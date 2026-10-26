Fabio Cannavaro pensó que era una broma. Su esposa también. El defensa salía en coche del aparcamiento de la ciudad deportiva del Real Madrid cuando una persona a la que no conocía se acercó corriendo y gritando su nombre. El italiano se detuvo y bajó la ventanilla.
«Estaba sin aliento y empezó a hablarme», recordó Cannavaro sobre aquel día de hace 20 años. «Me dijo: “Necesito hablar contigo. Trabajo para France Football”, y me dio su tarjeta». Aunque le desconcertaron la forma en que el periodista se le había acercado y su urgencia, Cannavaro dijo que solo quería irse a casa. «¿Puedo ir contigo?», respondió el periodista. Había «algo importante» de lo que tenían que hablar.
Al marcharse en coche con su inesperado acompañante, el futbolista de 33 años recibió una noticia difícil de creer: había sido elegido el mejor futbolista de Europa. Cuando Cannavaro llamó a su esposa para avisarle de que volvía a casa con «un amigo que me había dicho que había ganado el Balón de Oro», ella respondió: «Mira, Fabio, creo que es una broma».
«Fue divertido e inesperado», recordó Cannavaro. «Ganarlo siendo defensa es prácticamente imposible». Cannavaro había logrado lo inconcebible. El 27 de noviembre de 2006, el mundo supo que, efectivamente, había ganado el Balón de Oro, por delante de Gianluigi Buffon y Thierry Henry. Un mes después, fue nombrado mejor jugador del mundo por la FIFA, por delante de Zinedine Zidane y Ronaldinho.
«La competencia da miedo, es muy fuerte. No es habitual que un defensa esté entre Ronaldinho y Zidane», dijo antes de que se anunciara el resultado.
El central había disfrutado de un año fantástico: había capitaneado a Italia hasta la conquista del Mundial tras ganar su segundo título consecutivo de la Serie A, aunque a la Juventus le fueron retirados ambos títulos por el escándalo del Calciopoli. En el mejor momento de su carrera y en la cima del fútbol tras fichar por el Real Madrid en verano, Cannavaro se había ganado el reconocimiento de sus compañeros de profesión, seleccionadores y periodistas de toda Europa.
«El premio es fantástico, la culminación de un año excepcional», dijo Marcello Lippi, el seleccionador con el que Italia ganó el Mundial, después de la ceremonia del Balón de Oro. «No me sorprende que haya ganado un defensa. Un futbolista extraordinario es alguien decisivo para su equipo, independientemente de la posición en la que juegue, y eso es Cannavaro».
Cannavaro, el tercer defensa en ganar el premio, seguía sin poder creérselo pese a que se lo habían comunicado con antelación. «Es un doble honor», dijo. «Se concede al mejor jugador, y el hecho de que yo sea defensa lo hace aún más especial. Soy el primer sorprendido. Esto lo significa todo para mí».
Era la cima de una trayectoria extraordinaria que había comenzado como recogepelotas junto al terreno de juego del Stadio San Paolo del Nápoles, viendo a Diego Maradona e imaginando que algún día él también dejaría un legado duradero.