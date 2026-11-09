¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
GFX Jari Litmanen 1-1GOAL

Jari Litmanen: El fenómeno finlandés que conquistó Europa con el Ajax, «hechizó» a Steven Gerrard e inspiró a Xavi

Ganador de la Champions League en 1995, el delantero jugó después en el Liverpool y el Barcelona y deleitó a los aficionados de todo el continente.

Peter McVitie
Traducido por

  • Steven Gerrard quedó «hechizado» cuando lo vio por primera vez en el Liverpool, mientras que un asombrado Jamie Carragher pensó: «¡Qué jugador!». Zlatan Ibrahimovic le atribuyó un papel clave en su transformación en un delantero de talla mundial, y Xavi, en los inicios de su carrera en el Barcelona, se sintió «alentado» e inspirado por su calidad, su ética de trabajo y su profesionalidad.

    Y, sin embargo, todos estos futbolistas de élite coincidieron con Jari Litmanen cuando ya había dejado atrás sus mejores años y no podía mostrar sobre el campo la asombrosa calidad que había exhibido antes.

    Un mediapunta de clase excepcional, Litmanen está considerado uno de los mejores jugadores de la historia del Ajax, antes de pasar por el Barcelona, el Liverpool y el Fulham, entre muchos otros clubes. Gracias a su técnica impecable, su extraordinaria visión de juego y su instinto goleador, pasó de unos orígenes humildes a conquistar la Champions League y ganarse la admiración de todo el mundo.

    Aunque las lesiones persistentes mermaron prematuramente su deslumbrante calidad, el hombre apodado «el Rey» nunca perdió ese aura regia, su curiosidad por el fútbol ni su absoluta entrega a él. Tanto es así que retomó su carrera a los 55 años. Esta es, pues, la historia de un genio único y de un auténtico icono del fútbol.

  • Adaptándose rápidamente

    Jari Litmanen Finland 1998

    La calidad de Litmanen quedó patente desde muy joven, cuando pronto se convirtió en una estrella en su país natal.

    Con 17 años, Litmanen se presentó como el futuro héroe del fútbol finlandés con una eficacia elegante que acabaría convirtiéndolo en uno de los favoritos de la afición en toda Europa. Se elevó para rematar un centro con una espectacular tijera y envió el balón a la esquina inferior de la portería, asegurando así una victoria liguera por 1-0 para el Reipas, equipo de primera división. Su primer gol como profesional reforzó la reputación que el prodigio ya se estaba labrando.

    Litmanen había llegado al club de niño y su irrupción era muy esperada por los antecedentes de su padre, Olavi, que había ganado varias veces la Copa de Finlandia como jugador del equipo de Lahti. Tras debutar con 16 años en 1986, Jari tuvo un papel modesto, aunque cada vez mayor, durante los años siguientes. Su fantástica temporada de 1990 le valió el premio al mejor jugador de la liga con 19 años.

    Como recompensa, lo enviaron dos semanas a Barcelona, y el seleccionador Jukka Vakkila organizó para que se entrenara con el filial en el Camp Nou. Sin embargo, una leyenda del fútbol intervino y lo invitó a medirse con jugadores como Michael Laudrup, Hristo Stoichkov y Pep Guardiola.

    «La noche anterior a aquel entrenamiento sonó el teléfono de mi habitación de hotel», contó Litmanen a Helden. «Oí una voz al otro lado de la línea que me preguntó en inglés: “¿Es Jari Litmanen? Me llamo Johan Cruyff, soy el entrenador del Barcelona. ¿Me conoce?”. Pensé: “Alguien me está gastando una broma”. Pero resultó que no era así. Johan me dijo que su ayudante, Tonny Bruins Slot, vendría a recogerme al día siguiente y que podría entrenarme con el primer equipo del Barcelona durante una semana».

    Y añadió: «Cuando se enteraron de que era de Finlandia, seguramente todos pensaron: “Bueno, da igual”. No me dijeron gran cosa antes del entrenamiento, pero después, de repente, se mostraron mucho más entusiasmados, levantaron el pulgar y me dijeron “bien, bien”».

    Un mes después, Litmanen se entrenó con el PSV y jugó un amistoso a las órdenes de Bobby Robson, aunque el fichaje no llegó a concretarse. En lugar de eso, regresó al Reipas, pero los problemas económicos obligaron al club a venderlo y acabó fichando por el HJK, uno de los grandes de Helsinki. Volvió a destacar con 16 goles en 27 partidos de liga, pero, apenas siete meses después de aquel traspaso, Litmanen protagonizó un sorprendente fichaje por el MyPa.

    Fichar a un jugador de la categoría de Litmane parecía imposible para un equipo recién ascendido de una localidad de 6.000 habitantes. Incluso el rumor de su llegada comenzó como una broma que Seppo Makinen, dirigente del club, difundió en un pub. Lo consiguieron gracias a un vínculo que resultó decisivo: el entrenador del club, Harri Kampman, era un amigo íntimo de la familia y Litmanen lo conocía de toda la vida.

    «Esa fue la única razón por la que fue posible convencer a Litmanen, y Hape lo gestionó de forma brillante», recordó Makinen.

    Litmanen fue uno de los varios fichajes que hizo el MyPa para su regreso a primera división tras casi 20 años de ausencia. Compartió equipo con el prometedor defensa Sami Hyypia, Janne Lindberg, futuro entrenador del MyPa, Jukka Turunen y el portero Mikhail Biryukov. Pronto dejó claro que era la estrella del equipo con un asombroso debut en casa: abrió el marcador de falta, después recibió un pase y avanzó hacia la portería antes de picar el balón por encima del guardameta, y completó su triplete con un potente disparo desde el centro del área. También dio al menos una asistencia en la victoria por 7-0 y se disculpó con Mauri Keskitalo por decidir terminar él mismo la jugada cuando su compañero estaba completamente desmarcado.

    «Dijo que la oportunidad de picar el balón por encima del portero era demasiado buena para dejarla pasar», explicó Keskitalo.

    Aunque Litmanen marcó siete goles en 18 partidos de liga, su mejor tanto con el MyPa fue también el más importante: un fantástico disparo con efecto con el exterior del pie que superó por alto al portero en el minuto 89 de la final de la Copa de Finlandia de 1992 y aseguró la victoria por 2-0. Aquella actuación ayudó a Litmanen a ganar el premio al futbolista finlandés del año y convenció al ojeador del Ajax Ton Pronk para regresar a Ámsterdam con un informe muy favorable para el entrenador Louis van Gaal.

  • El mágico número 10 de Van Gaal

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Litmanen se convirtió en un goleador prolífico y un creador de juego constante bajo la dirección del entrenador del Ajax, Louis van Gaal.

    Una semana después, Litmanen llegó al Ajax para realizar una prueba, con su gran ambición al alcance de la mano. «Siempre había soñado con ser futbolista profesional. Eso no era posible en Finlandia, porque allí no había fútbol profesional», explicó. «Por eso fui al Ajax, a Ámsterdam».

    Al principio, temió que todo fuera un espejismo. Van Gaal no quedó nada impresionado con la actuación de Litmanen en su primer amistoso, en el que jugó como centrocampista por la derecha, y estaba dispuesto a enviarlo de vuelta a Finlandia. Sin embargo, como Dennis Bergkamp se perdió el siguiente partido por lesión, Litmanen pudo jugar en su posición preferida, la de mediapunta. Su actuación fue ejemplar y sentó las bases de un cambio decisivo.

    Un año después, Bergkamp fue vendido al Inter para que Litmanen asumiera la titularidad como número 10, mientras Wim Jonk se marchaba y el experimentado Frank Rijkaard regresaba desde el AC Milan. «Bergkamp y Jonk eran futbolistas fantásticos, pero Rijkaard y Litmanen aportaban más equilibrio al equipo», dijo Van Gaal. «Con ellos nos volvimos imbatibles».

    Años más tarde, el entrenador le diría a Litmanen: «A lo largo de mi carrera, siempre he buscado a alguien exactamente igual que tú. No podría hacerte un elogio mayor».

    Tras jugar muy poco en su primera temporada, Litmanen estuvo fenomenal desde el inicio de la segunda. Encajó en un equipo repleto de jugadores jóvenes y técnicamente solventes que seguían el estricto sistema de Van Gaal. Junto a Marc Overmars, Ronald de Boer, Edgar Davids y Clarence Seedorf, el fichaje finlandés fue la pieza que hizo funcionar el conjunto, gracias a su prolífica capacidad goleadora y su visión de juego.

    «Esa posición estaba hecha a su medida», afirmó el excapitán del Ajax Danny Blind, el integrante de mayor edad de aquel equipo. «Su sentido de la colocación es excepcional. Un número 10 puede actuar como segundo delantero, pero también como un auténtico centrocampista. Eso te convierte en un verdadero jugador de equipo. Él destacaba en ambas facetas».

    Después de marcar dos goles en la contundente victoria por 4-0 ante el Feyenoord en la Supercopa de los Países Bajos, disputada en De Kuip, Litmanen anotó 21 tantos en sus primeros 20 partidos de la Eredivisie. Aquella racha incluyó dos momentos decisivos para la temporada.

    Litmanen fue una pesadilla para el PSV mientras el Ajax dominaba a su rival en la lucha por el título, pero el portero Hans van Breukelen le desbarataba una ocasión tras otra. En el minuto 72, el legendario guardameta rechazó un cabezazo de Litmanen, pero Finidi George empujó el balón a la red para abrir el marcador. Minutos después, en una contra del Ajax con dos atacantes frente a un defensor, Peter van Vossen pasó el balón a Litmanen, que se frenó en seco y lanzó un disparo con efecto desde el borde del área, pero el balón rebotó en el poste.

    Quizá porque aquella ocasión le había parecido demasiado fácil, el mago de la melena larga sentenció el partido en el minuto 88 desde un ángulo casi imposible. Tras hacerse con el balón fuera del área y sortear a dos jugadores caídos, acabó casi en la línea de fondo antes de girarse y enviarlo por encima de los jugadores que tapaban la portería hasta el fondo de la red.

    Seis semanas después, el Ajax perdía 0-2 en casa ante el vigente campeón, el Feyenoord, antes de que se cumplieran los primeros 20 minutos. Entonces, un centro de Blind cayó en el área, Litmanen lo remató de volea y el balón botó antes de entrar junto al poste. Pese a sus esfuerzos, el Ajax tuvo que esperar hasta el minuto 88 para empatar: George devolvió al centro un envío de De Boer y allí Litmanen saltó más que Peter Bosz para marcar de cabeza desde cerca.

    Más adelante, ese mismo año, el Ajax goleó 4-0 al Go Ahead Eagles, con dos goles de Litmanen y asistencias suyas en los otros dos. También firmó un triplete ante el Besiktas camino de los cuartos de final de la Recopa de Europa. El finlandés era imparable: acabó como máximo goleador de la Eredivisie con 26 tantos y el Ajax conquistó el título por primera vez en cuatro años.

    «Lo de Jari no era regatear, sino dar el primer toque perfecto, saber exactamente cuándo desmarcarse de un rival, medir los tiempos de forma impecable y tener un instinto natural para marcar goles. Todas esas cualidades lo hacían único», dijo Ronald de Boer en un programa de la televisión neerlandesa que recordaba aquella época.

  • La gloria de la Champions League

    Jari Litmanen of Ajax and Claudio Panucci of AC Milan
    Getty Images Sport

    Fue en la temporada 1994-95 cuando los gigantes neerlandeses y Litmanen alcanzaron la cima del fútbol europeo.

    El Ajax resultó (casi) imbatible la temporada siguiente: una derrota ante el Feyenoord en la prórroga de los cuartos de final de la Copa de los Países Bajos fue lo único que le impidió conquistar el triplete.

    El Ajax ganó la liga con comodidad y terminó siete puntos por delante del Roda JC. Los 17 goles de Litmanen no bastaron para hacerse con el premio al máximo goleador, ya que su compañero adolescente Patrick Kluivert superó su cifra. Ronaldo, sin embargo, quedó muy por delante de ambos con 30 tantos para el PSV, que acabó tercero.

    Pese a su dominio nacional, pocos daban opciones en la Champions League al joven equipo de Van Gaal, pero sus jugadores demostraron en su primer partido de la competición que podían estar a la altura incluso de los desafíos más intimidantes.

    El AC Milan de Fabio Capello era el vigente campeón de Europa tras arrollar por 4-0 al Barcelona de Cruyff en la final, y los jugadores del Ajax quedaron impresionados al alinearse frente a futbolistas como Paolo Maldini, Franco Baresi, Zvonimir Boban y Ruud Gullit, ganador del Balón de Oro de 1987.

    «El primer partido fue en casa contra el Milan y no sentimos ninguna presión porque todo el mundo esperaba que perdiéramos», contó Litmanen a FourFourTwo.

    Después de que De Boer adelantara a los locales al comienzo de la segunda parte, Overmars encontró a Litmanen sin marca en el segundo palo y este fusiló a Sebastiano Rossi. De repente, el Ajax jugaba con desparpajo.

    El número 10 dirigió la remontada ante el AEK de Atenas dos semanas después: marcó el empate y luego filtró un pase para que Kluivert anotara el gol de la victoria. Más tarde, un inteligente desmarque de Litmanen ofreció a Davids una opción de pase sencilla, y el finlandés marcó el empate ante el Salzburgo en el minuto 85.

    A los dos minutos del partido de vuelta contra el Milan en San Siro, el director de juego se adelantó a los defensas del AC Milan para controlar un balón de De Boer y mandarlo a la red, encaminando al conjunto neerlandés hacia otra victoria por 2-0.

    Tras terminar primero de grupo con cinco puntos de ventaja y superar al Hajduk Split por 3-0 en cuartos de final, el Ajax se enfrentó al Bayern de Múnich en semifinales. Pese a generar muchas ocasiones desde cerca y desde lejos, los hombres de Van Gaal no lograron marcar ante el equipo de Giovanni Trapattoni en Múnich. Pero la vuelta en Ámsterdam fue otra historia.

    Litmanen intentó rematar de forma acrobática en los primeros minutos, pero un rival despejó de cabeza antes de que pudiera conectar con el balón. De Boer evitó que saliera a córner al cabecearlo de vuelta hacia el área, donde Litmanen lo empujó de cabeza a la red para abrir el marcador. El Bayern, sin embargo, reaccionó y empató.

    «En ese momento, con el gol fuera de casa, estábamos eliminados. Nos dijimos: “No pasa nada, mirad a vuestro alrededor, el estadio está lleno y la afición nos apoya”», recordó Litmanen.

    Un golazo de George y otro tanto de De Boer pusieron al Ajax 3-1 por delante al descanso, antes de que Litmanen despejara cualquier duda al comienzo de la segunda parte con un giro, una carrera y una definición impecables. El conjunto neerlandés ganó 5-2 y se disponía a medirse en la final a un rival conocido: el AC Milan.

    Durante la semana previa a la final en Viena, Litmanen sufría fiebre del heno y existía una preocupación real por la posibilidad de que se perdiera el partido. «No podía dormir y solo conseguía descansar unas horas durante el día», recordó. «Tenía los ojos rojos, me dolía la garganta y no me encontraba bien. El lunes, Van Gaal me preguntó si podía contar conmigo para jugar la final el miércoles. Por supuesto, le dije que sí».

    El centrocampista salió en el once titular, pero lo pasó mal: «No estaba en mi mejor momento y, cuando te enfrentas a Marcel Desailly, necesitas estar al cien por cien, así que fue muy duro».

    No fue el único. Al Ajax le costó más superar al AC Milan en lo que Frank de Boer calificó como «un partido de mierda». Finalmente, en el minuto 70, Van Gaal introdujo el cambio decisivo: Kluivert entró por Litmanen. Quince minutos después, el joven delantero avanzó a trompicones para alcanzar un pase de Rijkaard y ajustó el balón al palo.

    «Fue el peor de los tres partidos que jugamos contra el Milan aquella temporada, pero ganamos. Patrick Kluivert entró por mí y marcó el gol de la victoria. Bromeo con él diciéndole que fue un gol feo, pero da igual. Ganamos la Champions League», dijo Litmanen.

    El Ajax volvió a disputar la final la temporada siguiente y, además de desempeñar otro papel extraordinario en su tercera conquista consecutiva de la Eredivisie, Litmanen fue el máximo goleador de la competición continental con nueve tantos.

    Tras marcar un triplete contra el Ferencvaros, se coló a la espalda de la defensa del Real Madrid para abrir el marcador en la victoria del Ajax por 2-0 en el Bernabéu. Después, con el conjunto neerlandés 1-0 por detrás ante el Panathinaikos antes de la vuelta de semifinales, el futbolista nacido en Lahti marcó dos veces en Grecia para darle la vuelta a la eliminatoria y lograr el pase a la final de Roma contra la Juventus.

    Pese a todo el talento de la plantilla del Ajax, la Juventus había señalado al caballero nórdico como la principal amenaza. «Era, sin duda, el más peligroso. Estaba en un momento en el que, si tocaba el balón, marcaba», dijo Sergio Porrini sobre Litmanen. «Y, de hecho, lo hizo».

    Después de que un malentendido entre Frank de Boer y Edwin van der Sar permitiera a Fabrizio Ravanelli abrir el marcador en el minuto 12, el Ajax necesitó la rapidez de reacción de Litmanen para empatar. Angelo Peruzzi detuvo una falta lanzada por De Boer, pero Litmanen se impuso físicamente a un defensa para rematar el rechace. El partido llegó a los penaltis y, aunque Litmanen convirtió su lanzamiento, la Juventus ganó la tanda por 4-2.

    Litmanen permaneció en el Ajax durante el resto de los años 90, pero otros clubes europeos desmantelaron aquel gran equipo tras la sentencia Bosman. Después de rechazar reiteradamente ofertas lucrativas a lo largo de los años, el mediapunta goleador acabó optando por reunirse con Van Gaal, los De Boer, Kluivert y Winston Bogarde al poner rumbo al Camp Nou.

    «Tres clubes me hicieron una oferta en 1999: el Liverpool, el Barcelona y el Bayern de Múnich», contó a The Guardian. «No fue difícil elegir al Barça: tenía la misma filosofía que el Ajax. Son dos clubes diferentes construidos a partir de la misma fuente. He oído decir a Guardiola: “Cruyff construyó la capilla y nosotros solo la pintamos”».

  • Transmitiendo sus conocimientos

    FBL-ENG-NED-LEGENDS-LIVERPOOL-AJAX
    AFP

    Las lesiones impidieron a Litmanen mantener ese nivel, pero siguió influyendo en algunos de los grandes del fútbol con el paso de los años.

    Desde el principio, las lesiones frustraron las esperanzas de Litmanen de repetir en el Barcelona la magia que había desplegado en el Ajax, mientras que Van Gaal sugirió que no tenía el «carácter ni la personalidad» necesarios para adaptarse a su nuevo entorno. Fue titular en solo 18 de sus 32 partidos y el conjunto blaugrana no ganó ningún título en la temporada 1999-2000. Después, Litmanen quedó apartado de la plantilla hasta que, a mitad de la temporada siguiente, se marchó libre al Liverpool. Aun así, hubo una futura leyenda en la que Litmanen sí dejó huella.

    «Tenía 18 o 19 años y estaba pasando por un momento difícil», contó Xavi en el documental 'King Litmanen'. «Jari me ayudó muchísimo. Siempre encontraba algo alentador que decir. Me asombraba que, incluso después de un entrenamiento agotador, Jari se quedara a practicar por su cuenta. Su técnica y su comprensión táctica eran un ejemplo para los jugadores más jóvenes».

    Litmanen dijo de su joven discípulo: «Se fijaba mucho en mis movimientos y en cómo manejaba el balón. Por supuesto, es maravilloso haber podido ayudarle con mis actos y mis palabras… Lo hice encantado: al fin y al cabo, yo recibí la misma orientación cuando era un jugador joven en Lahti».

    Con solo 29 años cuando llegó a Anfield en enero de 2001, el nueve veces elegido mejor futbolista finlandés del año causó una impresión similar entre sus compañeros. «Desde el momento en que vi a Jari Litmanen en Melwood, me cautivó», escribió en su autobiografía Gerrard, legendario centrocampista del Liverpool. «Era como un gran maestro de ajedrez, siempre anticipaba tres o cuatro jugadas».

    Carragher, por su parte, se preguntaba qué habría pasado si alguno de los intentos anteriores del Liverpool por fichar a Litmanen hubiera prosperado: «Ojalá lo hubiéramos fichado años antes. Cuando llegó, pensé: “Vaya jugador”. Pero era demasiado propenso a las lesiones. Jugaba dos partidos y volvía a estar de baja».

    Añadió: «Siempre hablamos del número 10. Pero en el Liverpool, el número siete era venerado: Kenny Dalglish, Peter Beardsley… Jari, con su talento, habría sido el número siete perfecto. Si hubiera llegado al Liverpool antes que al Barça, estoy seguro de que habría dejado una huella mayor».

    Además de admirar sus conocimientos de fútbol y su dedicación a los entrenamientos, Dietmar Hamman también quedó deslumbrado por el talento de Litmanen. «No era el más rápido, pero no le hacía falta. Su gran virtud era la visión de juego y la capacidad para elegir el pase adecuado. En cuanto a calidad y capacidad técnica, está entre los mejores, si no es el mejor, con los que he jugado. En los partidillos de cinco contra cinco de los entrenamientos, algunas de las cosas que hacía en espacios reducidos eran sencillamente increíbles. Parecía tener ojos en la nuca. Yo siempre pensé que tenía buena visión de juego, ¡pero entonces lo vi a él!..», contó a The Athletic

    Durante dos temporadas y media en Merseyside, Litmanen disputó solo 43 partidos. En su última temporada, el Liverpool ganó la Copa de Inglaterra, la Copa de la Liga y la Copa de la UEFA, pero la leyenda del Ajax apenas tuvo protagonismo, más allá del gol tempranero con el que abrió el marcador en la victoria por 4-2 ante el Manchester City en la quinta ronda de la Copa de Inglaterra.

    Más tarde se quejó de que la «política» había sido un factor clave en su falta de minutos en Inglaterra y sugirió que Michael Owen, Robbie Fowler y Emile Heskey se beneficiaban de un trato de favor. «Yo, en cambio, era extranjero. Estadísticamente, debería haber jugado más, pero seguía en el banquillo», explicó a Unibet.

    Tras su regreso al Ajax, a las órdenes de Ronald Koeman, la historia se repitió. Esta vez fue el joven delantero sueco Ibrahimovic quien quedó bajo la tutela de Litmanen.

    «Litmanen tuvo un efecto motivador inmediato en mí», escribió Ibrahimovic. «Muchos de los chicos del Ajax jugaban solo para sí mismos. Lo único que querían era que los ficharan clubes más grandes y, a menudo, parecía que jugábamos unos contra otros en vez de contra nuestros rivales. En el campo, Jari me guiaba, prácticamente me llevaba de la mano. Hablaba conmigo, me orientaba, me daba consejos y, sencillamente, me hizo mejor jugador».

    Igual que los mejores defensas y porteros de Europa no pudieron frenarlo a mediados de los 90, Litmanen se negó a dejar que sus persistentes problemas físicos acabaran con él. Siguió jugando en varios equipos más de cuatro países, incluido un regreso a la Premier League con el Fulham, antes de poner fin de manera no oficial a su carrera en el HJK en 2011, a los 40 años.

    Después, en julio de 2026, a los 55 años, jugó con el tercer equipo del club estonio Kalev Tallinn. Saltó desde el banquillo en la victoria por 4-2 y pudo jugar junto a su hijo Caro, de 20 años. Parece que Litmanen todavía tiene consejos que transmitir.