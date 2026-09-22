José Mourinho está tirando de todos sus clásicos, pero las esperanzas del Real Madrid de ganar LaLiga ya están prácticamente acabadas
Allá por 2010, después de un partido entre el Real Madrid y el Sevilla, Jose Mourinho compareció en su rueda de prensa posterior al encuentro con una lista de 13 supuestos errores cometidos por el árbitro, Clos Gomez. Mientras tanto, en 2026, en el Metropolitano el domingo, tras una desastrosa derrota en el derbi ante el rival ciudadano Atlético, el portugués solo cuestionó dos decisiones, pero, en esta ocasión, llevó una hoja A4 adornada con un par de capturas de pantalla en color para respaldar su ataque a los colegiados.
«Podríamos habernos saltado la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí mismo», dijo Mourinho a los periodistas, señalando su hoja de papel, en la que aparecían imágenes de la entrada de Lee Kang-In sobre Federico Valverde y de la de Cristian Romero sobre Jude Bellingham. «Son dos rojas claras.
«Pero yo solo tengo que abrazar a mis jugadores, que hicieron una gran primera parte, llena de clase y carácter. Y además del Atlético, quienes deberían estar contentos son [el Comité Técnico de Árbitros]».
En ese sentido, esto tuvo aroma de Mourinho clásico, «the f*cking master» de la manipulación mediática y la maniobra de distracción, recurriendo a una percibida sensación de injusticia para crear una mentalidad de asedio dentro de su plantilla y, lo que es más importante, desviar la atención de una actuación bastante patética. Sin embargo, aunque este enfoque pudo haber funcionado hace 16 años, al menos durante un tiempo, hay muy pocas pruebas que sugieran que vaya a hacerlo de nuevo.
Colapso previsible
Mourinho y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, siempre han presentado su salida de 2013 como una separación amistosa, y quizá lo fue, para ellos. Para todos los demás dentro y alrededor del club, sin embargo, fue una ruptura amarga, una relación tóxica que se prolongó demasiado tiempo.
El dos veces ganador de la Champions League había firmado un nuevo contrato tras llevar al Madrid al título de Liga en 2012, pero al llegar al ecuador de la campaña siguiente, Mourinho ya tenía un motín entre manos, después de haber perdido el apoyo de varias figuras clave dentro del vestuario. Básicamente, casi todos estaban hartos de Mourinho y de sus métodos.
Pérez, sin embargo, nunca dejó de estar enamorado de su 'Special One' y jugó repetidamente con la idea de traerlo de vuelta al Bernabéu antes de ejecutar por fin este verano su desacertado plan.
Fue, como escribimos antes incluso de que se confirmara el nombramiento, un acto de pura desesperación por parte del presidente, «parecido a echar gasolina a un incendio», lo que hacía que el colapso del domingo fuera totalmente previsible.
Mayor, pero no más sabio
En los últimos años, Mourinho ha afirmado de manera constante que se ha calmado, insistiendo en que ya no es tan combativo como antes. Por ejemplo, en su primera rueda de prensa como nuevo entrenador de la Roma en 2021, dijo que había madurado, que ya no iba buscando problemas, antes de pasarse prácticamente la mayor parte de sus tres años en el Stadio Olimpico cargando contra los árbitros, y a veces incluso en el aparcamiento después de los partidos.
En ese contexto, la idea de que pudiéramos ver a un Mourinho más tranquilo y comedido en Madrid siempre fue absurda, particularmente porque regresaba a un club que fomenta y cultiva las teorías de la conspiración. De hecho, el Real Madrid tardó poco en mostrar su total apoyo a su entrenador tras la derrota ante el Atlético, con el titular de la crónica oficial del partido del club diciendo: 'Una actuación arbitral terrible decide el derbi'.
En medio de la polémica provocada por los comentarios de Mourinho, el Madrid también dejó claro a Diario AS que el entrenador era la 'voz autorizada' en todos los asuntos relacionados con el primer equipo, en la práctica su portavoz oficioso, y no hay duda de que un determinado sector de la afición habrá aceptado encantado todo lo que tuvo que decir después del derbi, dado que muchos seguidores llevan tiempo creyendo que su club es víctima de una trama liderada por La Liga para impedirle ganar títulos.
Sin embargo, resulta revelador que los medios de comunicación madrileños ya no se estén creyendo las historias que vende Mourinho.
«Falta de comprensión táctica»
Aunque había un acuerdo generalizado en que Lee debería haber sido expulsado por su entrada con los tacos por delante sobre Valverde, que dejó al uruguayo con el tobillo muy hinchado, el consenso general era que había ganado el equipo adecuado.
«El Real Madrid dice que todo estuvo influido por el árbitro Miguel Angel Ortiz Arias, pero en ningún momento el equipo de Mourinho dio la impresión de tener el control del partido», escribió Jose Felix Diaz en AS. «Desde el minuto inicial, el Atletico jugó con más intensidad».
Roberto Gomez fue incluso más allá en el podcast de Radio MARCA 'La Tribu', al argumentar que Mourinho está ahora superado en el Madrid. «El entrenador está desbordado por la situación», dijo el periodista. «Está recurriendo a su táctica clásica de quejarse de los árbitros y de otros factores para justificar su total falta de conocimiento táctico».
Desde luego, la ausencia de un plan discernible, más allá de intentar hacer llegar el balón a Kylian Mbappe, es un aspecto extremadamente preocupante del peor inicio de temporada liguera del Madrid en cinco años. Ya está dolorosamente claro que, pese a todo el dinero gastado durante el verano, la composición del centro del campo de Mourinho es completamente errónea, ya que Aurelien Tchouameni y Valverde sencillamente no tienen el rango de pase necesario para dominar los partidos.
En cuanto a la defensa, la tarjeta roja de Dean Huijsen contra el Atletico subrayó que, pese a todas sus cualidades, el joven central sigue cometiendo errores con frustrante frecuencia, por lo que colocar a su lado al exproblema del Liverpool Ibrahima Konate era buscarse problemas.
«Sin jugar a ningún tipo de fútbol»
Mourinho, como todo entrenador nuevo, sin duda merece más de siete partidos para demostrar su valía, pero la responsabilidad recae realmente en él para «demostrar su valía». Puede que sea uno de los técnicos más exitosos de todos los tiempos, pero en la última década ha ofrecido muy pocas pruebas de que siga siendo capaz de rendir al más alto nivel.
El juego ha evolucionado desde la última vez que ganó una liga, en 2015, pero la filosofía futbolística negativa y reactiva de Mourinho sigue anclada en el pasado, lo que hace que parezca una vieja estrella del rock reducida a tirar de sus grandes éxitos porque hace años que no produce nada destacable.
Quizá lo más preocupante de todo es que también da la impresión de que sus famosas dotes de motivación le han abandonado, con David Sanchez, de MARCA, señalando que Mourinho parece igual de «incapaz de convencer a los delanteros para que presionen y corran» que sus dos predecesores más recientes, Xabi Alonso y Alvaro Arbeloa.
Tanto Mbappe como Vinicius Junior estuvieron desaparecidos en el Metropolitano, y la única prueba de su participación llegó después del partido en un revelador mapa de calor que mostró que ocuparon la misma posición hasta tal punto que era imposible ver el 7 del brasileño, ya que quedaba casi completamente oculto por el 10 de Mbappe.
La consecuencia inevitable de alinear a la pareja en ataque fue que el Real Madrid dio la impresión de estar desequilibrado y falto de cohesión, tal y como ya ocurrió en sus dos temporadas anteriores sin títulos. «No sé si Mourinho es el problema, pero lo que desde luego no es ahora mismo es una solución», añadió Sanchez. «Los aficionados del Madrid tienen que entender, y ver, como hace todo el mundo, que su equipo no está jugando a nada».
Jugando a un juego diferente
Por ello, será fascinante ver qué medidas toma Mourinho tras el parón internacional, porque este Madrid, en su versión actual, no parece ni de lejos capaz de pelear por el título. La derrota en el derbi del domingo significa que el Real Madrid, cuarto clasificado, ya está a seis puntos del campeón Barcelona de Hansi Flick, muy goleador, al que deberá enfrentarse en el Camp Nou en menos de un mes.
Como escribió Juan Ignacio Garcia-Ochoa en MARCA, «Pensar que este Madrid puede competir con el Barça requiere un acto de fe que los aficionados no están dispuestos a hacer. Los dos equipos juegan a cosas distintas. De hecho, parece que viven en mundos diferentes».
Mourinho insiste en que el Madrid puede ganar La Liga, pero solo «si nos dejan competir en igualdad de condiciones» y «en circunstancias normales», lo que hizo que una vez más sonara como un hombre que empieza a poner excusas con antelación. Añadió: «No se trata de cómo empieza, sino de cómo acaba».
Ahora mismo, sin embargo, su segunda etapa en el Madrid parece condenada a terminar igual que la primera: prematuramente y en medio de una acritud absoluta, porque, aunque las habilidades de Mourinho con la impresora hayan evolucionado en los últimos 16 años, sus tácticas no lo han hecho.