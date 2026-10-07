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Brunner - 1:1Getty/GOAL

La lista: por qué el Manchester United y otros deberían ir a por Paris Brunner mientras el delantero del Mónaco llama la atención del seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp

El delantero de 20 años ha firmado un magnífico inicio de temporada en Francia y aún tiene muchísimo potencial por explotar.

James Westwood
Traducido por

  • Paris Brunner empezó su camino hacia el estrellato con solo 14 años, cuando se incorporó a la cantera del Borussia Dortmund en 2020. En los cuatro años siguientes, marcó la asombrosa cifra de 56 goles en 74 partidos entre los distintos equipos de categorías inferiores del club, y también dejó su huella en la escena internacional.

    Alemania arrasó rumbo al título en el Europeo sub-17 del verano de 2023, y Brunner compartió la Bota de Oro con cuatro goles, además de hacerse con el premio al Jugador del Torneo. Aquel invierno, Brunner volvió a ser el héroe cuando Alemania levantó el Mundial sub-17 en Indonesia, al marcar cinco goles, incluido uno en la victoria de la final ante Francia, y fue recompensado con el Balón de Oro.

    El exentrenador del Borussia Dortmund Edin Terzic describió a Brunner como «un jugador extraordinariamente talentoso» y el club hizo un esfuerzo por atarlo con un contrato profesional. Sin embargo, nunca se alcanzó un acuerdo total y, para evitar perderlo a coste cero, el gigante alemán vendió a Brunner al Mónaco por 4 millones de euros en agosto de 2024.

    Fue un movimiento valiente cambiar su zona de confort por un nuevo país con solo 18 años, pero Brunner nunca tuvo dudas. «El Mónaco me mostró un camino deportivo claro, cómo quieren planificar conmigo y desarrollarme», dijo Brunner a Sport BILD. «Esta valoración y claridad me convencieron e impresionaron de inmediato. Tuve la sensación de que de verdad me querían».

    Avanzando hasta el presente, el delantero alemán está empezando a recompensar al Mónaco por haber depositado su confianza en él. Brunner se está convirtiendo rápidamente en uno de los delanteros más temidos de la Ligue 1, atrayendo en el proceso la atención del nuevo seleccionador absoluto Jurgen Klopp, y puede que no pase mucho tiempo antes de que también aparezca en el radar de los clubes de élite de Europa.

  • Señales prometedoras

    NK Olimpija Ljubljana v Cercle Brugge KSV - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD5
    Getty Images Sport

    Brunner mostró destellos de su talento único durante su cesión en Bélgica, a pesar de verse lastrado por las lesiones

    El plan del Mónaco con Brunner pasaba por cederlo de inmediato al Cercle Brugge de la Pro League belga, donde tendría su primera toma de contacto con el fútbol de categoría sénior y con la competición europea. Sin embargo, la transición no iba a ser sencilla, entre otras cosas por las expectativas depositadas en él por el entrenador Miron Muslic.

    Muslic apostaba por un sistema de presión alta que exigía un despliegue físico al máximo de todos los integrantes del equipo, y a Brunner le costó hacerse un hueco en su once inicial. «Paris tiene cualidades, pero la adaptación a esta intensidad lleva tiempo», dijo Muslic a los periodistas después de limitar a Brunner a solo dos apariciones como suplente en sus tres primeros meses en el club.

    Brunner tuvo que aprovechar al máximo las oportunidades limitadas durante toda la temporada, y su situación no mejoró cuando sufrió una lesión grave que le mantuvo alejado de los terrenos de juego desde mediados de diciembre hasta finales de febrero. Aun así, dejó suficientes momentos de calidad como para dar motivos de optimismo a sus responsables en el Mónaco.

    De hecho, marcó seis goles en solo ocho titularidades, con sus actuaciones más destacadas en la fase de grupos de la Conference League. Brunner volvió loca a la defensa del Hearts en la victoria por 2-0 del Cercle Brugge en casa, y marcó un valioso empate tardío en el 1-1 ante el Istanbul Basaksehir, con un magnífico cabezazo bombeado tras zafarse de su marca para conectar un lanzamiento de falta cerrado en el segundo palo.

    Con sus explosivas condiciones físicas, su deslumbrante juego de pies y su gran olfato goleador, Brunner era un quebradero de cabeza cada vez que saltaba al campo. Sin embargo, su toma de decisiones en el último tercio claramente necesitaba mejorar, y el Mónaco le incorporó a la dinámica del primer equipo en el Stade Louis II para la temporada 2025-26 en lugar de autorizar otra cesión.

  • «De talla mundial para su edad»

    Germany v Romania - U20 International Friendly
    Getty Images Sport

    La primera temporada completa de Brunner en el Mónaco fue frustrante, pero siguió brillando con la selección de Alemania


    Sin embargo, abrirse paso en el once titular del Mónaco era una tarea complicada. Brunner estaba por detrás de Mika Biereth y del delantero centro titular Folarin Balogun en el orden de preferencia y, según Nice-Matin, el entonces entrenador Adi Hutter tenía reservas sobre su actitud.

    Brunner solo tuvo dos apariciones como suplente en la Ligue 1 con Hutter antes de que fuera despedido, y la situación del joven alemán no mejoró con su sucesor, Sebastien Pocognoli. El técnico belga solo le dio a Brunner 127 minutos en todas las competiciones y con frecuencia le mandó a jugar y entrenarse con el equipo sub-21 del club.

    Fue un año frustrante para Brenner, pero mantuvo una mentalidad positiva y tuvo paciencia, impulsado por sus actuaciones con la sub-20 de Alemania. Marcó ocho goles en solo cuatro partidos de la Elite League con Alemania, incluido un doblete en una victoria por 4-0 sobre Italia y un hat-trick en una goleada por 6-0 a Rumanía.

    «Paris es un jugador que rinde al máximo cuando siente la confianza absoluta del cuerpo técnico. Lo que hace a nivel juvenil con Alemania es un testimonio de su carácter», dijo el seleccionador sub-20 Hannes Wolf. «No parece un jugador que esté teniendo problemas de minutos en su club; viene aquí, asume el liderazgo y responde. Su eficacia de cara a portería sigue siendo de nivel mundial para su franja de edad».

  • Por fin demuestra su valía

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLE
    AFP

    Bajo la dirección del nuevo técnico del Mónaco, Filipe Luis, Brunner se ha consolidado como el hombre clave del equipo

    El Mónaco destituyó a Pocognoli en junio después de que no lograra clasificar al equipo para la Champions League y, posteriormente, recurrió a Filipe Luis para impulsar al club. El exentrenador del Flamengo, que disfrutó de etapas exitosas en el Atlético de Madrid y el Chelsea como jugador, reconoció de inmediato el potencial de Brunner y le ha dado la plataforma para demostrar su valía.

    Con Balogun y el fichaje estival Matthias Abline obligados a perderse el inicio de la temporada 2026-27 por lesión, Brunner fue situado como delantero centro en el primer partido del Mónaco, la ida de su eliminatoria de clasificación para la Champions League contra el Gornik Zabrze, y celebró su primera titularidad europea con el club por todo lo alto, al marcar el decisivo tercer gol en una victoria por 3-2 en Polonia.

    El jugador de 20 años ha marcado otros cinco goles en seis apariciones con el Mónaco desde entonces, incluido un memorable doblete para derrotar al Marsella el 30 de agosto. El primero fue un cabezazo bien colocado desde justo dentro del área pequeña, y el segundo encapsuló todo lo que le convierte en un talento tan ilusionante, ya que corrió al espacio tras un saque de puerta desde la línea de medio campo hasta el área, se perfiló hacia su pierna izquierda y colocó con calma el balón en la escuadra baja, dejando por el camino a dos defensores.

    Luis describió esa acción individual como una «obra maestra» con la que el Mónaco selló una victoria por 2-0 en el derbi. «Fue extraordinario de Paris», añadió el técnico. «Hoy estuvo fantástico. Desde el principio, ha hablado sobre el campo, en los entrenamientos, con goles, con su presión, bajando a defender, queriendo aprender. Me gustan este tipo de jugadores. Mientras hable en el campo, estará ahí».

  • Buscando la polémica

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACO
    AFP

    Brunner se metió en un buen lío después de realizar una celebración polémica delante de los aficionados del Estrasburgo

    Brunner también marcó un gol candidato al mejor de la temporada para darle al Mónaco un empate 1-1 en su visita al Estrasburgo. El equipo de Luis perdía a falta de 20 minutos para el final y necesitaba desesperadamente una inspiración, cuando Brunner se giró para recibir un pase justo fuera del círculo central.

    Entonces, la joven estrella alemana avanzó con decisión y se preparó para disparar desde 25 yardas, soltando un remate endiablado que se coló tras golpear en la cara interna del poste. El portero del Estrasburgo, Filip Jorgensen, cedido por el Chelsea, no pudo ni acercarse pese a estirarse al máximo, tal fue la velocidad y la potencia que Brunner logró imprimirle en carrera.

    Sin embargo, lo que ocurrió después empañó un poco el momento. Brunner corrió hacia la grada del Estrasburgo y realizó una celebración de corte de garganta, algo completamente innecesario.

    «Los aficionados estaban hablando de mi familia, de mi madre, de mi padre. Podía verles», dijo en la zona mixta después del empate. «Había mucha emoción. No quería faltar al respeto. No diría que me arrepiento, pero no era el mensaje que quería enviar. Se malinterpretó. Quería decir: “¡Qué gol; se acabó!”»

    Luis, por su parte, salió en defensa de su jugador en rueda de prensa y dijo: «La verdad es que es un chico muy apasionado, muy intenso; en ese momento de celebración, se equivocó. Al instante, pidió disculpas. Se disculpó a través de las redes sociales. Todo el mundo sabe que cometió un error. Esperamos que no vuelva a pasar, estas cosas pueden pasar en el fútbol. Es un buen chico; todo el mundo le aprecia».

    Por desgracia, los abusos desde la grada forman parte del fútbol moderno y, nueve de cada 10 veces, ignorarlos es la mejor respuesta. Brunner también pareció hacer un gesto de disculpa al volver a marcar seis días después en la victoria por 2-1 ante el Lens, pero el daño ya estaba hecho.

    La LFP le impuso una sanción de cuatro partidos, dos de ellos en suspenso, lo que significa que se perderá los dos primeros encuentros del Mónaco en la Ligue 1 tras el parón internacional, ante Toulouse y Lorient. Con el Mónaco líder de la clasificación con 13 puntos, cinco por delante del vigente campeón, el Paris Saint-Germain, realmente no le venía nada bien perder a su jugador más en forma por indisciplina.

  • «Las puertas no están cerradas»

    Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship Final
    Getty Images Sport

    El Dortmund tuvo sus propios problemas con Brunner, pero sigue admirando mucho al crack alemán

    «Ha sido perfecto al margen de esto. Nunca se ha quejado de su situación cuando no jugaba», añadió Luis cuando fue preguntado por el comportamiento de Brunner. «Básicamente echó abajo mi puerta, diciendo que tiene que jugar, no con palabras, sino con hechos: marcando goles, corriendo para el equipo, presionando, defendiendo y haciendo su trabajo. No puedo quejarme de su carácter. Solo quiero que siga haciendo lo que hace».

    Sin embargo, no es la primera vez que Brunner está en el centro de la polémica. Su participación en el Mundial sub-17 de 2023 se puso inicialmente en duda cuando fue suspendido de manera indefinida por el Dortmund después de estar presente en una fiesta en la que supuestamente se produjeron daños criminales.

    El Dortmund también le sancionó por llegar tarde a reuniones del equipo, y posteriormente desaprovechó su mayor oportunidad de hacerse un hueco en los planes de Terzic cuando se unió al primer equipo para una concentración de entrenamiento en clima cálido en Marbella. Brunner incumplió el toque de queda y, como castigo, se quedó fuera de un amistoso contra el Standard Liege.

    Al final, no dio el nivel, y el BVB ni siquiera se molestó en incluir una cláusula de recompra cuando se marchó al Mónaco. Sin embargo, nada de eso significa que no estuviera muy bien considerado en el Signal Iduna Park.

    «No sé si podría haber progresado tanto con nosotros, incluso con los excelentes atacantes que teníamos en su posición. Y luego eligió otro camino. Es un gran chico», declaró recientemente el director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, a BILD. «Incluso en el Dortmund a veces se oyen historias sobre él, pero siempre ha rendido bien en el campo. Las puertas no están cerradas para París».

    Esos comentarios dicen mucho de lo impresionante que ha sido Brunner con la camiseta del Mónaco en los dos últimos meses. Su cotización sube con cada partido, y se le abrirán más puertas si sigue rindiendo a un nivel tan alto.

  • Objetivo ideal

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENS
    AFP

    El Manchester United haría mal en no lanzarse a por Brunner, uno de los mejores delanteros a precio de ganga del mercado

    Uno de ellos podría recibir perfectamente la llamada de la absoluta, quizá incluso ya en noviembre. Brunner no fue incluido en la primera convocatoria de Alemania de Klopp, pero el exentrenador del Liverpool ha dejado entrever que va por el buen camino.

    «No he hablado con él, pero conozco París. Ha hecho un trabajo fantástico hasta ahora... futbolísticamente», dijo Klopp a los periodistas con una sonrisa irónica. «Lleva años siendo un talento enorme y, no quiero adelantar nada, podría entrar con la sub-21. Con nosotros no había sitio, pero sí hablamos de él».

    Puede que Klopp no se esté arrepintiendo de no haber apostado por Brunner, después de ver a su Alemania, falta de gol, ganar solo uno de sus cuatro partidos de la Nations League y marcar apenas tres goles en el proceso. Mientras tanto, Brunner sí logró un puesto en la sub-21 y difícilmente podría haber deseado un debut mejor, ya que marcó dos goles en la goleada por 4-0 a Letonia en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa.

    Brunner admitió que estaba «en una nube» por su actuación, mientras que el seleccionador de la Alemania sub-21, Antonio Di Salvo, dijo que «no queremos frenarle», lo que indica que a partir de ahora será uno de los primeros nombres en su alineación o que dará el salto rápido a la convocatoria de Klopp en el próximo parón internacional.

    La especulación sobre su futuro probablemente irá en aumento a medida que se acerque el mercado de fichajes de enero, además de que se ha informado de que los ojeadores del Liverpool han estado siguiendo su progresión. Si el Manchester United tiene algo de sentido común, también debería estar planteándose lanzarse a por Brunner.

    De todos los grandes clubes de la Premier League, ninguno necesita más un nuevo delantero que el Manchester United, con su delantero centro titular, Benjamin Sesko, apartado por una persistente lesión en la espinilla, y con Joshua Zirkzee aportando muy poco en términos de pegada. Actualmente, Brunner está valorado en 15 millones de euros en Transfermarkt, una cifra de ganga para un jugador con un techo tan alto, por lo que es un objetivo ideal para el United mientras sigue operando con un presupuesto ajustado.

    Su mezcla de atletismo en bruto y agudos instintos dentro y alrededor del área lo convierten en un futbolista ideal para la Premier League, mientras que además tiene la versatilidad necesaria para jugar en la banda izquierda si hace falta. Si el United está en el mercado en busca de un jugador que destaque en situaciones de uno contra uno y tenga la capacidad de convertir medias ocasiones en goles, realmente no debería mirar más allá de Brunner.

    Por supuesto, la experiencia es un problema y Brunner obviamente todavía tiene que madurar en algunos aspectos, pero las posibles recompensas superan con creces los riesgos. El nuevo talismán del Mónaco es el jugador desequilibrante que necesita el United. Ahora es el momento de mover ficha, antes de que todos los grandes de Europa vayan tras su pista.