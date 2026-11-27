Cuando Kimmi Ascanio, la talentosa jugadora de 18 años del San Diego Wave, acudió como invitada en febrero a the RE-CAP Show, un pódcast presentado por Tobin Heath y Christen Press, leyendas de la selección femenina de Estados Unidos, la conversación prometía ser imperdible. A Ascanio se la ha comparado con Heath desde las primeras etapas de una carrera que apunta alto, así que verla conocer a la emblemática extremo y conversar largo y tendido con ella tenía un interés especial.

Curiosamente, desde que se publicó el programa, Ascanio ha pasado a ocupar en la alineación del Wave una posición prácticamente ajena a Heath. Delantera prometedora durante mucho tiempo, como Heath, Ascanio se transformó en una mediocentro defensiva imprescindible en la temporada 2026. Tanto que, en opinión de McCall Zerboni, tres veces campeona de la NWSL, su ausencia por lesión en los playoffs fue un «problema grave» para el Wave, que quedó eliminado. «Es más importante de lo que la gente cree», añadió Zerboni en CBS Sports Golazo.

Pero, para Heath, las similitudes entre ella y esta joven promesa nunca tuvieron que ver con la posición en el campo. «Se trata más bien de cómo se mueve con y sin balón», explicó. «Sin duda veo las similitudes». Press coincidió: «Os movéis por los espacios de forma parecida». Sin embargo, la principal impresión que Press se llevó de la conversación con ambas tuvo más que ver con sus personalidades. «Tuve un momento de “Ponte en mi lugar”», aseguró. «Vi a la Tobin de hace 20 años sentada junto a la Tobin de hoy».

En un momento dado, Ascanio contó que le gusta reunirse con el cuerpo técnico para analizar su juego y confesó con timidez que prefiere hacerlo con quienes rodean al entrenador principal antes que con él. Press la interrumpió, asombrada: «¡Madre mía, eres igual que Tobin!».

Es comprensible que Ascanio, con solo 18 años, se mostrara algo tímida al charlar con dos iconos del fútbol femenino estadounidense, sobre todo porque la comparación con una de ellas la halaga. «Si hay alguien con quien quisiera que me comparasen, sería Tobin», confesó con ternura.

Pero nada de eso responde a una falta de confianza. Ascanio no solo es una de las jóvenes con más talento que están despuntando en la NWSL y en las categorías inferiores de la selección estadounidense. Su reciente inclusión en el segundo mejor once de la NWSL de la temporada 2026 y en la lista preliminar de Estados Unidos para el Campeonato W de la CONCACAF demuestra que ya está dejando huella al más alto nivel.