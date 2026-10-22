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Barcelona Tyler, The Creator 1:1Getty/GOAL

La colaboración entre el Barcelona y Spotify para la camiseta del Clásico se ha convertido en icónica

El Barcelona ha vuelto a colaborar con el servicio de streaming para crear una camiseta exclusiva para el partido del domingo contra el Real Madrid. Esta vez ha dejado todo el control creativo en manos del irreverente rapero Tyler, The Creator.

Krishan Davis
Traducido por

  • El primer Clásico de la temporada está a la vuelta de la esquina y, con él, llega un nuevo lanzamiento de la prolífica colaboración entre el Barcelona y el gigante de la música en streaming Spotify. Una vez más, el Barça lucirá una equipación especial en el duelo del domingo contra el Real Madrid, uniendo fútbol y música al promocionar en su camiseta a un artista de fama mundial durante el partido más importante del calendario del club.

    Esta vez, le toca a Tyler, The Creator acaparar los focos. El rapero, cantante y diseñador de moda, ganador de un premio Grammy, ha recibido pleno control creativo sobre un lanzamiento que muestra su imaginación sin límites y su singular forma de trabajar, propia de un artista en el sentido más pleno de la palabra.

    Esta colaboración ha cosechado hasta ahora un éxito sin precedentes para el Barcelona, y la participación de Tyler demuestra que no hay indicios de que vaya a perder impulso próximamente.

  • Equipaciones codiciadas

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Tyler, The Creator se ha convertido en el último artista en aparecer en una camiseta del Barcelona como parte del acuerdo con Spotify.


    La colaboración que Barcelona y Spotify lanzan dos veces al año con motivo del Clásico se ha convertido en uno de los momentos más esperados del calendario de la cultura futbolística. Siempre genera una gran expectación antes de uno de los duelos más intensos del fútbol, mientras los aficionados se preguntan qué artista de renombre aparecerá en la camiseta.

    Esta es ya la novena camiseta de edición especial de la colaboración. Tyler, The Creator se suma así a estrellas de la música como Drake, Rosalia, Coldplay, Ed Sheeran, The Rolling Stones y Olivia Rodrigo, cuyos logotipos han lucido en la parte delantera de una camiseta del Barcelona. El club ha lanzado dos por temporada desde la 2022-23.

    El acceso sin igual que ofrece Spotify para colaborar con artistas de semejante talla prácticamente ha garantizado el éxito de esta iniciativa bianual: tanto los seguidores del Barcelona como las enormes comunidades de aficionados de esos músicos se apresuran a hacerse con una de las camisetas de edición limitada.

    Sin embargo, esta es la primera vez que uno de esos artistas recibe pleno control creativo. Tyler ha tenido libertad para plasmar su personalidad única y su individualidad en una colección más amplia, llamativa y colorida. Es el candidato ideal para ello, pues lleva mucho tiempo combinando su pasión por la música y la moda a través de su marca de ropa urbana, GOLF WANG.

  • Tyler toma el relevo

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator collection
    Nike

    Por primera vez en esta colaboración, Tyler recibió total libertad creativa para la colección y el vídeo de lanzamiento que la acompaña.

    La camiseta de local es bastante sencilla: luce el logotipo «GOLF» de Tyler en mayúsculas y en un llamativo amarillo, en lugar de la marca de Spotify en el pecho. Por lo demás, el diseño es el mismo que en cualquier otro día de partido.

    Es en el resto de la colección donde realmente se aprecia la identidad singular del rapero. Todas las prendas comparten la estética vibrante, estridente e irreverente que caracteriza a su línea GOLF WANG desde que nació hace 15 años, con una paleta de marrón, verde azulado, burdeos, azul, negro y blanco.

    La chaqueta universitaria, la chaqueta de chándal y las camisetas de inspiración retro, tanto de manga larga como corta, son las piezas más destacadas. Sus estampados discretos y tipografías llamativas demuestran el buen ojo de Tyler para el diseño de moda. El amplio lanzamiento también incluye sudaderas con capucha, camisetas y accesorios de GOLF WANG x Barça. La selección del artista llega hasta el detalle de incluir un mechero.

    El Barça también dio carta blanca al artista de 35 años para el vídeo promocional, que es tan absurdo como cabría esperar. Dirigido y protagonizado por el rapero, muestra a Tyler fichando para el Barcelona a un jugador exageradamente musculoso después de recibir un balonazo en la cara durante un ensayo sobre el césped del Camp Nou. ¿Se está quedando con nosotros? Probablemente queda a interpretación de cada uno.

  • «Este se siente diferente»

    Lamine Yamal Barcelona x GOLF WANG shirt Tyler the Creator
    Nike

    El nuevo enfoque de la camiseta del Barça x GOLF WANG podría llevar al club y al servicio de streaming a dar más libertad creativa a los artistas en el futuro.

    La libertad creativa concedida a Tyler en esta ocasión distingue a esta colección, aunque la camiseta que lucirá el Barcelona en el Clásico del domingo es, en realidad, bastante sobria.

    «Cada una de nuestras intervenciones en una camiseta nos ha llevado a explorar algo nuevo, pero esta es diferente», afirmó Marc Hazan, vicepresidente sénior de marketing y alianzas de Spotify, al anunciarse que el rapero sería el protagonista de la nueva camiseta. «Tyler aporta a la colaboración un universo creativo propio que va mucho más allá de la camiseta.

    «Desde las imágenes de la campaña y la colección hasta el evento inmersivo en Barcelona, cada elemento está arraigado en el universo de la marca GOLF WANG. Eso hace que esta sea una de nuestras colaboraciones más emocionantes hasta la fecha con el FC Barcelona».

    Si la colección tiene éxito, no sería sorprendente que otros artistas recibieran libertad creativa cuando llegue el próximo Clásico.

  • Una alianza lucrativa

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA
    AFP

    El Barcelona ha cosechado un gran éxito con sus colaboraciones con Spotify para sus equipaciones desde 2022.

    Desde el punto de vista comercial, la idea es extraordinariamente lucrativa para el Barça, que sin duda ha aprovechado su multimillonario acuerdo de patrocinio con Spotify para ayudar a cuadrar las cuentas tras los problemas financieros en los que se vio sumido después de la COVID.

    Las camisetas de edición especial para el Clásico suelen venderse por la friolera de 400 € y, dado que solo se lanzan en tiradas limitadas, enseguida se convierten en objetos codiciados y alcanzan un valor de reventa considerablemente mayor. En 2025, se informó de que el club catalán había ingresado 1,5 millones de euros en una hora gracias a su colaboración con Travis Scott.

    En conjunto, el acuerdo de patrocinio del Barça con el servicio de música en streaming es el segundo más lucrativo del mundo, solo por detrás de la alianza del Real Madrid con la aerolínea Emirates. El club consiguió mejores condiciones económicas en la renovación del acuerdo en 2025 (75 millones de euros por temporada), y sus ingresos por este contrato podrían alcanzar ahora los 460 millones de euros (387 millones de libras/516 millones de dólares) durante los próximos cuatro años. Esa cifra incluye una importante cantidad adicional por los derechos de denominación del Camp Nou, aunque el pago íntegro depende en gran medida del avance de las obras de remodelación en curso.

  • Próximamente habrá más.

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Con otro Clásico masculino previsto para mayo, es seguro que el Barcelona y Spotify se asociarán muy pronto con otro artista de fama mundial.

    Esa renovación de contrato, y la probabilidad de que vuelva a renovarse más adelante dado el éxito de la alianza, refleja que no se vislumbra el final de una colaboración cada vez más fructífera.

    Los equipos masculino y femenino del Barcelona lucirán la camiseta de GOLF WANG este fin de semana. Es casi seguro que se agotará prácticamente en todas partes y que después volverá a crecer la expectación de cara al segundo fin de semana con un Clásico de la temporada, en mayo. Sea quien sea el protagonista de esa edición, sin duda será otra superestrella de la música.

    «La colaboración entre el FC Barcelona y Spotify sigue creando nuevos vínculos entre el fútbol, la música y la cultura contemporánea», afirmó Joan Soler, vicepresidente del área comercial del Barcelona. «Con Tyler, The Creator en la camiseta del Clásico, damos continuidad a una iniciativa que ya forma parte de la expectación que rodea este partido y que nos permite llegar a públicos de todo el mundo.

    »Esta última iniciativa refuerza aún más el carácter único de nuestra alianza con Spotify y pone de relieve el poder de la música y el fútbol para unir a las personas».

    La colección Spotify x GOLF WANG x Barcelona ya está a la venta en las tiendas oficiales y la web del Barcelona, así como en golfwang.com y nike.com.