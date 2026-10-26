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ICONOS: Cómo la leyenda italiana Fabio Cannavaro ganó el Balón de Oro contra todo pronóstico siendo defensa

Hace veinte años, el legendario defensa ganó el galardón individual más prestigioso del fútbol y culminó así una trayectoria increíble que había comenzado cuando, siendo recogepelotas, veía a Diego Maradona en el Nápoles.

Peter McVitie
Traducido por

  • Fabio Cannavaro pensó que era una broma. Su esposa también. El defensa salía en coche del aparcamiento de la ciudad deportiva del Real Madrid cuando una persona a la que no conocía se acercó corriendo y gritando su nombre. El italiano se detuvo y bajó la ventanilla.

    «Estaba sin aliento y empezó a hablarme», recordó Cannavaro sobre aquel día de hace 20 años. «Me dijo: “Necesito hablar contigo. Trabajo para France Football”, y me dio su tarjeta». Aunque le desconcertaron la forma en que el periodista se le había acercado y su urgencia, Cannavaro dijo que solo quería irse a casa. «¿Puedo ir contigo?», respondió el periodista. Había «algo importante» de lo que tenían que hablar.

    Al marcharse en coche con su inesperado acompañante, el futbolista de 33 años recibió una noticia difícil de creer: había sido elegido el mejor futbolista de Europa. Cuando Cannavaro llamó a su esposa para avisarle de que volvía a casa con «un amigo que me había dicho que había ganado el Balón de Oro», ella respondió: «Mira, Fabio, creo que es una broma».

    «Fue divertido e inesperado», recordó Cannavaro. «Ganarlo siendo defensa es prácticamente imposible». Cannavaro había logrado lo inconcebible. El 27 de noviembre de 2006, el mundo supo que, efectivamente, había ganado el Balón de Oro, por delante de Gianluigi Buffon y Thierry Henry. Un mes después, fue nombrado mejor jugador del mundo por la FIFA, por delante de Zinedine Zidane y Ronaldinho.

    «La competencia da miedo, es muy fuerte. No es habitual que un defensa esté entre Ronaldinho y Zidane», dijo antes de que se anunciara el resultado.

    El central había disfrutado de un año fantástico: había capitaneado a Italia hasta la conquista del Mundial tras ganar su segundo título consecutivo de la Serie A, aunque a la Juventus le fueron retirados ambos títulos por el escándalo del Calciopoli. En el mejor momento de su carrera y en la cima del fútbol tras fichar por el Real Madrid en verano, Cannavaro se había ganado el reconocimiento de sus compañeros de profesión, seleccionadores y periodistas de toda Europa.

    «El premio es fantástico, la culminación de un año excepcional», dijo Marcello Lippi, el seleccionador con el que Italia ganó el Mundial, después de la ceremonia del Balón de Oro. «No me sorprende que haya ganado un defensa. Un futbolista extraordinario es alguien decisivo para su equipo, independientemente de la posición en la que juegue, y eso es Cannavaro».

    Cannavaro, el tercer defensa en ganar el premio, seguía sin poder creérselo pese a que se lo habían comunicado con antelación. «Es un doble honor», dijo. «Se concede al mejor jugador, y el hecho de que yo sea defensa lo hace aún más especial. Soy el primer sorprendido. Esto lo significa todo para mí».

    Era la cima de una trayectoria extraordinaria que había comenzado como recogepelotas junto al terreno de juego del Stadio San Paolo del Nápoles, viendo a Diego Maradona e imaginando que algún día él también dejaría un legado duradero.

  • Conocer a Maradona

    Diego Maradona Napoli

    La pasión de Cannavaro por el Nápoles comenzó a una edad temprana y le llevó a hacer una dura entrada a su ídolo.

    Hijo de un exfutbolista que dejó el fútbol para criar a sus hijos, Cannavaro tuvo su primer contacto con el balón en las calles de Nápoles. «Usábamos bolsas de basura como porterías», recordó. «Y, si el balón se iba cuesta abajo, mandábamos al peor jugador a buscarlo».

    Jugaba cerca del estadio San Paolo, se obsesionó con el fútbol y empezó a soñar con triunfar en la Serie A. A los ocho años se incorporó al Italsider, un club del barrio napolitano de Bagnoli. Poco después se convirtió en recogepelotas del Napoli, lo que le permitió ver de cerca al mejor de todos los tiempos: Diego Maradona.

    «Todos los domingos intentaba estar en el San Paolo», contó Cannavaro a Il Mattino. «El Italsider nos daba un pase para ver los partidos desde la grada lateral, pero no me conformaba con verlos: quería estar a pie de campo. Así que le pregunté una y otra vez a Scarpitti, mi profesor de educación física y entrenador del equipo juvenil italiano, si podía ser recogepelotas.

    »Quería vivir de cerca la emoción de los partidos de Maradona, [Bruno] Giordano, [Andrea] Carnevale, [Giuseppe] Bruscolotti y [Ciro] Ferrara. Me colocaba cerca de los banderines de córner, entre la Curva A y los Distinti o la grada lateral, porque Maradona iba a sacar los córners y yo quería fotografiarlo. Guardaba la cámara con el carrete en el bolsillo del chándal y no paraba de hacer fotos... Cada partido se convertía en una colección para mi álbum».

    El 10 de mayo de 1987 fue un día decisivo para el Napoli, pero lo fue por partida doble para Cannavaro. Aquel día, Maradona, Carnevale, Ferrara y sus compañeros podían conquistar el título de la Serie A en casa, en el penúltimo partido de la temporada. Tras pasar la noche casi sin dormir por la emoción, Cannavaro salió temprano de casa para llegar al estadio y cumplir con sus tareas de recogepelotas. Pero le esperaba una sorpresa: iba a debutar con el equipo juvenil del Napoli.

    «Antes del partido entre el Napoli y la Fiorentina se había organizado un encuentro entre los equipos sub-19», explicó. «Al Napoli le faltaba un jugador y el entrenador, Scarpitti, que me conocía bien porque también era mi profesor de educación física en el colegio, me incorporó al equipo. Le dije que aquel día solo tenía previsto ser recogepelotas y que no había traído las botas de fútbol. “No importa”, respondió, “sal al campo de todos modos”. Y así jugué aquel partido con mis zapatillas deportivas, unas Supergas».

    Cannavaro tenía 13 años. Tras su emocionante estreno con el equipo juvenil, vio a Maradona y compañía empatar con la Fiorentina para conquistar el primer scudetto de la historia del club, lo que desató celebraciones por todo lo alto. Entrevistado por la televisión local después del partido, al joven recogepelotas le preguntaron cómo se sentía al ver a sus ídolos ganar la liga. «Es un sueño», respondió.

    Inspirado por aquel contacto directo con los más grandes, Cannavaro empezó a ascender en las categorías del Napoli. Comenzó como centrocampista, pero le dijeron, sin darle ninguna explicación, que la posición de central era más adecuada para él, algo que le desconcertó. «Era más bajo que la mayoría de los demás chicos en el campo, así que no tenía aspecto de defensa, y mucho menos de defensa central», explicó. «Pero, a partir de entonces, ese sería mi puesto».

    Fue la decisión acertada. Destacó en el centro de la defensa y ayudó al sub-17 a ganar el título de liga. Sin embargo, sus notas empezaron a empeorar y su padre, furioso y preocupado por el futuro de su hijo, tiró su equipación del Napoli al ver un boletín de notas decepcionante. Al joven le ofrecieron un trabajo en el pub de quien sería su suegro, pero Cannavaro estaba convencido de que podía triunfar en el fútbol.

    «Solo quería ser futbolista. No me rendí, me costaba estudiar y luego salía disparado hacia los entrenamientos en Soccavo: era un sueño estar allí, cerca del equipo de Maradona y Careca», recordó. Poco después, Cannavaro ya entrenaba con el fenómeno argentino e incluso le dejó una marca.

    «Fui un niño afortunado», contó. «Un día le hice una entrada dura y uno de los directivos del club me regañó. [Diego] respondió inmediatamente que no pasaba nada y que debía seguir jugando a mi manera».

    Aquel día, Maradona le dio sus botas a Cannavaro, que estaba tan orgulloso de ellas que las usó hasta desgastarlas por completo: «Por aquel entonces, tener unas Puma Kings era un sueño para cualquier jugador joven, ¡y las mías me las había dado el propio Diego! Ojalá aún las tuviera».

    Aunque no tendría la oportunidad de jugar junto al campeón del Mundial de 1986, Cannavaro extrajo una lección fundamental de aquella experiencia. «Para llegar a ser un gran defensa, tienes que enfrentarte a los mejores del mundo», escribió en The Players’ Tribune.

  • De promesa a fuerza dominante

    Parma v UdineseX
    Getty Images Sport

    Tras hacerse un hueco en el Nápoles, Cannavaro fichó por un Parma prometedor y saboreó el éxito por primera vez.

    Cuando Claudio Ranieri incluyó por primera vez a Cannavaro entre los suplentes del Nápoles, en mayo de 1992, su ídolo Maradona ya se había marchado y el equipo había caído a la zona media de la tabla. Debutó con el primer equipo en la Copa Italia contra el Modena en septiembre, pero el defensa no disputó su primer partido de Serie A hasta el marzo siguiente, cuando formó junto a Ferrara ante una Juventus en la que jugaban Fabrizio Ravanelli, Paolo Di Canio, Antonio Conte, David Platt y tanto Roberto como Dino Baggio.

    Di Canio dejó atrás al joven de 19 años para abrir el marcador a los 10 minutos, y Platt se desmarcó para rematar de cabeza un córner seis minutos después. Cannavaro fue sustituido a la hora de juego, con 2-1 en el marcador. El partido terminó con victoria de la Juventus por 4-3, aunque quedó empañado por los enfrentamientos entre la policía y los aficionados en las gradas.

    Tres meses después, en el último partido de la temporada, Cannavaro disputó su segundo encuentro de liga en un empate del Nápoles contra el Parma. En el verano de 1993 estuvo a punto de ser traspasado a un club de Serie B, pero el nuevo entrenador, Lippi, frenó la operación y le convirtió en titular habitual. «Creía muchísimo en mí», dijo Cannavaro.

    El día antes de su primera titularidad de la temporada, contra el Torino, Lippi se acercó a Cannavaro y le preguntó si se veía con ganas de jugar: «Le dije que sí, aunque me dolían muchísimo las piernas por un programa de entrenamiento personalizado... Con el tiempo, me di cuenta de que era una prueba de carácter. Recuerdo que siempre me decía que me anticipara a la jugada: “Un defensa que deja botar el balón en el suelo es hombre muerto” era una frase que repetía a menudo».

    Cannavaro disputó 29 partidos en total y el Nápoles se clasificó para la Copa de la UEFA. La temporada siguiente asumió el liderazgo de la defensa tras la marcha de Ferrara y marcó su primer gol como profesional en un empate 1-1 contra el AC Milan. También recibió su primera tarjeta roja en el penúltimo partido de la temporada, por lo que se perdió la victoria ante el Parma en la última jornada.

    Cannavaro no volvería a jugar para el club de su infancia. Ante las dificultades económicas, el presidente Corrado Ferlaino le dijo al central que, si no aceptaba una oferta para fichar por el Parma, la inminente quiebra del Nápoles sería enteramente culpa del jugador de 21 años. Cannavaro se despidió entre lágrimas.

    Acabó siendo la decisión acertada para su carrera. El declive del Nápoles continuó, mientras que él se incorporó a un equipo que vivía un ascenso extraordinario desde que había subido de categoría en 1990. El Parma ya había ganado la Copa Italia, la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa antes de conquistar la Copa de la UEFA con una victoria global por 2-1 sobre la Juventus en la final.

    Cannavaro aportó aún más calidad a un equipo en el que figuraban Hristo Stoichkov, Filippo Inzaghi y Lorenzo Minotti, además de sus excompañeros del Nápoles Gianfranco Zola y Dino Baggio. Aunque era titular habitual con Nevio Scala, el Parma firmó una temporada decepcionante y Carlo Ancelotti fue nombrado entrenador en verano. Con él llegaron Lillian Thuram, Hernan Crespo y Enrico Chiesa.

    El Parma terminó después segundo en la Serie A. Cannavaro desempeñó un papel clave en el centro de la defensa tras un experimento fallido como lateral derecho, y Ancelotti llevó al club a la Champions League por primera vez. Sin embargo, el equipo no logró superar un grupo en el que estaban el vigente campeón Borussia Dortmund, el Sparta Praga y el Galatasaray.

    En 1998-99, el Parma consiguió un doblete increíble: venció a la Fiorentina en la final de la Copa Italia y conquistó otra Copa de la UEFA con una contundente victoria frente al Marsella. «Era un equipo maravilloso, con Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio y Buffon», dijo Cannavaro años después en un pódcast. «No conseguimos ganar la liga, pero aquel Parma nuestro arrollaba a los rivales. En la final de la Copa de la UEFA ganamos 3-0 al Marsella, pero también arrollamos al Burdeos por 6-0, al Galatasaray por 4-0, a la Juventus y al Milan».

    La campaña siguiente fue decepcionante. El Parma atravesó dificultades económicas que desembocaron en los traspasos de Thuram y Buffon a la Juventus, mientras que Marcio Amoroso fichó por el Borussia Dortmund. A pesar de la profunda renovación del equipo, Cannavaro se quedó y ganó otra Copa Italia al derrotar a la Juventus en una final a doble partido.

    Con 290 partidos, dos Copas Italia y una Copa de la UEFA, Cannavaro se había convertido en una leyenda gracias a la excelencia constante de sus actuaciones. Pero el Parma no podía dejar pasar la oportunidad de sacar dinero por él cuando el AC Milan y el Inter se interesaron por su fichaje. El Inter se impuso en la puja de 23 millones de euros, pero la etapa de Cannavaro en San Siro resultó estar muy lejos de sus años de gloria en el Parma.

  • Éxito y escándalo

    FBL-ITA-INTER MILAN-JUVENTUS
    AFP

    Tras una etapa difícil en el Inter, Cannavaro encontró el éxito en la Juventus, aunque las celebraciones duraron poco.

    En su segundo partido con el Inter, un encuentro de la Champions League contra el Rosenborg, Cannavaro fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en cinco minutos. Poco después se rompió un hueso del pie, pero le permitieron seguir jugando, una decisión de la que más tarde se arrepintió.

    «A día de hoy, no sé por qué el equipo médico decidió que tenía que jugar», dijo. «Al cabo de un año, no tenía sensibilidad en el 75 % de la pierna. El entrenador era Roberto Mancini y le dije: “Míster, no puedo seguir así. Tengo que parar, no puedo”».

    En su segunda temporada, Cannavaro se quedó fuera de la convocatoria con más frecuencia mientras el Inter caía hasta el cuarto puesto de la Serie A. Después de dos años, aceptó la oferta para fichar por la Juventus, donde se reencontró con sus excompañeros del Parma Buffon y Thuram y con Ferrara, su antiguo ídolo del Nápoles.

    «Tenía 29 años y, en aquel momento, pensé en dejar el fútbol», añadió. «Por suerte, cambié de equipo y fue una gran decisión».

    Cannavaro se sintió «como en casa» en el equipo de Fabio Capello y llegó a convertirse en una auténtica leyenda del fútbol italiano. En su primera temporada, la Juventus ganó la liga y él recibió el primero de dos premios consecutivos al mejor defensa del año de la Serie A. En la campaña siguiente, la Juve volvía a liderar la clasificación con amplia ventaja cuando estalló el escándalo del Calciopoli a principios de mayo. Se reveló que directivos del club habían participado en prácticas corruptas, entre ellas influir en los árbitros para favorecer a la Juventus. Los investigadores destaparon la trama tras interceptar las llamadas telefónicas del director general Luciano Moggi mientras investigaban las acusaciones de que la Juventus había dopado sistemáticamente a sus jugadores.

    A la Juve le retiraron ambos títulos y la descendieron a la Serie B con una importante deducción de puntos. Al Milan, la Fiorentina y la Lazio también les descontaron 30 puntos a cada uno por su implicación. Pese a ello, Cannavaro sigue defendiendo sus éxitos con la Juventus. En el programa de televisión Il Confronto, afirmó: «No necesitábamos a nadie. Éramos mucho mejores que los demás y aun así conseguimos ganar».

    Y añadió: «Te los quitaron, pero para mí siguen ahí. Todavía tengo la medalla en casa. Tengo una en vez de dos, pero la que tengo representa un Scudetto ganado. Es una polémica que perdurará para siempre en la historia de nuestro fútbol, pero siento que esos dos Scudetti son míos.

    »[Moggi] era el mejor director deportivo de Italia. Lo que estaba mal eran las normas. Porque, si existe una norma que permite a cualquiera llamar a los árbitros, significa que todo el sistema está mal. Ahora, en Italia, el mundo arbitral es inaccesible, mientras que antes lo que estaba mal era el sistema».

    Mientras que Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, David Trezeguet y Buffon se quedaron para ayudar a la Juve a regresar a la Serie A, Cannavaro fue una de las muchas estrellas que se marcharon.

  • Conquistar el mundo

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    AFP

    Pese al escándalo del Calciopoli que sacudía el fútbol italiano, Cannavaro capitaneó a Italia hasta conquistar el Mundial con actuaciones dignas del Balón de Oro.

    Los títulos de Serie A de Cannavaro podían estar en entredicho, pero, mientras el fútbol italiano se tambaleaba aquel verano por el enorme escándalo, el defensa demostró que pertenecía a la élite mundial.

    Cuando arrancó el Mundial de 2006, Cannavaro ya era el principal defensa central de la selección. Un año antes del torneo en Alemania, el seleccionador Lippi le nombró capitán del equipo en un contexto marcado por la retirada de Paolo Maldini y la pérdida de influencia de Alessandro Nesta.

    Cannavaro disputó todos los minutos mientras Italia encajaba un solo gol en su camino hacia la final de Berlín. Superó a Ghana, Estados Unidos y la República Checa en la fase de grupos antes de imponerse a Australia y Ucrania en las eliminatorias y alcanzar las semifinales contra Alemania.

    En aquel torneo exhibió todas sus virtudes. Gracias a su velocidad, su lectura del juego, su iniciativa, su precisión al entrar al suelo y su excelente marcaje individual, nada superaba al valiente líder de Italia. «El campeón piensa antes de que llegue el balón», dijo Cannavaro en una ocasión. «Intento leer las jugadas de antemano, anticiparme a ellas. Eso también es arte».

    En la semifinal contra Alemania estuvo sensacional: se lanzó a por todos los balones para impedir que los anfitriones encontraran el camino al gol. Con el 0-0 tras 90 minutos y el partido encaminado hacia los penaltis, Andrea Pirlo pasó el balón a Fabio Grosso dentro del área y el lateral izquierdo lo colocó con rosca en una esquina de la portería.

    Alemania respondió enviando el balón hacia el área de Italia, pero Cannavaro se adelantó por alto al corpulento defensa Per Mertesacker. El balón salió hacia Lukas Podolski y el capitán italiano, decidido a evitar que el delantero disparase, acudió rápidamente para despejarlo de cabeza y recuperar la posesión para Italia. Alberto Gilardino avanzó con el balón y esperó a que Del Piero corriera a su espalda para cedérselo a la perfección. La leyenda de la Juventus marcó y metió al equipo de Lippi en la final. «Cannavaro no habría dejado pasar ni a su madre ni a su padre», bromeó el seleccionador.

    «Supongo que esa intervención ante Podolski fue lo que me hizo ganar el [premio al Jugador Mundial de la FIFA]», dijo Cannavaro. «Porque fue un partido extraordinario, disputado a un nivel altísimo, con intervenciones que, cuando las veo, me pregunto: “¿De verdad fui yo quien hizo eso?”. Es una imagen que quedará en la historia del fútbol. Fue un gol precioso, marcado contra una selección alemana que jugaba en casa. Fue lo que nos llevó a Berlín».

    La final contra Francia, el partido número 100 de Cannavaro con su selección, fue igual de igualada y mucho más tensa. El equipo de Raymond Domenech se adelantó a los siete minutos, después de que Marco Materazzi derribara a Florent Malouda. Zinedine Zidane transformó el penalti con un toque sutil que golpeó el larguero antes de entrar. Doce minutos después, Materazzi remató de cabeza un córner de Pirlo para empatar.

    Luca Toni dispuso de varias ocasiones para Italia: estrelló un cabezazo en el larguero y después vio cómo le anulaban un gol. En la otra portería, Materazzi, Gianluca Zambrotta y Buffon frenaron a Henry. Buffon también detuvo un potente cabezazo de Zidane en la prórroga.

    Entonces ocurrió algo increíble. Zidane y Materazzi intercambiaron unas palabras y el francés acabó propinando un cabezazo en el pecho al corpulento italiano, por lo que vio la tarjeta roja. Fue una acción que se produjo en el último partido de la carrera del legendario centrocampista.

    «Lo oí», contó Cannavaro en una entrevista con la FIFA. «Estaba a cinco metros y oí aquel ruido. Me giré y Marco estaba en el suelo. Le pregunté a Gigi [Buffon], porque era el único que lo había visto: “¿Qué ha pasado?”. Y me dijo: “¡Fabio, le ha dado un cabezazo increíble!”.

    »“¿Un cabezazo? ¿Cómo es posible?”. Porque Materazzi mide más de 1,90 m. Así que le dio en el pecho. Si hubiera sido yo, me habría dado directamente en la cara, ¡porque soy un poco más bajo!».

    El partido llegó a los penaltis y Cannavaro confiaba en la victoria, aunque no figuraba en la lista de lanzadores. De niño había fallado uno cuando jugaba en el Italsider y, desde entonces, detestaba tirarlos.

    «Era una situación difícil, pero recuerdo que miré a mis compañeros y ninguno intentaba escabullirse para no tirar un penalti», contó a la FIFA. «Todos estaban alrededor del entrenador y todos querían lanzar uno. Eso me tranquilizó. Confiaba mucho en mis compañeros durante la tanda. De hecho, me parecían relajados y, al final, todo nos salió bien».

    Francia quedó por detrás cuando David Trezeguet estrelló en el larguero su segundo lanzamiento. Aunque la selección francesa marcó los dos siguientes, Italia convirtió todos los suyos y ganó la tanda por 5-3.

    Aquel recogepelotas del Napoli había firmado un Mundial perfecto y fue incluido en el equipo ideal del torneo de la FIFA. «Ganar el Mundial fue, sin duda, hacer realidad los sueños que tenía de niño», dijo.

    Cannavaro había pasado de ser un niño deslumbrado al contemplar a Maradona, el artista ofensivo por excelencia, a convertirse en un virtuoso de la defensa y uno de los grandes de todos los tiempos. La idea de que un defensa ganara el Balón de Oro parecía una broma, pero Cannavaro creía en ella. En 2006, la había convertido en algo inevitable.