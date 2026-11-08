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JJ Gabriel asume un enorme riesgo al cambiar el Manchester United por el cementerio de promesas del Real Madrid

El talentoso adolescente afronta el camino más difícil posible para dar el salto al fútbol profesional tras decidir empezar una nueva vida en la capital española.

James Westwood
Traducido por

  • JJ Gabriel ha sido el jugador más codiciado de Europa desde que comunicó al Manchester United en septiembre su deseo de abandonar el club. Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich han intentado fichar al joven talento nacido en Enfield, mientras que los dirigentes del United han tratado en vano de convencerlo de que cambie de opinión.

    Durante un tiempo, parecía que el Barcelona ganaría la carrera, ya que Gabriel pasó semanas entrenándose en la ciudad con un preparador personal. Sin embargo, ahora parece que su eterno rival se le ha adelantado. Según las informaciones, el Real Madrid ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar al jugador de 16 años con un contrato de larga duración, sujeto a la normativa de la FIFA sobre el traspaso de menores.

    Gabriel está inscrito en la cantera del United hasta el final de la temporada 2026-27, pero el Real Madrid pretende cerrar la operación en enero. El adolescente tiene un pasaporte europeo a través de ambos progenitores que le permite aprovechar un resquicio legal del Brexit y fichar por un club extranjero en el próximo mercado de fichajes. No hay ninguno más grande que el Real Madrid, y la decisión de Gabriel de dejar la comodidad de Old Trafford por el Santiago Bernabéu da muestras de su confianza en sí mismo.

    Según Sky Sports, el Real Madrid se convirtió en la primera opción de Gabriel porque tanto él como su entorno ven un camino claro hacia el primer equipo. Sin embargo, basta con repasar la trayectoria del club con los jóvenes futbolistas para pensar que esa visión es ingenua. Además, en la capital española tendrá más competencia por los minutos que en cualquiera de los otros clubes interesados e incluso que en el United.

    Vestir esa famosa camiseta blanca conlleva un enorme prestigio, pero también una presión inmensa. Gabriel no intentará seguir los pasos de una larga lista de canteranos que triunfaron, sino romper la tendencia en un club que se ha convertido en una especie de cementerio para el desarrollo de jóvenes futbolistas.

  • Raras excepciones

    vinicius junior
    (C)Getty Images

    De los muchos jóvenes que han llegado al Real Madrid a lo largo de los años, solo unos pocos se han convertido en nombres muy conocidos en el Bernabéu.

    Es mucho más rápido repasar los aciertos del Real Madrid con los jugadores jóvenes que sus fracasos, especialmente en los últimos tiempos. El ejemplo por excelencia es Casemiro, el caso pionero del plan del Madrid para dejar atrás su tradicional camino desde la cantera y pasar a fichar promesas sub-18 o sub-20, incorporándolas de inmediato al Castilla para que se adapten al fútbol europeo. El internacional brasileño disputó 15 partidos con el filial madridista tras llegar al club procedente del São Paulo en 2013. Después fue una pieza clave en cinco títulos de la Champions League, antes de dejar un traspaso de más de 70 millones de euros al Manchester United.

    Fede Valverde, por su parte, llegó del Peñarol por solo 5 millones de euros tres años después que Casemiro. También se convirtió en un centrocampista de talla mundial durante una época gloriosa para el Madrid y ahora es el capitán del club.

    Sin embargo, los dos jugadores en los que más se fijará Gabriel son Vinicius Junior y Rodrygo. Ambos ficharon por el Real Madrid después de cumplir los 18 años, procedentes del Flamengo y el Santos, respectivamente, por un coste conjunto de 90 millones de euros. Ninguno pasó mucho tiempo en el Castilla y, en la temporada 2021-22, los dos brasileños ya eran piezas clave del once titular. Hasta la fecha, han conquistado juntos 13 títulos, entre ellos tres Ligas y dos Champions League.

    Vinicius ha tenido un impacto especialmente notable, con 232 participaciones en goles en 387 partidos. Puede presumir de ser uno de los mejores jugadores de su generación y de haber sido un desafortunado segundo clasificado en la votación del Balón de Oro de 2024. Son las cotas que Gabriel, sin duda, aspirará a alcanzar.

    Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas. Vinicius y Rodrygo afrontan ahora un futuro incierto en el Real Madrid, y la intensa presión de la vida en el Bernabéu les ha pasado factura de distintas maneras. Gabriel debe saber que nunca hay garantías de permanencia en la mayor institución futbolística del planeta, aunque logre desafiar los pronósticos y hacerse un hueco fijo en el equipo.

  • Sin garantías

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    La calidad de Gabriel está fuera de toda duda, pero no sería el primer joven prometedor al que le cuesta soportar el peso de las expectativas en el Real Madrid.

    Al excomentarista de televisión Juni Calafat se le atribuye ampliamente haber ideado la estrategia del Real Madrid de fichar a jóvenes con gran potencial. El jefe de ojeadores brasileño también fue clave para que el conjunto blanco se adelantara a otros clubes en los fichajes de Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Arda Guler. Todos ellos pasaron directamente al primer equipo y han justificado sus elevados traspasos.

    Sin embargo, otros dos no lo han hecho. Calafat volvió a aprovechar sus contactos en Sudamérica y su capacidad de persuasión para llevar a Endrick y Franco Mastantuono a Madrid. El primero solo ha sido titular en nueve partidos de todas las competiciones desde su llegada procedente del Palmeiras en 2024. El segundo fue titular en 11 encuentros durante su primera temporada, pero no logró convencer y ahora juega cedido en la Fiorentina.

    Endrick era considerado la próxima gran esperanza del ataque del Real Madrid, después de que en el Palmeiras se le comparara con Ronaldo Nazario. Sin embargo, el futbolista de 20 años tuvo dificultades para disponer de minutos con Carlo Ancelotti y Xabi Alonso, lo que desembocó en una cesión al Lyon. Pese a las garantías públicas sobre su futuro ofrecidas por el actual entrenador, Jose Mourinho, sigue teniendo un papel secundario.

    También ha habido un par de fracasos rotundos: Reinier Jesus y Takefusa Kubo. Ninguno de los dos llegó a disputar un solo minuto oficial con el primer equipo del Real Madrid. Los 30 millones de euros pagados al Flamengo por Jesus resultaron ser un completo desperdicio, mientras que Kubo, apodado «el Messi japonés» en su juventud, no logró hacerse con una de las tres plazas para jugadores extracomunitarios que LaLiga permite en las plantillas.

    Es cierto que las expectativas sobre Gabriel serán menores, porque llegará a Madrid con bastante menos edad de la que tenían todos los jugadores mencionados cuando aterrizaron allí. Gabriel será inicialmente la nueva cara del Castilla, donde adquirirá más experiencia en la tercera categoría del fútbol español y en la UEFA Youth League, competición en la que debutó con un triplete para el United ante el Sabah el 10 de septiembre. Pero disponer de más tiempo para adaptarse no le garantiza nada.

    Gabriel haría bien en estudiar el caso de Martin Odegaard como advertencia. El mediapunta noruego es ahora el capitán del Arsenal campeón de la Premier League, pero al futbolista de 27 años le costó mucho más de lo que nadie imaginaba alcanzar la élite cuando fichó por el Real Madrid con 16 años en enero de 2015.

    Odegaard se convirtió en el debutante más joven de la historia del club aquel mes de mayo, pero solo disputó 11 partidos con el primer equipo en los seis años siguientes y fue cedido al Heerenveen, al Vitesse y a la Real Sociedad. Una cuarta cesión, al Arsenal en 2021, acabó propiciando su salida definitiva. Desde entonces ha hablado abiertamente de las dificultades que vivió en el Bernabéu.

    «Dejé de jugar con la chispa que caracterizaba mi juego. Durante un tiempo jugué demasiado sobre seguro. Me preocupaba más no cometer errores que jugar como yo sabía», contó Odegaard a Players' Tribune en 2023. «Después de un par de años, simplemente no progresaba. La prensa se me echó encima por no estar a la altura de las expectativas de inmediato. Era un blanco fácil. Recuerdo haber leído un titular que decía algo así como: “Ahora es el momento decisivo para Martin Odegaard”. Y yo pensaba: “¿Decisivo? ¡Tengo 18 años!”».

    Sería una verdadera lástima que a Gabriel le ocurriera lo mismo, pues su potencial es aún mayor que el de Odegaard.

  • En el último lugar de la jerarquía

    Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    La plantilla actual de Mourinho está repleta de jugadores de talla mundial, especialmente en ataque, y es difícil ver cómo podría hacerse un hueco Gabriel.

    Es justo decir que las posibilidades de que Gabriel bata el récord de debut de Odegaard en el Real Madrid son prácticamente nulas, pese a que tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambas bandas, como segundo delantero o como mediapunta. Cuando regresó al Bernabéu en julio, Mourinho se encontró con una plantilla aún más profunda que la que había dejado en 2013.

    En las bandas, el técnico portugués puede contar con Vinicius, Rodrygo (cuando se recupere de la lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió en marzo), Yan Diomande, fichado por una cifra récord de 140 millones de euros, Brahim Diaz y Endrick. Guler y Bernardo Silva, incorporado este verano como agente libre, también pueden jugar por la derecha si hace falta. Mastantuono, por su parte, volverá a estar entre las opciones a partir de la próxima temporada, ya que la Fiorentina no tiene una opción de compra sobre el delantero argentino.

    En el centro del ataque, el prolífico Kylian Mbappe es la gran estrella indiscutible del Madrid, con Carlos Ezpi como delantero suplente. Por detrás de Mbappe, Bellingham es el motor del equipo de Mourinho, un mediapunta que participa en todas las fases del juego y también marca muchos goles. ¿Dónde cree Gabriel que puede hacerse un hueco en ese panorama? Aunque Vinicius y Rodrygo se marcharan del club al final de la temporada, seguiría siendo la última opción.

  • «Espera tu momento»

    Gabriel-Mourinho
    Getty/GOAL

    Si Gabriel cree que tendrá más oportunidades con Mourinho de las que habría tenido con Carrick, puede llevarse una desagradable sorpresa.

    Gabriel tampoco va a trabajar con un entrenador conocido por cuidar a los jóvenes. Mourinho ha sido criticado por desatender las canteras en la mayoría de sus clubes, especialmente en el Manchester United, donde hizo debutar con el primer equipo a seis canteranos, pero solo dio minutos con regularidad a uno: Scott McTominay.

    El delantero inglés Joshua Bohui, que llegó al filial del United procedente del Brentford tres meses después del nombramiento de Mourinho en mayo de 2016, pronto se dio cuenta de que no podría progresar a las órdenes del técnico portugués. «Cuando estaba Jose, no había oportunidades para mí, Mason [Greenwood], Angel [Gomes] ni [Tahith] Chong», declaró Bohui al Manchester Evening News.

    «No es que Jose me tratase mal, simplemente no parecía haber una vía clara para mí con él. En los entrenamientos nunca me decía qué tenía que mejorar y, a veces, no entendía qué quería. También sentía que no era fácil acercarse a él. Si sabía que había entrenado bien, no estaba ahí para apoyarme. Y ocurría lo mismo si sabía que tenía que mejorar en algo».

    Si Gabriel estaba frustrado por la falta de oportunidades en Old Trafford a las órdenes de Michael Carrick, como se ha publicado ampliamente, Mourinho le sacará de quicio. También se ha dicho que la joven promesa y su familia creen que el United ha quedado por detrás de la élite europea en los últimos tiempos. Es cierto, pero probablemente el club siga siendo el segundo, solo por detrás del Madrid, en popularidad y poder comercial.

    Si hubiera optado por demostrar su valía en la Premier League y probar que puede elevar el nivel de un equipo con evidentes carencias colectivas, podría haber conseguido un traspaso al Madrid entre los 20 y los 25 años, ya preparado para ser una estrella del primer equipo. Tal como están las cosas, Gabriel afronta un desafío de enormes proporciones.

    Hablamos de un talento generacional. Gabriel ha estado muy por delante de los futbolistas de su edad durante toda su trayectoria y, con 23 goles en otros tantos partidos, recibió merecidamente el premio al mejor jugador de la Premier League sub-18 la pasada temporada. Pero dejar el United para perseguir la grandeza en el Real Madrid tan pronto es un riesgo que fácilmente podría salirle mal.

    «Hasta ahora, todo va bien en su carrera. ¿Por qué cambiar eso? Va por el buen camino», dijo el icono del United Ryan Giggs al hablar de la situación de Gabriel en Rio Ferdinand Presents. «Yo entrenaba con el primer equipo a los 15 años y no jugué con él hasta dos años después, así que hay que tener esa paciencia que la gente parece no tener ahora. Si vas por buen camino, espera tu momento, por muy bueno que seas».

    La trayectoria de Gabriel bien podría despegar en Madrid y, dentro de dos o tres años, podrá decirles «os lo dije» a todos los que dudaban de él. Pero también es posible que esté aún más lejos de dar el salto que ahora.