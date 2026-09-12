Elversberg superó una prueba mucho más dura en el ista-Borussia-Park en la segunda jornada. Se vio 3-1 abajo ante el Gladbach antes de la hora de juego, y Wagner fue expulsado por protestar contra el segundo gol del conjunto local, que llegó después de que el árbitro les concediera por error un saque de banda en lugar de dárselo a Elversberg.

Aun así, el entrenador fue capaz de cambiar el rumbo con sus instrucciones para las sustituciones desde la grada. Krattenmacher recortó distancias un minuto después de su entrada, cabeceando el balón al larguero antes de empujar el rechace a la red, y Felix Heidel igualó después el marcador con un libre directo magníficamente ejecutado en el minuto 80.

El escenario estaba preparado para un final dramático y, ya en lo más profundo del tiempo añadido, Futkeu, otro suplente, asistió a Krattenmacher para que rematara a la red el cuarto de Elversberg y completara un memorable doblete. Fue un partido trepidante que subrayó el espíritu indomable que recorre la plantilla de Wagner.

"Disfruté de la manera en que jugamos al fútbol: sencillamente, una actuación colectiva sensacional de todos", dijo el técnico a los periodistas. El capitán del club, Lukas Pinckert, añadió: "Íbamos 1-3 abajo ante esta afición y le dimos la vuelta al partido como equipo recién ascendido: eso es extraordinario. Simplemente somos una unidad, nunca nos rendimos".

Si Elversberg es capaz de hacer lo imposible y vencer al Bayern el domingo, podría asaltar el liderato de la Bundesliga, siempre que otros resultados le acompañen. Eso sería un sueño, y el recién ascendido puede aferrarse a una esperanza extra por el empate 0-0 del Schalke contra el Bayern la última vez, mientras intenta frenar a jugadores como Harry Kane y Michael Olise.

No habrá ningún plan de encerrarse atrás como hizo el Schalke, eso sí; Elversberg se mantendrá fiel a sus valores fundamentales y le jugará de tú a tú al Bayern. Welzmuller, natural de Múnich y criado como aficionado del club más laureado de Alemania, ha dicho sobre la magnitud del partido: "Será una locura. [Pero] no tenemos miedo de nadie". Eso, por encima de sus muchas otras cualidades entrañables como club, es lo que hace que Elversberg sea realmente especial.