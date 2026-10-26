Cuando Claudio Ranieri incluyó por primera vez a Cannavaro entre los suplentes del Nápoles, en mayo de 1992, su ídolo Maradona ya se había marchado y el equipo había caído a la zona media de la tabla. Debutó con el primer equipo en la Copa Italia contra el Modena en septiembre, pero el defensa no disputó su primer partido de Serie A hasta el marzo siguiente, cuando formó junto a Ferrara ante una Juventus en la que jugaban Fabrizio Ravanelli, Paolo Di Canio, Antonio Conte, David Platt y tanto Roberto como Dino Baggio.

Di Canio dejó atrás al joven de 19 años para abrir el marcador a los 10 minutos, y Platt se desmarcó para rematar de cabeza un córner seis minutos después. Cannavaro fue sustituido a la hora de juego, con 2-1 en el marcador. El partido terminó con victoria de la Juventus por 4-3, aunque quedó empañado por los enfrentamientos entre la policía y los aficionados en las gradas.

Tres meses después, en el último partido de la temporada, Cannavaro disputó su segundo encuentro de liga en un empate del Nápoles contra el Parma. En el verano de 1993 estuvo a punto de ser traspasado a un club de Serie B, pero el nuevo entrenador, Lippi, frenó la operación y le convirtió en titular habitual. «Creía muchísimo en mí», dijo Cannavaro.

El día antes de su primera titularidad de la temporada, contra el Torino, Lippi se acercó a Cannavaro y le preguntó si se veía con ganas de jugar: «Le dije que sí, aunque me dolían muchísimo las piernas por un programa de entrenamiento personalizado... Con el tiempo, me di cuenta de que era una prueba de carácter. Recuerdo que siempre me decía que me anticipara a la jugada: “Un defensa que deja botar el balón en el suelo es hombre muerto” era una frase que repetía a menudo».

Cannavaro disputó 29 partidos en total y el Nápoles se clasificó para la Copa de la UEFA. La temporada siguiente asumió el liderazgo de la defensa tras la marcha de Ferrara y marcó su primer gol como profesional en un empate 1-1 contra el AC Milan. También recibió su primera tarjeta roja en el penúltimo partido de la temporada, por lo que se perdió la victoria ante el Parma en la última jornada.

Cannavaro no volvería a jugar para el club de su infancia. Ante las dificultades económicas, el presidente Corrado Ferlaino le dijo al central que, si no aceptaba una oferta para fichar por el Parma, la inminente quiebra del Nápoles sería enteramente culpa del jugador de 21 años. Cannavaro se despidió entre lágrimas.

Acabó siendo la decisión acertada para su carrera. El declive del Nápoles continuó, mientras que él se incorporó a un equipo que vivía un ascenso extraordinario desde que había subido de categoría en 1990. El Parma ya había ganado la Copa Italia, la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa antes de conquistar la Copa de la UEFA con una victoria global por 2-1 sobre la Juventus en la final.

Cannavaro aportó aún más calidad a un equipo en el que figuraban Hristo Stoichkov, Filippo Inzaghi y Lorenzo Minotti, además de sus excompañeros del Nápoles Gianfranco Zola y Dino Baggio. Aunque era titular habitual con Nevio Scala, el Parma firmó una temporada decepcionante y Carlo Ancelotti fue nombrado entrenador en verano. Con él llegaron Lillian Thuram, Hernan Crespo y Enrico Chiesa.

El Parma terminó después segundo en la Serie A. Cannavaro desempeñó un papel clave en el centro de la defensa tras un experimento fallido como lateral derecho, y Ancelotti llevó al club a la Champions League por primera vez. Sin embargo, el equipo no logró superar un grupo en el que estaban el vigente campeón Borussia Dortmund, el Sparta Praga y el Galatasaray.

En 1998-99, el Parma consiguió un doblete increíble: venció a la Fiorentina en la final de la Copa Italia y conquistó otra Copa de la UEFA con una contundente victoria frente al Marsella. «Era un equipo maravilloso, con Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio y Buffon», dijo Cannavaro años después en un pódcast. «No conseguimos ganar la liga, pero aquel Parma nuestro arrollaba a los rivales. En la final de la Copa de la UEFA ganamos 3-0 al Marsella, pero también arrollamos al Burdeos por 6-0, al Galatasaray por 4-0, a la Juventus y al Milan».

La campaña siguiente fue decepcionante. El Parma atravesó dificultades económicas que desembocaron en los traspasos de Thuram y Buffon a la Juventus, mientras que Marcio Amoroso fichó por el Borussia Dortmund. A pesar de la profunda renovación del equipo, Cannavaro se quedó y ganó otra Copa Italia al derrotar a la Juventus en una final a doble partido.

Con 290 partidos, dos Copas Italia y una Copa de la UEFA, Cannavaro se había convertido en una leyenda gracias a la excelencia constante de sus actuaciones. Pero el Parma no podía dejar pasar la oportunidad de sacar dinero por él cuando el AC Milan y el Inter se interesaron por su fichaje. El Inter se impuso en la puja de 23 millones de euros, pero la etapa de Cannavaro en San Siro resultó estar muy lejos de sus años de gloria en el Parma.