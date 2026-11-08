Al excomentarista de televisión Juni Calafat se le atribuye ampliamente haber ideado la estrategia del Real Madrid de fichar a jóvenes con gran potencial. El jefe de ojeadores brasileño también fue clave para que el conjunto blanco se adelantara a otros clubes en los fichajes de Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Arda Guler. Todos ellos pasaron directamente al primer equipo y han justificado sus elevados traspasos.

Sin embargo, otros dos no lo han hecho. Calafat volvió a aprovechar sus contactos en Sudamérica y su capacidad de persuasión para llevar a Endrick y Franco Mastantuono a Madrid. El primero solo ha sido titular en nueve partidos de todas las competiciones desde su llegada procedente del Palmeiras en 2024. El segundo fue titular en 11 encuentros durante su primera temporada, pero no logró convencer y ahora juega cedido en la Fiorentina.

Endrick era considerado la próxima gran esperanza del ataque del Real Madrid, después de que en el Palmeiras se le comparara con Ronaldo Nazario. Sin embargo, el futbolista de 20 años tuvo dificultades para disponer de minutos con Carlo Ancelotti y Xabi Alonso, lo que desembocó en una cesión al Lyon. Pese a las garantías públicas sobre su futuro ofrecidas por el actual entrenador, Jose Mourinho, sigue teniendo un papel secundario.

También ha habido un par de fracasos rotundos: Reinier Jesus y Takefusa Kubo. Ninguno de los dos llegó a disputar un solo minuto oficial con el primer equipo del Real Madrid. Los 30 millones de euros pagados al Flamengo por Jesus resultaron ser un completo desperdicio, mientras que Kubo, apodado «el Messi japonés» en su juventud, no logró hacerse con una de las tres plazas para jugadores extracomunitarios que LaLiga permite en las plantillas.

Es cierto que las expectativas sobre Gabriel serán menores, porque llegará a Madrid con bastante menos edad de la que tenían todos los jugadores mencionados cuando aterrizaron allí. Gabriel será inicialmente la nueva cara del Castilla, donde adquirirá más experiencia en la tercera categoría del fútbol español y en la UEFA Youth League, competición en la que debutó con un triplete para el United ante el Sabah el 10 de septiembre. Pero disponer de más tiempo para adaptarse no le garantiza nada.

Gabriel haría bien en estudiar el caso de Martin Odegaard como advertencia. El mediapunta noruego es ahora el capitán del Arsenal campeón de la Premier League, pero al futbolista de 27 años le costó mucho más de lo que nadie imaginaba alcanzar la élite cuando fichó por el Real Madrid con 16 años en enero de 2015.

Odegaard se convirtió en el debutante más joven de la historia del club aquel mes de mayo, pero solo disputó 11 partidos con el primer equipo en los seis años siguientes y fue cedido al Heerenveen, al Vitesse y a la Real Sociedad. Una cuarta cesión, al Arsenal en 2021, acabó propiciando su salida definitiva. Desde entonces ha hablado abiertamente de las dificultades que vivió en el Bernabéu.

«Dejé de jugar con la chispa que caracterizaba mi juego. Durante un tiempo jugué demasiado sobre seguro. Me preocupaba más no cometer errores que jugar como yo sabía», contó Odegaard a Players' Tribune en 2023. «Después de un par de años, simplemente no progresaba. La prensa se me echó encima por no estar a la altura de las expectativas de inmediato. Era un blanco fácil. Recuerdo haber leído un titular que decía algo así como: “Ahora es el momento decisivo para Martin Odegaard”. Y yo pensaba: “¿Decisivo? ¡Tengo 18 años!”».

Sería una verdadera lástima que a Gabriel le ocurriera lo mismo, pues su potencial es aún mayor que el de Odegaard.