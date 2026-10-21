¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Gjivai Zechiel Shortlist 1:1Getty/GOAL

La lista de candidatos: Por qué Gjivai Zechiel, la sensación del Feyenoord, sería un gran fichaje para el Arsenal o el Chelsea

El centrocampista neerlandés ha firmado un comienzo espectacular de la temporada 2026-27, que le sitúa como candidato a dar el salto a la Premier League en el futuro.

James Westwood
Traducido por

  • El éxito no llegó de la noche a la mañana para Gjivai Zechiel. En agosto de 2023, con 19 años y tras cinco en la cantera, ascendió a la plantilla del primer equipo del Feyenoord. Debutó bajo las órdenes del entonces entrenador Arne Slot, pero no empezó a tener minutos con regularidad de inmediato.

    De hecho, en enero de 2025 Zechiel solo había disputado 11 partidos de la Eredivisie, y el Feyenoord decidió que una cesión sería lo mejor para su desarrollo. El centrocampista se marchó al Sparta Rotterdam, en cuya cantera había pasado seis años entre 2012 y 2018. Allí pudo jugar con el primer equipo semana tras semana durante cuatro meses provechosos.

    Zechiel participó en tres goles en 13 partidos con el Sparta, lo que le valió una cesión a un club de mayor perfil: el Utrecht, que terminó cuarto en la Eredivisie 2025-26 y se clasificó para la Europa League. Bajo las órdenes de Ron Jans, Zechiel despuntó en el Stadion Galgenwaard y sumó 20 entre goles y asistencias en 50 partidos de todas las competiciones.

    «A mi juicio, puede llegar a ser un jugador de primer nivel», declaró Jans a De Telegraaf al final de la temporada. «Desde luego, creo que puede hacerse un hueco en el Feyenoord. Se merece una oportunidad».

    Giovanni van Bronchorst le ha dado esa oportunidad a Zechiel desde que sustituyó a Robin van Persie al frente del Feyenoord a mediados de junio. Incluso llegó a describir al jugador de 22 años como «el futuro del fútbol neerlandés». Sin embargo, el futuro de Zechiel a nivel de clubes podría estar fuera de su país: se ha informado de que tanto el Arsenal como el Chelsea están interesados en ficharlo, y no cuesta imaginarlo triunfando en la Premier League.

  • Evolución

    PSV v FC Utrecht - Eredivisie
    Getty Images Sport

    Zechiel brilló tras recibir más libertad ofensiva en el Utrecht y reconoció los errores que había cometido durante su primer año en el primer equipo del Feyenoord.

    Jans sacó la mejor versión de Zechiel en el Utrecht al situarlo como interior adelantado, lo que le dio libertad para llegar al área rival. Pasó de marcar el ritmo del juego a convertirse en un arma ofensiva letal, y sus actuaciones más destacadas llegaron en primavera.

    Zechiel marcó en tres partidos consecutivos de la Eredivisie, ante el Go Ahead Eagles, el PSV y el Telstar, y firmó un doblete con la selección sub-21 de Países Bajos en un partido de clasificación para el Europeo contra Noruega. Tomaba las riendas de los partidos, y su capacidad para encontrar espacios entre líneas y definir con contundencia desde cualquier ángulo hizo imposible que el Feyenoord siguiera sin darle protagonismo.

    Pero lo más importante era que Zechiel había madurado por fin. Es probable que hubiera progresado más rápido en el Feyenoord si no se hubiera enfrentado a Van Persie en la temporada 2023-24, cuando el icono neerlandés estaba al frente del equipo sub-19.

    «Por entonces estaba con el primer equipo y tenía que jugar con el sub-19 en la Youth League, pero yo quería jugar con el primer equipo», admitió Zechiel a NOS en diciembre del año pasado. «No sabía muy bien cómo reaccionar y fui un poco problemático dentro del grupo. Él [Van Persie] habló conmigo de ello unas tres veces, pero no conseguí controlarlo. Eso no es agradable para un entrenador. Le pedí disculpas».

  • Convencido de quedarse

    Zechiel
    Getty

    Zechiel vio con buenos ojos la posibilidad de afrontar un nuevo reto en Francia cuando el Lille se interesó por él, pero Van Bronckhorst se aseguró de que se quedara.


    Cuando Zechiel regresó al Feyenoord en verano, Van Persie ya no estaba. El exdelantero del Manchester United y del Arsenal había sido nombrado entrenador del primer equipo en enero de 2025, pero solo duró 16 meses en el cargo. Finalmente fue destituido después de que el Feyenoord terminara a 19 puntos del PSV, campeón de la Eredivisie, en su primera temporada completa al frente del equipo.

    Para intentar reducir esa distancia, el club recurrió a una cara conocida: Van Bronckhorst, que había conquistado una Eredivisie y dos Copas KNVB consecutivas como entrenador entre 2015 y 2019. Pero Zechiel no estaba convencido al principio de que el cambio en el banquillo fuera a mejorar su situación en De Kuip, y el interés concreto del Lille por ficharlo le hizo plantearse su salida.

    El club francés presentó varias ofertas, la última de 17 millones de euros, y Zechiel estaba muy dispuesto a marcharse. «Fue algo muy serio», reveló el mes pasado en una entrevista con Voetbal International. «En aquel momento, me parecía mejor para mí desde el punto de vista deportivo».

    El Feyenoord, sin embargo, se negó a autorizar la salida de Zechiel. Van Bronckhorst había reconocido su potencial y le reservaba un papel importante en sus planes. Zechiel disputó los 90 minutos del primer partido de la temporada del Feyenoord, a domicilio ante su antiguo club, el Sparta Rotterdam, y dio la asistencia del único gol del encuentro: se internó en el área y cedió el balón hacia atrás para que Luciano Valente marcara desde cerca.

    «Cuando llegué aquí, todavía no tenía la cabeza al cien por cien en el club. También estaba más centrado en conseguir un traspaso», declaró Van Bronckhorst a ESPN. «Luego lo ves entrenar en las primeras sesiones y te das cuenta de las cualidades que tiene. Lo dije desde el principio: este chico tiene que quedarse en el Feyenoord».

  • Estrella europea

    FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-GO AHEAD EAGLES
    AFP

    Zechiel ha sido el motor del ascenso del Feyenoord hasta lo más alto de la clasificación de la Eredivisie.

    Zechiel sigue siendo un fijo en el once de Van Bronckhorst: ha sido titular en los nueve partidos que el Feyenoord ha disputado en la Eredivisie desde el inicio de la temporada, así como en sus primeros encuentros de la Champions League contra el Barcelona y el Como. En ese periodo, Zechiel ha sumado cinco goles y cuatro asistencias en liga, incluido un brillante doblete en la goleada por 5-2 al SC Cambuur, y ha ayudado al Feyenoord a alcanzar el liderato sin conocer la derrota.

    El joven talento del Feyenoord fue elegido con todo merecimiento mejor jugador de la Eredivisie en agosto: ningún futbolista de la competición marcó tantos goles (tres) ni registró más disparos a puerta (siete) durante ese mes. El excentrocampista del Ajax Lasse Schone es uno de los que han elogiado a Zechiel. En declaraciones a ESPN, afirmó: «Entra más a menudo en el área rival y se ha vuelto más decisivo en su juego. Si sigue jugando así hasta el final de la temporada, no será el Lille el que venga a por él, sino varios clubes más grandes».

    Zechiel también juega con confianza, como demuestra el que hasta ahora es su mejor gol con el Feyenoord, marcado en la victoria por 3-2 ante el Como. Con su equipo perdiendo por 1-0, Zechiel recibió un pase de Valente, se giró en la frontal del área y conectó un disparo imparable que acabó en la red.

    Incluso en la derrota del Feyenoord por 5-1 ante el Barcelona, buscó constantemente recibir el balón y generar peligro. El Feyenoord no necesitaba que Schone le avisara: sabe perfectamente que Zechiel tiene calidad para brillar en los escenarios más importantes y ha tomado medidas para proteger a su jugador.

    El 17 de septiembre, el club amplió el contrato de Zechiel hasta 2029. «Estamos orgullosos. Está muy claro que siente un gran compromiso con el Feyenoord y que tiene muchas ganas de triunfar aquí», declaró el director técnico Devy Rigaux en el comunicado oficial del Feyenoord. «Para nosotros, este es, naturalmente, un momento maravilloso».

    Por ahora, al menos, Zechiel ha dejado de pensar en marcharse de De Kuip: «Estoy muy feliz y, sobre todo, agradecido. Agradezco la confianza que el Feyenoord deposita en mí. Este es mi sitio y sé que todavía puedo progresar mucho aquí. Estoy deseando ver lo que está por venir. Para mí, personalmente, es una bonita muestra de reconocimiento, pero juntos queremos mucho más. Eso es lo que perseguimos. Siento esa responsabilidad y estoy encantado de asumirla».

  • Debut con Países Bajos

    Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    El nuevo seleccionador de Países Bajos, Xavi, dio a Zechiel su primera experiencia con la selección absoluta durante el parón por la Liga de Naciones.

    Zechiel se está convirtiendo rápidamente en el rostro de una nueva era para el Feyenoord y pronto podría alcanzar el mismo estatus en la selección de Países Bajos. Xavi, recién nombrado seleccionador neerlandés, convocó por primera vez a Zechiel con la absoluta para el primer parón internacional de la temporada, después de verlo en directo en la victoria del Feyenoord por 5-0 ante el Utrecht.

    «Es un buen jugador», dijo Xavi al explicar la inclusión del futbolista de 22 años. «Tiene potencial, mucha calidad. Se mueve bien sin balón. Técnicamente es un buen jugador. Me gusta. Por eso está en la convocatoria».

    Zechiel quedó fuera de las dos primeras convocatorias de Países Bajos para la Liga de Naciones, pero debutó saliendo desde el banquillo en el empate 2-2 ante Grecia en Salónica. Países Bajos perdía 2-1 cuando Zechiel entró a falta de 13 minutos y realizó una contribución decisiva: intentó una ambiciosa chilena que, tras ser desviada, dejó el balón a Tijjani Reijnders para que marcara de volea el gol del empate neerlandés. Sin embargo, no dispuso de tiempo suficiente para dejar realmente su huella.

    Xavi le dio esa oportunidad tres días después, en un partido en casa contra Serbia. Zechiel jugó 33 minutos y destacó como hombre libre en el centro del campo: completó 22 de sus 24 pases y registró 15 conducciones de balón, tres recuperaciones y dos duelos ganados. Países Bajos acabó imponiéndose por 2-1 y Xavi dedicó un elogio especial a Zechiel tras el pitido final: «Zechiel hizo un gran partido. Puede llegar a ser muy importante para el equipo. Tiene personalidad».

  • Perspectivas de la Premier League

    FBL-Feyenoord-NED-EREDIVISIE-CAMBUUR
    AFP

    Si sigue progresando a este ritmo, Zechiel podría estar listo para jugar en la máxima categoría del fútbol inglés muy pronto.

    Probablemente no pase mucho tiempo antes de que el Feyenoord se le quede pequeño a Zechiel. Tiene talento suficiente para causar un gran impacto en una de las cinco grandes ligas europeas, y puede que la Premier League sea la que mejor se adapte a él.

    El supuesto interés de Mikel Arteta por él no sorprende. Al entrenador del Arsenal le gustan los centrocampistas dotados técnicamente, capaces de superar la presión y de ayudar a su equipo a controlar más los partidos. Zechiel encajaría bien junto a Martin Odegaard, Bruno Guimaraes, Declan Rice y Martin Zubimendi.

    Con su singular perfil híbrido, Zechiel ofrecería a Arteta una alternativa táctica capaz de combinar distintas funciones, además de aportar eficacia, creatividad y una amenaza real de cara a portería. Puede zafarse de la presión en un instante y busca de forma natural jugar el balón hacia delante, a menudo con una serenidad impropia de su edad.

    En el Chelsea, por su parte, es fácil imaginarlo complementando a la perfección a Moises Caicedo en la base del centro del campo. Haría llegar rápidamente el balón a Cole Palmer, Morgan Rogers y Joao Pedro, y aumentaría su peligro ofensivo con sus inteligentes incorporaciones al ataque.

    La única duda es si Zechiel está preparado físicamente. Lee muy bien el juego para cortar las jugadas de peligro, pero no destaca en las entradas y puede verse superado por la fuerza de sus rivales en los duelos por el balón a ras de suelo. Para triunfar en un entorno tan exigente como el de la Premier League, Zechiel tendrá que ganar algo de músculo y acostumbrarse más a hacer el trabajo menos vistoso durante los partidos.

    Zechiel tiene muchos referentes que pueden ayudarle en ese sentido, especialmente en la selección de Países Bajos. «Todavía soy joven. Ves capacidad de liderazgo en jugadores como Denzel Dumfries y Virgil Van Dijk. Intento aprender de ellos, porque así es como quiero llegar a ser».

    A la larga lista de cualidades de Zechiel hay que añadir, por tanto, la ambición y la humildad. Será un activo valioso para cualquier club de élite y, si mantiene su trayectoria actual, podría desatarse una puja por él en 2027.