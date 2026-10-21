Harry Kane no es el mejor futbolista del mundo, pero la estrella del Bayern de Múnich e Inglaterra es quien más merece el Balón de Oro en 2026

En 2019, cuando GIVEMESPORT le pidió su opinión sobre el Balón de Oro, el exdelantero de Inglaterra Gary Lineker restó importancia al premio con el argumento, tantas veces repetido, de que los galardones individuales carecen en última instancia de valor en un deporte de equipo.

Sin embargo, en su respuesta, Lineker también señaló la diferencia fundamental entre lo que muchos creen que premia el Balón de Oro y aquello en lo que se ha convertido realmente su propósito, al analizar si Messi merecía el galardón aquel año.

«Se ha dado una importancia ridículamente excesiva a ser elegido mejor jugador del año. Esto ya es absurdo», dijo Lineker. «Porque lo cierto es que, si se premiara al mejor jugador de cada año, él (Messi) lo ganaría todos los años… Las actuaciones de Messi la temporada pasada, hasta el tramo final, cuando me pareció que el Barcelona empezaba a verse algo cansado y envejecido, fueron increíbles. Sus cifras fueron impresionantes».

Ahí está la clave de aquello en lo que se ha convertido el Balón de Oro. En lugar de limitarse a elegir cada año al mejor futbolista del mundo, independientemente de sus logros o de los títulos conquistados, el galardón tiende ahora a recaer en el jugador de élite que ha firmado la mejor temporada a nivel individual y cuyas actuaciones, idealmente, han llevado a sus equipos a ganar títulos.

France Football, organizadora de la ceremonia, ha insistido más recientemente en que sus jueces, proclives a dejarse deslumbrar, no basen sus votos únicamente en la cantidad de títulos que un jugador ha ganado a lo largo de una temporada. Esa costumbre acabó llevando a Jorginho al podio en 2021, después de que desempeñara un papel importante, aunque lejos de ser sobresaliente, en la conquista de la Champions League por parte del Chelsea y en el triunfo de Italia en la Eurocopa. Sin embargo, sigue existiendo, sin duda, una inclinación a favor de los jugadores que rinden en los partidos más importantes y protagonizan momentos decisivos para ganar títulos en los escenarios de mayor relevancia, lo que podría hacer que alguien distinto de Kane se lleve el premio la próxima semana.

Con todo, no cabe duda de que la temporada del delantero del Bayern de Múnich estuvo por encima de todas las demás en cuanto a lo que logró a nivel individual.