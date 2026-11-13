«Si miras los 11 años transcurridos desde que David Gill y Sir Alex [Ferguson] dejaron sus cargos, ha habido toda una serie de entrenadores», dijo Sir Jim Ratcliffe en febrero de 2024, poco después de liderar la exitosa adquisición de una participación minoritaria en el Manchester United por parte de INEOS. «Algunos eran muy buenos, pero ninguno ha tenido éxito ni ha durado demasiado. No se puede culpar a todos los entrenadores. La única conclusión es que el entorno en el que trabajaban no funcionaba».

El United ha destituido a tres entrenadores con contrato permanente desde aquella entrevista. Michael Carrick corrió la misma suerte que Ruben Amorim y Erik ten Hag tras un desastroso comienzo de la temporada 2026-27. La afición nunca se volvió contra Carrick; al contrario, animó al excentrocampista hasta el amargo final, pero no por una fe ciega en sus cualidades como entrenador.

El extécnico del Middlesbrough no estaba a la altura de la situación, como demuestra que el United ocupe actualmente el 18.º puesto de la Premier League, con una sola victoria en sus diez primeros partidos, una situación que no se veía desde la temporada 1986-87. Su desastrosa defensa ya ha encajado 19 goles, el tercer peor registro de la competición, y su único partido sin encajar goles esta campaña fue ante el Sabah, debutante en la Champions League.

Así que sí, Carrick tenía que marcharse, pero no es el culpable de esta lamentable situación y por eso se va con su condición de leyenda intacta. El técnico de 45 años se vio perjudicado por el entorno de trabajo: un mercado de fichajes veraniego lamentable le impidió aprovechar las buenas perspectivas que había dejado el tercer puesto de la temporada pasada.

También es cierto que el United debería haber contratado a un entrenador con más experiencia para intentar dar el siguiente paso. Después de no apostar por la visión de Amorim para alcanzar el éxito y de conceder a Ten Hag una prórroga que no merecía, ofrecer a Carrick un contrato permanente fue otro enorme error de Ratcliffe y la cúpula de INEOS.

El nombramiento de Pochettino tiene que funcionar o, de lo contrario, el Manchester United se enfrentará a una amenaza de descenso muy real. Por suerte para la afición del United, el extécnico del Tottenham reúne todos los requisitos, y su contratación representa la primera decisión lógica del club respecto al banquillo en muchos años. De hecho, resulta desconcertante que el argentino no llegara antes a Old Trafford, después de haber sido entrevistado para el puesto en tres ocasiones anteriores. Pero más vale tarde que nunca para un United que busca un mínimo de estabilidad.