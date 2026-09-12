José Mourinho tiene razón sobre el mayor defecto del Balón de Oro, pero el Balón de Oro de 2026 sigue sin deber ir a Kylian Mbappé
Unos días después de ver a Kylian Mbappe marcar un impresionante hat-trick para impulsar al Real Madrid hacia una contundente victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad el 26 de agosto, a Jose Mourinho le preguntaron quién cree que debería ganar el Balón de Oro de 2026. Con su estilo habitual, aprovechó la ocasión para cuestionar las opiniones mayoritarias sobre el premio.
«Los mejores jugadores del mundo, hay dos, tres o cuatro, y sabemos quiénes son: están aquí», dijo. «Para mí, hay uno que, a nivel individual, hizo historia este verano».
Esa última frase era, por supuesto, una referencia a Mbappe, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales tras ganar la Bota de Oro del torneo de 2026 con 10 goles en ocho partidos con Francia. Sin embargo, se considera que la superestrella del Real Madrid está por detrás de jugadores como Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri y Michael Olise en la carrera por el Balón de Oro, porque todos ellos ganaron grandes títulos la temporada pasada.
Las tres figuras principales del recorrido del Paris Saint-Germain hacia una segunda Champions League consecutiva, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele y Vitinha, también figuran entre los grandes favoritos, pero Mourinho cree que el proceso de votación ampliamente aceptado es fundamentalmente defectuoso.
«No puedes darle el Balón de Oro a un jugador simplemente porque ganó la Champions League o el Mundial», añadió el técnico del Real Madrid. «El Balón de Oro debería ser para uno de esos jugadores a los que, cuando se retiren, se les echará de menos para siempre. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Si queremos premiar la Champions League, entonces déselo a Luis Enrique. Para la selección española, déselo a [Luis] De la Fuente. El mejor jugador del mundo es otra cosa y no está ni en el PSG ni en la selección española».
Mourinho tiene toda la razón al afirmar que el venerado Balón de Oro debería premiar principalmente la brillantez individual en lugar de estar tan ligado a los títulos colectivos. En los tiempos modernos, la votación se ha convertido en un concurso de popularidad más que en una evaluación del talento puro y del impacto. Pero se equivoca al situar a Mbappe en el número 1 en función de ese último criterio, y al sugerir que el francés merece ser mencionado en el mismo escalón que tantas auténticas leyendas de este deporte.
Lagunas en el caso de Mbappe
Sin embargo, Mbappe ha asumido por completo las palabras de Mourinho. «Creo que cuando juegas en el Real Madrid, el mejor club del mundo, la gente te asocia con este premio», dijo esta semana el jugador de 27 años. «Hay mucha gente que habla de mí y del Balón de Oro. Por supuesto, he hecho historia en la competición más importante.
«Siempre pienso que soy el mejor [jugador del mundo], pero cada uno tiene su opinión. Por supuesto, este año podría ser bueno para que gane el Balón de Oro. Pero votan los periodistas».
Se ha informado de que hay una cláusula de bonus de 15 millones de euros por el Balón de Oro en el contrato de Mbappe con el Madrid, así que no sorprende que esté impulsando públicamente su candidatura, y su caso está respaldado por unos impresionantes números en bruto. A lo largo de 44 partidos con el Real la temporada pasada, Mbappe firmó 42 goles y dio otros siete. Marcó 16 con Francia entre el Mundial y los cinco parones internacionales anteriores, lo que le llevó hasta los 58 goles en total, la segunda cifra más alta de Europa, compartida con el terminator del Manchester City y Noruega, Erling Haaland.
Mbappe también rindió en la mayoría de los partidos más importantes del Madrid, viendo puerta tanto en casa como fuera en su derrota de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich, y en los duelos de LaLiga contra Barcelona y Atlético de Madrid, para acabar finalmente como máximo goleador en ambas competiciones. Pero es justo decir que fue demasiado individualista.
Por su reticencia a replegar, el Real se vio a menudo superado en la fase de transición. También siguió escorándose hacia la izquierda y ocupando el espacio de Vinicius' Junior, tal y como hizo en su año de debut en el Bernabéu, dejando a los blancos sin una referencia en el área.
También hubo demasiadas veces en las que fue completamente ineficaz, como en las derrotas del Madrid en LaLiga ante Celta de Vigo y Osasuna, sus empates contra Rayo Vallecano, Girona y Real Betis, y su derrota por 1-0 a domicilio ante el Liverpool en la fase de liga de la Champions League. Si a eso se añade que desapareció por completo en la derrota de Francia por 2-0 ante España en la semifinal del Mundial, la valoración que hace Mbappe de sí mismo no parece ajustada.
«No voy a suplicar»
Christophe Dugarry, también campeón del mundo con Francia, cuestionó la mentalidad de Mbappé al responder a sus nuevos comentarios sobre el premio. «Pedir públicamente un premio individual así me parece infantil y patético», dijo Dugarry a RMC Sport. «No hay nada grande en pedirlo, especialmente siendo el capitán de tu selección».
Puede que eso sea un poco demasiado duro, pero el punto de vista de fondo suena cierto. Si Mbappé fuera realmente merecedor del Balón de Oro, no habría ninguna razón para hablar abiertamente de sus opciones. Su paquete futbolístico hablaría por sí solo. Hay una sensación de desesperación en los comentarios de Mbappé, como si necesitara el premio como una forma de validación. Yamal, en cambio, está mucho más relajado.
«Este año ha sido increíble, con el Barça y con España. Hay una posibilidad de que pueda ganarlo porque he tenido un gran año», ha dicho la joya del Barcelona. «[Pero] no creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso del año que he tenido, ganando la Copa del Mundo y La Liga. No puedo pedir nada más. Hay otros jugadores que han estado a un nivel increíble. Pero ese es vuestro trabajo [decidirlo]; yo no voy a suplicar nada».
Recompensar el arte
Yamal merece más el Balón de Oro que Mbappe, pero no porque ganara la Copa del Mundo y La Liga. Mientras Mbappe volvió a brillar como un finalizador letal, Yamal dominó de forma constante toda la fase ofensiva, especialmente en el Barca.
El jugador de 19 años participó en 41 goles del equipo de Hansi Flick y creó 107 ocasiones en juego abierto en todas las competiciones, más que cualquier otro futbolista de las cinco grandes ligas europeas. Ese es el tipo de influencia que debería tener un ganador del Balón de Oro.
El Trofeo Gerd Muller se creó para reconocer al mejor delantero de una sola temporada (algo de lo que, irónicamente, Mbappe se quedará definitivamente fuera porque Kane fue el jugador más goleador de Europa con 73 goles para el Bayern de Múnich e Inglaterra). Ser decisivo también es esencial para entrar en la pelea por el Balón de Oro, pero el talento y el trabajo deberían ser igual de importantes.
Por esa razón, en un mundo ideal, Yamal y Kvaratskhelia ocuparían las dos primeras posiciones cuando se anuncie la votación final en Londres el 26 de octubre. Ambos son jugadores de equipo que inspiran a todos los que les rodean.
Kvaratskhelia sumó 17 participaciones de gol en 16 apariciones mientras el PSG retenía la Liga de Campeones, y se convirtió en el primer hombre en registrar un gol o y una asistencia en siete partidos consecutivos de eliminatorias en una sola campaña. Como Yamal, superó con nota la prueba de la vista mientras doblegaba los partidos a su voluntad, brillando tanto como regateador devastador como creador ingenioso.
Eclipsado
Cualidades similares le dieron a Messi cada uno de sus ocho Balones de Oro. De hecho, se podría sostener que mereció ganar el premio todos y cada uno de los años entre 2009 y 2023, porque nadie se acercó a igualar el impacto global del maestro argentino sobre el terreno de juego.
Sería una sorpresa que ganara su noveno Balón de Oro, con el que ampliaría su récord, el mes que viene, porque el jurado de la ceremonia le penalizará por jugar el fútbol de clubes fuera de Europa. El ridículo total combinado de 52 goles y asistencias de Messi en solo 30 partidos de la MLS con el Inter Miami durante el periodo de clasificación para el Balón de Oro no contará demasiado, porque la principal división de Estados Unidos es inferior a la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1.
Eso sí, Messi demostró que todavía puede rendir al máximo nivel en el Mundial. Rodri se llevó el premio al Jugador del Torneo, pero debería haber sido para el capitán de Argentina por llevar a su país hasta una segunda final consecutiva.
Se podría considerar que al menos tres de sus ocho goles fueron absolutamente vitales, especialmente el impresionante empate en octavos de final ante Egipto, y su actuación en la segunda parte contra Inglaterra en semifinales fue hipnótica. El juego global de Mbappé no está a la altura del de Messi, pese a que el icono del Barça ya tiene 39 años. Francia probablemente también podría haber alcanzado las semifinales sin Mbappé, pero Argentina habría estado totalmente perdida en ausencia de Messi.
Kane también está por encima del jugador del Madrid, y no solo en el apartado goleador. El talismánico 9 de Bayern y de Inglaterra asume un papel vital en la elaboración del juego y tiene la capacidad de hacer daño a los equipos de múltiples maneras. Mbappé, que depende en gran medida de su velocidad fulgurante, resulta previsible en comparación. No hay nadie mejor atacando al espacio, pero ante bloques bajos, su rutina de recortar hacia dentro desde la izquierda y disparar puede ser frenada con facilidad por las mejores defensas.
Hace falta una epifanía
Nadie está diciendo que Mbappe tenga que convertirse en un mago todopoderoso al estilo de Messi para poner por fin las manos en el Balón de Oro. Le bastaría con tomar ejemplo de Dembele y hacer el verdadero trabajo duro para elevarse a ese nivel.
Dembele tenía fama de no trabajar lo suficiente antes de la llegada de Luis Enrique al PSG, pero el técnico español lo convirtió en un monstruo de la presión. El Balón de Oro de 2025 fue para Dembele porque fue la fuerza impulsora del mejor equipo de Europa, y su increíble producción en el último tercio fue una consecuencia de ello.
El extremo del Barcelona Raphinha se ha vuelto igual de incansable sin balón bajo las órdenes de Flick, después de haber sufrido anteriormente sus propios problemas de regularidad. Mourinho necesitará sacar esa garra de Mbappe si el Madrid quiere volver a ganar grandes títulos.
Sin embargo, puede que esté librando una batalla perdida. Cuando le preguntaron si necesita aprender de delanteros modernos como Dembele y Raphinha antes del ajustado 2-1 del Real en la Champions League sobre el Inter el martes, Mbappe respondió con arrogancia: "Podría decir que marco más goles que los dos jugadores que has mencionado. Pero quiero ser inteligente y decir que, por supuesto, necesito mejorar... Aunque hago cosas que esos otros no hacen".
Está claro que el jugador de 27 años aún tiene que madurar. Mbappe es un futbolista brillante que ya ha logrado más de lo que la mayoría de los jugadores podrían soñar, pero todavía no es el mejor del mundo. Hasta que no empiece a poner al equipo por encima de sí mismo, ese seguirá siendo el caso.