Antoine Griezmann tenía que volver al Atlético de Madrid. Al fin y al cabo, le quedaba una cuenta pendiente. Su marcha a la MLS parecía más bien inevitable cuando decidió, de forma un tanto sorprendente, fichar por Orlando City tres meses antes del Mundial.

Orlando atravesaba una situación muy complicada por entonces. Ningún equipo de la MLS tenía una defensa peor. Había despedido a Oscar Pareja, su entrenador durante años, después de solo tres partidos. En esos tres encuentros, Orlando había encajado 11 goles, incluidos cinco ante el NYCFC. La elección resultaba extraña.

Y Griezmann regresó de inmediato al Atleti. Pasó sus últimos meses en Madrid persiguiendo un sueño que nunca había llegado a cumplir: ganar un gran título con los colores de los rojiblancos. Griezmann se marchó al Barcelona en 2019 en busca de títulos. Hasta entonces, no había ganado nada salvo la Europa League, un logro muy por debajo de los objetivos del equipo de Diego Simeone.

Tampoco ganó en el Barça. Cuando regresó al Atleti en 2021, tenía relaciones que recomponer y, quizá, un trofeo que conquistar. En 2026, esa posibilidad existía. El Atleti apostó todo por la Copa del Rey. Eliminó al Deportivo, al Betis y al Barcelona. Era favorito para vencer a la Real Sociedad.

Pero, al final, no lo consiguió. Griezmann fue titular, pero vio desde la banda cómo la Real Sociedad ganaba en los penaltis. Llegó a Orlando City hundido, aún persiguiendo aquel sueño, aunque quizá con el equipo equivocado.

Sin embargo, de algún modo, ha ocurrido todo lo contrario.