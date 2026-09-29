La Premier League es «la mejor liga del mundo», así que ¿por qué solo cuenta con un atacante de talla mundial y ningún centrocampista?
El Club de Clase Mundial 2026 de GOAL se publicó el lunes y hubo muchas decisiones polémicas entre los ocho cambios de personal. Esa es la naturaleza del juego, por supuesto. Es imposible contentar a todo el mundo y nos complicamos aún más la vida al limitarnos a solo 25 elecciones. Pero, al final del día, el propio término «clase mundial» es subjetivo y nuestra interpretación podría diferir enormemente de la tuya.
Sin embargo, lo que incluso el seguidor más ferviente de la Premier League probablemente aceptaría a estas alturas es que la competición, pese a toda su popularidad y a su dominio cada vez mayor del mercado de fichajes, tiene un problema muy concreto en términos de poder de atracción y estilo de juego.
De los 25 miembros de nuestro «club de clase mundial», solo cinco militan actualmente en la máxima categoría del fútbol inglés, y cuatro de ellos son defensas. Aunque jugadores como Bruno Fernandes y Declan Rice se quedaron cerca, no hay ni un solo centrocampista de la Premier League en la lista, mientras que Erling Haaland es el único delantero que ha entrado.
Lo más sorprendente de todo esto es que no sorprende en absoluto, dado que desde hace tiempo está claro que los mejores jugadores ofensivos del planeta rara vez se encuentran en Inglaterra...
El dinero ya no es una excusa
Hubo un tiempo en el que la Premier League sencillamente no podía permitirse fichar a los mejores jugadores del mundo. En la década de 1990, cuando la competición escindida aún estaba dando sus primeros pasos, las grandes estrellas solo se marchaban a Inglaterra al final de sus carreras (Ruud Gullit, Gianluca Vialli y Gianfranco Zola), o después de haber tenido problemas en otro lugar por una razón u otra (Eric Cantona, Thierry Henry y Dennis Bergkamp). Por difícil que resulte de entender en el actual clima económico, Italia era el centro del universo futbolístico y casi todos los mayores talentos del juego actuaban en la Serie A.
Sin embargo, el dinero ya no puede esgrimirse como excusa. Al contrario, hace aún más sorprendente la escasez de talento de primer nivel en la Premier League. Durante los últimos 25 años, la Premier League se ha convertido en un coloso financiero, como subraya su nivel de dominio sin precedentes en el mercado de fichajes.
Los clubes de la Premier League gastaron una cifra récord de 3.500 millones de libras (4.600 millones de dólares) durante el mercado de verano, más que todos sus equivalentes de la Serie A, La Liga, la Ligue 1 y la Bundesliga juntos. Y, aun así, la Premier League ha seguido teniendo dificultades para atraer a los mejores jugadores del mundo cuando estaban en la cima absoluta de su rendimiento.
El Balón de Oro, por ejemplo, puede ser poco más que un concurso de popularidad, pero precisamente por eso refleja bastante bien el poder estelar, y resulta significativo que solo tres jugadores de la Premier League hayan ganado el premio desde el cambio de siglo: Michael Owen (2001), Cristiano Ronaldo (2008) y Rodri (2024).
Es cierto que la Premier League contó obviamente con otros jugadores realmente de clase mundial en los periodos en cuestión, pero es significativo que futbolistas como Thierry Henry, Luka Modric, Gareth Bale, Luis Suarez y Eden Hazard acabaran marchándose a España, igual que Owen, Ronaldo y, más recientemente que nadie, Rodri. Además, de los nombres citados, solo puede decirse que Henry, Rodri y Hazard pasaron sus mejores años en Inglaterra, con este último dejando el Chelsea con 28 años.
En consecuencia, no se puede eludir el hecho de que, aunque la Premier League sea la liga más popular del mundo, Barcelona y el Real Madrid siguen siendo la cima de la profesión para la mayoría de los jugadores de todo el planeta.
El atractivo de los dos grandes de La Liga
Obviamente, hay numerosas razones culturales, climáticas y lingüísticas detrás del atractivo de los dos grandes de LaLiga. Desde luego, para la mayoría de los jugadores sudamericanos con un talento prodigioso, Madrid y Barcelona son, y siempre han sido, los destinos soñados. Sin embargo, incluso los mejores futbolistas ingleses tienen al Real Madrid y al Barcelona en la más alta estima.
El extremo Steve McManaman, nacido en Liverpool y ganador de dos Champions League con el Madrid, asegura que no pudo rechazar la oportunidad de "vestir esa icónica camiseta blanca", mientras que otro antiguo ídolo de Anfield, Owen, dijo a GOAL: "Piensas que vas a ser jugador del Liverpool toda la vida, pero luego piensas: 'Dios mío, es el Real Madrid; me arrepentiré de esto para siempre si digo que no'".
Trent Alexander-Arnold experimentó recientemente esas mismas emociones encontradas antes de decidir, de forma bastante reveladora, que sus opciones de ganar el Balón de Oro estarían mejor respaldadas cambiando Anfield por el Bernabéu, pero Jude Bellingham "no se lo pensó dos veces" a la hora de fichar por el Madrid cuando recibió la llamada de Florentino Perez, aunque el cotizado centrocampista podría haber elegido entre varios clubes de la Premier League.
En cuanto al Barcelona, tanto Marcus Rashford como Anthony Gordon se han referido a sus respectivos traspasos al Camp Nou como un sueño hecho realidad, con este último admitiendo que quería jugar para el Barcelona desde los tres años.
Se crea o no, no se puede negar que los jugadores ingleses están ahora más dispuestos que nunca a marcharse al extranjero. Basta con mirar el caso de Harry Kane.
La preferencia del delantero quizá era quedarse en su Inglaterra natal cuando el Tottenham Hotspur accedió por fin a venderlo en 2023, pero no había mucha gente que creyera que realmente iba a fichar por un club extranjero. Y, sin embargo, Kane ha revelado que su decisión de firmar por el Bayern de Múnich se inspiró en parte en el traspaso de David Beckham al Madrid 20 años antes.
"Era mi ídolo", dijo Kane a TNT Sports. "Fuimos al mismo colegio, crecimos en la misma zona, era el capitán de Inglaterra cuando yo estaba creciendo. Así que quería seguir sus pasos [jugando en el extranjero]. Sé que no es algo que hagan muchos jugadores ingleses, pero es lo mejor que he hecho en mi vida".
Está claro que las actitudes están cambiando, incluso entre la generación de más edad, mientras que la trayectoria de Bellingham ilustra las ventajas de mudarse al continente a una edad temprana. El hecho de que los únicos dos ingleses de nuestro Club World-Class jueguen en clubes extranjeros debería preocupar a la Premier League, pero la falta general de talento ofensivo de élite es mucho más inquietante.
¿La Premier League está perdiendo brillo?
La Premier League puede ser el campeonato más visto del planeta, pero ya no resulta especialmente agradable a la vista. El ambiente en los estadios es magnífico, pero la calidad sobre el césped no lo es. El foco en el atletismo no ha hecho más que intensificarse en los últimos años, con un énfasis ahora muy marcado en el físico por encima de la técnica, y por eso el Arsenal fue un campeón tan apropiado la temporada pasada.
Mikel Arteta y sus jugadores personifican los valores fundamentales de la Premier League: fuerza, velocidad, potencia, conservadurismo y cinismo. Básicamente, han convertido el 'jogo bonito' en una cuestión de ganar como sea, y recogieron los frutos al conquistar un primer título desde 2004, motivo por el que el plan de juego del Arsenal, que depende mucho de las jugadas a balón parado, se ha convertido en un modelo que sus rivales han adoptado. El resultado neto fue un descenso significativo de los goles en jugada en 2025-26 y, en un entorno tan restrictivo, obviamente es difícil que los jugadores ofensivos brillen.
Ha habido algunas señales iniciales alentadoras de que esta temporada podría ser diferente, con ciertos equipos jugando con mayor libertad, incluido el Arsenal en cierta medida, pero no se puede negar que Haaland es la única superestrella indiscutible de la liga, lo que hace que la situación actual del Manchester City sea aún más intrigante.
A raíz de la noticia sísmica de la semana pasada de que el ocho veces campeón de la Premier League ha sido declarado culpable de vulnerar 114 de las normas financieras de la competición, de repente existe una posibilidad muy real de que el noruego, el número 9, que es tan bueno y tan carismático que incluso conquistó América durante el verano, pueda dejar el Etihad al final de la presente campaña. A Haaland ya se le relaciona con el Barça y el Real Madrid, obviamente, y su salida sería un desastre para una competición que ya reclama a gritos un Kylian Mbappe y carece de un Lamine Yamal. De hecho, el propuesto fichaje de Vinicius Junior por el Arsenal generó tanta expectación en Inglaterra porque nadie podía recordar realmente la última vez que un club de la Premier League había fichado a uno de los mejores jugadores del mundo cuando todavía estaba en su plenitud.
Una vez más, a la competición no le faltan talentos emocionantes ni jugadores prometedores. Cuando está completamente en forma, Alexander Isak es un delantero soberbio; el espíritu libre que es Rayan Cherki hace que cualquier partido del Manchester City merezca la pena, mientras que futbolistas como Rio Ngumoha y Max Dowman reflejan la fortaleza del fútbol base en Inglaterra.
Sin embargo, sigue existiendo un temor muy real de que la Premier League sea demasiado castigadora, de que se haya convertido en cierta medida en víctima de su propio éxito, en el sentido de que la misma intensidad que la hace tan atractiva para las audiencias televisivas de todo el mundo ahora está perjudicando a los protagonistas de la acción incesante: los jugadores.
Puede que las tácticas de Arteta sean demasiado pragmáticas, como vimos durante la final de la Champions League de la temporada pasada, pero tenía razón cuando dijo que sus jugadores nunca van a estar tan "frescos" como sus homólogos del Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich en la recta final de la temporada debido al carácter ridículamente competitivo de la Premier League.
"Estamos comparando dos mundos diferentes", dijo el español, y es justo decir que el Madrid y el Barça, dado su dominio de LaLiga, también disfrutan de muchas más oportunidades para dar a sus jugadores más importantes un descanso muy valioso. Por ejemplo, el brillante Bukayo Saka sin duda habría llegado en mucho mejor forma al Mundial de este verano si Arteta hubiera podido dar descanso al 'starboy' del Arsenal con la misma regularidad con la que Luis Enrique rota a Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele en la Ligue 1.
Sin embargo, no es como si la extenuante intensidad de la Premier League fuera a bajar pronto. Como dejó claro el mercado de fichajes de verano, los grandes clubes ingleses comercian entre sí más que nunca, hasta el punto de obsesionarse con comprar talento "contrastado en la Premier League". En consecuencia, ahora estamos viendo a jugadores corrientes moverse por cantidades extraordinarias (Savio, Liam Delap, Mateus Fernandes, Elliot Anderson), algo que obviamente no hará absolutamente nada por mejorar la calidad general del fútbol de la Premier League.
Muchísima gente es consciente de esta perspectiva bastante deprimente. Pero la Premier League es ahora un gran negocio y el espectáculo debe continuar, aunque eso signifique que las audiencias podrían acabar disminuyendo sin más futbolistas de talla mundial que entretengan a las masas.