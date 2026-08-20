Cuando Lionel Messi fichó por el Paris Saint-Germain procedente del Barcelona como agente libre en el verano de 2021, una ola de optimismo recorrió la capital francesa. Por fin había llegado la pieza que faltaba, pensaban los aficionados del PSG. Mientras el presidente Nasser Al-Khelaifi presentaba al fichaje galáctico definitivo ante una multitud enfervorizada, los seguidores se imaginaban a Messi, Neymar y Kylian Mbappe, vestidos con los colores del club francés, junto al célebre trofeo de la Champions League. Su viejo sueño de dominar Europa parecía a punto de cumplirse.
Sin embargo, no fue hasta cuatro años después, cuando la última de las tres superestrellas ya había abandonado Francia, cuando un equipo perfectamente construido y apasionante, liderado por Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue, hizo realidad aquel sueño. La impresionante goleada por 5-0 ante el Inter culminó una transformación vertiginosa bajo la dirección de Luis Enrique.
Cuando el exjugador y exentrenador del Barcelona asumió el cargo en julio de 2023, Messi acababa de marcharse y Neymar estaba camino de Arabia Saudí para fichar por el Al-Hilal. El nuevo técnico tuvo que iniciar la reconstrucción con Mbappe como figura principal. Entre tanto, el prolongado culebrón de su traspaso al Real Madrid causó problemas durante toda su primera temporada. Lo que necesitaba el PSG era desprenderse por completo de los egos que dominaban el vestuario.
El delantero pasó a dominar la tabla de goleadores en un Real Madrid que no logró conquistar ningún gran título, mientras veía a su antiguo equipo hacerse con su primer título europeo. El PSG consiguió un segundo al año siguiente, justo antes de que Mbappe batiera récords en el Mundial con Francia, cuarta clasificada. Todo ello dio aún más la razón a Luis Enrique y al PSG en su decisión de sacrificar un talento individual sublime para construir un bloque agresivo e imparable.
«Estoy comprometido a formar un equipo ganador y no tengo ninguna duda de que podré hacerlo y ofrecer a los aficionados algo que les guste», dijo Luis Enrique cuando fue nombrado entrenador. Y, en efecto, no dejó que nada se interpusiera en su camino.
¿Quién habría pensado entonces que sería Dembele, a quien muchos tachaban de vago, propenso a las lesiones y fichaje fallido, y no Mbappe quien sostendría el Balón de Oro en septiembre de 2025 como símbolo de la transformación del PSG, de equipo que tropezaba una y otra vez a rey indiscutible de Europa?