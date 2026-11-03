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Jamie Carragher 1:1Getty/GOAL

Hay que proteger a Jamie Carragher pese a la «torpe» pulla de la leyenda del Liverpool al Aston Villa: la ridícula amenaza de demanda fue un ataque a la libertad de expresión de los analistas

Los comentarios groseros del exdefensa de Inglaterra sobre el Aston Villa le han metido en un lío, pero la respuesta del club ha distado mucho de ser proporcionada.

Krishan Davis
Traducido por

  • Fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, Jamie Carragher desató una polémica la semana pasada con unos comentarios mordaces sobre el Aston Villa que estuvieron a punto de meterlo en serios problemas. Sin embargo, la reacción distó mucho de ser proporcionada ante la opinión contundente de un comentarista. En una dura valoración del lugar que ocupa el club en la jerarquía del fútbol inglés, el exdefensa del Liverpool dijo imprudentemente a los aficionados del Villa que se fueran todos «a la m*erda», antes de afirmar que «nunca serían el Manchester United».

    Como era de esperar, sus palabras no sentaron bien a la directiva del Villa, que posteriormente anunció que demandaría a Carragher por sus comentarios. Él mismo admitió que sus palabras fueron «torpes», pero que un club amenace con emprender acciones legales contra un comentarista simplemente por hacer su trabajo y lo obligue a retractarse sienta un precedente muy peligroso.

  • «Cierra la p*ta boca»

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Carragher se metió en un lío con sus comentarios en el pódcast «Stick to Football».

    Los comentarios se produjeron durante un episodio del pódcast 'Stick to Football', el programa de tertulia estrella de The Overlap. El espacio se ha ganado la fama de dar a comentaristas como Carragher, Gary Neville y Roy Keane libertad para expresarse con tanta contundencia como quieran, incluso para decir palabrotas si les apetece, algo que no pueden hacer en televisión.

    Carragher estalló mientras debatían la posibilidad de que Unai Emery dejase el Aston Villa por el Manchester United para sustituir al cuestionado Michael Carrick. Rechazó así la opinión generalizada entre los aficionados del club de las Midlands de que el técnico español podría preferir quedarse en Villa Park antes que marcharse a Old Trafford, dada la distinta trayectoria de ambos clubes en las últimas temporadas.

    «Seguro que querría tener la oportunidad de entrenar de nuevo a un gigante. Hay una jerarquía en el fútbol, os guste o no», dijo Carragher. «El Real Madrid se llevará al mejor jugador del Manchester United: lo hizo con (Cristiano) Ronaldo. Y habrá equipos por debajo del Aston Villa, que les quitará a sus jugadores o a su entrenador. Así que cerrad la p*ta boca, aficionados del Aston Villa. El Aston Villa nunca será el Manchester United».

    Cabe destacar que el exjugador del Liverpool se reía y sonreía mientras pronunciaba esa última frase, tan tajante como provocadora, como si quisiera dar a entender que no hablaba del todo en serio. Aun así, sus palabras no sentaron bien.

  • Amenaza de acciones legales

    FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6
    Getty Images Sport

    Carragher provocó el enfado del propietario del Aston Villa, Nassef Sawiris, por sus comentarios dirigidos al club y a sus aficionados.

    A última hora de la noche siguiente, el Villa publicó un comunicado avalado por su propietario, Nassef Sawiris, en el que anunció que emprendería acciones legales contra el comentarista por el lenguaje que había empleado en su dura crítica. «El Aston Villa emprenderá acciones legales contra Jamie Carragher por sus insultos inaceptables al club y a sus aficionados. El Aston Villa no permitirá que nadie frene nuestra progresión en el fútbol inglés y europeo», señalaba.

    En otro comunicado más extenso se podía leer: «Como guardianes de este gran club, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se insulta a la afición del Villa con la palabra que empieza por “f” en cualquier medio de comunicación. Una cosa es tener una opinión crítica y otra, emplear un lenguaje soez contra cualquier afición y presentarse la semana siguiente como si nada hubiera pasado».

    Según The Athletic, Sawiris y la directiva del Villa también han presentado una queja directamente ante la cúpula directiva de Sky Sports.

  • «En tono de broma»

    Manchester City FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Carragher se vio obligado a disculparse después de que el Aston Villa amenazara con emprender acciones legales contra él.

    Carragher se retractó de sus declaraciones el sábado y aseguró que había pretendido hacerlas en tono de broma, pese a su carácter grosero e incendiario. «Quiero pedir disculpas al Aston Villa, a sus propietarios y a sus aficionados», escribió en X. «Mi forma de expresarme esta semana fue torpe y equivocada. Puedo asegurar a los aficionados del Villa que lo dije en tono de broma, pero entiendo que no se haya interpretado así, por lo que pido disculpas».

    Parece que eso bastó para apaciguar a la directiva del Villa, ya que el lunes se supo que había aceptado las disculpas de Carragher y que, finalmente, el club no emprendería acciones legales contra el exdefensa de Inglaterra. Sin embargo, la intención de la amenaza seguía vigente.

    Según The Athletic, el mensaje fundamental que querían transmitir quedó plasmado en la declaración inicial de Sawiris: «El Aston Villa no permitirá que nadie detenga nuestro ascenso en el fútbol inglés y europeo». El medio afirma que la directiva del Villa quiere que se muestre «más respeto» al club y a otros equipos ajenos a los llamados «seis grandes» que aspiran a romper el orden establecido. También cree que el empleador de Carragher debería sancionarlo. Birmingham Live añadió que Sawiris «no tolerará más insultos ni comentarios irrespetuosos».

  • Un precedente peligroso

    Liverpool FC v Arsenal FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Que los clubes amenacen a los comentaristas por el simple hecho de expresar una opinión no augura un futuro prometedor.

    Sea cual sea la verdad, la amenaza de emprender acciones legales por parte del Aston Villa y el mensaje que encierra sientan un peligroso precedente: los comentaristas podrían acabar ante los tribunales simplemente por hacer su trabajo. Se les paga por expresar sus opiniones sin tapujos y entretener y, se esté o no de acuerdo con él, eso es exactamente lo que estaba haciendo Carragher.

    Es cierto que la leyenda del Liverpool no estuvo acertada al mandar a los aficionados del Aston Villa a tomar por c*lo, especialmente en el contexto del debate sobre las dificultades de los clubes ajenos al orden establecido. A ello se suman las restricciones de las normas financieras de la Premier League, que sin duda han atado de manos a equipos como el Aston Villa y el Newcastle en sus intentos de recortar distancias.

    The Athletic informa de que algunos responsables del Aston Villa consideraron que la amenaza de emprender acciones legales respondía a su malestar con ciertos miembros de los medios de comunicación, muchos de ellos vinculados a clubes de los «seis grandes», por menospreciar repetidamente las ambiciones de cualquier equipo que aspire a hacerse un hueco entre ellos. También se ha sugerido que Sawiris tenía otro motivo: intentar disuadir al Manchester United de dar cualquier paso para fichar a Emery, con quien el propietario quiere construir una dinastía.

    Sin embargo, dejando a un lado el lenguaje grosero de aquella despedida, Carragher ni siquiera dijo nada polémico ni especialmente incendiario. Por eso, habría sido muy interesante saber qué consideraba exactamente el Aston Villa susceptible de una demanda si hubiera emprendido acciones legales. Aunque tiene una rica historia, el Aston Villa no puede afirmar que tenga el mismo peso que el Manchester United, que sigue siendo considerado uno de los clubes más grandes del planeta pese a sus dificultades de los últimos tiempos. Por tanto, sería muy sorprendente que a Emery no le interesara el puesto en el United, y quien afirme que no existe la jerarquía del fútbol a la que se refiere Carragher se engaña a sí mismo.

    Al final, y por suerte, parece que la amenaza quedó en gran medida en nada. También fue significativo que muchos aficionados del Aston Villa expresaran en las redes sociales la vergüenza que les produjo el comunicado de Sawiris.

  • Figura destacada

    Aston Villa v Sheffield United - Premier League
    Getty Images Sport

    Carragher genera opiniones encontradas, pero ahora mismo es uno de los mejores analistas de fútbol.

    Se le quiera o se le deteste, la franqueza de Carragher y su disposición a incomodar son cualidades que hay que proteger, no atacar. Se ha ganado la reputación de ser uno de los analistas más combativos y con opiniones más firmes, pero lo que le distingue es que suele reflexionar sobre lo que dice y expresarlo bien, con una pizca de su humor característico. Que divida a las distintas aficiones indica que, en realidad, hace bien su trabajo.

    «Fui un muy buen jugador, pero soy un gran analista», bromeó Carragher en una entrevista publicada en un momento que resultó inoportuno por FourFourTwo durante el fin de semana. «Cada uno ve el fútbol de una manera distinta, y a mí me encantan los detalles. Eso es lo que me entusiasma: encontrar algo o hacer un análisis en el que nadie más haya reparado».

    Lo cierto es que cuesta llevarle la contraria: cuando Carragher está inspirado, es un reclamo televisivo. Algunos le acusarán de favorecer al Liverpool, y él no oculta que es aficionado del club, pero conserva la objetividad necesaria para criticar a su antiguo equipo cuando hace falta. Lo demostró el domingo durante la cobertura de Sky Sports del partido entre el Liverpool y el Arsenal, cuando criticó al centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister por dejarse caer con demasiada facilidad en un enfrentamiento directo con Noni Madueke.

    «A ver, quiero que gane el Liverpool y me alegro de que no expulsaran a [Madueke] ahí. Tenemos que señalar estas cosas y decir: “Esto es vergonzoso”. Tiene que acabar, es ridículo. No lo soporto. Soy aficionado del Liverpool y lo de Mac Allister es una broma». Y añadió: «Que se deje de sacar tarjetas rojas por estas chorradas».

    Carragher también elogió ampliamente al Arsenal, que logró una meritoria victoria por 1-0 ante su querido Liverpool, la primera en Anfield desde 2012. «Es una máquina», dijo, antes de añadir: «El Liverpool jugó muy bien, pero se enfrentaba al mejor equipo defensivo de este país, posiblemente de Europa, y eso sin [William] Saliba, que posiblemente sea el mejor central del mundo».

    Continuó: «Venir a Anfield, soportar tanta presión y no permitir ni un tiro a puerta del rival, teniendo en cuenta los jugadores que tiene el Liverpool en ataque, es absolutamente extraordinario».

    La mayoría de los espectadores sensatos esperará que la extraña amenaza de acciones legales del Aston Villa no haga que Carragher cambie su forma de actuar. Muchos no querrán admitirlo, pero las retransmisiones televisivas de la Premier League serían mucho peores sin él.