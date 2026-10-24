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Dele Alli Twitch streamingGOAL

La nueva carrera de Dele Alli en Twitch: ¿es el salto de la olvidada exestrella del Tottenham a las retransmisiones en directo una alternativa viable al fútbol o un motivo de preocupación?

Tras más de un año sin equipo, el excentrocampista del Tottenham ha empezado a hacer directos en internet, lo que ha provocado reacciones muy dispares.

Krishan Davis
Traducido por

  • El Tottenham visita al Chelsea el sábado y, en una realidad alternativa, Dele Alli se estaría preparando para volver a enfrentarse a sus viejos rivales en Stamford Bridge. En cambio, el olvidado exjugador del Tottenham seguirá el partido desde lejos, posiblemente ante una nueva audiencia en internet de 150.000 seguidores.

    Han pasado unos 19 meses desde su último partido oficial y, durante los últimos 13, el centrocampista, que ahora tiene 30 años, ha estado sin club. En un giro inesperado, ha empezado a hacer retransmisiones en directo en Twitch y ha acumulado rápidamente una enorme cantidad de suscriptores.

    La decisión ha suscitado reacciones dispares, por decirlo suavemente, en medio de una preocupación fundada por el bienestar de Dele. Pero ¿podría convertirse en una nueva carrera viable para alguien cuya etapa como futbolista se acerca rápidamente a su fin?

  • Quien hace historia

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    AFP

    Dele fue la pesadilla del Chelsea durante su etapa en el Tottenham y tuvo una actuación decisiva en la primera victoria del club en Stamford Bridge, en 2018.

    Cuando se piensa en la intensa rivalidad que mantienen Tottenham y Chelsea en los últimos tiempos, Dele es uno de los primeros jugadores que vienen a la mente. Y con razón: fue protagonista de algunas victorias memorables ante el Chelsea durante la etapa de Mauricio Pochettino. Era un enfrentamiento que sacaba lo mejor de él.

    El combativo centrocampista tenía un historial excepcional ante el gran rival del Tottenham del oeste de Londres: participó en ocho goles en otros tantos partidos durante su etapa en el club. Entre sus actuaciones destacaron un doblete decisivo en White Hart Lane en la temporada 2016-17 y un gol y una asistencia en casa en la 2018-19.

    Sin embargo, fue en abril de 2018 cuando consolidó su condición de posible leyenda del Tottenham al contribuir a la que, por sorprendente que parezca, fue la primera victoria del club en Stamford Bridge en la era de la Premier League. Dele lideró la remontada del Tottenham para poner fin a 28 años sin ganar en el campo del Chelsea. Primero controló de forma magnífica un balón enviado a la espalda de la defensa y remató para adelantar a su equipo; después aprovechó un barullo en el área pequeña para sellar una victoria histórica.

    Dele, que entonces tenía 22 años, parecía destinado a ser una superestrella: terminó la temporada con la asombrosa cifra de 30 participaciones en goles en 50 partidos entre todas las competiciones. Aquello llegó después de una campaña 2017-18 aún más productiva, y parecía estar justificando las comparaciones con jugadores como Steven Gerrard y Frank Lampard.

    Más tarde admitió que, por aquel entonces, la rivalidad con el Chelsea le parecía aún más intensa que la que mantiene el Tottenham con su rival del norte de Londres, el Arsenal. «No sé por qué, pero durante mi etapa en el Tottenham sentía que siempre había existido la rivalidad entre Arsenal y Tottenham, aunque la del Chelsea y el Tottenham se volvió más personal», declaró a Sky Sports en 2024. «Siempre queríamos ganarles y vivimos la “Batalla del Bridge” y partidos como aquel. Creo que la dinámica cambió y ya no estábamos tan pendientes del Arsenal; estábamos más pendientes del Chelsea».

  • Fuerte descenso

    Dele Alli Como
    Getty

    Dele no ha vuelto a disputar un partido oficial desde que fue expulsado al final de los nueve minutos que jugó en marzo de 2025, en su única aparición con el Como.

    La trayectoria de Dele comenzó a deteriorarse gradualmente tras la destitución de Pochettino en noviembre de 2019. Las lesiones y un rendimiento irregular hicieron que dejara por completo de contar para el equipo mientras se sucedían los entrenadores en el Tottenham Hotspur Stadium, entre ellos Jose Mourinho y Antonio Conte. Finalmente, se le permitió fichar gratis por el Everton en enero de 2022.

    En mayo de 2020, en pleno confinamiento por la Covid-19, Dele fue amenazado con un cuchillo y agredido físicamente durante un robo en su casa del norte de Londres. Sean Walsh, periodista y aficionado del Tottenham, cree que aquello marcó un antes y un después en su carrera. «No creo que llegara a superarlo», cuenta a GOAL. «Durante el Project Restart apenas lo vimos, prácticamente no jugó. Luego, en la temporada 2020-21, básicamente no tuvo ningún protagonismo: no estaba, no jugaba. Fue una caída progresiva de la que nunca logró recuperarse».

    A lo largo de su carrera, Dele había lidiado con problemas personales, además de con su estado de forma y su condición física. En una entrevista sincera con Gary Neville en The Overlap en el verano de 2023, habló del trauma de su infancia y reveló que había sufrido abusos sexuales a los seis años y que, a los ocho, ya lo utilizaban para traficar con drogas.

    También habló abiertamente de sus problemas de salud mental y de su adicción a los somníferos, que lo llevó a pasar seis semanas en un centro de rehabilitación a principios de aquel año, después de una cesión en el Besiktas marcada por las lesiones. Por entonces se publicaron unas fotos en las que parecía que Dele inhalaba gas de la risa. A principios de este año, el Daily Mail informó de que había perdido 150.000 libras «en cuestión de días» jugando a las cartas de madrugada en un casino de Londres.

    «No me malinterpretes», le dijo a Neville. «Me encanta el fútbol, me salvó la vida, se lo debo todo al fútbol. Pero no es tan fácil como cree todo el mundo. No es esa «vida de lujo». Sí, tienes dinero y puedes hacer muchas cosas que sin él no podrías hacer. Pero, mentalmente, no creo que la gente llegue a entender lo que puede hacerte hasta que lo vive».

    A su regreso a Inglaterra, una serie de lesiones mantuvo a Dele apartado durante 18 angustiosos meses y se perdió toda la temporada 2023-24. Aunque su contrato terminó en el verano de 2024, recuperó la forma física con la ayuda del personal médico del Everton antes de fichar gratis por el Como en enero de 2025.

    Sin embargo, el internacional inglés está sin equipo desde que dejó el club de la Serie A de mutuo acuerdo en septiembre de 2025, poco después de su ruptura con su novia Cindy Kimberly. Su paso por el Como quedó marcado por una única y recordada aparición de nueve minutos, en la que fue expulsado por una entrada imprudente sobre Ruben Loftus-Cheek, del AC Milan.

    Esa sigue siendo, en el momento de escribir estas líneas, su aparición más reciente en un partido oficial, hace ya 19 largos meses. Desde que dejó el Tottenham a mitad de la temporada 2021-22, Dele solo ha disputado 29 partidos: trece con el Everton, otros 15 cedido en el Besiktas y uno con el Como.

    Dele ha pasado el último año entrenándose por su cuenta y publicando novedades en las redes sociales con cierta regularidad. Ya han transcurrido dos mercados de fichajes sin que encuentre un nuevo club. A estas alturas, no está claro dónde, cuándo ni siquiera si retomará su carrera como futbolista. Con mucho tiempo libre, ha empezado a hacer retransmisiones en Twitch, una decisión que ha dividido las opiniones.

  • ¿Una nueva carrera?

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    El excentrocampista del Tottenham ha empezado a hacer directos en su tiempo libre, una actividad que, como era de esperar, ha suscitado reacciones encontradas.

    Desde que abrió su canal de Twitch a finales de septiembre, Dele ha probado tanto las retransmisiones «IRL», siglas de «in real life» («en la vida real»), en las que muestra literalmente su día a día, como las emisiones sentado ante un escritorio en su casa de Londres, interactuando con el chat. En poco tiempo ha superado los 150.000 seguidores. Sus vídeos tampoco son breves: su charla en directo más larga hasta la fecha duró casi cinco horas.

    Con estanterías llenas de zapatillas y bolsos de diseñador a sus espaldas, el contenido que el futbolista de 30 años ha emitido al mundo hasta ahora ha sido variado: anécdotas de su carrera futbolística, vídeos de sus goles en YouTube que ve junto a sus espectadores, invitados especiales que aparecen de improviso, mucha música e incluso llamadas inesperadas a personas elegidas al azar de su lista de contactos, repleta de estrellas, entre ellas Jack Grealish, James Maddison y Eric Dier.

    Una de esas llamadas dio lugar a una conversación incómoda, hasta cierto punto embarazosa, que desde entonces se ha hecho viral. Animado por sus espectadores, Dele llama a Harry Kane, su antiguo compañero en el Tottenham, pero la conversación acaba poniendo de relieve las distintas trayectorias que han seguido sus carreras desde que separaron sus caminos. «¿Qué tal? Hacía tiempo que no hablábamos, tío», dice Kane al responder.

    Dele le cuenta al delantero del Bayern de Múnich que está retransmitiendo en directo antes de añadir con una sonrisa: «Mucha gente pedía que te llamara. Y ellos [el chat] han estado diciendo “Balón de Oro”, y yo he estado diciendo “tiene que ser para un hombre y solo para uno”».

    Sin embargo, Kane, claramente incómodo porque miles de personas estén escuchando la conversación, vuelve rápidamente a centrarla en su antiguo compañero, quizá preocupado por cómo se encuentra. Resulta significativo que el capitán de Inglaterra no parezca saber que Dele vive en Londres y le pregunte: «¿Dónde estás?». También parece intentar motivarlo al decirle: «Espero que estés trabajando duro, ¿no?». Al hablar de su propia vida, el tono de Dele cambia de forma perceptible y se vuelve más serio.

    No está claro cuánto dinero está ganando Dele, si es que gana alguno, a través de esta nueva actividad. Quienes retransmiten en Twitch pueden obtener ingresos mediante suscripciones mejoradas, anuncios durante las emisiones, acuerdos de patrocinio y donaciones espontáneas de los espectadores.

  • «El fútbol le ha dejado atrás»

    Dele Alli Como
    Getty Images

    La decisión de Dele de dedicarse a las retransmisiones en directo y parte del contenido de sus vídeos han generado preocupación entre comentaristas y aficionados en las redes sociales.

    La nueva faceta profesional de Dele ha recibido una acogida mayoritariamente negativa. Muchos usuarios en internet han expresado su preocupación por el bienestar mental del exjugador del Tottenham, al considerar que se comporta de una manera poco habitual cuando retransmite en directo. Cabe señalar que este tipo de acceso público a futbolistas de cualquier nivel prácticamente no tiene precedentes y que, en las entrevistas para las que reciben preparación y en los vídeos de redes sociales, nunca llegamos a ver realmente cómo son.

    El Daily Mail describió las retransmisiones de Dele como «la triste realidad» de su alejamiento del fútbol, mientras que el Mirror calificó su actividad de «inquietantemente absurda» y «absolutamente desoladora». En declaraciones a talkSPORT, el analista y comentarista Ally McCoist afirmó: «Eso está muy bien, es divertido y resulta entretenido verlo y escucharlo. Pero, si hablamos de la situación en la que se encuentra ahora mismo, es trágico. Esa es la cuestión de fondo. Porque todavía debería estar jugando a un nivel que nos llevara a hablar de él un lunes por la mañana».

    Sin embargo, McCoist matizó sus palabras al recordar los problemas de salud mental y adicción del centrocampista. «La cuestión es que, si no puede hacerlo porque afecta a su salud mental, entonces está mucho mejor donde se encuentra ahora mismo. Ha hablado públicamente de sus problemas de salud mental. Así que su bienestar es mucho más importante, creo, que jugar al fútbol al máximo nivel».

    Por su parte, un exinternacional de Inglaterra cuya identidad no se reveló declaró al Daily Mail: «No pude ver los vídeos. Me dio pena. Me entristeció mucho que las cosas hayan llegado a este punto. Por el talento que tiene, pensé: “Vaya, ¿de verdad ha acabado así?”. Me da pena que el fútbol lo haya dejado atrás».

    A raíz de ello, Dele se sintió obligado a defender su nueva actividad durante una retransmisión en directo. «Podría terminar todo eso [el entrenamiento] a las cinco, volver, hacer la recuperación y estar retransmitiendo a las seis. ¿Es que tampoco se puede pasar bien? Y, si voy a una discoteca, también es un problema», dijo a sus espectadores entre risas de incredulidad. «Lo vi y pensé: chicos, se puede hacer más de una cosa. ¿Qué pasa, ellos hacen talkSPORT y luego se van a casa a hacer qué?

    «Por cierto, no tengo nada en contra de talkSPORT. Es solo que vi sus comentarios sobre mis retransmisiones, como si nunca fuera a volver a jugar al fútbol».

  • ¿Quiénes son las personas que le apoyan?

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    Algunos se han preguntado quién ha estado influyendo entre bastidores en algunas de las decisiones de Dele.

    Para los aficionados del Tottenham, algunos fragmentos de los directos de Dele han sido especialmente difíciles de ver. «Cuesta ver algunos de estos vídeos. Hay algo que no encaja; puede que incluso sea feliz, pero no parece estar bien anímicamente», cuenta a GOAL Walsh, seguidor del Tottenham.

    «Por la llamada con Kane, sí daba la impresión de que llevaban un tiempo sin hablar, y tengo la corazonada de que, cuando Kane vio que Dele le llamaba, pensó que era casi una petición de ayuda. Creo que, si [Kane] hubiera sabido que estaba haciendo un directo, no habría cogido el teléfono».

    Y añade: «Es muy duro y, sí, no imaginaba que su carrera acabaría así. Estaba convencidísimo de que jugaría en el Real Madrid o algo parecido».

    Sin embargo, Walsh también señala que Dele lleva mucho tiempo haciendo directos en internet e interactuando con su legión de seguidores, incluso durante sus mejores años en el Tottenham. «Dele ya hacía directos cuando estaba en su mejor momento en el Tottenham», dice. «Recuerdo que retransmitía partidas de Fortnite entre semana. Pertenece a esa generación. Creo que, aunque siguiera jugando bien hoy, probablemente seguiría haciéndolo. Es de los que interactúan con los aficionados.

    «En su mejor momento causaba furor entre los niños. Todos querían ser como él. Recuerdo que a mi hermano pequeño le encantaba, lo idolatraba. Era un chico pícaro, marcaba goles importantes y le encantaba provocar a los rivales. Eso era algo enorme; a veces parecía el centro del universo».

    Walsh cree que el problema no son los directos en sí, sino el contenido de algunos vídeos y las personas del entorno cercano de Dele que podrían estar influyendo en sus decisiones. «Creo que siempre iba a tener este interés al margen del fútbol, pero para mí ese no es el problema. La cuestión es: ¿quiénes son las personas que le rodean?», afirma.

    «Para mí, el problema no son los directos. Es más bien lo que dice y hace en ellos. Y cosas como llamar a Kane de improviso. Es un comportamiento un poco extraño».

  • El Tottenham sigue atento

    Dele Alli Tottenham
    Getty

    El Tottenham ha mantenido una buena relación con Dele y la temporada pasada le invitó a regresar al club como invitado especial.

    En cualquier caso, el Tottenham parece seguir apoyando a Dele. Fue invitado especial en el Tottenham Hotspur Stadium para el derbi del norte de Londres contra el Arsenal en febrero y al mes siguiente recibió permiso para utilizar las instalaciones de entrenamiento del club y trabajar en su condición física.

    Incluso regresó al estadio del club durante una retransmisión a principios de octubre en la que colaboró con el youtuber Danny Aarons, se reunió con aficionados y recorrió el estadio antes de subir al tejado.

    «El Tottenham ha puesto mucho empeño en tender la mano a quienes formaron parte de aquella generación del club», explica Walsh a GOAL. «Ellos [los propietarios] querían recuperar la conexión con los aficionados. Reconocen que, en el fondo, los aficionados adoran a aquel equipo. Así que harán lo posible por dar visibilidad a quienes lo integraron, incluido Dele.

    «La temporada pasada estuvo entrenándose en las instalaciones del club. Creo que la puerta está prácticamente siempre abierta para que él y aquella generación de jugadores vuelvan. Quieren construir una cultura y quieren que se base en aquella versión del Tottenham».

  • Futuro incierto

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    Getty

    Tras 13 meses sin equipo, el próximo paso de Dele sigue siendo una incógnita mientras se vuelca en el streaming

    Por ahora no está claro qué le depara el futuro a Dele ni si las retransmisiones en directo en Twitch podrán convertirse en una nueva salida profesional viable. Lleva casi dos semanas sin emitir y, durante su llamada a Kane, dio a entender que está preparando algo: «Tengo algunas cosas entre manos». También ha mencionado un «proyecto» en otros vídeos.

    A pesar de las horas que ha pasado retransmitiendo en directo durante el último mes, más de 20 en total, nadie puede decir que Dele no esté trabajando duro. Comparte habitualmente en redes sociales fotos suyas en el gimnasio y en el campo de entrenamiento, y sigue pareciendo estar en buena forma mientras esperamos su regreso a los terrenos de juego. En una de sus retransmisiones asegura que entrena cinco o seis veces por semana.

    Nadie sabe dónde acabará. Según se ha informado, entrenó con el West Ham en verano. Al centrocampista también se le ha ofrecido la posibilidad de incorporarse al Barnet, un club de su zona que milita en la League Two y cuyas instalaciones ya ha alquilado. Recientemente, su entrenador, Dean Brennan, dijo que «las puertas están abiertas» para que entrene con el primer equipo y recupere la forma física. Sin embargo, el Daily Mail ha informado de que Dele no aceptará la oferta mientras espera «la oportunidad adecuada». También ha utilizado para entrenar el campo del Windsor & Eton FC, de la octava categoría.

    En el pódcast 'No Tippy Tappy Football' de Boyle Sports, Karl Robinson, el entrenador con el que Dele despuntó en el MK Dons, reveló que a principios de este año le ofreció al jugador de 30 años la posibilidad de fichar por el Salford City. «Si surge la oportunidad, Dele Alli siempre será más que bienvenido en cualquier equipo al que vaya, si él quiere», dijo. «Solo puedo decir que espero que esté bien, que tenga salud y que se encuentre en un buen momento. Lo vi en el gimnasio en junio y le dije que viniera al Salford. Pero probablemente me miró y pensó: “Míster, vamos, no voy a hacer eso”».

    Walsh cree que bajar a la cuarta categoría de la Football League sería, de hecho, la mejor decisión para la carrera futbolística de Dele ahora mismo. «Probablemente podría rendir en la Championship», explica a GOAL. «Pero creo que, si de verdad quisiera demostrar que todavía le importa el fútbol, irse a la League Two sería una buena decisión de cara a su imagen».

    Quién sabe qué le deparará el futuro, pero quizá tengamos que conectarnos a la próxima retransmisión en directo de Dele para descubrirlo.