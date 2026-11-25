La Real Sociedad ha hecho grandes esfuerzos durante el último año para asegurar el futuro de su jugador más preciado. En octubre de 2025, el club vasco renovó a Jon Martin hasta 2031 y, nueve meses después, se vio obligado a mejorar de nuevo sus condiciones ante el interés de varios gigantes europeos por ficharlo.

El jugador de 20 años amplió su contrato hasta 2032, con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros (50 millones de libras/66 millones de dólares), según se informó. El club afirmó en un comunicado oficial lleno de elogios: «Jon Martin es el presente y el futuro del club... un pilar de la defensa realista». Esto último es sin duda cierto, pero, si Martin mantiene su trayectoria actual, volverá a ser objetivo de la élite el próximo año y 60 millones de euros serán un precio bajo.

Según Sky Sports, «algunos de los clubes más grandes de la Premier League» siguen de cerca a Martin, que debutó con la selección absoluta de España en un amistoso contra Irak en junio. También se ha relacionado al jugador de la Real Sociedad con el Real Madrid y el Barcelona, aunque hay argumentos para sostener que sus cualidades encajan todavía mejor en la máxima categoría inglesa que en La Liga.

La Real tiene una larga tradición de formar talentos de talla mundial en su cantera. Jugadores como Antoine Griezmann y Xabi Alonso se formaron en Anoeta antes de convertirse en estrellas en otros clubes, y Martin tiene todas las opciones de ser su próximo gran éxito.