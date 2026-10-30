«Nunca pensé que gastaría tanto dinero en un futbolista», dijo Sir Alex Ferguson después de que Juan Sebastian Veron llegara al Manchester United procedente de la Lazio en julio de 2001 por 28,1 millones de libras, una cifra récord entonces para el fútbol británico. «Creo que está entrando en los mejores años de su carrera, que alcanzará su mejor nivel y que nosotros nos beneficiaremos de ello. Es un futbolista fantástico, de clase mundial, con una visión del juego que podemos aprovechar».

La opinión de Ferguson sobre Veron era compartida casi por todo el mundo, incluido Mark Lawrenson, leyenda del Liverpool, quien reconoció a regañadientes a BBC Sport que el argentino haría «imbatible» al United en la Premier League. Teniendo en cuenta que el Manchester United había ganado el título en cada una de las tres temporadas anteriores, la última de ellas con 10 puntos de ventaja sobre el Arsenal, la afirmación parecía realista.

La calidad de Veron estaba fuera de toda duda. Empezó a destacar con una actuación estelar para Argentina en el Mundial de 1998, lo que le valió un fichaje por el Parma italiano. Tras desempeñar un papel clave en la conquista de la Copa de Italia y la Copa de la UEFA en su única temporada en el club, la Lazio se hizo con sus servicios en 1999 por 18,1 millones de libras.

Quiso el destino que Veron debutara con el club de la Serie A frente al United en la Supercopa de Europa, y su actuación en la victoria de la Lazio por 1-0 dejó una impresión duradera en Ferguson. Bajo la dirección de Sven-Goran Eriksson, la Lazio ganó el Scudetto, la Copa de Italia y la Supercopa de la UEFA, con Veron como director de juego. Conocido como «La Brujita», un apodo que remitía a su padre, Juan Ramon, leyenda de Estudiantes, Veron cautivaba semana tras semana a rivales y aficionados.

Sin embargo, Veron alcanzó su mejor nivel en la Lazio, no en el United. Solo marcó 11 goles en 82 partidos con el Manchester United y, después de ser traspasado al Chelsea en el verano de 2003, fue considerado uno de los mayores fichajes fallidos de la historia de la Premier League.

Ahora bien, con los dos equipos de la Premier League en los que jugó Veron a punto de enfrentarse este sábado en Stamford Bridge, parece un buen momento para revisar esa valoración. Sí, Veron no cumplió las expectativas en Old Trafford, pero el mediapunta de perilla no fue un fracaso absoluto; simplemente se adelantó a su tiempo.