¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Jaedyn Shaw 1-1GOAL

Jaedyn Shaw, de la selección femenina de Estados Unidos, habla de encontrar la libertad en Gotham, crecer como líder e inspirar a la próxima generación

Con Gotham en busca de otro título de la NWSL, Jaedyn Shaw, embajadora de e.l.f., cuenta a GOAL cómo el fútbol ha moldeado su confianza en sí misma, su liderazgo y sus aspiraciones más allá del terreno de juego.

Traducido por

  • Jaedyn Shaw busca otro título de la NWSL y lo hace con la libertad que la llevó a enamorarse del fútbol.

    La jugadora de 21 años terminó la temporada regular con un récord personal de 11 goles y cinco asistencias, y ayudó a Gotham FC a conquistar su primer NWSL Shield. Su influencia se prolongó en los playoffs, donde un córner suyo provocó el gol en propia puerta que aseguró la victoria por 1-0 ante Seattle Reign en cuartos de final. Ahora, Kansas City Current se interpone entre Gotham y otra final por el título.

    Su trayectoria con la selección también sigue tomando forma. Shaw ha aportado un gol y dos asistencias a la selección femenina de Estados Unidos este año, mientras que en octubre jugó con la sub-23 porque Emma Hayes quería darle más minutos. Todavía se está haciendo un hueco a nivel internacional, al tiempo que asume más responsabilidad en su club.

    En medio de todo ello, Shaw vuelve una y otra vez a lo que el fútbol siempre le ha dado: espacio para ser ella misma.

    Al recordar su infancia en Frisco, Texas, cuenta que veía fútbol con sus padres y que casi siempre tenía un balón cerca. Empezó a jugar a los cuatro años y desarrolló su creatividad en la pista de fútbol sala antes de centrarse en el fútbol once alrededor de los 12.

    «En cuanto empecé a jugar, me encantó porque se me daba bien. Era algo natural para mí y un lugar donde podía ser yo misma y sentirme libre», contó a GOAL.

    Esa libertad sigue viéndose en su habilidad con el balón y en su disposición a intentar cosas inesperadas. También está influyendo en su manera de desenvolverse fuera del campo.

    Como embajadora de e.l.f. Cosmetics, Shaw habló con GOAL sobre «Girls Who Play Change the Game», un informe de Parity y e.l.f. Beauty que examina la relación entre la participación de las niñas en el deporte y la vida laboral de las mujeres. Basada en las respuestas de más de 9.500 personas de cuatro países, la investigación encontró vínculos entre la práctica deportiva continuada durante la juventud y una mayor probabilidad de ocupar puestos de liderazgo y negociar salarios.

    Para Shaw, las conclusiones están relacionadas con lecciones que ella misma sigue aprendiendo. El fútbol la ha ayudado a ganar confianza, encontrar su voz y comprender qué puede aportar a las niñas que vienen detrás de ella.

  • «La diferencia está solo en la preparación»

    Jaedyn Shaw

    Shaw ayudó al Gotham a alcanzar las semifinales de la NWSL tras firmar su mejor temporada regular.

    La confianza de Shaw empieza con el trabajo que hace antes de que nadie la esté mirando.

    «Siempre he sacado confianza de lo bien que me he preparado. Creo que lo que marca la diferencia es la preparación y que, mientras hagas el trabajo, estarás lista para esos grandes momentos», afirmó.

    Esos momentos han llegado pronto. Con 21 años, Shaw ya ha formado parte de un equipo campeón de la NWSL, ha ganado una medalla de oro olímpica y ha ayudado a la selección femenina de Estados Unidos a conquistar la Copa Oro W de la Concacaf. Su llegada al Gotham en 2025, tras una etapa complicada en el North Carolina Courage, le ofreció un nuevo entorno en el que seguir creciendo.

    Su experiencia también refleja una de las conclusiones del estudio de Parity y e.l.f.: las habilidades desarrolladas a través del deporte pueden acompañar a una deportista más allá de la competición. Casi el 90 % de las «deportistas de a pie» del informe que habían conseguido un ascenso laboral afirmaron que una habilidad aprendida en el deporte las había ayudado a progresar. Ese grupo está formado por mujeres que practicaron deporte durante al menos tres años mientras crecían y que trabajan, o han trabajado recientemente, a jornada completa.

    Para Shaw, aprender a confiar en sí misma también ha supuesto aceptar que la confianza puede fluctuar. La preparación ayuda, pero también contar con algo en lo que apoyarse cuando una actuación no sale según lo previsto.

    «Sin duda he pasado por muchos momentos en los que mi confianza ha flaqueado», afirmó.

    Su fe forma parte de esa base y le recuerda que «mi identidad no se define por una hoja de estadísticas».

  • «Voluntad de mejorar cada día»

    Jaedyn Shaw

    Campeona de la NWSL con Gotham en 2025, Jaedyn Shaw está aprendiendo a liderar a su manera.

    Shaw, de 21 años, sigue siendo una de las jugadoras más jóvenes del grupo, pero ya tiene experiencias que compartir. Aprender a aprovecharlas ha sido todo un proceso.

    «He tenido un papel de liderazgo muy interesante durante gran parte de mi carrera, porque muchas veces ha consistido más bien en dar ejemplo, representar a las jugadoras más jóvenes o ser alguien joven, pero con experiencia», explicó.

    A veces eso significa alzar la voz por una compañera más joven. Otras, reconocer cuándo necesita pedir algo para sí misma. Y, en ocasiones, aportar un poco de diversión al grupo.

    «Diría que soy la policía buena», dijo Shaw entre risas.

    Le resulta algo menos cómodo afirmar que lidera con el ejemplo, aunque ese sea el enfoque que intenta seguir.

    «Preferiría que lo dijera otra persona de mí, no yo misma, ¡pero hay que tener confianza!», comentó.

    Lo que sí se siente cómoda afirmando es su compromiso con mejorar. Disfrutar y marcar el camino a las demás pueden ir de la mano.

    «Estoy muy orgullosa de mis ganas y mi disposición para mejorar cada día, y de presentarme y dar el 100 % por mí y por el equipo».

  • Aprender de «la calma en medio de la tormenta»

    Jaedyn Shaw

    Shaw reconoce que Naomi Girma y Tierna Davidson le enseñaron el valor de liderar con calma.

    Parte de la forma en que Shaw entiende el liderazgo nace de saber qué necesita de las jugadoras que la rodean. Cuando le preguntaron quién le había dado ese ejemplo, mencionó enseguida a Naomi Girma, su excompañera en el San Diego Wave.

    «Cuando estaba en el San Diego Wave, sentía que ella siempre mantenía la calma en los momentos difíciles. Podía mirarla y pensar: “Vale, estamos bien. Naomi no está perdiendo los nervios, así que yo tampoco tengo por qué perderlos”».

    Esa serenidad dejó huella en Shaw. En un momento difícil, podía fijarse en Girma y encontrar tranquilidad en su forma de afrontarlo.

    Ve una cualidad parecida en Tierna Davidson, defensa del Gotham y de la selección femenina de Estados Unidos.

    «También diría Tierna, sin duda», afirmó Shaw. «Es más bien una líder discreta y, como decía de Naomi, siento que Tierna también mantiene la calma en los momentos difíciles. Creo que quizá hay un patrón en el tipo de líderes que me ayudan especialmente a mí».

    Shaw está aprendiendo qué aspectos de esos ejemplos encajan con su propia personalidad. Una líder puede transmitir tranquilidad sin ser la voz más fuerte, y una jugadora joven puede dar ejemplo mientras sigue descubriendo cómo hacer las cosas a su manera.

    Para una jugadora que valora la libertad de expresarse, ese tipo de apoyo es importante. Le da confianza para seguir probando cosas y espacio para desarrollar su propia forma de liderar.

  • «¡Impulsa la cultura!»

    Jaedyn Shaw

    El interés de Jaedyn Shaw por la moda es una de las formas en que se expresa más allá del fútbol.

    Shaw quiere que esa libertad se extienda a todos los ámbitos de su vida. La moda, la belleza y representar a sus comunidades son importantes para ella, y ve que cada vez más mujeres en el fútbol encuentran formas de compartir esos intereses.

    «Somos mucho más que lo que hacemos en el campo. También podemos hacer muchas cosas fuera de él».

    Señala a Trinity Rodman desfilando en el Victoria's Secret Fashion Show, a Jordyn Huitema desarrollando su línea de productos para el cuidado de la piel y la presencia de la NWSL en «Ted Lasso» como ejemplos de cómo se está ampliando el alcance de este deporte. Cada uno ofrece a la gente otra forma de conectar con el fútbol femenino y con las futbolistas que lo practican.

    Shaw quiere formar parte de ese crecimiento. A través de su trabajo con e.l.f. y de su propia visibilidad, espera que las niñas puedan ver las posibilidades que les ofrece seguir practicando deporte y ser ellas mismas.

    «Quiero representar a las culturas afroamericana y estadounidense de origen vietnamita y hacerlo lo mejor posible. Y, sinceramente, estoy buscando comunidades en las que pueda tener un impacto».

    Esa búsqueda continúa, al igual que el proceso de encontrar su propia voz, comprender su influencia y decidir hacia dónde quiere encaminarla.

    Tiene una forma clara de describir su ambición.

    «¡Impulsar la cultura!»