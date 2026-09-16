«La mejor versión de mí mismo»: Cole Campbell encuentra otra marcha mientras el prometedor talento de la USMNT abraza un nuevo comienzo en el Elversberg
Cuando Cole Campbell arranca, suele hacerlo a toda velocidad. Es una de las primeras cosas que llaman la atención de su juego. Y, en cierto modo, el arte imita a la vida. El deseo de ir rápido de la emergente estrella estadounidense no solo aparece entre líneas, sino también en su vida.
«Yo diría que lo diferente de Alemania que más disfruto», dijo esta semana en una mesa redonda con periodistas, «es probablemente la autobahn».
Tiene sentido. La autobahn no es solo una autopista; es una forma de libertad, en cierto modo, ya que en la mayoría de las carreteras no hay límites de velocidad. Y, después de una temporada 2025-26 en la que gran parte de la libertad de Campbell sobre el campo para moverse le fue arrebatada, ha comenzado esta nueva campaña con un propósito distinto. Campbell no solo va a toda velocidad por la autobahn; también lo hace sobre los terrenos de juego de la Bundesliga, aparentemente con ganas de recuperar el tiempo perdido durante un año.
El Bayern de Múnich estuvo cerca de comprobarlo por las malas el pasado fin de semana, cuando Campbell dejó atrás a Dayot Upamecano con facilidad, aunque después vio cómo su gol era anulado por fuera de juego de un compañero. Habría sido su segundo gol de la temporada y su segundo gol con su nuevo equipo, el SV Elversberg, el recién ascendido club de la Bundesliga que le ha entregado a Campbell las llaves metafóricas y la libertad para explorar.
La gran pregunta es si Campbell puede sacar el máximo partido a esa libertad recién descubierta. En otro tiempo visto como uno de los grandes talentos estadounidenses en Dortmund, Campbell ha perdido algo de terreno en el orden de preferencias después de lo que muchos consideraron un año desperdiciado. La pasada temporada solo jugó seis partidos, uno con el Dortmund y cinco durante una discreta cesión en el Hoffenheim en la segunda mitad del curso.
Sin embargo, en la mente de Campbell, el tiempo no se desperdició.
«Debuté hace casi dos años y pensé que quizá iba a pasar entonces», dijo, «pero creo que Dios tiene un plan para mí, y pienso que mi mentalidad entonces era muy diferente a la que tengo ahora. Creo que las cosas que aprendí en estos 22 meses son algo que no habría aprendido si quizá las cosas hubieran sucedido de otra manera».
El jugador de 20 años dice que, como resultado de esa experiencia, está más preparado que antes. Con la selección masculina de Estados Unidos pasando página de 2026 y poniendo ya el foco en 2030, Campbell está deseando demostrar por qué está listo para formar parte de ello.
«Creo que mi mentalidad ha cambiado y, al final, puedo hablar de las frustraciones o de lo que fuera en ese momento, pero sin esto, mi carácter no habría cambiado... Todo pasó como tenía que pasar, y estoy agradecido por el tiempo y por las cosas que aprendí por el camino».
Una temporada difícil
Las comparaciones eran evidentes. El Dortmund tenía a otro estadounidense, lo que significaba que habría modelos a seguir, pero también un listón que mantener. ¿Podía Campbell ser el próximo Christian Pulisic? ¿O el próximo Gio Reyna? ¿Qué podía hacer mejor que ambos?
«Creo que ambos son grandes jugadores», dice ahora Campbell, más de dos años después de que esas comparaciones entraran en su vida con 18 años. «Gio y yo somos buenos amigos. Todavía no he conocido a Christian, pero creo que ser comparado con grandes jugadores siempre es algo bueno. En mi caso, no estoy realmente centrado en la comparación. Creo que la comparación es la ladrona de la alegría... Solo estoy centrado en mi carrera, en mi camino. Creo que el de cada uno es diferente, y el camino que he elegido, creo que es el correcto y el que Dios tiene para mí.
«Estoy centrado en el día a día, en convertirme en la mejor versión de mí mismo. Creo que mi camino es diferente al de otra persona, así que no creo que haya un camino correcto. Creo que el de cada jugador es diferente».
El camino de Campbell no ha sido precisamente sencillo. Debutó con el Borussia Dortmund en octubre de 2024, entrando en una derrota por 2-1 ante el FC Augsburg. Aquel curso disputó seis partidos en total, pero en la primera mitad de la campaña 2025-26 solo jugó uno. Por eso salió cedido al Hoffenheim, pero pese a contar con una opción de compra al final, Campbell no pudo ganarse un traspaso permanente, ya que solo disputó cinco partidos antes de marcharse.
Por eso sabía que necesitaba un cambio este verano. Con 20 años, necesitaba jugar. Ahí apareció el Elversberg.
«Diría que lo principal era que quería, necesitaba, tener minutos por mi carrera», dijo. «Necesitaba jugar mucho más y tener un papel más importante del que tenía en el Dortmund. Creo que el cambio, para mí, era muy importante. Ahora estoy teniendo minutos, que es lo más importante para mí para desarrollarme y convertirme en el mejor jugador que puedo ser. Creo que este paso en mi carrera era el correcto, y estoy feliz de haber venido aquí».
Campbell parece haber encontrado un nuevo hogar, y las primeras señales han sido lo bastante buenas como para generar ilusión.
Un nuevo comienzo
Sin ánimo de faltar al respeto, pero el SV Elversberg no es un gran club. El municipio al que representa tiene menos de 15.000 habitantes. Su estadio tiene capacidad suficiente para acoger prácticamente a todos los que viven en la zona. En 2023, el club estaba en la segunda división por primera vez en su historia. Ahora, en 2026, está en la Bundesliga y sigue haciendo historia.
Eso sí, ya hubo historias de éxito antes. La más destacada fue la de Nick Woltemade, cuya cesión en el club inició un ascenso que le llevó a fichar por el Newcastle y la Juventus.
Aun así, siguió siendo una sorpresa ver a Campbell fichar por el club este verano. ¿Cómo convenció un debutante absoluto en la Bundesliga a un jugador con el potencial de Campbell para que firmara? Mostrándole un plan.
"Siempre que quieres fichar por un club, creo que es importante saber lo que han hecho en el pasado, lo que obviamente influye en cómo te sientes respecto a ir allí", dijo Campbell. "Tuve muchas conversaciones con el entrenador, con el director deportivo y con la gente que rodea al club. Me explicaron su plan y lo que representa el club.
"Cuando otros jugadores han ido allí, han tenido minutos, han progresado y han dado un gran paso en su carrera. Creo que, obviamente, eso ayuda. Eso influyó en mi decisión de venir aquí. Decidí que necesitaba tener más minutos y estar en un club que creyera en mí y que me diera el apoyo y el respaldo para convertirme en la mejor versión de mí mismo".
En apenas unos pocos partidos, Campbell ya ha dejado destellos de ello. Con el estadounidense ayudando a liderar la ofensiva, el club ganó cada uno de sus tres primeros encuentros. El primero fue un triunfo por 3-1 sobre el Duisburg en la copa, pero después llegaron los grandes resultados ante equipos consolidados de la Bundesliga. Impulsado por un gol de Campbell, el club derrotó al Bayer Leverkusen por 3-2, antes de imponerse en un duelo de siete goles contra el Borussia Monchengladbach en el siguiente partido.
Luego llegó el Bayern. En ese partido, el pequeño Elversberg puso en serios aprietos al gigante más grande de la Bundesliga, aunque terminó cayendo por 2-1. El resultado podría haber sido diferente si hubiera subido al marcador el gol de Campbell en la primera parte, pero al final su carrera superando a Upamecano fue invalidada. Aun así, fue un aviso y un ejemplo de lo que Campbell puede hacer, incluso ante los mejores.
"Creo que el partido, la energía, habrían sido un poco diferentes en los últimos minutos de la primera parte", dijo Campbell, "pero creo que fue una sensación increíble, aunque no contara".
Gol o no gol, Campbell esperará que la gente viera ese momento por lo que fue. Más concretamente, esperará que una persona en particular lo viera: el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino.
«Mi futuro está con Estados Unidos»
Campbell, como casi todo el mundo, vio el Mundial este verano. Para él fue diferente. En parte fue, por supuesto, porque se disputó en Estados Unidos, pero también fue algo nuevo ver a personas a las que llama amigos y compañeros jugar a ese nivel. Él también quiere estar ahí algún día.
«Creo que el Mundial fue increíble», dijo. «Ver cuántos aficionados acudieron, incluso antes de esto, yo ya estaba seguro de mi decisión solo por cómo era todo el mundo alrededor de la federación. De niño sueñas con este tipo de cosas, y al ver esto espero que algún día pueda estar en un Mundial y representar a mi país».
Su país, por supuesto, es Estados Unidos, y la decisión a la que se refería era su elección de representar internacionalmente a la selección masculina de Estados Unidos. Campbell, cuya madre es una exinternacional islandesa, pasó gran parte de su infancia en Islandia, donde también comenzó su carrera profesional. Sus raíces, sin embargo, están en Estados Unidos, ya que creció en Texas y Georgia. Por eso está comprometido con representar a Estados Unidos.
«Ya he tomado la decisión de cambiar a Estados Unidos», dijo. «Fue por muchas razones diferentes, pero mi futuro está con Estados Unidos, y eso está decidido. No tengo ninguna duda ni nada por el estilo. Para mí, eso está escrito en piedra».
En los dos últimos años, Campbell ha tenido lo que él describe como un contacto «intermitente» con la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Todo empezó cuando estaba en el Dortmund, lo que le abrió oportunidades en las categorías sub-19, sub-20 y sub-23. Esa primera convocatoria con la absoluta sigue siendo uno de sus objetivos y, con la selección masculina de Estados Unidos iniciando una nueva etapa de cara al ciclo del Mundial de 2030, espera ganarse esa oportunidad.
«Eso es lo que quiero», dijo. «Quiero jugar para mi país... Solo espero con ganas, ojalá, mi primera convocatoria y, a partir de ahí, ya veremos. Mis objetivos me los guardo para mí, pero sí, ya veremos qué pasa en el futuro».
El camino por delante
Para llegar a la USMNT, Campbell primero tendrá que labrarse un currículum en el Elversberg. Ya ha empezado a hacerlo, pero todavía es pronto. Hasta ahora solo ha jugado 174 minutos y, aunque esos minutos han invitado al optimismo, la temporada de la Bundesliga es larga.
Muchos esperan que incluso se le haga aún más larga al Elversberg. Por el tamaño del club y la historia de los equipos que tiene por delante, muchos esperaban que sufriera. De momento no ha sucedido. Ganó a dos equipos consolidados y le plantó cara al Bayern. Hasta ahora, el club ha desafiado todas las expectativas.
«Al subir a la Bundesliga como equipo nuevo, nadie espera realmente nada de nosotros», dijo Campbell. «Creo que las expectativas eran, de hecho, justo lo contrario de lo que ya hemos demostrado. Fue absolutamente increíble ganar a un gran equipo como el Leverkusen, y cambiar el partido como lo hicimos y remontar un 3-1 para darle la vuelta y ganar el partido contra el Gladbach, que también es un equipo increíble.
«Creo que, como equipo que asciende por primera vez, batimos récords en cuanto a ganar dos partidos seguidos, batimos récords. Desde luego, no esperan que esto pase, pero creo que nosotros vamos día a día. Damos el 100 %. Damos lo mejor de nosotros y luego, sí, vemos qué pasa en el campo».
¿Podrán Campbell y compañía mantenerlo? ¿Será suficiente con su mejor versión? Será difícil, seguro, y el camino no se va a hacer más fácil. Los caminos llenos de baches ya frenaron a Campbell antes, pero, con mucho esfuerzo y aún más suerte, quizá este se parezca un poco más a una autopista: más suave y rápido de lo que la gente piensa.