Como los problemas de lesiones seguían persiguiéndole, se temía que la campaña 2012-13 pudiera pasarle de largo a Robben. Se vio limitado a solo 16 partidos de la Bundesliga, quedándose fuera siempre durante tramos de la temporada.

El Bayern arrasó en la liga en su ausencia, pero tuvo la suerte de que de algún modo lograra mantenerse en forma para las eliminatorias de la Champions League.

En la semifinal contra el Barcelona, el Bayern firmó una demolición con un 7-0 en el global, con Robben como gran artífice. En la ida en Múnich, atormentó a Jordi Alba de principio a fin, marcando un sublime tercer gol en la victoria por 4-0 del Bayern. Pero fue en la vuelta en el Camp Nou donde el mundo vio al Robben de toda la vida.

Al inicio de la segunda parte, Robben recibió un pase largo en la banda derecha. Con un solo toque, afilado como una navaja, se metió hacia dentro ante Adriano, se fabricó el espacio que necesitaba y soltó un disparo glorioso a la escuadra.

«Aquel 4-0 fue mi mejor partido en el Allianz Arena», contó Robben a Sport Bild años después. «Contra un equipo tan grande. Con un gol de Robben poco habitual. Rompí por la banda derecha con un amago y tuve tiempo para colocar el balón al palo largo desde un ángulo cerrado».

Pero todavía no había terminado.

La final contra el Borussia Dortmund fue intensa. Los irreverentes del heavy metal de Jurgen Klopp tuvieron la sartén por el mango en la primera parte, pero fue el Bayern quien se adelantó en la segunda cuando Robben asistió a Mario Mandzukic. Ocho minutos después, el Dortmund empató de penalti. Poco después, el defensa Subotic evitó una gran ocasión de Robben para un remate fácil, lo que despertó el temor de que continuara la tendencia del neerlandés a fallar en las finales.

Un pase largo y medido cayó hacia la frontal del área del Dortmund. Franck Ribery peleó por él y, de manera instintiva, tocó con un delicado taconazo hacia la maraña de camisetas amarillas, y Robben apareció.

Weidenfeller estaba delante de él, Hummels y Subotic a sus lados, y el peso de Johannesburgo y Múnich sobre sus hombros.

Superó a los defensores con facilidad y dejó batido al portero con un toque sutilísimo que desafió la tensión del momento y envió el balón deslizándose sobre el césped antes de besar la red.

«Cuando recibí el balón, estaba libre», dijo Robben a los periodistas tras el partido. «Anticipé el movimiento de Franck. Lo único que pensé fue: “Espero que ponga el balón ahí”, porque vi el espacio. La resolví bien. Mi primera opción era en realidad irme por la izquierda de [Weidenfeller], pero entonces él hizo un movimiento y pude ponerla al otro lado. Estaba apoyado en la pierna equivocada».

El Bayern volvía a ser campeón.

«Ganar por fin esta Champions League es un sueño hecho realidad», dijo. «No se puede describir: se te pasan tantas emociones por la cabeza, sobre todo porque sabes lo que es perder. Creo que se disfruta incluso más cuando ganas el título».

Y añadió: «Después de la decepción del año pasado, y en menor medida de 2010, y del Mundial para mí, son tres finales y no quieres llevar la etiqueta de perdedor. Por fin lo hicimos hoy, y podemos olvidarnos un poco de las otras cosas. Fue una sensación de “por fin”».

En 2025, los aficionados del Bayern votaron ese gol como el mejor de los 125 años de historia del club. El segundo fue el gol de Robben contra el Manchester United.