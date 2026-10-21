Harry Kane no es el mejor futbolista del mundo, pero la estrella del Bayern de Múnich e Inglaterra es quien más merece el Balón de Oro en 2026

El lunes, Londres acogerá por primera vez la ceremonia del Balón de Oro, que reunirá en la capital inglesa a grandes figuras del mundo del fútbol para celebrar lo ocurrido en este deporte durante los últimos 12 meses.
A pesar de que los presentadores Thierry Henry y Kate Scott entregarán cada vez más premios, la identidad del ganador del Balón de Oro masculino sigue siendo el principal tema de debate incluso cuando solo hay dos o tres candidatos que lo merecen. En 2026, sin embargo, el debate sobre el Balón de Oro ha alcanzado su punto álgido por la enorme cantidad de aspirantes.
Se podrían esgrimir argumentos convincentes a favor de entre cinco y diez de los 30 jugadores preseleccionados para ganar el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. Muchos han presentado sus credenciales a lo largo de la temporada 2025-26 y del posterior Mundial.
Sin embargo, las candidaturas de cada uno de los favoritos antes de la ceremonia también presentan objeciones de peso, lo que convierte esta carrera por el Balón de Oro en la más abierta y controvertida de las últimas décadas. Atrás quedaron los tiempos del duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: ahora, cada temporada comienza con numerosos jugadores convencidos de que pueden ser coronados como el mejor futbolista del planeta.
Y, sin embargo, esa descripción del futuro ganador quizá esté enturbiando el debate sobre quién es, claramente, el jugador que más merece ganar el Balón de Oro de 2026: Harry Kane.