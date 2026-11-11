No debe de ser fácil ser el hermano de uno de los mejores futbolistas del planeta. Jobe Bellingham ha tenido una buena trayectoria hasta ahora: empezó en el Birmingham City, se dio a conocer en el Sunderland y consiguió un fichaje por el Borussia Dortmund por 31 millones de libras. También se convirtió en capitán de la selección sub-21 de Inglaterra. Sin embargo, ha seguido a la sombra de su hermano Jude.

Jude ha ganado LaLiga y la Champions League, y muchos lo consideran el equivalente inglés de Zinedine Zidane: un centrocampista dinámico, brillante con ambos pies y con facilidad para marcar goles importantes en los grandes escenarios. Mientras Jude busca más títulos con el Real Madrid tras un Mundial de 2026 estelar, Jobe se ha centrado en demostrar que sus detractores se equivocan en el Dortmund, donde Jude también destacó de inmediato siendo adolescente tras formarse en la cantera del Birmingham.

El trabajo de Jobe empieza a dar frutos. Thomas Tuchel ha convocado al futbolista de 21 años para el parón de selecciones de noviembre y podría debutar con la selección absoluta este mismo jueves, cuando Inglaterra reciba a Croacia en la Liga de Naciones.

Con Myles Lewis-Skelly sancionado para ese partido y Alex Scott de baja por lesión, la suerte le ha sonreído al menor de los Bellingham, pero Tuchel insiste en que «se merece» esta oportunidad. Quienes lo hayan visto jugar con el Dortmund esta temporada seguramente estarán de acuerdo. No sería ninguna sorpresa que causara una gran impresión con Inglaterra y pudiera convertirse en el complemento perfecto para Jude.