La polémica final: Cómo la Juventus destronó al Ajax como rey de la Champions League y desató controvertidas acusaciones de dopaje

En Roma se interponían en su camino los vigentes campeones de Europa de Van Gaal. Además de ganar la Supercopa de la UEFA y arrasar con sus rivales en la Eredivisie en la temporada 1995-96, jugadores como Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind y los hermanos De Boer completaron otra campaña europea dominante: solo dejaron de ganar en dos ocasiones antes de llegar a la capital italiana.
La Juve era muy consciente del desafío que tenía por delante, y Sergio Porrini señaló a Litmanen como la principal amenaza.
«Era, sin duda, el más peligroso. Estaba en un momento en el que, si tocaba el balón, marcaba. Y, de hecho, marcó. Los extremos de aquel 4-3-3 también eran muy buenos: el neerlandés Kiki Musampa y el nigeriano Finidi George. Podían hacer daño en ataque, pero al mismo tiempo concedían mucho en defensa».
Sin embargo, el ímpetu juvenil del Ajax se había convertido a esas alturas en arrogancia, y Van Gaal dio a sus rivales una motivación adicional.
Como contó Ciro Ferrara: «Unos días antes de la final, cuando le preguntaron quién ganaría la Champions League, el entrenador del Ajax, Van Gaal, respondió: “No sé quién ganará, pero sé que esa copa volverá en nuestro avión”».
El italiano añadió: «Aquello nos dio el impulso que necesitábamos».
Lippi arengó a sus jugadores con un discurso improvisado y los mandó al campo con este mensaje: «Nueve de cada diez veces ganan ellos, pero una maldita vez nos toca a nosotros. Y esta es la noche».
Sus palabras surtieron efecto de inmediato. Apenas habían transcurrido 12 minutos de la final cuando Frank de Boer calculó mal un cabezazo y esperó a que Van der Sar saliera a recoger el balón, pero Ravanelli se adelantó, se lo robó y lo empujó a la portería vacía.
El Ajax, sin embargo, respondió bien y las palabras de Porrini resultaron proféticas. El guardameta Angelo Peruzzi rechazó un lanzamiento de falta de De Boer y el balón le cayó a Litmanen, que se zafó de un defensa y marcó desde cerca.
Ninguno de los dos equipos logró romper el empate durante el resto de los 120 minutos de intenso fútbol, y todo acabó decidiéndose en una tanda de penaltis.
Según Lippi, Gianluca Vialli se negó a lanzar uno de los primeros penaltis, perseguido por los fantasmas de lo que le había ocurrido en ese mismo estadio cuando representaba a Italia en el Mundial.
«En el Olímpico fallé un penalti contra Estados Unidos en el Mundial de 1990 y me rompí el pie al lanzar otro contra la Roma», contó a Corriere della Sera para explicar por qué quería tirar el quinto o el sexto penalti. «Aquella noche sabía que era mi última oportunidad de ganar la Champions League.
»¡Imagina las pesadillas que habría tenido si no!».
Lippi explicó: «Vialli arrastraba las malas sensaciones de la final contra el Barcelona y aquella final le importaba especialmente. Me dijo: “Esta Champions League me importa tanto que, si perdemos porque fallo el penalti, me suicidaré”».
En el Ajax se vivía una situación parecida, como reconoció Sonny Silooy: «Ninguno de nosotros quería lanzar un penalti después de la prórroga. Aquello me disgustó mucho. Louis había ido preguntando a todos. Jugadores importantes eludieron la responsabilidad».
Mientras Ferrara, Gianluca Pessotto y Padovano transformaron sus lanzamientos, el guardameta Peruzzi se convirtió en héroe bajo los palos. Desvió el primer intento de Davids, del que después se rio diciendo «¡Me lo tiró directamente a mí!», y luego se lanzó para detener el de Sonny Silooy.
Con el marcador 3-2, le llegó el turno a Jugovic.
Sus compañeros estaban nerviosos y los directivos en la grada no se atrevían a mirar, pero Jugovic sonreía. Sentía que el desenlace ya estaba decidido.
«Estaba seguro de que marcaría. Sonreía porque el destino me había elegido para una victoria tan importante, tanto para mí como para la Juventus, un club que llevaba muchos años esperándola», contó a Corriere della Serra.
Van der Sar no tuvo ninguna posibilidad de detener el misil que Jugovic envió a la esquina inferior de la portería.