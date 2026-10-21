La lista de candidatos: Por qué Gjivai Zechiel, la sensación del Feyenoord, sería un gran fichaje para el Arsenal o el Chelsea

El éxito no llegó de la noche a la mañana para Gjivai Zechiel. En agosto de 2023, con 19 años y tras cinco en la cantera, ascendió a la plantilla del primer equipo del Feyenoord. Debutó bajo las órdenes del entonces entrenador Arne Slot, pero no empezó a tener minutos con regularidad de inmediato.

De hecho, en enero de 2025 Zechiel solo había disputado 11 partidos de la Eredivisie, y el Feyenoord decidió que una cesión sería lo mejor para su desarrollo. El centrocampista se marchó al Sparta Rotterdam, en cuya cantera había pasado seis años entre 2012 y 2018. Allí pudo jugar con el primer equipo semana tras semana durante cuatro meses provechosos.

Zechiel participó en tres goles en 13 partidos con el Sparta, lo que le valió una cesión a un club de mayor perfil: el Utrecht, que terminó cuarto en la Eredivisie 2025-26 y se clasificó para la Europa League. Bajo las órdenes de Ron Jans, Zechiel despuntó en el Stadion Galgenwaard y sumó 20 entre goles y asistencias en 50 partidos de todas las competiciones.

«A mi juicio, puede llegar a ser un jugador de primer nivel», declaró Jans a De Telegraaf al final de la temporada. «Desde luego, creo que puede hacerse un hueco en el Feyenoord. Se merece una oportunidad».

Giovanni van Bronchorst le ha dado esa oportunidad a Zechiel desde que sustituyó a Robin van Persie al frente del Feyenoord a mediados de junio. Incluso llegó a describir al jugador de 22 años como «el futuro del fútbol neerlandés». Sin embargo, el futuro de Zechiel a nivel de clubes podría estar fuera de su país: se ha informado de que tanto el Arsenal como el Chelsea están interesados en ficharlo, y no cuesta imaginarlo triunfando en la Premier League.