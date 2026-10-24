La trayectoria de Dele comenzó a deteriorarse gradualmente tras la destitución de Pochettino en noviembre de 2019. Las lesiones y un rendimiento irregular hicieron que dejara por completo de contar para el equipo mientras se sucedían los entrenadores en el Tottenham Hotspur Stadium, entre ellos Jose Mourinho y Antonio Conte. Finalmente, se le permitió fichar gratis por el Everton en enero de 2022.

En mayo de 2020, en pleno confinamiento por la Covid-19, Dele fue amenazado con un cuchillo y agredido físicamente durante un robo en su casa del norte de Londres. Sean Walsh, periodista y aficionado del Tottenham, cree que aquello marcó un antes y un después en su carrera. «No creo que llegara a superarlo», cuenta a GOAL. «Durante el Project Restart apenas lo vimos, prácticamente no jugó. Luego, en la temporada 2020-21, básicamente no tuvo ningún protagonismo: no estaba, no jugaba. Fue una caída progresiva de la que nunca logró recuperarse».

A lo largo de su carrera, Dele había lidiado con problemas personales, además de con su estado de forma y su condición física. En una entrevista sincera con Gary Neville en The Overlap en el verano de 2023, habló del trauma de su infancia y reveló que había sufrido abusos sexuales a los seis años y que, a los ocho, ya lo utilizaban para traficar con drogas.

También habló abiertamente de sus problemas de salud mental y de su adicción a los somníferos, que lo llevó a pasar seis semanas en un centro de rehabilitación a principios de aquel año, después de una cesión en el Besiktas marcada por las lesiones. Por entonces se publicaron unas fotos en las que parecía que Dele inhalaba gas de la risa. A principios de este año, el Daily Mail informó de que había perdido 150.000 libras «en cuestión de días» jugando a las cartas de madrugada en un casino de Londres.

«No me malinterpretes», le dijo a Neville. «Me encanta el fútbol, me salvó la vida, se lo debo todo al fútbol. Pero no es tan fácil como cree todo el mundo. No es esa «vida de lujo». Sí, tienes dinero y puedes hacer muchas cosas que sin él no podrías hacer. Pero, mentalmente, no creo que la gente llegue a entender lo que puede hacerte hasta que lo vive».

A su regreso a Inglaterra, una serie de lesiones mantuvo a Dele apartado durante 18 angustiosos meses y se perdió toda la temporada 2023-24. Aunque su contrato terminó en el verano de 2024, recuperó la forma física con la ayuda del personal médico del Everton antes de fichar gratis por el Como en enero de 2025.

Sin embargo, el internacional inglés está sin equipo desde que dejó el club de la Serie A de mutuo acuerdo en septiembre de 2025, poco después de su ruptura con su novia Cindy Kimberly. Su paso por el Como quedó marcado por una única y recordada aparición de nueve minutos, en la que fue expulsado por una entrada imprudente sobre Ruben Loftus-Cheek, del AC Milan.

Esa sigue siendo, en el momento de escribir estas líneas, su aparición más reciente en un partido oficial, hace ya 19 largos meses. Desde que dejó el Tottenham a mitad de la temporada 2021-22, Dele solo ha disputado 29 partidos: trece con el Everton, otros 15 cedido en el Besiktas y uno con el Como.

Dele ha pasado el último año entrenándose por su cuenta y publicando novedades en las redes sociales con cierta regularidad. Ya han transcurrido dos mercados de fichajes sin que encuentre un nuevo club. A estas alturas, no está claro dónde, cuándo ni siquiera si retomará su carrera como futbolista. Con mucho tiempo libre, ha empezado a hacer retransmisiones en Twitch, una decisión que ha dividido las opiniones.