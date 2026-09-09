La historia de amor de Zinedine Zidane con adidas: cómo el maestro francés se convirtió en sinónimo de la icónica Predator

Alcanzar una identificación absoluta entre un producto y un deportista es la cúspide del marketing deportivo, y adidas sin duda lo ha conseguido a través de su colaboración a largo plazo con el icono francés Zinedine Zidane.

El gigante alemán de la ropa deportiva celebra 30 años de asociación con el exsuperestrella del Real Madrid, que asumió el cargo como nuevo seleccionador de Francia a principios de este verano después de que Didier Deschamps diera un paso al lado.

El atleta original de las adidas Predator, Zidane ha sido homenajeado con una nueva edición especial de botas. Llevó las icónicas Predator durante su brillante carrera en la Juventus, el Real Madrid y Francia, dejando innumerables momentos legendarios con la famosa lengüeta y las tres bandas en sus pies.

A lo largo de tres décadas, esta se ha convertido en una de las asociaciones comerciales más exitosas de la historia del fútbol y del deporte en general, y Zidane sigue siendo una de las caras de la marca a día de hoy.