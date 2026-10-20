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«La conexión del propio deporte»: De LeBron James a Antoine Griezmann, cómo los aficionados que son superestrellas y las grandes inversiones acercan el fútbol y la NBA más que nunca

Con el inicio de la temporada de la NBA, GOAL repasa los aficionados famosos, las amistades y las participaciones en clubes que vinculan a las grandes figuras del baloncesto con el fútbol mundial.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • En enero de 2020, apenas 10 días antes del trágico accidente de helicóptero en el que perdió la vida, la leyenda de la NBA Kobe Bryant estuvo en un campo de fútbol junto a algunas de las mayores estrellas de la MLS. No era, sin embargo, un lugar desconocido para él. Bryant creció amando el fútbol, en ocasiones tanto como el baloncesto.

    Su amor por el fútbol nació en Italia, cuando era niño, y lo acompañó durante toda su vida adulta. Desde su afición por el AC Milan hasta aquel día de enero en el que dirigió a jóvenes futbolistas en el estadio del LAFC, esa pasión nunca decayó.

    «Poder llegar hasta hoy y ver la energía que se ha volcado en la MLS y el apoyo que recibe no diría que sea sorprendente», afirmó Bryant aquel día. «Siempre he apreciado este deporte y lo bonito que es. Sabía que acabaría ganando popularidad».

    Y así ha sido, especialmente entre quienes, como Bryant, lo ven desde la perspectiva del baloncesto. Algunas de las mayores estrellas de la NBA se declaran ahora seguidoras de los grandes nombres del fútbol. También ocurre a la inversa. La afición por el baloncesto y el fútbol sigue entrecruzándose, y los vínculos entre ambos deportes son más fuertes que nunca.

    Bryant, por su parte, siempre lo vio así. Para él, los dos deportes eran lo mismo. El objetivo final era diferente, pero las formas de alcanzarlo se parecen más de lo que la gente cree.

    «Es la conexión que existe en el propio deporte», dijo Bryant. «Tienes que apoyarte en los demás. Tienes que comunicarte con ellos de palabra y también a través del balón. Tienes que entender a tus compañeros, crear espacios para ellos. Hay muchas similitudes entre el baloncesto y la forma de jugar al fútbol».

    Así, con el comienzo de la temporada de la NBA, GOAL repasa las aficiones, las amistades y las participaciones accionariales que acercan a los dos deportes.

  • Los mayores aficionados a la NBA en el mundo del fútbol

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    ABACAPRESS

    La amistad de Thierry Henry con Tony Parker es una de las muchas que han surgido en los últimos años.

    Instantes después de ganar el Mundial, Antoine Griezmann cogió el micrófono. No expresó su amor por sus compañeros ni por Francia, sino por otra persona.

    «¡Quiero a Derrick Rose!»

    La admiración de Griezmann por el veterano base de la NBA y por el deporte estadounidense en general es una de las razones por las que llegó este verano a la MLS para fichar por el Orlando City. Ya la había demostrado asistiendo con frecuencia a partidos de playoffs y viajando de Madrid a Cleveland para apoyar a su jugador favorito. Para algunas de las grandes estrellas del fútbol, la NBA es desde hace mucho una pasión y una vía de escape que les permite ser aficionados de deportistas a los que admiran, a menudo también en sentido literal.

    Para algunos, esa vía de escape es simplemente una afición. Kylian Mbappe ha sido una de las figuras más visibles en los partidos de baloncesto, especialmente cuando la NBA ha viajado a Europa en los últimos años. En cualquier partido celebrado en Londres o París, las primeras filas reúnen a algunas de las mayores estrellas del fútbol.

    Thierry Henry, por su parte, ha ido un paso más allá. Su admiración por los San Antonio Spurs es bien conocida, algo irónico dado el apodo del equipo y sus vínculos con el Arsenal. Esa pasión nació de su amistad con la antigua estrella de los Spurs Tony Parker y no ha disminuido mientras el equipo se ha construido en torno a otra estrella francesa, Victor Wembanyama.

    Para otros, sin embargo, el baloncesto es algo más. La estrella mexicana Carlos Vela era conocida, o tenía fama, según a quién se pregunte, por su pasión por el baloncesto. Tanta que, de hecho, lo prefería al fútbol.

    «Creo que me gusta jugar al fútbol, me siento bien y lo disfruto», dijo Vela en una ocasión, «pero cuando termino mi trabajo, cuando termina mi partido, no quiero ver ningún otro. Prefiero ver la NBA».

    Y añadió: «Puedes elegir, y me dije: “Mira, Carlos, te gusta el baloncesto, pero sé listo. Se te da mejor el fútbol”».

    Pero esa admiración no va en una sola dirección. Son muchas las estrellas de la NBA que sienten un entusiasmo parecido al ver a sus homólogos sobre el césped.

  • Los mayores aficionados al fútbol de la NBA

    Washington Wizards v New York Knicks
    Getty Images Sport

    Josh Hart es el aficionado del Chelsea más expresivo de la NBA.

    Cualquier día puede aparecer una publicación de Josh Hart en redes sociales. Da igual la hora o cómo marche su temporada: la estrella de los New York Knicks puede tener algo que decir sobre su querido Chelsea, y suele compartirlo con todo el mundo.

    Una vez, eso le metió en un lío. Mientras sus Knicks estaban en pleno proceso de incorporar a Karl-Anthony Towns, Hart publicó: «Ehhh... ¿En serio?», y desató un revuelo. Se apresuró a aclararlo: no hablaba de Towns, sino que se quejaba de que el Chelsea se había quedado un gol por detrás ante el Brighton. Puede que Hart sea campeón de la NBA, pero también es un aficionado incondicional que recurre a las redes sociales para expresar lo que siente, como cualquier otro.

    Hart, por supuesto, no es el único. A estrellas como Jimmy Butler y Steph Curry se las ha visto en partidos en Europa durante sus periodos de descanso entre temporadas. Steve Nash, dos veces MVP, es un gran aficionado al fútbol y lleva años reuniendo a estrellas de ambos deportes en sus partidos benéficos Showdown. Bryant también era un gran seguidor: hacía lo posible por ver a su querido AC Milan mientras entablaba una amistad con Ronaldinho.

    Y luego están las estrellas que llegaron de Europa. Luka Doncic, de Los Angeles Lakers, figura entre los más apasionados: jugó en el equipo de baloncesto del Real Madrid y también anima al club en el terreno de juego. El expívot Pau Gasol mantiene un vínculo similar con el Barcelona. Victor Wembanyama es uno de los 17 jugadores franceses incluidos en las plantillas para la jornada inaugural de esta temporada. A medida que las plantillas de la NBA se han vuelto más internacionales, los vínculos entre ambos deportes se han hecho más difíciles de pasar por alto.

    No todos esos vínculos requieren un asiento en la grada ni una participación en un club. A veces están a la vista en la camiseta. La colaboración del PSG con Jordan Brand, iniciada en 2018, llevó el logotipo Jumpman de Michael Jordan a las equipaciones de uno de los clubes de fútbol más importantes. A través de camisetas, zapatillas y colecciones de ropa más amplias, esta relación ha ofrecido a los aficionados otra forma de disfrutar de ambos deportes a la vez.

    Para algunas estrellas del baloncesto, el fútbol no es solo una pasión; también es una oportunidad de inversión.

  • Pasando a la cuestión de la propiedad

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    Allstar

    La inversión de LeBron James en el Liverpool fue de lo más acertada.

    Mientras que las oportunidades de inversión en los deportes tradicionales estadounidenses son limitadas, el fútbol mundial ofrece opciones a distintas escalas. ¿Quieres asociarte con uno de los grandes clubes? Es posible, pero te costará caro. ¿Quieres repetir el sueño del Wrexham? También es posible. Además, hay oportunidades más cerca de casa para construir algo en una comunidad que tenga un significado especial para quienes invierten.

    Varias estrellas de la NBA han optado por esta última vía. Durante su etapa en los Houston Rockets, James Harden adquirió, según se informó, una participación del cinco por ciento en el Houston Dynamo y el Houston Dash. Las inversiones futbolísticas de Giannis Antetokounmpo, por su parte, se extienden a ambos lados del Atlántico. El dos veces MVP de la NBA se incorporó al grupo propietario del Nashville SC junto a sus hermanos en 2023. En febrero de 2026, también adquirió una participación en el Chelsea Women y se unió a un grupo propietario que incluye a Alexis Ohanian, cofundador de Reddit. Para Giannis, el vínculo abarca ahora la MLS y la Women's Super League. Nash fue uno de los primeros inversores en los Vancouver Whitecaps de su Canadá natal, antes de incorporarse también al grupo propietario del RCD Mallorca. La leyenda de la NBA Magic Johnson es uno de los propietarios fundadores de Los Angeles FC, mientras que Chris Paul forma parte del grupo propietario del Angel City FC.

    Pero no se trata solo de los grandes clubes: Stephon Castle ayudó a llevar el fútbol a Connecticut con el CT United FC, mientras que Carmelo Anthony hizo lo mismo en su día con el Puerto Rico FC antes de la desaparición de la NASL. Y luego está Kawhi Leonard, cuya inversión hasta entonces desconocida en el Rhode Island FC salió a la luz durante una investigación sobre sus negocios fuera de la cancha. Sin embargo, su inversión en el fútbol no figuró entre las conclusiones de la NBA sobre sus infracciones del límite salarial. El ejemplo más famoso de una estrella de la NBA que adquirió una participación en un club de fútbol fue, sin embargo, una apuesta de mayor envergadura.

     En 2011, LeBron James adquirió una participación minoritaria en el Liverpool mediante una alianza de marketing con Fenway Sports Group. Una década después, James y su socio Maverick Carter canjearon su participación directa en el Liverpool por participaciones en la propia FSG, el grupo propietario del club y de los Boston Red Sox. Lo que comenzó con un club de fútbol había pasado a formar parte de una cartera deportiva mucho más amplia.

    Como de costumbre, James abrió camino a otros: Kevin Durant forma parte del grupo propietario del PSG y también del Philadelphia Union, mientras que Shai Gilgeous-Alexander adquirió recientemente una participación en el Atlético de Madrid. Larry Nance Jr. era uno de los mayores aficionados al fútbol de la NBA, pero ahora también figura entre los propietarios del Leeds United.

    Para los jugadores de la NBA, las participaciones suelen ser pequeñas. Sin embargo, hay muchos inversores que están dejando una huella profunda en ambos deportes.

  • Los dirigentes de ambos

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    La familia Kroenke ya ha ganado títulos en varios deportes, entre ellos el fútbol y el baloncesto de la NBA.

    Han sido unos buenos años para Stan Kroenke. Además de los éxitos recientes de Los Angeles Rams y Denver Nuggets, Kroenke vio cómo el Arsenal lograba por fin dar el paso definitivo y conquistaba la Premier League la temporada pasada, un título que llevaba mucho tiempo esperando. Kroenke no siempre ha sido la persona más popular en el norte de Londres, pero ahora ha contribuido a devolver al club a lo más alto de la Premier League.

    Kroenke es, por supuesto, una de las figuras más influyentes del deporte. Muchas de ellas tienen intereses tanto en el fútbol como, especialmente, en la NFL. Robert Kraft, David Tepper, Arthur Blank y la familia Hunt tienen inversiones importantes tanto en la NFL como en la MLS, dos ligas que siempre han mantenido cierta relación por compartir estadios. Por su parte, las familias Glazer y Khan figuran entre los propietarios con vínculos tanto con la NFL como con la Premier League.

    En los últimos años, sin embargo, los propietarios de equipos de la NBA también han ampliado sus inversiones al fútbol. David Blitzer, propietario de los Philadelphia 76ers, cuenta con una de las carteras más diversas. Posee participaciones en Crystal Palace, Real Salt Lake, FC Augsburg, Brondby IF y Estoril Praia, por lo que sus inversiones abarcan cinco países y ligas diferentes. Josh Harris, con quien comparte la propiedad de los 76ers, también participa en Crystal Palace. Por su parte, Joe Tsai, propietario de los Brooklyn Nets, y Peter Guber, propietario de los Golden State Warriors, figuran entre los inversores de LAFC.

    La próxima conexión podría ser aún mayor. La NBA y la FIBA trabajan en una propuesta para crear una liga europea de baloncesto, con el objetivo de ponerla en marcha en 2027, y están atrayendo propuestas de clubes de fútbol ya existentes. Eso podría llevar la relación más allá de los aficionados particulares y los inversores minoritarios, y dar a los clubes de fútbol un papel directo en la creación de una nueva competición de baloncesto.

    Para los inversores, el atractivo es evidente: el baloncesto y el fútbol son quizá los dos deportes más populares del mundo y pueden practicarse en cualquier país. Para los aficionados, la conexión también es evidente y no hará sino ampliarse a medida que ambos deportes estrechen sus vínculos.