaal en sí mismo pronto quedaría justificada. El ególatra neerlandés encajaba a la perfección en un club que se había atribuido a sí mismo un apodo de connotaciones divinas.

    Tras fracasar en las competiciones europeas y quedar a la sombra del PSV en la Eredivisie, el Ajax había perdido su aura divina cuando Van Gaal asumió el mando. Él, sin embargo, tenía ideas para devolver al club al Olimpo del fútbol.

    En cuatro años, un equipo joven y exuberante, compenetrado con la visión de Van Gaal y su estricto enfoque disciplinario, desarrollaría una nueva forma de jugar al fútbol y volvería a conquistar Países Bajos y Europa.

    Esta es la historia de cómo la revolución de Van Gaal llevó al Ajax a la cima del fútbol europeo por lo que podría resultar ser la última vez.

  • La reconstrucción a trompicones

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Al asumir el banquillo del Ajax como entrenador en ascenso, Van Gaal formó un joven y prometedor equipo de futuras estrellas.

    La vocación de Van Gaal por los banquillos nació cuando aún iba al colegio. Después de clase, acudía al antiguo estadio De Meer del Ajax para ver entrenar al equipo. Allí, el joven Van Gaal presenció la revolución que Rinus Michels estaba llevando a cabo con su filosofía del fútbol total.

    «Algún día quiero ser como Michels», pensó. Cuando llegó al club como centrocampista de 20 años, ya daba clases en colegios de Ámsterdam mientras terminaba sus estudios en la Academia de Educación Física.

    En 1971, el Ajax acababa de ganar la Copa de Europa y no había sitio para Van Gaal en una plantilla con jugadores de la talla de Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens y Piet Keizer. Fue traspasado al Amberes, mientras el conjunto de Ámsterdam conquistaba otros dos títulos continentales. Tras cuatro años en Bélgica, regresó a su país y volvió a dar clases, al tiempo que jugaba en el Telstar, el Sparta y el AZ.

    Incluso como jugador, Van Gaal tenía una enorme confianza en sí mismo y le asombraba no haber sido convocado por la selección. «Ese chico no tiene ninguna capacidad de autocrítica», dijo sobre él, según se publicó, su compañero en el Sparta Leen de Goeij.

    La convocatoria nunca llegó y Van Gaal colgó las botas para empezar a entrenar en el AZ antes de regresar al Ajax como técnico de las categorías inferiores.

    La época gloriosa del Ajax había terminado. Desde sus tres Copas de Europa consecutivas, su único éxito había sido la Recopa de Europa de 1987, mientras los grandes del fútbol neerlandés, ya en declive, veían cómo el Bayern de Múnich, el Liverpool, el Nottingham Forest y el AC Milan atravesaban periodos de dominio. También habían perdido su hegemonía nacional: llevaban cuatro temporadas sin ganar la liga antes de que Beenhakker, con Van Gaal como ayudante, los condujera al título de 1990.

    Cuando Beenhakker se marchó al Real Madrid en septiembre de 1991, el ascenso de Van Gaal le pareció a muchos una elección poco inspirada.

    «La temporada acababa de empezar cuando Leo Beenhakker se fue al Real Madrid», explicó Van Os a Parool. «Louis era su ayudante. Tenía buena reputación como entrenador de las categorías inferiores, pero ninguna experiencia como primer entrenador. En ese sentido, era una apuesta arriesgada, pero pensamos: ¿por qué no?».

    El nuevo entrenador, seguro de sí mismo, sabía que su visión radical devolvería el orgullo al club. Aprovechando sus 11 años de experiencia como profesor, Van Gaal convirtió la prestigiosa cantera en el eje de su revolución.

    «Aprendí que cada persona tiene su propia forma de actuar y que cada grupo requiere un método distinto», contó a De Psycholoog. «En la enseñanza aprendí a llegar a la gente, a conmoverla y a ponerla en movimiento. Especialmente cuando estaba en grupo».

    Los jóvenes talentos Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar y Frank de Boer ya estaban asentados en el equipo, pero Van Gaal abrió las puertas a otras promesas de la cantera y pronto hizo debutar al joven centrocampista Edgar Davids. Quizá también fuera su forma de ganarse el respeto: algunos de los jugadores veteranos y consolidados parecieron desconectar al comienzo de su etapa, hasta el punto de que, después de solo dos meses, temió ser despedido.

    «Tuve un primer año muy difícil», dijo Van Gaal en un documental de Andere Tijden Sport. «Sustituí a Beenhakker y, por supuesto, tenía una visión diferente a la de Leo. También entrenaba de otra manera. Está claro que las cosas no iban bien».

    Fue necesaria una intervención de la directiva para poner a los jugadores de su lado.

    «Tenía la sensación de que algunos jugadores se estaban relajando y poniendo a prueba a Louis», dijo Van Os. «No hay que olvidar que aún no era el gran entrenador en el que se convertiría después. Ese comportamiento me parecía inaceptable; pensé que no iba a dejar que me tomaran el pelo. Así que pedí permiso a [el presidente Michael] Van Praag y, posteriormente, a Van Gaal para hablar con los jugadores.

    »Después de comer siempre se iban rápidamente a casa, pero aquella vez tuvieron que quedarse. Se reunieron en la sala de prensa de De Meer, donde tuvieron que sentarse. Yo me senté detrás de un atril, con Louis a mi lado. Era un poco como si estuvieran sentados en los pupitres del colegio.

    »Les dije que tenía la impresión de que no apoyaban al entrenador, que la directiva no lo toleraría y que respaldaba a Van Gaal al cien por cien. Si había jugadores a los que eso no les gustaba, debían levantar la mano y yo me encargaría de que fueran traspasados muy pronto. Nadie levantó la mano».

    Y añadió: «Después, Louis me dijo: “Tienes agallas, Arie”. Era necesario mostrar los dientes. Es la única vez que he intervenido de esa manera».

    Van Gaal recuperó el ánimo y, aunque el PSV le arrebató la liga al Ajax por tres puntos y el Feyenoord lo eliminó de la Copa de los Países Bajos, sus hombres ganaron la Copa de la UEFA al imponerse al Torino en la final a doble partido.

    El verano de 1992 trajo cambios decisivos. Ronald de Boer, de 22 años, regresó al club en el que se había formado tras dos años en el Twente; Marc Overmars, de 19, llegó procedente del Willem II; y Jari Litmanen, un mediapunta de 21 años, se incorporó desde el MyPa finlandés. Mientras tanto, Clarence Seedorf, de 16 años, subió desde la cantera y se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido con el primer equipo del Ajax.

    Sin embargo, la segunda temporada de Van Gaal fue aún peor. El Ajax acabó tercero en la liga, por detrás del campeón Feyenoord y del PSV, pese a que Bergkamp encabezó la tabla de goleadores. Y, aunque ganó la Copa de los Países Bajos, su defensa del título de la Copa de la UEFA terminó en cuartos de final.

    Aquel verano, Van Gaal cambió el rumbo con un atrevido relevo generacional. Bergkamp y Wim Jonk se marcharon al Inter, unas bajas que muchos creían que debilitarían aún más al equipo, pero que Van Gaal reconoció más tarde como fundamentales. «Con esos dos, el equilibrio no era el ideal», dijo. «Solo más adelante logramos un equilibrio tal que incluso pudimos ganar la Champions League».

    Otra pieza clave fue convencer a Frank Rijkaard, campeón de Europa de 30 años, para que regresara tras cinco años gloriosos en el Milan. Su vuelta ayudaría a cubrir el vacío de liderazgo y aportaría solidez defensiva junto al capitán Danny Blind.

    «Con la llegada de Rijkaard y de un finlandés, Litmanen, procedente de una liga donde no se juega al máximo nivel y que necesitó un año para acostumbrarse a jugar en el Ajax, el equilibrio del equipo resultó ser mucho mejor que con Jonk y Bergkamp», añadió Van Gaal.

    Litmanen tomó el relevo de Bergkamp como máximo goleador del equipo y marcó 26 tantos en liga en su primera temporada completa como titular. «No he visto un número 10 mejor que Litmanen», dijo Van Gaal.

    Nwankwo Kanu, de 16 años, y Finidi George, de 22, llegaron desde Nigeria. El primero aportaba altura y calidad técnica, mientras que la velocidad incesante y la disciplina táctica del segundo resultaron útiles en la banda derecha. Con Seedorf, Davids y Ronald de Boer controlando el centro del campo, Van Gaal contaba con la combinación de energía, calidad técnica e inteligencia táctica necesaria para poner en práctica su estilo de fútbol.

    Su filosofía difería del fútbol total impulsado por Michels y Cruyff. En lugar de basarse en una presión intensa y en constantes cambios de posición, su versión era rígida: los jugadores debían ceñirse a su puesto en un 3-4-3 con el centro del campo en rombo y seguir instrucciones estrictas.

    Los ejercicios de entrenamiento también eran repetitivos. «Era repetir, repetir y repetir», contó Ronald de Boer a The Guardian. «Incluso con Frank. Lo había ganado todo en el fútbol, pero, al igual que Kanu, no tenía una zurda demasiado buena y apenas podía dar un pase recto con ella. Van Gaal tenía un ejercicio de pases que hacíamos todos los días después del calentamiento y, a veces, pensabas: “Otra vez eso”. Después de tres meses de “pam, pam”, la zurda de Frank era perfecta».

  • Ronald de Boer of Ajax and Christian Naulinger of Bayern Munich
    Getty Images Sport

    En la temporada 1994-95, el equipo neerlandés mantuvo una racha invicta formidable tanto en la Eredivisie como en la Champions League.

    Por muy impresionante que fuera la trayectoria del Ajax en las competiciones nacionales aquel año, en el que conquistó su primer título de la Eredivisie en cuatro años, la maquinaria no estuvo del todo terminada hasta el verano de 1994. 

    Michael Reiziger regresó de una cesión en el Groningen y pasó de ser un jugador con poco protagonismo a convertirse en un lateral derecho rápido y agresivo. Mientras tanto, Patrick Kluivert, de 18 años, ascendió desde De Toekomst y dejó huella de inmediato al marcar en su debut en la Supercopa nacional contra el Feyenoord.

    En su primer partido de la Champions League, ante el vigente campeón de Europa, el AC Milan, el equipo de Van Gaal demostró su valía con una victoria por 2-0 en Ámsterdam, gracias a los goles de Litmanen y Ronald de Boer.  

    «Algo ocurrió al comienzo de aquella temporada», contó Frank de Boer a FourFourTwo. «Había una química increíble entre los jóvenes y los jugadores más experimentados. Todo encajaba dentro del equipo. Había un núcleo sólido de aproximadamente una docena de jugadores que podían estar en el once titular, al que se sumaban tres o cuatro suplentes que aceptaban no salir de inicio».

    Después de aquel partido, los jugadores esperaron a la salida del vestuario del Milan para intercambiar camisetas, un momento que Ronald de Boer describiría más tarde como «vergonzoso». Cuando se impusieron al equipo de Fabio Capello por el mismo resultado en San Siro, ya no les interesaban esas cortesías. Habían demostrado que estaban entre los mejores de Europa y no necesitaban rebajarse ante nadie. «Recuerdo que, después de ganar al Milan, todos nos dimos cuenta de que ya no teníamos que temer a nadie», dijo Frank.

    Tras terminar primeros de grupo con cinco puntos de ventaja, fueron muy superiores al Hajduk Split en la siguiente ronda. Después, el Bayern de Múnich logró un empate sin goles en Ámsterdam en la ida de las semifinales, lo que dejó la eliminatoria abierta para la vuelta en Baviera. 

    Sin embargo, el Ajax goleó al Bayern. Litmanen marcó el primero de sus dos goles cuando apenas habían transcurrido 12 minutos, mientras que George anotó con un disparo potentísimo después de que el Bayern empatara. Ronald de Boer y Overmars completaron la goleada por 5-2 al equipo de Giovanni Trappatoni.

    «El Ajax era como un Porsche; nosotros, como un caracol de hojalata [Citroen 2CV]», se lamentó el presidente del Bayern, Franz Beckenbauer. Van Gaal, por su parte, declaró: «El empate fue un revés que mostró la fortaleza del Bayern. Pero el hecho de que este Ajax no perdiera la confianza y siguiera adelante demuestra la calidad del equipo. Al descanso, el partido ya estaba resuelto».

    Así quedó preparado el tercer y último enfrentamiento entre el elegante y audaz equipo de Van Gaal y los vigentes campeones de Capello. El Milan se había clasificado por los pelos en la fase de grupos gracias a la diferencia de goles, aunque eso se debió a una sanción de dos puntos por incidentes protagonizados por el público. Tras derrotar al Benfica y al Paris Saint-Germain, jugadores como Paolo Maldini, Franco Baresi, Marcel Desailly y Zvonimir Boban ansiaban ganar la Champions League por segunda vez consecutiva, después de haber desarbolado con maestría al Barcelona de Johan Cruyff por 4-0 el año anterior. 

  • La batalla ideológica entre generaciones

    Van Gaal Ajax 1995

    Por tercera vez esa temporada, los hombres de Van Gaal se enfrentaron a los vigentes campeones de Europa.

    Tras marcar cuatro goles al Milan sin encajar ninguno en los partidos de la fase de grupos, el campeón de la Eredivisie confiaba en lograr en Viena su tercera victoria consecutiva. «No recuerdo haber dudado nunca de que pudiéramos ganarles», contó Frank de Boer a The Guardian años después.

    Lidwina Kluivert, madre del joven delantero que empezaba a despuntar, le dijo a Van Gaal que su hijo marcaría el gol decisivo contra el Milan. Patrick había estado magnífico pese a no ser aún un habitual del once titular: anotó 18 goles en 25 partidos de la Eredivisie y ayudó al Ajax a terminar con siete puntos de ventaja, una diferencia considerable en una época en la que cada victoria valía dos puntos. En Europa, por su parte, Kluivert había sido titular en cinco de los 10 partidos que disputó el Ajax antes de la final y había marcado en la segunda parte el gol de la victoria ante el AEK de Atenas en la fase de grupos. 

    Mientras algunos veían un duelo táctico entre Van Gaal y Capello, Kluivert encarnaba el choque generacional: el Ajax solo tenía dos jugadores mayores de 25 años, Blind y Rijkaard, mientras que el Milan solo tenía dos menores de esa edad, Christian Panucci y Demetrio Albertini. 

    En el estadio Ernst Happel de Viena, el equipo de Capello opuso más resistencia que en los enfrentamientos anteriores. La experimentada defensa del Milan redujo los espacios por el centro y encargó a Desailly que marcara a Litmanen sin darle tregua.  Durante 70 minutos, el partido se mantuvo en un tenso equilibrio táctico, con escasas ocasiones claras.

    «Fue un partido de m*erda, jugamos muy mal», observó Frank de Boer cuando volvió a ver la final años después. «Dios mío, ¿cómo pudimos jugar tan mal?»

    Ante las dificultades de su equipo para superar la defensa rival, Van Gaal empezó a frustrarse, especialmente después de que quedara sin sanción una dura entrada de Desailly sobre Litmanen dentro del área. Vestido con traje y corbata, el entrenador protestó ante el cuarto árbitro y, de repente, saltó en una extraña recreación de la entrada.

    «Estaba enfadado, así que hice una patada de kárate en la banda, a unos 30 centímetros de la cara del cuarto árbitro. Quería enseñarle lo que le había pasado a Litmanen», explicó Van Gaal al recordar el episodio durante su etapa como entrenador del Manchester United. «Debería haber sido penalti, pero el árbitro no lo pitó. Y en ese momento me di cuenta de que un entrenador nunca puede influir en el árbitro con lo que hace en la banda».

    Poco después, el entrenador tomó la decisión decisiva: retiró a Litmanen, de 24 años y autor de seis goles en la Champions League y otros 17 en la Eredivisie, para dar entrada a Kluivert en el minuto 70.

    «[Van Gaal] me dijo: “Juega como referencia en ataque, asegúrate de estar disponible, pero no te acerques demasiado a recibir el balón; intenta buscar los espacios a la espalda de la defensa”», recordó Kluivert.

    Quince minutos después, se cumplió la profecía de Lidwina. Rijkaard avanzó hacia el borde del área y envió un pase preciso al desmarque de Kluivert. El joven delantero se abrió paso entre dos defensas y estiró la pierna para tocar el balón lo justo y mandarlo, lejos del alcance de Sebastiano Rossi, al rincón inferior de la portería.

    «Como delantero, ves cómo se desarrolla una jugada a través de varios pases y entonces intentas colocarte un poco», explicó a De Telegraaf. «Marc Overmars se movió y pasó el balón a Edgar Davids, que luego buscó a Frank Rijkaard. Frank me pasó el balón al espacio y entonces Zvonimir Boban y Franco Baresi se me echaron encima. En realidad, me adelanté un poco demasiado el balón, así que lo único que podía hacer era tocarlo con la punta del pie izquierdo para meterlo.

    »Se me cortó la respiración. Y vi cómo el balón pasaba por el lado derecho del poste, fuera del alcance de Sebastiano Rossi. Decidí echar a correr y darle la vuelta a mi camiseta. Fue un auténtico momento de éxtasis».

    Con 18 años y 327 días, Kluivert se convirtió en el goleador más joven de una final de la Champions League, un récord que aún se mantiene. Aquel único gol selló la victoria por 1-0, culminó una temporada entera sin derrotas tanto en la Eredivisie como en la Champions League y devolvió al Ajax a la cima del fútbol europeo por primera vez en 22 años.

  • La caída

    Ajax Juventus 1996

    El equipo de Ámsterdam volvió a alcanzar la final al año siguiente, pero su plantilla pronto quedó desmantelada.

    Tras conquistar el doblete, el Ajax se convirtió en el nuevo referente para los equipos europeos y Van Gaal, en un pionero. Aunque Seedorf se marchó a la Sampdoria y Rijkaard puso fin a su carrera como futbolista aquel verano, el entrenador consiguió mantener unido a casi todo el equipo y el Ajax volvió a reinar en la Eredivisie, que ganó con seis puntos de ventaja.

    En Europa volvió a mostrarse formidable. Comenzó con una victoria por 1-0 ante el Real Madrid de Jorge Valdano en Ámsterdam y fue muy superior a los blancos en la capital española, donde marcaron Litmanen y Kluivert.

    «El Ajax no es solo el equipo de los noventa, se está acercando a la utopía futbolística», dijo Valdano. «Su concepto del juego es exquisito, pero también tiene una superioridad física. Es “La bella y la bestia”».

    Tras derrotar al Borussia Dortmund por un global de 3-0, su racha invicta llegó a su fin en la ida de las semifinales contra el Panathinaikos. Sin embargo, una victoria por 3-0 en Grecia, impulsada por Litmanen, llevó al Ajax a su segunda final consecutiva, en la que se enfrentó a la Juventus.

    Para entonces, el conjunto neerlandés no llegaba en las mejores condiciones: Overmars se había perdido la mayor parte de la temporada por una lesión y los De Boer tenían problemas físicos de cara a la final. La Juventus, en cambio, estaba en una forma espectacular. Sospechosamente espectacular.

    La Juve ganó 4-2 en la tanda de penaltis después de 120 minutos agotadores que terminaron con empate a 1-1. Algunos integrantes del Ajax recelaron de inmediato de la resistencia aparentemente inagotable de sus rivales, una sospecha que quedaría confirmada años después. Una investigación sobre las prácticas de la Juventus a mediados de la década de 1990 concluyó que el médico del club, Riccardo Agricola, había llevado a cabo un dopaje sistemático. Sin embargo, como los hechos habían prescrito cuando concluyeron los últimos recursos, no se retiró ningún título ni se impuso sanción alguna.

    Aunque aquella derrota de mayo de 1996 fue un golpe brutal para el gigante de Ámsterdam, fue una sentencia judicial de diciembre de 1995 la que precipitó su caída. Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor del centrocampista belga Jean-Marc Bosman, el panorama de los fichajes cambió de la noche a la mañana. Desaparecieron los cupos de jugadores extranjeros y el derecho de los clubes a conservar los derechos federativos de un jugador una vez expirado su contrato. Para un club como el Ajax, cuyo éxito dependía de desarrollar jóvenes talentos y vincularlos mediante contratos de larga duración, la sentencia fue una condena a muerte.

    De inmediato, los clubes más ricos de Europa se lanzaron sobre sus jugadores más valiosos como buitres. Davids y Reiziger se incorporaron gratis al AC Milan en el verano de 1996, mientras que Kanu fue traspasado al Inter y George se marchó al Betis. Un año después, Kluivert se fue al AC Milan sin que el Ajax recibiera un solo céntimo de compensación, mientras que Overmars fue vendido al Arsenal.

    Cualquier esperanza de reconstrucción se desvaneció cuando Van Gaal se marchó al Barcelona y, para 1999, Litmanen y los De Boer lo habían seguido al Camp Nou. Cuatro años después de levantar la Champions League en Viena, todos y cada uno de los pilares del mejor Ajax de la era moderna se habían ido.

    Van Gaal había demostrado que la disciplina táctica y la integración de los jóvenes podían conquistar Europa. Pero la sentencia Bosman hizo que las delicadas condiciones necesarias para crear un equipo como el Ajax del 95 no volvieran a darse.

    El Ajax volvió a perder relevancia en Europa y dejó de dominar el fútbol neerlandés. Reducido, en el mejor de los casos, a disputar la Copa de la UEFA o a caer en la fase de grupos de la Champions League, pronto terminó sexto y quinto en la Eredivisie. Tras ganar la liga en 2004, el Ajax pasó siete años sin conquistar otro título nacional, hasta que llegó Frank de Boer para recuperar un estilo que recordaba al de Van Gaal.

    De Boer ganó cuatro ligas consecutivas, una más que Van Gaal, pero nunca consiguió que el Ajax superara la fase de grupos de la Champions League antes de marcharse sin pena ni gloria. Más allá de la derrota en la final de la Europa League de 2017 y de su única presencia en las semifinales de la Champions League en 2019, el club no ha logrado mantener una presencia duradera entre la élite europea. En cambio, el Ajax se ha convertido en un centro de formación final para las ligas más ricas del continente.

    El equipo de Van Gaal de 1995 representó tanto la cima del club como el fin de una era para el fútbol europeo. Fue el último equipo construido por completo sobre la paciencia, la rigidez táctica y la identidad local que alcanzó la cima del fútbol. El Ajax era imbatible sobre el césped, hasta que el dinero tomó el control.