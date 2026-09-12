La increíble historia del Elversberg: el pequeño club alemán que ha pasado de la cuarta categoría a medirse de tú a tú con el Bayern de Múnich en la Bundesliga
Elversberg nunca había jugado en la Bundesliga antes de esta temporada, y sus aficionados seguramente se temieron lo peor cuando se anunció el calendario. Difícilmente podrían haber tenido un inicio más duro, con partidos en casa ante el campeón de 2024, el Bayer Leverkusen, y el Bayern de Múnich, ganador de las dos últimas Bundesligas, a ambos lados de una visita al Borussia Monchengladbach.
Y, sin embargo, aquí estamos a las puertas de la tercera jornada, con Elversberg tercero en la clasificación, solo por detrás de Friburgo y Borussia Dortmund por diferencia de goles. Bajo la dirección del entrenador Vincent Wagner, ha sumado dos victorias consecutivas, ha marcado ya siete goles y otro triunfo ante el Bayern el domingo le dejaría cinco puntos por delante del equipo de estrellas de Vincent Kompany.
Es una posición en la que Elversberg ni siquiera habría podido imaginarse hace solo cuatro años, cuando jugaba en la cuarta categoría del fútbol alemán. Ha sido un recorrido extraordinario, uno que ha generado una convicción inquebrantable dentro del vestuario.
Un pueblo humilde y sus comienzos
Elversberg es un municipio del sur de Alemania con una población de apenas 13.000 personas. Es solo la 30.ª localidad más grande del Sarre, uno de los 30 estados del país, y ni siquiera tiene estación de tren ni centro comunitario. Es el lugar más pequeño que ha albergado jamás a un club de la Bundesliga, y por ello Elversberg ha sido apodado el Dorfverein («el club del pueblo»).
Fundado originalmente en 1907 antes de disolverse durante la Primera Guerra Mundial, Elversberg fue refundado en 1918 y pasó la mayor parte de un siglo como equipo amateur. A comienzos de la década de 2000, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. La empresa farmacéutica local Ursapharm se convirtió en el principal valedor y patrocinador de Elversberg bajo la presidencia del antiguo presidente del club Frank Holzer, y su hijo Dominik tomó el relevo en 2011.
Dos años después, Elversberg logró el ascenso a la 3. Liga, la tercera categoría de Alemania y la división profesional más baja. Por desgracia, descendió de inmediato, pero Ursapharm adquirió los derechos de denominación del estadio del club y lo rebautizó oficialmente como Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (manteniendo su vínculo con un tilo de 100 años que, por desgracia, cayó en 2015), y se fue ampliando gradualmente hasta alcanzar una capacidad de 10.000 espectadores.
Seguía faltando un verdadero proyecto futbolístico, hasta que Horst Steffen llegó como entrenador en 2018. Steffen implantó un estilo dinámico y ofensivo que ofreció de forma constante un buen espectáculo a los aficionados y acabó dando sus frutos con el título de la Regionalliga Sudwest en 2021-22.
Ascendiendo categorías
Eso devolvió a Elversberg a la 3. Liga y, esta vez, estaba preparado para dar el salto. El equipo de Steffen lo demostró desde el inicio de la campaña 2022-23 al protagonizar la mayor sorpresa de su historia, al derrotar al Leverkusen por 4-3 en la primera ronda de la DFB-Pokal.
El Bochum puso fin a su recorrido en la siguiente ronda, pero Elversberg rindió a un nivel alto de forma constante en la liga. Acabó superando al Frieburg en la conquista del título de la 3. Liga tras una apasionante batalla por el ascenso en la que los cinco primeros clubes quedaron separados por solo cinco puntos.
Elversberg también firmó los mejores números ofensivos de la categoría, con 80 goles marcados en 38 partidos, 10 de ellos obra del cedido por el Stuttgart Nick Woltemade. Steffen llegó a afirmar una vez que «una victoria espectacular es mucho más preferible para mí que un mísero 1-0», y sus jugadores llevaron esa actitud a cada partido.
Su primera campaña en la 2. Bundesliga fue una dura experiencia de aprendizaje, pero Elversberg aun así consolidó un 11.º puesto. Después, en 2024-25, se quedó a las puertas de alcanzar la Tierra Prometida.
Tras acabar tercero en la liga, por detrás del Koln y el Hamburg, Elversberg se clasificó para la eliminatoria de promoción/descenso contra el Heidenheim, que luchaba por evitar el descenso en la Bundesliga. Los dos equipos empataron 2-2 en la ida y llegaron con 1-1 a la vuelta hasta el quinto minuto del tiempo añadido, cuando Leo Scienza marcó un dramático gol de la victoria para romperle el corazón a Elversberg.
«Nueva energía»
Elversberg sufrió un doble golpe devastador cuando Steffen decidió dejar el club tras recibir una oferta para unirse al Werder Bremen. El modesto equipo recibió una compensación de 300.000 €, pero eso sirvió de poco para amortiguar el golpe de perder al entrenador que había llevado al club a cotas nunca antes vistas.
El proceso para encontrar al sustituto de Steffen fue exhaustivo. El director deportivo, Nils-Ole Book, quería un entrenador tácticamente moderno que siguiera impulsando un fútbol atractivo y de alta intensidad, al tiempo que daba paso a los jóvenes talentos más prometedores del club. Finalmente se decidieron por Wagner, que había llevado al filial del Hoffenheim al ascenso a la 3. Liga en 2024-25.
«Con todo lo que aporta, encaja muy bien con nosotros», dijo Book en la presentación de Wagner. «Vincent no solo continuará nuestro camino actual, sino que también lo enriquecerá y desarrollará con nueva energía».
A pesar de su falta de experiencia como entrenador de primer nivel, Wagner ha cumplido desde entonces con ese cometido de forma espectacular, demostrando ser un sucesor más que digno de Steffen, que solo duró siete meses al frente del Werder antes de ser destituido. Sin embargo, al principio el optimismo no era alto, en gran parte por las salidas de la pareja clave de goleadores Fisnik Asllani y Muhammed Damar al final de sus respectivas cesiones.
Elversberg también perdió al talismán defensivo Robin Fellhauer, que se marchó al Augsburg, entre otra larga lista de salidas, lo que llevó a los expertos a pronosticar una regresión hacia la zona media de la tabla. Sin embargo, Book trabajó incansablemente con recursos limitados para asegurarse de que Wagner no se quedara corto de efectivos.
Lukasz Poreba, Bambase Conté y Jarzinho Malanga llegaron cedidos desde clubes de la Bundesliga, y Elversberg fichó a Lasse Gunther y Jan Gyamerah en traspasos permanentes para reforzar la defensa. Los nuevos jugadores se acoplaron rápidamente, mientras Wagner desmentía pronto a los escépticos en una histórica campaña 2025-26.
«Como volar a la Luna»
Elversberg firmó un inicio brillante con Wagner, al ganar siete de sus primeros nueve partidos de la 2. Bundesliga, y aunque su rendimiento fue irregular a partir de entonces, hizo lo suficiente para mantener el ritmo de sus rivales por el ascenso. El Schalke acabó destacándose para hacerse con la primera plaza, pero la pelea por el segundo puesto de ascenso directo se decidió en la última jornada de la temporada.
Un partido en casa contra el colista Preussen Munster parecía favorable para el Elversberg, que ocupaba la segunda posición, por delante del Paderborn gracias a una mejor diferencia de goles, pero el peso del momento podía haber provocado fácilmente que los jugadores se vinieran abajo. Sin embargo, el equipo de Wagner no mostró señales de nerviosismo en su camino hacia una contundente victoria por 3-0 que convirtió al Elversberg en club de la Bundesliga por primera vez en sus 119 años de historia.
«Por supuesto, esto es algo especial», dijo Wagner. «Un amigo mío dijo esta semana: "Si Elv puede ascender, es como volar a la luna". Y hoy conseguimos alunizar».
El logro fue aún más notable por el hecho de que el Elversberg vendió en enero al máximo goleador de la liga, Younes Ebnoutalib, al Eintracht Frankfurt, y dos meses después vio cómo Book se marchaba al Borussia Dortmund.
Lukas Petkov dio un paso al frente para llenar el vacío dejado por Ebnoutalib, con seis goles en la segunda mitad de la campaña y otras 11 asistencias en el conjunto del curso, conTom Zimmerschied como socio ideal para el búlgaro, al aportar también nueve contribuciones de gol. El Elversberg fue irresistible en ataque, con 64 goles, la cifra más alta de la liga, y solo encajó 39 en defensa, el segundo mejor registro de la categoría por detrás del Schalke.
Preparación para la Bundesliga
Durante el verano se acometieron cambios profundos mientras Elversberg se preparaba para la vida en la Bundesliga, incluido el inicio de la renovación del estadio para cumplir con los requisitos de la Bundesliga. El Ursapharm Arena ampliará su capacidad hasta los 15.000 espectadores de aquí a la próxima primavera, pero por ahora uno de los lados del campo se asemeja a una obra, con una estructura provisional de acero instalada para que los periodistas puedan cubrir los partidos.
Elversberg también incorporó a Christian Weber, procedente del Fortuna Dusseldorf, donde había trabajado durante 16 años como ojeador y más tarde como director deportivo. Seguir los pasos de Book no era una tarea menor, teniendo en cuenta su reputación estelar para detectar talento fuera del radar, pero Weber realizó una serie de movimientos inteligentes por su cuenta en su primer mercado de fichajes en el club.
Cerró una incorporación de gran nivel al fichar al mediapunta de 21 años Maurice Krattenmacher, procedente del Bayern, por solo 2 millones de euros, y continuó con la tendencia del club de encontrar valor en el mercado de cesiones al asegurar acuerdos por Francis Onyeka, del Bayer Leverkusen, Noah Darvich, del Stuttgart, y Noel Futkeu, del Eintracht. Elversberg también batió su récord de traspaso al arrebatarle Cole Campbell al Dortmund por 6 millones de euros, lo que fue lo que más ruido generó.
Campbell está considerado como uno de los jóvenes jugadores más prometedores de Estados Unidos, y el nuevo director técnico de Elversberg, Josef Welzmuller, espera grandes cosas. "Es un jugador fantástico. Es muy rápido y fuerte con el balón y en situaciones de uno contra uno", declaró Welzmuller a Bulinews en agosto. "Estamos muy, muy seguros de que va a tener una temporada de consagración".
Tres pilares
Welzmuller también confirmó que nunca hubo conversaciones sobre la posibilidad de que el equipo adoptara un enfoque más defensivo para lograr la permanencia en la Bundesliga, algo que Wagner, que parece adorar sus metáforas espaciales, considera el equivalente a una «misión a Marte».
«No vamos a hacer nada diferente», dijo Welzmuller a BBC Sport. «La identidad sigue siendo la misma y se construye sobre tres pilares fundamentales. El primero es ser valientes, el segundo es ser intensos y el tercero es ser inteligentes». Esos pilares parecieron más sólidos que nunca ante el Leverkusen en la jornada inaugural.
Elversberg sorprendió al equipo de Carles Martínez al colocarse con dos goles de ventaja dentro de los primeros 10 minutos. Petkov marcó el primero con un disparo desviado, antes de que Campbell hiciera el 2-0 con un potente derechazo que resultó imposible de blocar para el portero del Leverkusen Mark Flekken. La definición fue despiadada, y la confianza y la compostura con el balón del jugador de 20 años fueron impresionantes mientras encaraba el área tras aprovechar un pase suelto.
David Mokwa dejó a los locales fuera de vista 25 segundos después del inicio de la segunda parte, rematando a bocajarro un centro raso de Petkov. El Leverkusen acabó reaccionando con goles de Patrick Schick y Christian Kofane, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. A pesar de que Wagner alineó de inicio a siete debutantes en la Bundesliga, y de que el ex canterano de Dortmund y Hoffenheim Campbell era el miembro más experimentado de la convocatoria con 10 apariciones en la máxima categoría del fútbol alemán, Elversberg se impuso al Leverkusen.
«Por suerte lo hicimos con nuestra afición detrás. Somos pequeños, pero poderosos», dijo Wagner después del partido. «Tendremos que seguir jugando un fútbol valiente, porque es la única manera de que tengamos una oportunidad en esta liga».
Remontada épica
Elversberg superó una prueba mucho más exigente en el ista-Borussia-Park en la segunda jornada. Se vio 3-1 abajo ante el Gladbach antes de la hora de partido, y Wagner fue expulsado por protestar por el segundo gol del equipo local, que llegó después de que el árbitro concediera por error un saque de banda a su favor en lugar de dárselo a Elversberg.
Aun así, el entrenador pudo cambiar el rumbo del partido con sus indicaciones para las sustituciones desde la grada. Krattenmacher recortó distancias un minuto después de su entrada, cabeceando el balón al larguero antes de empujar el rechace a la red, y Felix Heidel igualó después el marcador con un lanzamiento de falta magníficamente ejecutado en el minuto 80.
El escenario estaba preparado para un desenlace dramático y, ya en lo más profundo del tiempo de descuento, Futkeu, otro suplente, asistió a Krattenmacher para que definiera y marcara el cuarto de Elversberg, completando además un doblete memorable. Fue un duelo trepidante que subrayó el espíritu indomable que recorre la plantilla de Wagner.
«Disfruté de la manera en la que jugamos al fútbol, sencillamente una actuación colectiva sensacional de todos», declaró el técnico a los periodistas. El capitán del club, Lukas Pinckert, añadió: «Íbamos 1-3 abajo ante esta afición y remontamos el partido siendo un equipo recién ascendido; eso es extraordinario. Simplemente somos una unidad, nunca nos rendimos».
Si Elversberg puede hacer lo imposible y vencer al Bayern el domingo, podría asaltar el liderato de la Bundesliga, siempre que otros resultados le acompañen. Eso sería un sueño, y el recién ascendido puede aferrarse además al esperanzador empate 0-0 del Schalke ante el Bayern la última vez que se enfrentaron, mientras intentan frenar a jugadores como Harry Kane y Michael Olise.
No habrá ningún plan para encerrarse atrás como hizo el Schalke, sin embargo; Elversberg se mantendrá fiel a sus valores fundamentales e irá a por el Bayern. Welzmuller, natural de Múnich y criado apoyando al club más laureado de Alemania, ha dicho sobre la magnitud del partido: «Será una locura. [Pero] no tenemos miedo de nadie». Eso, por encima de sus muchas otras cualidades entrañables como club, es lo que hace que Elversberg sea realmente especial.