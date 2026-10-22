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Talking Tactic Griezmann 1-1 GOAL

Hablemos de táctica: Antoine Griezmann tiene una cuenta pendiente y le ha dado al Orlando City SC una oportunidad para soñar

Los goles, la creatividad y la inteligencia táctica de Antoine Griezmann han revitalizado el ataque del Orlando City y le han devuelto la esperanza de conquistar títulos.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Antoine Griezmann tenía que volver al Atlético de Madrid. Al fin y al cabo, le quedaba una cuenta pendiente. Su marcha a la MLS parecía más bien inevitable cuando decidió, de forma un tanto sorprendente, fichar por Orlando City tres meses antes del Mundial.

    Orlando atravesaba una situación muy complicada por entonces. Ningún equipo de la MLS tenía una defensa peor. Había despedido a Oscar Pareja, su entrenador durante años, después de solo tres partidos. En esos tres encuentros, Orlando había encajado 11 goles, incluidos cinco ante el NYCFC. La elección resultaba extraña.

    Y Griezmann regresó de inmediato al Atleti. Pasó sus últimos meses en Madrid persiguiendo un sueño que nunca había llegado a cumplir: ganar un gran título con los colores de los rojiblancos. Griezmann se marchó al Barcelona en 2019 en busca de títulos. Hasta entonces, no había ganado nada salvo la Europa League, un logro muy por debajo de los objetivos del equipo de Diego Simeone.

    Tampoco ganó en el Barça. Cuando regresó al Atleti en 2021, tenía relaciones que recomponer y, quizá, un trofeo que conquistar. En 2026, esa posibilidad existía. El Atleti apostó todo por la Copa del Rey. Eliminó al Deportivo, al Betis y al Barcelona. Era favorito para vencer a la Real Sociedad.

    Pero, al final, no lo consiguió. Griezmann fue titular, pero vio desde la banda cómo la Real Sociedad ganaba en los penaltis. Llegó a Orlando City hundido, aún persiguiendo aquel sueño, aunque quizá con el equipo equivocado.

    Sin embargo, de algún modo, ha ocurrido todo lo contrario.

  • Seguir con vida antes de la llegada de Griezmann

    Orlando City SC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Oscar Pareja fue destituido tras solo tres partidos de la temporada.

    En los partidos disputados entre la firma de Griezmann y el día de su llegada, Orlando se mantuvo a flote. Una victoria ante Montreal puso fin a una pésima racha de derrotas. Llegó al parón por el Mundial con solo dos derrotas en sus últimos siete partidos: nada extraordinario, pero sí una clara mejoría respecto a su lamentable inicio de temporada.

    Y entonces llegó Griezmann, con su pelo rubio y su habilidad con el balón. Había una gran expectación. ¿Qué versión del jugador aparecería? ¿Qué puede aportar hoy en día un mediapunta de 35 años en la MLS? Y, para un club que sencillamente no dejaba de encajar goles, ¿serviría de algo su llegada?

    Marcó en una goleada ante San Jose en su estreno con Orlando City y, a medida que se adaptaba a la liga, los goles y las asistencias fueron llegando con regularidad. También empezó a tomar forma un esquema en torno a él. Justin Ellis, un futbolista igualmente difícil de encasillar pero de enorme talento, jugaba a su lado en ataque. Había toda clase de movimientos y patrones confusos que aún no terminaban de definirse. Griezmann no tenía una posición fija: se movía con libertad y dirigía el juego como lo hizo con Francia, subcampeona del Mundial de 2022. Ellis hacía los desmarques adecuados. La conexión empezó a surgir.

  • Adaptación a Orlando y a la MLS

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    NurPhoto

    Griezmann necesitó unas semanas para adaptarse tras llegar procedente del Atlético de Madrid.

    Pero el primer gran partido de verdad llegó con un cambio de posición. Ellis empezó en el banquillo y Griezmann jugó más como segundo delantero. Aunque pueda parecer contradictorio, partir desde una posición ligeramente más retrasada permitió al francés ver cómo se desarrollaba el juego por delante de él. Orlando encajó el 1-0 poco antes del descanso. En la segunda parte, sin embargo, Griezmann despertó.

    Con el recién incorporado Daryl Dike como referencia en ataque, Ellis por la derecha y Griezmann llegando desde atrás, Orlando encontró la fórmula ganadora. El francés marcó en el minuto 53 gracias a un desmarque inteligente y un remate oportunista a bocajarro. El gol de la victoria estaba al caer. Y en el minuto 81, Griezmann lo anotó. Encontró espacio en el área, se deshizo de su marcador y fue el primero en reaccionar a un balón suelto, que envió a la red cuando muchos otros quizá habrían perdido los nervios. Orlando se llevó la victoria por 2-1.

    Fue la fórmula perfecta.

    «En la zona final fuimos mucho más agresivos. Presionamos más, fuimos más agresivos con el balón y jugamos más rápido. Esa era la idea y ahora seguimos avanzando y creciendo», dijo Griezmann tras el pitido final.

  • En busca de una fórmula ganadora

    Orlando City SC v Real Salt Lake
    Getty Images Sport

    El trío Dike-Griezmann-Ellis se ha convertido en uno de los más eficaces de la MLS.

    Y así ha sido desde entonces. Orlando puede perder algunos partidos, pero su sistema eminentemente ofensivo garantiza que marque goles incluso en las derrotas. Con Dike fijando al último defensor, Ellis apareciendo por sorpresa desde la derecha y Griezmann ocupando los espacios entre ambos, Orlando ha encontrado una gran fluidez en ataque.

    El caótico empate 3-3 ante Minnesota United del 29 de agosto quizá sea el mejor ejemplo. Orlando se puso 2-0 por delante, con Griezmann como autor del segundo gol, y parecía tener el partido bajo control. Pero encajó tres goles en cinco minutos y necesitó un tanto de Tyrese Spicer en el tiempo añadido para rescatar un punto.

    ¿Control? Desde luego que no. ¿Garra y convicción? Sin duda. Desde aquel partido, Griezmann ha marcado o dado una asistencia en siete de los últimos ocho encuentros de Orlando. Ha disputado los 90 minutos en todos ellos. Orlando ha marcado 20 goles en ese periodo y Griezmann ha participado en 11. Si se cuenta este magnífico amago, son 12.

  • Dominio estadístico

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    La aportación ofensiva y defensiva de Griezmann está entre las mejores de la liga.

    Las cifras individuales, por tanto, son bastante buenas. Doce goles y siete asistencias en 14 partidos son números extraordinarios. Las estadísticas avanzadas resultan aún más impresionantes.

    Sus 2,54 ocasiones creadas por cada 90 minutos lo sitúan en el percentil 97 entre los jugadores de ataque (Messi está ligeramente por delante, con 2,59). Solo Messi y Petar Musa, del Dallas, promedian más goles por cada 90 minutos. Desde su llegada, su contribución esperada a goles por cada 90 minutos es la tercera más alta de la liga, por delante de Evander, Hany Mukhtar, Son Heung-Min y Luis Suarez.

    En defensa, sigue siendo tan fiable como siempre. Solo otros cinco jugadores de ataque han recuperado más balones en el último tercio del campo que Griezmann. El francés se sitúa en el percentil 98 en recuperaciones de balón por cada 90 minutos. Griezmann nunca ha dependido de su capacidad atlética. Al igual que Thomas Muller, por ejemplo, su inteligencia y su lectura del juego son lo que le han permitido llegar hasta aquí. Esa inteligencia se ha mantenido con creces y lo ha convertido en un jugador decisivo.

  • Trabajo por terminar

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    El Orlando City de Griezmann aún podría llegar lejos en los playoffs.

    Y luego están los detalles que no se reflejan en las estadísticas. Griezmann ha aparecido con el pelo decolorado y despeinado. Basta con echar un vistazo a su Instagram para encontrar un aluvión de selfis algo frikis, partidos de béisbol y una obsesión por los cromos. Fue fotografiado lanzando pases a Ellis y Dike en las instalaciones de entrenamiento de los Minnesota Vikings y después bailando en la zona de anotación al atrapar él mismo un pase. También va a los partidos de Little League de sus hijos.

    Griezmann nunca ha ocultado su fascinación por la cultura estadounidense. Y quienes esperaban un aluvión de contenido acorde con ella no han quedado decepcionados.

    ¿Y qué pasa con Orlando? Pues sigue sin poder evitar encajar goles. Solo el Sporting KC ha recibido más esta temporada. Pero Orlando también ha empezado a marcar muchos. Tiene 41 puntos, que le sitúan séptimo en el Este. Sus cifras ofensivas son mejores que las de tres de los seis equipos que le preceden. La ventaja de campo en los playoffs no está descartada. Es sexto en goles por partido en la MLS y 28.º en goles encajados.

    Sin embargo, donde antes solo había derrotas, ahora hay posibilidades. Sí, la defensa gana campeonatos. Pero los grandes jugadores de ataque también. Y puede que Griezmann tenga otra oportunidad de perseguir su sueño. Aún tiene una cuenta pendiente.