La sombra de Maradona se cernía sobre Riquelme tras la retirada del legendario número 10, pero Carlos Bianchi se aseguró de que el joven talento brillara con luz propia. A su llegada al banquillo de Boca en 1998, Bianchi comprendió que debía construir el equipo alrededor de Riquelme. Entre ambos nació una confianza que se convirtió en la base de la época dorada del club.

«Me trataba de una manera especial», recordaría después Riquelme. «Venía a mi habitación cuando no había nadie más. Tengo una relación muy especial con él».

Bianchi, por su parte, le atribuía el mérito a su creador de juego: «La culpa es suya. Si la gente nos quiere es porque él nos enseñó a competir, a ser mejores. Solo puedo darle las gracias. Le quiero muchísimo, me siento parte de su familia».

A pesar de que el fútbol se jugaba cada vez con más intensidad, Riquelme conseguía que el mundo se adaptara a su ritmo pausado. Parecía detener el tiempo sobre el césped mientras esperaba el desmarque perfecto para dar un pase letal. Si no encontraba ese pase, protegía el balón con el cuerpo, giraba las caderas y se lo pasaba de un pie al otro para mantenerlo lejos del rival. Todo, aparentemente, en un único movimiento fluido, hasta que llegaba el momento de soltarlo.

Jorge Valdano, exdelantero del Real Madrid y compatriota argentino, lo describió así: «Elige los caminos despejados, el momento adecuado, el pase al jugador cuyo pie mejor se adapta a sus compañeros, el ritmo de cada zona del campo que ocupa… Es un placer ver a un jugador de su inteligencia, porque parece que su cerebro guarda la memoria de toda la historia del fútbol.

»Es un jugador de una época en la que la vida transcurría despacio y sacábamos las sillas a la calle para charlar con los vecinos. Hay algo pedagógico en el juego de Riquelme, como si el partido se detuviera cada vez que toca el balón; como si Riquelme conociera las verdades olvidadas del fútbol».

Esa maestría encontró su mejor expresión en la conexión de Riquelme con el delantero Martin Palermo, aunque aquella relación también acabaría deteriorándose.

«Con Roman, se trataba de moverme a la espalda de los centrales y hacer un desmarque que me dejara fácilmente mano a mano con el portero», recordó Palermo. «Eso también surge de hablarlo y de entrenarlo tanto cada día que acaba saliendo de forma natural».

Con Bianchi, Boca era imparable. Dominó en el ámbito nacional, ganó los campeonatos Apertura y Clausura y después puso la mirada en el continente.

Riquelme condujo a Boca al título de la Copa Libertadores de 2000 con una de esas acciones de magia que definirían su carrera. En la tensa vuelta de cuartos de final contra River Plate en La Bombonera, recibió el balón en la banda derecha, de espaldas a la portería. Con un solo movimiento fluido, arrastró el balón hacia atrás entre las piernas del defensa de River Mario Yepes y dejó al colombiano completamente descolocado.

«El día del caño fue maravilloso», recordó Riquelme años después de la victoria por 3-0. «El Clásico es otra cosa. Jugué el Barcelona-Madrid, pero no se puede comparar. La Bombonera es el único estadio del mundo que se mueve. Le das alegría a la gente. Ganas el Clásico y lo único que tienes que pagar es la gasolina. Después, todo lo demás es gratis».

Boca derrotó a Palmeiras en la final, pero la verdadera obra maestra llegó más tarde ese mismo año, cuando se enfrentó al Real Madrid en la Copa Intercontinental en Tokio. El Madrid había ganado dos de las tres últimas ediciones de la Champions League y contaba en su plantilla con Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo y Raul.

Antes del partido saltaron las alarmas en Boca ante el temor de que Riquelme se lo perdiera por una lesión de rodilla. Sin embargo, él restó importancia a su papel: «No creo que el equipo dependa de mí. Creo que tenemos un buen equipo». Subestimó enormemente su influencia. Durante los 90 minutos en Japón, Riquelme dio una lección de fútbol.

Palermo abrió el marcador en el tercer minuto tras un centro de Marcelo Delgado, y Riquelme contribuyó a ampliar la ventaja casi de inmediato. Recuperó un balón suelto cerca de su propia área, levantó rápidamente la vista y vio a Palermo desmarcarse por la banda. Entonces envió el balón con aparente facilidad hasta la carrera del delantero, que batió al adolescente Casillas para poner el 2-0 cuando solo habían transcurrido seis minutos.

Durante el resto del encuentro, Riquelme se dedicó, en esencia, a mantener el balón lejos de los campeones de Europa. Dejó atrás una y otra vez a Makelele, el revolucionario centrocampista del Madrid.

Riquelme utilizó el cuerpo, sus amagos de hombro ejecutados en el momento preciso y su dominio de la famosa «pausa» para dejar al Madrid sin respuesta. Boca resistió y ganó 2-1, y la categoría mundial de Riquelme quedó fuera de toda duda. Cuando el club volvió a conquistar el trofeo al año siguiente, quedó establecida una nueva época dorada en su historia.