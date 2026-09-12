Elversberg sufrió un doble golpe devastador cuando Steffen decidió dejar el club tras recibir una oferta para unirse al Werder Bremen. El modesto equipo recibió una compensación de 300.000 €, pero eso sirvió de poco para amortiguar el golpe de perder al entrenador que había llevado al club a cotas nunca antes vistas.

El proceso para encontrar al sustituto de Steffen fue exhaustivo. El director deportivo, Nils-Ole Book, quería un entrenador tácticamente moderno que siguiera impulsando un fútbol atractivo y de alta intensidad, al tiempo que daba paso a los jóvenes talentos más prometedores del club. Finalmente se decidieron por Wagner, que había llevado al filial del Hoffenheim al ascenso a la 3. Liga en 2024-25.

«Con todo lo que aporta, encaja muy bien con nosotros», dijo Book en la presentación de Wagner. «Vincent no solo continuará nuestro camino actual, sino que también lo enriquecerá y desarrollará con nueva energía».

A pesar de su falta de experiencia como entrenador de primer nivel, Wagner ha cumplido desde entonces con ese cometido de forma espectacular, demostrando ser un sucesor más que digno de Steffen, que solo duró siete meses al frente del Werder antes de ser destituido. Sin embargo, al principio el optimismo no era alto, en gran parte por las salidas de la pareja clave de goleadores Fisnik Asllani y Muhammed Damar al final de sus respectivas cesiones.

Elversberg también perdió al talismán defensivo Robin Fellhauer, que se marchó al Augsburg, entre otra larga lista de salidas, lo que llevó a los expertos a pronosticar una regresión hacia la zona media de la tabla. Sin embargo, Book trabajó incansablemente con recursos limitados para asegurarse de que Wagner no se quedara corto de efectivos.

Lukasz Poreba, Bambase Conté y Jarzinho Malanga llegaron cedidos desde clubes de la Bundesliga, y Elversberg fichó a Lasse Gunther y Jan Gyamerah en traspasos permanentes para reforzar la defensa. Los nuevos jugadores se acoplaron rápidamente, mientras Wagner desmentía pronto a los escépticos en una histórica campaña 2025-26.