La polémica final: Cómo la Juventus destronó al Ajax como rey de la Champions League y desató controvertidas acusaciones de dopaje

Mientras la expedición de la Juventus estallaba en celebraciones, los jugadores del Ajax, exhaustos, abandonaban el césped del Estadio Olímpico con una profunda inquietud.

En el vestuario, Overmars apartó a Ronald de Boer para expresarle sus preocupaciones.

«Marc Overmars me dijo enseguida que sentía que algo no iba bien», contó a The Independent. «Vio a un rival cuya mirada no parecía normal. Tenía la impresión de que estaba tomando algo».

Y añadió: «Yo no tuve esa sensación. ¿Sabes por qué? Porque siempre pienso que nadie haría algo así. No era consciente en absoluto de eso. Y si alguien corre más rápido, quizá simplemente corra más rápido. Sabíamos que había sido una temporada larga para nosotros».

Al Ajax no le quedó más remedio que aceptar la derrota y pasar página. La Juventus alcanzó la final de la Champions League en dos temporadas consecutivas y perdió ante el Borussia Dortmund y el Real Madrid.

Después, en agosto de 1998, el entrenador de la Roma, Zdenek Zeman, concedió una entrevista a L'Espresso en la que denunció las prácticas ilícitas de algunos equipos italianos y señaló en particular a la Juventus. El fútbol italiano debe «salir de la farmacia», afirmó.

«No soy un demagogo ni un provocador», dijo. «Soy un hombre de deporte. Presto atención a los rumores y al ambiente que se respira. Oigo y veo que, no solo en el ciclismo, sino también en el fútbol, se intenta compensar la falta de preparación con productos farmacéuticos. En el fútbol todavía no ha habido un escándalo de gran repercusión. Pero cuanto más importante es un deporte, mayores son los peligros. Sé de muchos médicos que han pasado del ciclismo al fútbol. Sé de muchos clubes de la Serie A que emplean farmacólogos. Debemos evitar que el campeonato se convierta en el Tour de Francia».

Y añadió: «Es un motivo de asombro que empieza con Gianluca Vialli y llega hasta Alessandro Del Piero. Como yo mismo he practicado varios deportes, solía pensar que esos resultados solo podían conseguirse mediante el culturismo, después de años y años de entrenamiento especializado. Estoy convencido de que el fútbol es una actividad completamente distinta, al menos el fútbol que yo practico, que definiría con una sola palabra: “positivo”».

Zeman admitió que sus jugadores de la Lazio habían tomado distintas sustancias químicas para favorecer su recuperación o recibir un impulso psicológico, pero recalcó: «Tengo la impresión de que últimamente las cosas están yendo demasiado lejos. La presión sobre los jugadores es cada vez mayor. Y cada vez es más difícil resistirse a las tentaciones de la píldora mágica… Ya se hablaba de los problemas de [Diego] Maradona con las drogas cuando el Nápoles lo fichó del Barcelona. No puedo creer que su compañero Ciro Ferrara, que desde luego no destacó por sus buenos modales en su polémica conmigo, los desconociera. Maradona siguió jugando como un campeón. Y todavía juega hoy. Pero me gustaría recordarle a Ferrara que, si no hubieran hecho la vista gorda, si alguien se hubiera tomado en serio su adicción a las drogas, podrían haberlo salvado de una situación tan triste. Pero ahora los negocios prevalecen sobre todo. El mundo del fútbol está dominado por las finanzas y también por las farmacias».

A raíz de las acusaciones de Zeman, la policía registró las oficinas y las instalaciones de entrenamiento de la Juventus y encontró 281 sustancias farmacéuticas distintas. «Parece más bien el equipamiento de un pequeño hospital», declararía más tarde un perito ante el tribunal.

Aunque ninguno de los medicamentos, en su mayoría antiinflamatorios, analgésicos y estimulantes cardíacos, figuraba entonces en la lista de sustancias prohibidas, los historiales médicos y las muestras de sangre incautados durante el registro sí aportaron pruebas incriminatorias.

Cuando el fiscal Raffaele Guariniello llevó a juicio en 2004 al médico de la Juventus Riccardo Agricola y al director ejecutivo Antonio Giraudo, el tribunal llamó al hematólogo doctor Giuseppe d’Onofrio como perito para examinar esas muestras.

Las conclusiones fueron demoledoras.

«La variabilidad que observé en los datos no podía considerarse normal», declaró D’Onofrio.

Explicó que las fluctuaciones extremas en los recuentos de glóbulos rojos y los niveles de hemoglobina de la plantilla de la Juventus solo podían explicarse por transfusiones de sangre o por el uso de eritropoyetina (EPO), la hormona sintética diseñada para aumentar el aporte de oxígeno a los músculos y mejorar la resistencia. D’Onofrio declaró que era «prácticamente seguro» que dos jugadores de la Juventus de mediados de la década de 1990 habían tomado EPO, y «muy probable» que otros siete también lo hubieran hecho. Los abogados de la Juventus, sin embargo, insistieron en que hablar de probabilidades no demostraba nada más allá de toda duda razonable.

Por suministrar a los jugadores de la Juventus grandes cantidades de sustancias para mejorar el rendimiento, el doctor Agricola fue declarado culpable de fraude deportivo y condenado a 22 meses de prisión, con la pena suspendida. Sin embargo, tanto él como Giraudo fueron absueltos en apelación en 2005. Cuando el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Italia, revisó el caso dos años después, revocó la decisión del tribunal de apelación y dictaminó que la administración de productos farmacéuticos sí podía constituir fraude deportivo según la legislación italiana. Sin embargo, como los hechos habían ocurrido entre 1994 y 1998, el delito había prescrito.

El caso quedó cerrado.