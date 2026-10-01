«Incluso en los altibajos»: la selección de Estados Unidos se despide de Tim Ream, el defensa que definió y trascendió épocas
ST. LOUIS -- La selección masculina de Estados Unidos celebró una fiesta de cumpleaños el lunes por la noche. El jugador más joven del equipo, Cavan Sullivan, cumplía 17 años. Como es tradición, Sullivan tuvo que dar un discurso. Dijo las frases habituales: que era un honor estar allí, que estaba encantado de tener esta oportunidad con la selección nacional, etc. Todo fue bastante normal, hasta que Sullivan terminó con unas palabras que hicieron enloquecer a todo el mundo.
«Pero también está aquí Tim Ream».
La sala estalló. Los jugadores y miembros del cuerpo técnico del USMNT se pusieron en pie y aplaudieron. El seleccionador, Mauricio Pochettino, también saltó de su asiento para animar a su capitán del Mundial. El jugador más joven de los estadounidenses cedió entonces la palabra al más veterano, Ream, de 38 años, para un último discurso.
«A Cavan le dijeron que hiciera esa», dijo Ream.
Unas 24 horas después, Ream confirmó que su etapa con el USMNT había terminado. Tras 16 años que incluyeron dos Mundiales, decenas de partidos como capitán y múltiples etapas en las que logró regresar después de quedar apartado de la selección, la etapa de Ream ya ha llegado a su fin. Es una nueva era para la selección nacional, que está aprovechando esta concentración para dar la bienvenida a jóvenes como Sullivan al grupo.
Había llegado el momento, entonces, de decir adiós, tanto con una ceremonia sobre el campo como con un discurso improvisado ante amigos, compañeros de equipo y una generación de jugadores que crecieron viéndole representar a su país. La decisión del defensa de 38 años de dar un paso al lado no termina de sentirse como el final de una era, en gran parte porque su etapa con el USMNT se extendió a lo largo de muchas. Desde una estrella emergente de St. Louis hasta el veterano referente de la selección nacional, la carrera de Ream fue larga y nunca fue sencilla.
«El éxito nunca es lineal», dijo Ream. «Siempre hay altibajos, y disfruté muchísimo de mi etapa en cada equipo del que he formado parte, en cada grupo del que he formado parte y en cada categoría de la que he formado parte. Creo que esa ha sido una de las grandes razones por las que jugué durante tanto tiempo. Ha sido muy disfrutable porque me encanta jugar. No juego por ninguna otra razón».
«Todo pasó porque pasó», añadió Ream, «y al final del día, seguí pudiendo estar aquí después de representar a mi selección nacional durante 16 años, incluso con los altibajos».
El martes, el programa se despidió de Ream, uno de sus jugadores con más años de servicio. Lo hizo en su ciudad natal, St. Louis, ante una multitud preparada y deseosa de corear su nombre. En una noche en la que Mathis Albert se convirtió en el goleador más joven de la historia del USMNT, el capitán del equipo en el Mundial de 2026 recibió una despedida que admitió no sentirse del todo cómodo recibiendo.
Decir la palabra
A pesar de que ya era una realidad, a Ream todavía le costaba pronunciar la palabra «retirada». Es una palabra difícil de decir por su carácter definitivo. Significa que, después de todo, ha llegado el momento de dar un paso al lado. Así fue como lo describió Ream: dar un paso al lado. U.S. Soccer calificó la ceremonia del martes como un «reconocimiento». Se llame como se llame, es real. La etapa de Ream con la selección nacional ha terminado oficialmente.
Se cierra después de 86 internacionalidades repartidas a lo largo de 16 años, lo que le convierte en el segundo jugador de campo con más tiempo de servicio en la historia de la USMNT. Solo DaMarcus Beasley estuvo más tiempo entre su primera y su última internacionalidad.
«No me sorprende», dijo Ream.
Ream tampoco se sorprendió de que llegara este momento. No fue algo repentino, ni una decisión impulsiva. No, esta decisión llevaba mucho tiempo gestándose, y con ella Ream se ha ido sintiendo cada vez más cómodo, aunque siga siendo difícil expresarlo de verdad.
Irónicamente, ya había hablado de ello antes. Después de la eliminación de la USMNT a manos de Países Bajos en 2022, Ream dijo que hasta ahí llegaba lo suyo. Le tocaba a la siguiente generación llevar las cosas adelante, dijo aquel día en Qatar, y esa siguiente generación no iba a contar con él.
Y entonces sí contó con él. Sumó 36 de sus 86 internacionalidades después del Mundial de 2022. 2022 no fue una despedida; en cierto modo, fue el preludio de una etapa aún más importante hasta 2026. Esa etapa, sin embargo, sí fue la definitiva. No habría más remontadas tardías de un jugador cuya carrera estuvo definida por ellas.
«De esto se ha hablado», dijo Ream sobre sus conversaciones con Pochettino. «Se habló antes de la concentración de que ya no sería jugador de la selección nacional... Se acabó para mí, y estoy orgulloso de haber formado parte de algo durante 16 años, pero ha llegado el momento de dar un paso al lado y dejar de jugar con la selección nacional».
Añadió: «Sé que en el pasado he dicho que no me retiraría de la selección nacional hasta retirarme del fútbol, pero los chicos son cada vez más jóvenes, y no me refiero a mis propios hijos».
Los jóvenes talentos emergentes de la USMNT son una de las razones por las que Ream, ahora con 38 años, supo que había llegado el momento de dar un paso al lado. La plantilla de la USMNT está llena de adolescentes, y todos ellos solo pueden soñar con tener una carrera que dure la mitad que la de Ream. Dos Mundiales, dos títulos, decenas de partidos con el brazalete: es una carrera que pocos en la historia de la selección pueden igualar.
No fueron solo los jóvenes de la USMNT los que convencieron a Ream de que era el momento; sus propios hijos también influyeron.
Los sacrificios
Mientras Ream era homenajeado sobre el campo, estaba rodeado de su familia. A su lado estaba su esposa, Kristen, con una chaqueta con su dorsal, el número 13. Junto a ellos estaban sus tres hijos, todos con la equipación de local de la selección masculina de Estados Unidos y su apellido en la espalda. Incluso Ream, normalmente imperturbable, no pudo ocultar del todo su alegría. Pese a todo lo que había dicho sobre sentirse incómodo con el homenaje, sí logró arrancarle una sonrisa.
«No fue idea mía», dijo Ream. «Esto no es el tipo de cosa con la que me sienta cómodo. Soy más bien un tipo que pensaba que simplemente estaba haciendo su trabajo, cumpliendo su papel, pero estoy agradecido de estar aquí sentado después de todo eso».
Lo que hizo que Ream se sintiera aún más agradecido fue que su familia ha estado a su lado en todo momento. Sus hijos ya tienen edad suficiente como para haberle visto capitanear a su país en un Mundial. Su esposa, a la que conoció en la universidad, ha estado con él durante un camino que le llevó a Europa y de vuelta. Y, en la grada, había miles de personas con algún vínculo con él, ya fuera como aficionados o como amigos, a través de su ciudad natal, St. Louis.
Así que todos los sacrificios merecieron la pena, pero fueron sacrificios. Al final, fueron esos sacrificios los que hicieron que Ream se planteara su futuro.
«Especialmente desde que terminó el Mundial», empezó, «se trata un poco de pensar: “Vale, ¿cuánto tiempo más quiero realmente seguir haciéndolo?”. ¿Puedo seguir haciéndolo? Sí, físicamente me siento bien, pero ¿quiero hacerlo? ¿Las largas horas antes de un entrenamiento compensan el tiempo que hace falta para recuperarse después de un entrenamiento?»
A medida que se acerca al final, Ream ha pensado más en todo lo que le ha costado llegar hasta aquí. Durante gran parte de su vida, su objetivo fue llegar a un Mundial. Después, una vez que lo consiguió, pasó tres años y medio luchando por ir a otro más. Al final, cumplió la misión. Lo logró, y además pudo llevar el brazalete de capitán.
Sin embargo, hicieron falta muchas personas para que llegara hasta ahí. Hizo falta que su esposa fuera comprensiva cuando Ream se iba en avión durante semanas para representar a la selección. Hizo falta que sus hijos entendieran que su padre estaba haciendo algo especial y que eso significaba que no iba a estar presente todas y cada una de las semanas. Y hizo falta el deseo de Ream de representar a su país, pese a saber los momentos que podía perderse por el camino.
«Para mí, era uno de mis objetivos llegar a otro Mundial», dijo Ream. «Lo conseguí. Pude hacerlo. Pude contribuir de una manera importante y formar parte de algo que es muchísimo más grande que uno mismo. Al final de tu carrera, creo que eso te hace apreciar muchísimo todo el tiempo y el esfuerzo invertidos, no solo por tu parte y el tiempo que tú mismo dedicas, sino también el tiempo que tus seres queridos no pueden pasar contigo, el tiempo y el esfuerzo que ellos ponen para ayudarte a alcanzar esos objetivos.
»Es algo sobre lo que he reflexionado mucho en los últimos dos meses: cuánto esfuerzo, amor y dedicación hacen falta, desde la familia hasta los amigos, pasando por uno mismo, el personal de U.S. Soccer y el personal que trabaja entre bastidores, que nadie llega a ver».
Los compañeros de Ream en la selección masculina de Estados Unidos pudieron ver ese trabajo de primera mano durante años, y ahora son quienes están en U.S. Soccer los encargados de intentar encontrar la manera de reemplazar todo lo que Ream aportaba.
Sustituyendo una presencia
Cuando Pochettino entró en la sala de prensa de St. Louis City SC para su rueda de prensa previa al partido, le esperaba un regalo: una ensalada César dejada por indicación de Ream. La primera vez que el USMNT de Pochettino fue a St. Louis, Ream eligió el restaurante, y fue en ese restaurante donde Pochettino tomó una ensalada César que sigue siendo una broma interna todos estos años después.
"Tim fue realmente genial con nosotros desde el día en que nos conocimos", dijo Pochettino. "Recordaba adónde llevó aquella conversación, y creo que también se acordaba de todo, incluida nuestra ensalada. Fue genial con nosotros y conmigo, a nivel personal, porque, como ser humano, es fantástico. También por la forma en que rindió.
"Fue una parte increíble de mi carrera porque conocer a una persona como él, a un ser humano así, me ayudó a adaptarme aquí a la cultura de Estados Unidos. Fue lo bastante humilde. Siempre estaba defendiendo a su equipo y a sus compañeros y ayudándonos en todas y cada una de las decisiones".
La ensalada fue una de las muchas historias sobre Ream. Chris Richards se rio al recordar el pase de espaldas de Ream a Sebastian Berhalter. Pochettino también tiene muchas suyas. De todos los jugadores con los que ha trabajado a lo largo de su carrera, Ream está entre sus favoritos. No faltan historias sobre Ream, pero ya no queda ninguna por escribir con la camiseta del USMNT.
Bueno, quedaba una más: aquel discurso, que sirvió tanto como bienvenida a la nueva generación como, en muchos sentidos, como despedida de un defensa de 38 años que pertenecía a una generación propia.
"De hecho, anoche recibí un mensaje de texto de camino a una sesión de preguntas y respuestas en el que me decían que yo estaba en último curso en la Universidad de St. Louis cuando nació [Cavan]", dijo Ream con un tono de autodesprecio. "Solo es cuatro años mayor que mi hijo mayor".
Entonces, ¿cuál es el mensaje de Ream para esos jóvenes? ¿Qué quiere ver de la próxima generación, que claramente viene pisando fuerte?
"Creo que lo que más me llama la atención de ellos es lo mismo que me llamó la atención de los Westons, los Tylers, los Gios, de esos chicos que entraron en la selección, y es que tienen una cantidad ridícula de confianza. Es refrescante, y roza la arrogancia, pero creo que hay que tener ese pequeño punto de descaro. Tienes que tener esa fe en ti mismo.
"Siguen aprendiendo. Hay momentos para exteriorizar eso y actuar así, y momentos para dar un paso atrás, pero saben quiénes son y no les da vergüenza demostrarlo".
En los dos partidos de esta concentración, Pochettino ha confiado en Tyler Adams y Antonee Robinson como capitanes. Chris Richards también ha llevado el brazalete. Será difícil reemplazar a Ream, especialmente sobre el campo. Su carrera estuvo llena de regresos, pero en sus últimos años con el USMNT, su compostura, experiencia y liderazgo le convirtieron en una presencia fiable en la zaga. Ahora su lugar está libre, y está ahí para quien quiera asumirlo.
Sin embargo, Ream deja atrás algo más que un brazalete o un sitio en el campo; deja un legado en el que ahora es un poco más libre para pensar.
Reflexionando a regañadientes
Ream no puede elegir un momento favorito. No puede quedarse con uno solo. Desde su primera internacionalidad en Sudáfrica hasta la última en Seattle, hubo demasiados momentos y demasiadas etapas. Estuvieron los años iniciales, luego los años en el ostracismo. Después llegó el repentino resurgir en 2022, que le llevó a su papel de liderazgo en 2026. Hubo varios momentos por el camino en los que Ream pensó que se había acabado. Ahora sí se ha acabado.
«Eso es lo que hace que el viaje sea el viaje», dijo. «No hay una sola cosa que pueda señalar y decir: “Oh, me alegro muchísimo de que pasara eso”. Sí puedo decirte que los últimos cuatro años han sido el tiempo del que más he disfrutado con la selección, y eso no quiere decir que haya sido mejor que el resto, pero sí el más disfrutable.
«Miro también aquellos otros momentos que fueron difíciles, y pienso: “Sí, superaste toda la tormenta y todo lo que fuera, los contratiempos, y saliste al otro lado, y seguiste empujando y perseverando”. No creo que pueda separar unos momentos de otros».
Entonces, ¿qué es lo siguiente para Ream? Por ahora, está centrado en Charlotte FC. Todavía queda una temporada regular de la MLS por disputar y la pelea por entrar en los playoffs sigue en marcha. Ream se aparta de la selección, pero aún no ha terminado de jugar.
«He ido tomándomelo un poco día a día y semana a semana», dijo. «Pero sé que ahora estoy mucho más cerca que hace seis meses de acabar del todo, y luego ya veremos. Ahí voy otra vez: más cerca, no de decir retirada, pero sí de terminar».
Añadió: «Cuando termine la temporada, entonces ya lo resolverás a partir de ahí. No será una decisión tomada ni verbalizada hasta después de que se patee el último balón».
Durante la rueda de prensa del martes, a Ream le preguntaron por su propio lugar en la historia, tanto para su ciudad como para su país. St. Louis ha dado a algunos de los grandes de este deporte. ¿Dónde encaja él entre ellos?
«Esto ya es terrible para mí», dijo, «simplemente estar aquí sentado. Es que yo no lo veo así; yo solo me veo como yo mismo. No pienso en eso ni trato de compararme con los demás, pero si alguien me hubiera dicho eso [que yo estaba en esas conversaciones], habría dicho: “Eso es increíble”».
Así que adiós a un jugador que también tuvo su buena dosis de momentos increíbles. Ya sea una retirada, un reconocimiento o un final, como quiera llamarse, Ream se ha despedido, y se puede decir con seguridad que no habrá otro exactamente como él.