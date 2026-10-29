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Joe Scally 1-1GOAL

«¡Joe es peligroso!»: De jugador no deseado a inesperado máximo goleador, la lucha de Scally por salvar al Borussia Mönchengladbach y asegurar su futuro en la selección masculina de Estados Unidos

Scally suma tres goles en siete partidos con el Gladbach, colista. ¿Podrá ayudar a su club a evitar el descenso y volver a ser convocado por la selección masculina de Estados Unidos pese a la fuerte competencia entre laterales derechos de talento?

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Apenas unos días antes del inicio de la temporada de la Bundesliga, a Joe Scally le pidieron amablemente que se marchara.

    El Borussia Monchengladbach no acababa de encontrarle sitio en el equipo y, dado que su contrato termina en 2027, estaba dispuesto a prescindir de él. La directiva del club le dijo que probablemente lo mejor sería buscar otro destino.

    No lo hizo, y el Gladbach agradecerá que no siguiera ese consejo. Scally está jugando ahora el mejor fútbol de su carrera, y eso podría acabar salvando al club al término de esta temporada.

    El Gladbach atraviesa un mal momento. Es colista de la Bundesliga, por lo que uno de los clubes más estables de la competición se encuentra en verdadero peligro. Scally, mientras tanto, es uno de los pocos jugadores que ha hecho que ese peligro resulte algo menos inquietante. Conocido por su solidez defensiva, es ahora el máximo goleador del equipo, con tres tantos en siete partidos. Por un lado, eso deja en evidencia a los atacantes del equipo; por otro, muestra cómo el defensa de la selección masculina de Estados Unidos se ha convertido en un jugador más completo.

    El Gladbach necesitará esa evolución de aquí al final. Apenas unas semanas después de considerar que ya no contaba con él, Scally es uno de los poquísimos motivos para el optimismo. Él también necesita este impulso. A medida que se amplía el grupo de jugadores de la selección masculina de Estados Unidos, el futbolista de 23 años queda entre la vieja guardia y las estrellas emergentes, con mucho que demostrar mientras lucha por mantener su sitio en la selección.

    Sea cual sea la motivación que impulsa esta mejora, está dando resultado: Scally parece un jugador completamente distinto al que conocía la mayoría.

  • Una arrancada ofensiva

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    Jan Huebner

    Sorprendentemente, Scally es el máximo goleador del Gladbach esta temporada.

    Esta es la sexta temporada de Scally en la Bundesliga, todo un logro para alguien tan joven. En sus cinco primeras campañas nunca había marcado más de dos goles. Anotó uno en cada una de las tres primeras y se quedó sin marcar en la 2024-25. La temporada pasada llegó un gran salto: dos goles.

    Aun así, pocos podían prever que Scally empezaría esta temporada con tanta fuerza de cara a portería, incluso después de esa mejora.

    En solo siete partidos de Bundesliga, Scally ya suma tres goles y es el máximo goleador del Gladbach en estas primeras semanas. El primero llegó el 5 de septiembre contra el Elversberg. Después marcó ante el Colonia el 11 de octubre. Y el pasado fin de semana anotó y dio una asistencia en la victoria por 3-2 sobre el Stuttgart. La jugada también fue espectacular: un fantástico taconazo que acabó propiciando el primer gol del Gladbach en esta temporada de la Bundesliga.

    Quienes han seguido la carrera de Scally saben que el juego ofensivo nunca ha sido su fuerte. Desde hace tiempo se le considera una opción fiable, un jugador de perfil defensivo capaz de cerrar una banda. Por eso, en ocasiones se le ha visto como tercer central o como recurso de emergencia en una pareja de centrales. Pero, debido a su situación incierta en el club, también ha habido momentos en los que no ha jugado.

    Esa era la perspectiva del Gladbach al comienzo de la temporada, cuando parecía dispuesto a prescindir de él.

    «Seguirán siendo jugadores con licencia plena; respetamos sus contratos», declaró a Bild el director deportivo del Gladbach, Rouven Schroder, cuando le preguntaron por la situación de Scally y Florian Neuhaus antes de esta temporada de Bundesliga. «Pero ambos tienen contrato hasta 2027 y ahora, por supuesto, deben preguntarse: ¿cómo me posiciono? Si yo estuviera en su lugar, sin duda estaría insatisfecho».

    El pasado fin de semana volvieron a preguntar a Schroder por Scally, y su respuesta fue muy distinta.

    «¿Qué le está pasando realmente a Scally?», declaró Schroder a Bild. «Joe ahora crea peligro, ¡así que me quito el sombrero ante él! Es realmente increíble y puede seguir así».

    El Gladbach, como mínimo, tendrá que plantearse qué hacer ahora con Scally, aunque el club también afronta preocupaciones más importantes con la llegada de noviembre.

  • Las dificultades del Gladbach

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    El club ha tenido un comienzo de temporada horrible y ocupa el 18.º puesto.

    Históricamente, el Borussia Mönchengladbach es uno de los clubes con mayor continuidad en la Bundesliga. Solo el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Werder Bremen y el Stuttgart han disputado más partidos en la máxima categoría. Si hubiera que definir al club con una expresión, probablemente sería «un fijo».

    Ahora, por decirlo suavemente, esa condición está amenazada.

    Tras siete partidos, el club ocupa el último puesto de la Bundesliga, con solo tres puntos. Antes de su reciente victoria ante el Stuttgart, había perdido sus seis primeros encuentros. Y esas derrotas no llegaron frente al Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund, sino ante equipos como el Elversberg, el Mainz, el Colonia y el Hoffenheim, clubes que, en el mejor de los casos, tradicionalmente se sitúan en la zona media de la tabla. Para empeorar las cosas, antes de la victoria del pasado fin de semana, el Gladbach acumulaba un balance de goles en contra de -20 en esos seis primeros partidos, un récord negativo del club.

    Por eso el club se encuentra en una situación tan delicada. Las cosas no serán más fáciles a partir de ahora, especialmente porque todavía tiene que enfrentarse dos veces a varios de los equipos más fuertes de la liga.

    La preocupación por el Gladbach es una parte del problema desde la perspectiva de Scally. También está la situación de la selección masculina de Estados Unidos, casi igual de complicada.

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    ZUMA Press Wire

    Ante la competencia en el lateral derecho, Scally tendrá que luchar por conseguir minutos con la selección masculina de Estados Unidos.

    Scally fue uno de los muchos veteranos de la selección de Estados Unidos que se quedaron fuera de la última concentración del equipo. Mauricio Pochettino buscó el equilibrio en la convocatoria, con algunos habituales experimentados y otros rostros completamente nuevos. Así que quienes no fueron convocados no tienen por qué alarmarse, pero sí deben hacer autocrítica.

    Por la competencia en su puesto, Scally es uno de los que tendrá que hacer esa reflexión y, en última instancia, mejorar su juego. El lateral derecho está más disputado que nunca y harán falta más que unos cuantos goles en la Bundesliga para volver a entrar en esa pelea.

    Alex Freeman sigue mostrando su enorme potencial en LaLiga, lo que le convierte en un firme candidato a ser titular en todos los partidos. Sergino Dest, por su parte, está brillando en la Eredivisie y, aunque se le ha utilizado más como extremo, eso podría cambiar con la llegada de más talento ofensivo. Tim Weah juega principalmente como carrilero derecho en su club y podría ocupar ese puesto en la selección, mientras que Frankie Westfield, el joven defensa del Union, fue una de las caras nuevas en la última concentración.

    En definitiva, hay mucha competencia en el puesto y Scally forma parte de ella. ¿Cómo puede destacar? En un grupo de jugadores que, por lo general, son muy distintos a él, ¿cómo demuestra que su estilo y sus cualidades son los adecuados?

    La respuesta sencilla es esta: haciendo lo que ya viene haciendo. Siempre se le ha considerado una opción defensiva, pero sus goles recientes han demostrado que Scally está completando su juego. Y no se trata solo de los goles. Recibe el balón en zonas más adelantadas y dispara más que en años anteriores. También provoca muchas faltas.

    Es probable que Scally nunca alcance el nivel ofensivo de Dest y que le cueste competir con Freeman a la hora de generar peligro. Pero, si consigue añadir a su juego ese pequeño plus que le convierta en una amenaza tanto en ataque como en defensa, podría marcar la diferencia para él, su club y su selección.

  • Margen de crecimiento

    1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Las cosas podrían estar cambiando a mejor para un jugador que está incorporando nuevas facetas a su juego.

    Scally ya acumula 173 partidos con el Gladbach. Además, ha disputado 28 encuentros con su selección y ha formado parte de dos convocatorias para el Mundial. Sin embargo, no cumplirá 24 años hasta diciembre y ya tiene una experiencia propia de toda una carrera.

    Es menos de dos años mayor que Freeman y dos años completos menor que Dest. Así que, como ellos, Scally todavía está progresando. Este año ha demostrado que puede seguir haciéndolo.

    El objetivo ahora es seguir construyendo sobre lo que ha mostrado. Probablemente Scally no mantendrá este ritmo goleador, pero aún puede convertirse en una amenaza ofensiva más constante. ¿Puede aportar más con el balón y encontrar otras formas de generar ocasiones? ¿Y puede hacer todo eso mientras sigue mejorando en defensa?

    Si lo consigue, tanto el Gladbach como la selección masculina de Estados Unidos tendrán motivos para volver a evaluar lo que puede aportar. Scally ha demostrado que puede marcar. Ahora tiene el reto de demostrar que puede contribuir en ataque incluso cuando no lleguen los goles.