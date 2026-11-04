«La forma en que juega el Racing Santander es lo que me convenció para venir aquí», dijo Yassir Zabiri tras llegar cedido desde el Rennes al equipo de La Liga en agosto. «También me gusta mucho España y creo que este es el entorno adecuado para mí».

El director deportivo del Racing, Chema Aragon, también se mostró confiado durante la presentación de Zabiri: «Tiene las cualidades que buscábamos. Se mueve bien al espacio, define con eficacia, es inteligente y se adapta rápido».

El tiempo no ha tardado en darles la razón a ambos. Antes de su debut, Zabiri se marcó el objetivo de anotar al menos 10 goles con el Racing. Todo apunta a que superará con creces esa cifra: ya ha marcado ocho en sus primeros 11 partidos.

El delantero marroquí ocupa actualmente la cuarta posición en la lucha por el Pichichi, el premio al máximo goleador de La Liga. Está a siete goles del líder en este inicio de temporada, Raphinha, a cuatro de Kylian Mbappe y a solo dos de Lamine Yamal. Es todo un logro para Zabiri, sobre todo teniendo en cuenta que el Racing, recién ascendido, es 16.º en la tabla y no tiene ni de lejos la misma profundidad de plantilla que el Barcelona o el Real Madrid.

De hecho, el talento individual de Zabiri podría marcar para el Racing la diferencia entre una permanencia tranquila en mitad de la tabla y una lucha por evitar el descenso. El equipo regresó a La Liga en mayo tras 14 años de ausencia. Pase lo que pase, parece claro que a Zabiri le esperan retos mayores: según diversas informaciones, el Aston Villa y el Newcastle siguen de cerca al jugador de 21 años de cara al mercado de fichajes de enero.

Zabiri podría incluso desatar una puja entre los clubes más poderosos de la Premier League: es así de bueno. Lo que a primera vista puede parecer un éxito de la noche a la mañana no lo ha sido en absoluto. Zabiri ha sufrido reveses una y otra vez y ahora ve recompensado el haberse levantado en cada ocasión, impulsado por la firme convicción de que llegaría su momento.