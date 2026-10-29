El conflicto en torno al contrato de Trinity Rodman contribuyó a cambiar la forma en que la NWSL paga a sus grandes estrellas. Ahora, la norma que ayudó a mantener a la delantera de la selección femenina de Estados Unidos en la liga volverá a cambiar.

La NWSL y su Asociación de Jugadoras (NWSLPA) han resuelto seis reclamaciones, entre ellas las relativas a la llamada «regla Rodman», una oferta de contrato rechazada para la delantera del Washington Spirit y una normativa sobre el calzado que llevó a sancionar con una multa a Michelle Cooper, estrella del Kansas City Current.

La liga introdujo en diciembre de 2025 la norma de Jugadora de Alto Impacto (HIP), que inicialmente permitía a los equipos gastar hasta un millón de dólares por encima del límite salarial en jugadoras que cumplieran determinados criterios de rendimiento o marketing. Está previsto que esa cantidad adicional aumente a 1,257 millones de dólares en 2027.

Washington utilizó la norma para renovar a Rodman en enero con un contrato cuya remuneración total supera los dos millones de dólares anuales, lo que permitió mantenerla en la NWSL pese al interés procedente de Europa.

Antes de eso, sin embargo, la liga había rechazado una oferta anterior del Spirit por valor de más de un millón de dólares al año. La NWSL sostuvo que el contrato, que concentraba los pagos en sus últimos años, eludiría el límite salarial, mientras que la NWSLPA argumentó que la decisión vulneraba el convenio colectivo y presentó una reclamación. El sindicato también impugnó la propia norma HIP.

Ahora, como parte del acuerdo, los criterios de rendimiento y marketing de la norma se eliminarán en 2027, aunque las jugadoras deberán seguir cumpliendo un umbral salarial para acogerse a ella.

¿Qué otras cuestiones se han resuelto y qué significan los cambios para las jugadoras y los clubes? GOAL lo explica.