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GFX Riquelme 1-1GOAL

Juan Román Riquelme: el hombre que congeló el tiempo y eclipsó a Diego Maradona como la mayor leyenda de Boca Juniors

El mediapunta fue una pieza clave de la época dorada de Boca y se convirtió en un icono de culto en todo el mundo

Peter McVitie
Traducido por

  • En una fría noche de Buenos Aires en junio de 2023, Lionel Messi, meses después de llevar a su país a la gloria en el Mundial de Qatar, saltó al césped de La Bombonera. Mientras 57.000 aficionados enfervorecidos hacían temblar las gradas del emblemático estadio de Boca Juniors, se unieron en una súplica inesperada a su héroe nacional. «Messi, Messi, me tienes que perdonar», gritaban los aficionados.

    En esa catedral del fútbol argentino, la congregación se había reunido para homenajear a otro mítico número 10. No era Messi. Tampoco era Diego Maradona, cuya leyenda inmortal se había forjado en ese campo sagrado décadas antes. En cambio, la devoción estaba dirigida al verdadero símbolo de Boca Juniors y a la encarnación viva del romanticismo del fútbol.

    «En La Boca, el más grande, el más grande es Román», concluyeron los aficionados. Ocho años después de retirarse del fútbol, Juan Roman Riquelme por fin recibía la despedida que merecía en forma de partido homenaje, que agotó las entradas en cuestión de minutos y reunió a leyendas vivas del fútbol argentino.

    Un artista. Un ilusionista. Un hipnotizador. Para muchos puristas del fútbol, Riquelme es el más grande de todos los tiempos. Convirtiendo el campo en su lienzo, Riquelme usó el balón como un instrumento de elegante autoexpresión. Su juego de pies dejaba a los defensas humillados, desconcertados y persiguiendo sombras. Aficionados, rivales y compañeros por igual quedaban hipnotizados por los giros, los toques, las vueltas y las filigranas de un jugador que, sencillamente, no podía ser definido.

    Riquelme conquistó el mundo con Boca, chocó con entrenadores en el club y en la selección, y forjó una leyenda que no puede contarse en goles, asistencias o trofeos. Para entender cómo un chico introvertido de la periferia norte de Buenos Aires se convirtió en un icono romántico intocable, hay que remontarse a un fin de semana de 1978 que cambió para siempre el fútbol argentino.

  • Fin de semana decisivo

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    AFP

    Nacido el día antes del primer éxito de Argentina en un Mundial, Riquelme parecía tener la grandeza en su destino

    El 25 de junio de 1978, en un rugiente Estadio Monumental de Buenos Aires, Mario Kempes y sus compañeros de la selección argentina derrotaron en la prórroga a una famosa y temible selección neerlandesa para levantar su primer Mundial. Aquella tensa victoria sobre los maestros del «Fútbol Total» lanzó a millones de personas a las calles en una pura explosión de júbilo. No sería hasta años después cuando se darían cuenta de que el día anterior, a pocos kilómetros de aquel estadio, Juan Roman Riquelme había venido al mundo.

    Nacido en la pobreza en Don Torcuato, una zona obrera de la capital argentina, Riquelme era el mayor de 11 hijos varones. Extremadamente tímido y profundamente reservado, se ganó el apodo de «El Mudo» mientras aprendía el poder de la autoexpresión en el campo de fútbol. Su magnífico manejo del balón lo elevó por encima de sus compañeros y pronto Argentinos Juniors, la famosa cantera que había formado a Maradona, lo acogió.

    A mediados de su adolescencia, el joven centrocampista estaba en el centro de un tira y afloja entre los dos gigantes del país. River Plate quería a Riquelme en sus categorías inferiores, pero como hincha de Boca fue fácil convencerlo para fichar por el club que lo convertiría en leyenda.

    En noviembre de 1996, el entrenador Carlos Bilardo recurrió al Riquelme de 18 años para que debutara en un partido de liga contra Union de Santa Fe, diciéndole: «Vamos a jugar con dos mediapuntas, tú y [Diego] Latorre. Vete al otro lado y quédate ahí, total, todo el mundo va a marcar a Latorre. Quédate ahí solo y deja que los chicos te pasen el balón».

    Fue una genialidad de Bilardo. Riquelme estaba siempre disponible y Boca lo encontraba cada vez. Desconcertó por completo a los jugadores de Union, cambiando de dirección en un abrir y cerrar de ojos y filtrando pases que parecían imposibles hasta que el balón aparecía delante de su destinatario. Después de asistir en un gol y ser elegido mejor jugador del partido en la victoria por 2-0, Riquelme se marchó entre una ovación en pie, una irrupción descomunal en La Bombonera.

  • Complicado relevo generacional

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    AFP

    Los famosos números 10 se cruzaron en las primeras etapas de la carrera de Riquelme, pero pronto se convirtieron en enemigos

    Por entonces, Riquelme compartía vestuario con futbolistas como Claudio Caniggia, la estrella uruguaya Sergio Martinez y el mismísimo Maradona. Aunque se acercaba al final de su brillante carrera, el campeón del mundo seguía siendo el gran jefe en Boca.

    En agosto de 1997, los dos genios compartieron brevemente el campo, con Maradona, de 36 años, luciendo su icónico dorsal 10 y Riquelme llevando el 9, en una victoria por 4-2 contra su antiguo club, Argentinos Juniors. Maradona marcó y salió corriendo hacia la cámara con los ojos desorbitados. Tanto él como Riquelme fueron citados para un control antidopaje, y Maradona dio positivo.

    Los recursos contra su sanción permitieron a la leyenda seguir jugando, allanando el camino para una sustitución simbólica. Perdiendo 1-0 al descanso en el Superclásico contra River Plate en El Monumental en octubre, el entrenador Hector Veira sustituyó a un agotado Maradona por el Riquelme de 19 años. Con el joven talento llevando la batuta en la segunda parte, Boca remontó en el estadio de su feroz rival para ganar por 2-1. Unos días después, Maradona anunció su retirada.

    Puede que entonces no se apreciara como el relevo generacional entre dos grandes leyendas de Boca, pero Maradona admitió sobre el joven prodigio: "Me veo reflejado en él". Sin embargo, su vínculo pronto se rompió en una serie de amargos enfrentamientos.

    Cuando Maradona se hizo cargo de la selección argentina en 2008, Riquelme dejó abruptamente el fútbol internacional, afirmando de forma célebre que ambos no compartían los mismos códigos morales. Una década después, los ídolos apoyaron a candidatos opuestos en las elecciones presidenciales de Boca Juniors. Cuando Riquelme se unió a la candidatura de Jorge Amor Ameal para presentarse contra el estamento del club, Maradona le acusó de venderse.

    "No puedes escuchar ofertas y venderte al mejor postor", escribió en redes sociales. "Los dólares no pueden pesar más que las convicciones".

    El candidato de Maradona perdió y Riquelme fue nombrado vicepresidente, pero la disputa continuó. En marzo de 2020, Maradona regresó a La Bombonera como entrenador de Gimnasia. Con Boca persiguiendo el título de liga en la última jornada de la temporada, Maradona no pudo resistirse a lanzar un último dardo a Riquelme.

    "Soy hincha de Boca, pero yo nunca dejé la selección, nunca me perdí un partido de Boca, nunca me perdí un entrenamiento de Boca", dijo Maradona a la prensa, en referencia a la famosa salida de Riquelme de la selección.

  • Maestro de «la pausa»

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    El mediapunta dejó maravillados incluso a sus propios entrenadores, y con su capacidad para moldear los ataques a su antojo

    La sombra de Maradona se cernía sobre Riquelme después de que el legendario No. 10 se retirara, pero Carlos Bianchi se aseguró de que brillara el prodigio. A su llegada como entrenador de Boca en 1998, Bianchi comprendió la necesidad de construir el equipo en torno a Riquelme, y ambos forjaron una confianza que se convirtió en la base de la época dorada del club.

    «Me trataba de una manera especial», recordaría después Riquelme. «Venía a mi habitación cuando no había nadie más. Tengo una relación muy especial con él».

    Bianchi le devolvía el mérito a su mediapunta: «Es culpa suya. Que la gente nos quiera es porque nos enseñó a competir, a ser mejores. Yo solo tengo que darle las gracias. Lo quiero muchísimo, me siento parte de su familia».

    A pesar de la intensidad cada vez mayor del fútbol en aquella época, Riquelme lograba ralentizar el mundo hasta llevarlo a su parsimonioso ritmo, congelando el tiempo sobre el césped para esperar el desmarque perfecto y así poder ejecutar un pase letal. Si ese pase no estaba disponible, Riquelme protegía el balón con el cuerpo, giraba las caderas y movía la pelota de un pie a otro para mantenerla lejos de su rival, todo, aparentemente, en un solo movimiento suave, hasta que llegaba el momento de soltarla.

    El exdelantero del Real Madrid y compatriota argentino Jorge Valdano lo describió así: «Elige los caminos despejados, el momento justo, el pase al jugador cuyo pie mejor les conviene a sus compañeros, el ritmo de cada zona del campo que ocupa… Es un placer ver a un jugador de su inteligencia, porque parece que su cerebro guarda la memoria del fútbol a lo largo de la historia.

    »Es un jugador de una época en la que la vida era lenta y sacábamos las sillas a la calle para charlar con los vecinos. Hay algo pedagógico en el juego de Riquelme, como si cada vez que toca el balón el juego se detuviera; como si Riquelme conociera las verdades olvidadas del fútbol».

    Esa maestría tuvo su mejor expresión en la conexión de Riquelme con el delantero Martin Palermo, aunque eso también acabaría por torcerse.

    «Con Román, se trataba de caer a la espalda de los centrales, de hacer un desmarque propio que me dejara fácilmente mano a mano con el portero», recordó Palermo. «Eso también viene de hablarlo y de tanto entrenamiento diario que al final simplemente conecta».

    Con Bianchi, Boca era imparable. Dominó en el ámbito doméstico, ganando los campeonatos Apertura y Clausura, antes de poner la mira en el continente.

    Liderando a Boca hacia el título de la Copa Libertadores de 2000, Riquelme sacó a relucir la clase de magia que definiría su carrera. En una tensa vuelta de cuartos de final contra River Plate en La Bombonera, Riquelme recibió el balón en la banda derecha de espaldas a portería. En un solo movimiento fluido, arrastró el balón hacia atrás entre las piernas del defensa de River Mario Yepes, dejando al colombiano completamente descolocado.

    «El día del caño fue maravilloso», recordó Riquelme años después de la victoria por 3-0. «El Clásico es algo totalmente distinto. Jugué el Barcelona-Madrid, pero no se compara. La Bombonera es el único estadio del mundo que se mueve. Le das alegría a la vida de la gente. Ganas el Clásico y lo único que tienes que pagar es la gasolina. Después de eso, todo lo demás es gratis».

    Boca acabaría venciendo a Palmeiras en la final, pero la verdadera obra maestra llegó más tarde ese mismo año, cuando se enfrentó al Real Madrid en la Copa Intercontinental en Tokio. El Madrid había ganado dos de las tres últimas Champions League y contaba con una plantilla en la que estaban Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo y Raul.

    La catástrofe golpeó a Boca antes del partido ante el temor de que Riquelme se lo perdiera por una lesión de rodilla, pero él restó importancia a su peso en el equipo al decir: «No creo que el equipo dependa de mí. Creo que tenemos un buen equipo». Subestimó enormemente su impacto. Durante los 90 minutos en Japón, Riquelme dio una lección magistral.

    Después de que Palermo abriera el marcador en el minuto tres a centro de Marcelo Delgado, Riquelme ayudó a doblar la ventaja casi de inmediato. Tras recoger un balón suelto muy atrás en su propio campo, levantó rápidamente la vista y vio a Palermo desmarcándose por la banda, y lanzó con naturalidad la pelota hacia adelante y a la trayectoria del delantero, permitiendo que Palermo batiera a un Casillas adolescente y pusiera el 2-0 con solo seis minutos jugados.

    Durante el resto del partido, Riquelme se dedicó esencialmente a esconderle la pelota a los campeones de Europa. El revolucionario centrocampista del Madrid, Makelele, quedó una y otra vez atrás a su paso.

    Riquelme usó su cuerpo, sus amagos de hombro perfectamente medidos y su dominio de su famosa «la pausa» para dejar al Madrid sin respuesta. Boca aguantó para ganar 2-1, y el estatus de Riquelme como jugador de talla mundial ya no admitía discusión. Cuando volvió a conquistar el trofeo al año siguiente, quedó establecida una nueva época dorada en la historia del club.

  • Abandonar el nido

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    Las circunstancias en Argentina llevaron a Riquelme a hacer un movimiento desafortunado al Camp Nou

    En 2002, Riquelme dio el salto a Europa y fichó por el Barcelona en una transferencia que más tarde describió como «maravillosa y extraña a la vez». El mediapunta había soñado inicialmente con terminar su carrera en un solo club, pero sintió la necesidad de dejar su país tras el secuestro de su hermano de 17 años.

    El jugador y su familia quedaron atrapados en una casa negociando con una banda que exigía 300.000 $ a cambio del adolescente, pese a que en un primer momento no aportaron ninguna prueba de que siquiera lo tuvieran. Riquelme tuvo que perderse un partido de liga contra Huracan para negociar la liberación de su hermano.

    Para proteger a su familia, el mediapunta optó por marcharse a Europa tras aquella experiencia, y años después explicó: «Me empujaron a irme».

    Siempre confrontativo e independiente, Riquelme encajaba difícilmente en el rígido estilo de juego del testarudo neerlandés Louis van Gaal, quien, según se informó, le advirtió a su llegada al Barça: «Yo no pedí que vinieras». Van Gaal quería una presión alta, rigor posicional y una energía colectiva incesante, exigencias que un Riquelme con total libertad de movimientos simplemente no iba a cumplir.

    «Van Gaal me dijo que yo era el mejor del mundo cuando teníamos el balón, y que cuando no lo teníamos era como jugar con un hombre menos», reveló después Riquelme. Aun así, no guardaba resentimiento hacia el exentrenador del Ajax: «Me explicó que no estaba convencido de ficharme, pero aprendí mucho. Sus entrenamientos eran maravillosos».

    Van Gaal no fue el único entrenador que vio el perfil único de Riquelme como un lujo táctico más que como una necesidad. El seleccionador argentino Marcelo Bielsa lo dejó fuera de su convocatoria para el Mundial de 2002, pese a los dos títulos consecutivos de la Copa Libertadores de Riquelme, porque se negó a asumir el estilo arriesgado del centrocampista por encima de su enfoque colectivo.

  • A bordo del Submarino Amarillo

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    Liberado por Manuel Pellegrini, Riquelme se convirtió en la fuerza motriz de un magnífico Villarreal

    La aventura catalana de Riquelme terminó con un traspaso al Villarreal en 2003, donde encontró a un técnico que le entendía mejor en Manuel Pellegrini. El chileno dijo del jugador: "Era un futbolista con un talento importante y una visión del campo que he visto en pocos jugadores, con esa obligación de cargar al equipo sobre sus hombros. Siempre quería más, y el balón pasaba por él; quería la responsabilidad de liderar al equipo. Riquelme merece gran parte del mérito por lo que logramos".

    Con Riquelme dirigiendo el ataque, el Submarino Amarillo se convirtió en una fuerza formidable, encadenando una tremenda trayectoria hasta las semifinales de la Champions League en 2005-06. Con un 1-0 en contra en el global en los últimos minutos del partido de vuelta contra el Arsenal en El Madrigal, al Villarreal le señalaron un penalti. Riquelme asumió la responsabilidad, pero Jens Lehmann detuvo su lanzamiento.

    Fue un momento desgarrador, pero Pellegrini se negó a culpar a su talismán: "Muchos critican el penalti fallado en la semifinal de la Champions League, pero yo nunca lo hice porque tuvo la personalidad para lanzarlo... Era un jugador que nunca se escondía en el campo".

    Aquel mismo verano, Riquelme encontró a otro seleccionador dispuesto a abrazar su genialidad, esta vez en la escena internacional. Después de haber ganado juntos el Mundial sub-20 años antes, el seleccionador de Argentina Jose Pekerman le convirtió en una figura clave en el Mundial de 2006.

    A diferencia de otros entrenadores, Pekerman respetaba la obstinación de Riquelme: "En este sentido, Riquelme es un rebelde, y no hay suficientes rebeldes como él. Puedes hacer que la gente corra más rápido, conseguir que presione al rival, alterar la estrategia… Pero hay una cosa que nunca cambia: la visión. No necesitas correr rápido para tener esto. Siempre pensé que iba a triunfar porque era un buen futbolista que se mantenía fiel a sus principios".

    La magia del maestro quedó expuesta con un fabuloso pase que rompió la defensa durante los clasificatorios contra Colombia y que superó por completo a la zaga, dejando a Luciano Galletti en posición de asistir a Hernan Crespo.

    Durante la fase final, Riquelme dirigió algunos de los momentos más bellos del torneo antes de que Argentina cayera en cuartos de final en la tanda de penaltis ante Alemania. No mucho después de regresar al Villarreal, su relación con Pellegrini se rompió por la negativa del jugador a ceder en sus privilegios.

    "Uno tiene ciertos principios que no cambia y, por varias razones, pudo haber algunas diferencias concretas", contó más tarde Pellegrini a Clank!. "Por desgracia, la relación entre entrenador y jugador tiene que tener ciertos parámetros, y si no exiges respeto, es muy difícil ganártelo del resto del grupo. Yo tenía una idea distinta y, por desgracia, no pudimos seguir trabajando juntos".

  • El hijo pródigo regresa

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    AFP

    El maestro regresó a Buenos Aires para consolidar su estatus de leyenda

    A principios de 2007, Riquelme regresó a Boca en calidad de cedido inicialmente. Con 28 años y con ganas de reivindicarse, lideró lo que está considerado ampliamente como la mejor campaña individual de la historia de la Copa Libertadores.

    Bajo la dirección del entrenador Miguel Angel Russo, Boca se convirtió en una máquina perfectamente engrasada con Riquelme como eje. Dominó la competición con ocho goles, incluidos tres en la final a doble partido contra el gigante brasileño Gremio.

    «Se juntaron dos generaciones muy importantes», dijo el centrocampista Sergio Orteman sobre aquel equipo de 2007, señalando cómo el núcleo veterano formado por Riquelme, Palermo y Hugo Ibarra se combinó con un grupo más joven de recientes campeones de la Copa Sudamericana. «Para que alguien brille, tiene que haber un equipo que lo respalde.

    «Fue una combinación de cosas que se dieron; al final lo encontramos en un momento de madurez, rápido, siempre inteligente en su juego, y tenía un equipo muy pragmático que se adaptaba a su estilo».

    Riquelme hizo permanente su regreso y consolidó su legado durante los siete años siguientes como el símbolo definitivo del club. Cuando por fin dejó Boca por última vez en 2014, se negó a alinearse jamás contra ellos como rival. En lugar de eso, bajó a la segunda división para ayudar a su club de la infancia, Argentinos Juniors, a lograr el ascenso de vuelta a la máxima categoría.

    Después de conseguirlo, colgó las botas. «No quería jugar contra Boca», explicó. «Cuando ascendimos, me retiré para no tener que venir a La Bombonera con la camiseta de otro equipo».

    Debido a una combinación de drama político y la pandemia de la Covid-19, la congregación tardó ocho años en reunirse para una despedida como es debido. Participaron figuras como Messi, que acortó sus vacaciones de verano especialmente para la ocasión, Angel Di Maria, Pablo Aimar, Walter Samuel y Javier Saviola, así como compañeros de Boca como Mauricio Serna y Hugo Ibarra.

    Micrófono en mano en el centro del campo, el rebelde normalmente estoico e introvertido apenas podía contenerse. «Tuve la suerte de entrar en una película el 10 de noviembre de 1996», dijo Riquelme a la multitud. «Lo más hermoso que le puede pasar a una persona».

    «De niño, no soñaba con otra cosa que con ser futbolista», añadió. «No tengo palabras para agradeceros todo el cariño que me habéis dado. Mi padre me hizo hincha de Boca Juniors, y sé que moriré siendo hincha de Boca. Cada día que me despierto, le pido a Dios que podamos seguir teniendo esta relación, este respeto. No podría vivir sin vosotros».

    Más tarde ese mismo año, Riquelme fue elegido presidente de Boca con el 64,4 por ciento de los 43.637 votos, cifra récord, emitidos. Boca Juniors, Argentina, el fútbol: no serían lo mismo sin 'El Mudo'.