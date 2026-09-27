La pasada generación dorada del Udinese y la lucha por seguir siendo relevante en la ultracompetitiva Serie A
Los aficionados más jóvenes al fútbol podrían ser disculpados por no estar demasiado familiarizados con el Udinese, que procede de la pequeña ciudad de Udine, en el noreste de Italia, que tiene una población de menos de 100.000 habitantes.
Pero, aunque hoy es claramente un club de media tabla de la Serie A, en su día fue uno de los mejores equipos del país fuera del orden establecido, con una plantilla repleta de héroes de culto, entre ellos un capocannoniere en dos ocasiones que dedicó sus mejores años a los friulanos.
Puede que las expectativas hayan cambiado, pero el Udinese se ha consolidado como un clásico de la Serie A mientras aspira a un éxito sostenible en la lucha por seguir siendo relevante, tanto en sentido figurado como literal.
Años dorados
Ahora parece un recuerdo lejano, pero durante los años 2000 y principios de la década de 2010, el Udinese estuvo entre los mejores del resto en la Serie A y fue un habitual en las competiciones europeas, clasificándose por primera vez en su historia para la Champions League en 2004-05 antes de alcanzar los cuartos de final de la Copa de la UEFA en 2008-09 y llegar hasta la tercera posición en la liga en 2011-12.
El club encadenó siete años de éxito sostenido, relativo, a partir de 2007, terminando regularmente en puestos europeos. Fue durante ese periodo cuando varias de las figuras más icónicas del club en la era moderna pasaron por las puertas del Stadio Friuli, entre ellas Fabio Quagliarella, Kwadwo Asamoah y Gokhan Inler, que desde entonces ha regresado como director deportivo.
Formaron la columna vertebral de una plantilla equilibrada que ya contaba con el legendario portero Samir Handanovic, la futura estrella de Barcelona y Arsenal Alexis Sanchez y el icónico delantero Antonio Di Natale, y ese núcleo ayudó al Udinese a firmar su mejor actuación europea desde que ganó la Intertoto Cup en 2000, al alcanzar los cuartos de final de la Copa de la UEFA en 2009, donde cayó por poco ante el Werder Bremen, que acabaría siendo finalista, en los penaltis y sin los lesionados Handanovic y Di Natale.
«Teníamos muchos jugadores realmente buenos, buenos líderes», cuenta Inler a GOAL. «Teníamos grandes jugadores como Sanchez, (Mauricio) Isla, Handanovic en la portería, (Mehdi) Benatia en defensa. Muchos, muchos nombres.
«Año tras año fuimos mejorando, y en los cuatro años que estuve aquí, el cuarto fue el mejor. Conseguimos un puesto en la Champions League con una plantilla tan joven. Estoy feliz de haber vivido esta gran etapa con el Udinese».
máximo goleador
Fueron los goles de Di Natale los que constituyeron la columna vertebral del éxito del club a finales de la década de los 2000 y comienzos de la de 2010, y es una parte fundamental de la razón por la que la atención de cualquiera se dirigió al Udinese fuera de Italia durante sus prolíficos 12 años allí, ya que dedicó sus mejores años a los friulanos.
Delantero de baja estatura, rápido y versátil, con un auténtico cañón en la pierna derecha y capaz de marcar prácticamente desde cualquier sitio, Di Natale fue absolutamente prolífico en los últimos años de su carrera después de llegar procedente del Empoli en 2004 y asumir la capitanía tres años más tarde.
A pesar de haber pasado ya de los 30, marcó más de 25 goles en cuatro temporadas consecutivas entre 2009 y 2013, y fue coronado capocannoniere de la Serie A en dos campañas seguidas, en 2009-10 (29 goles) y 2010-11 (28 goles). Sus actuaciones durante la primera también le valieron el premio al Futbolista Italiano del Año de la Serie A.
«Di Natale era nuestro capitán, un hermano mayor que nos ayudaba a manejarnos en el campo», cuenta a GOAL el excentrocampista del Udinese reconvertido en director técnico, Inler. «Siempre estuvo ahí para nosotros, a veces también era duro con los jugadores jóvenes, pero ese es el camino correcto para mejorar».
Entre 2009 y 2011, los dos únicos jugadores que marcaron más goles ligueros que los 67 de Di Natale fueron dos grandes modernos, Lionel Messi (82) y Cristiano Ronaldo (86). Pese a coquetear con la retirada y recibir varias ofertas para marcharse a otro sitio, incluida una de la Juventus, entonces ganadora en serie del Scudetto, el veterano delantero se mantuvo fiel al Udinese hasta que finalmente colgó las botas en 2016, con 38 años.
Fortuna dispar
La situación del Udinese ha cambiado desde sus años de esplendor y los de Di Natale, hace ya más de una década. Aunque es un habitual de la Serie A y se mantiene en la categoría desde su último ascenso, allá por 1995, el conjunto bianconero solo ha terminado una temporada en la mitad superior de la tabla una vez desde 2013, y fue con el 10.º puesto de la pasada campaña.
La salida del influyente Francesco Guidolin en 2014 tuvo sin duda un impacto negativo, dado que había llevado al club a ser cuarto, tercero y quinto en las tres temporadas anteriores. Después llegó una sucesión de entrenadores sin éxito, y aquella generación dorada de Di Natale, Handanovic, Sánchez, Inler y otros acabó pasando sin ser reemplazada adecuadamente, mientras la brecha económica con los clubes más grandes de la Serie A se ha ensanchado de forma significativa.
Quizá no sorprenda que el Udinese también haya coqueteado con el descenso en múltiples ocasiones, salvándose por poco en 2015, 2016 y 2024. Por lo demás, ha terminado de forma constante en la zona baja de la mitad de la tabla. Tras una leve mejoría la pasada temporada, el objetivo ahora es reducir de algún modo aún más la distancia con los equipos que tiene por encima. Esa responsabilidad recae en los propietarios desde hace 40 años, la familia Pozzo, y en la estructura que ha construido.
Como actuales accionistas mayoritarios del Watford y expropietarios del Granada, los Pozzo son pioneros del modelo multiclub, con distintos grados de éxito. Algunos les han acusado de priorizar sus otros activos, y el declive del Udinese coincidió más o menos con el ascenso del Watford a la Premier League en 2015.
«Tienes esta presión»
Desde la perspectiva de Inler, la mentalidad y la disciplina serán claves para cerrar la brecha, más que gastar mucho en nuevos fichajes para competir con equipos como el Nápoles, el Inter, el AC Milan y la Juve.
Acabar décimo la pasada temporada ya supuso un paso adelante importante, mientras que el experimentado exdefensa del Bayern de Múnich y del Real Madrid David Alaba se ha incorporado al club como agente libre. Su liderazgo impulsará sin duda las opciones de éxito del Udinese.
«El desafío ahora es mucho mayor que antes», dice Inler. «Antes era muy difícil porque había muchos grandes jugadores en la Serie A, pero ahora, en mi posición de director, aporto la mentalidad, la disciplina que los jugadores necesitan, especialmente cada día, porque necesitas apretarles cada día.
«En el pasado, solo jugábamos al fútbol, no teníamos redes sociales, y ahora también tienes esta presión de la audiencia. Por eso es importante hablar mucho con los jugadores y también enseñarles cómo construir una carrera. Por eso, para mí, el trabajo diario es importante, para mostrarles qué camino deben seguir».
El Udinese ocupa actualmente la 13.ª posición de la Serie A tras haber sumado solo una victoria en sus primeros cinco partidos, incluida una racha de tres derrotas consecutivas antes del largo parón internacional. Inler cree que las cosas cambiarán.
«La temporada sigue siendo larga, pero partido a partido tenemos que intentar ganar», dijo. «No hemos tenido un inicio como en los dos años anteriores que llevo aquí, y lo más importante es mantener la humildad, trabajar duro y reforzar la energía. Necesitamos una buena preparación, mental y física».
Ese sentimiento lo comparte el defensa clave del Udinese Oumar Solet. «Simplemente tenemos que seguir concentrados, en cada partido. La temporada pasada lo hicimos bastante bien en el Udinese», cuenta el francés a GOAL. «Nuestro objetivo es intentar seguir por este camino, sabemos que podemos lograrlo. Tenemos que hacer el trabajo. La temporada ya ha empezado, pero estoy muy ilusionado por seguir adelante y ver qué pasa».
Éxito sostenible
El club no oculta que sus prioridades han cambiado en cierta medida desde aquellos días de euforia de finales de los 2000 y principios de los 2010, y que los objetivos fuera del campo también han pasado a un primer plano.
Lejos del terreno de juego, el Udinese se ha consolidado como el equipo más sostenible de Italia y como uno de los más sostenibles de toda Europa gracias a sus iniciativas ecológicas, que comenzaron cuando pidió al proveedor de equipaciones Macron que fabricara sus camisetas con materiales reciclados en 2020. El Bluenergy Stadium de los friulanos se alimenta por completo en los días de partido con una planta solar de 2.400 paneles, mientras que también existen estrategias para combatir el desperdicio de alimentos y han colaborado con la comunidad de Udine para impartir educación sobre cuestiones medioambientales.
En declaraciones a GOAL, Magda Pozzo, directiva del club e hija del propietario, Giampaolo, afirma: "Somos uno de los equipos de Italia que están muy implicados en todas las prácticas de sostenibilidad. Intentamos poner en práctica actividades que promuevan la sostenibilidad: ir al estadio en bicicleta, somos el único club con un parque solar en Italia, así que obtenemos energía solar durante los partidos, así que es un proyecto increíble".
Ella considera que la sostenibilidad debe ser el objetivo dentro y fuera del campo. "No podemos olvidar que Udine es una ciudad pequeña, viven allí 100.000 personas, así que creo que debemos ser conservadores y saber que somos estables en la zona media de la clasificación", dice. "Pero, por supuesto, al mismo tiempo [debemos] intentar mejorar cada año, y creo que esa es toda la idea y toda la estrategia.
"Somos muy cuidadosos, y por eso llevamos aquí como familia 40 años y 30 años en la Serie A, y creo que es muy importante que apliquemos la sostenibilidad también en el aspecto financiero".
La llamada del Milan
En los últimos cuatro años, la apuesta del Udinese por la autopromoción ha llevado al club, de forma bastante sorprendente, a la Semana de la Moda de Milán. Ahora ya se ha convertido en una tradición que los friulanos presenten allí su tercera equipación, y 2026 no fue una excepción, ya que los bianconeri aprovecharon la ocasión para celebrar su 130 aniversario.
Una elegante equipación de color crema, con un motivo de estrellas, un escudo especial por el aniversario y detalles en negro, fue presentada en un evento celebrado el martes en el centro de Milán, con los jugadores del primer equipo Solet, Maduka Okoye, Nicolo Bertola y Matteo Palma como modelos.
La camiseta fue diseñada por Giuseppe Buccinna, afincado en Milán, y se inspiró en la fotógrafa Tina Modotti y el poeta Pier Paolo Pasolini, quienes captaron el espíritu del Friuli, la región de origen del Udinese, a través de sus respectivos medios artísticos.
"Llevamos cuatro años haciendo esto, gracias al club y a Macron podemos estar en la Semana de la Moda de Milán, donde hay mucha gente y artistas famosos", cuenta Inler a GOAL. "Cada año buscamos a un artista para crear nuestra camiseta, y siempre es especial venir aquí. A los jugadores les gusta porque es importante mostrarlos no solo como futbolistas en el campo, sino también representándose a sí mismos en un evento como la semana de la moda".
La tercera equipación del Udinese para la temporada 2026-27 ya está disponible en las tiendas oficiales del Udinese y en Macron.com.