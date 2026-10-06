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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

Hablando de táctica: Cavan Sullivan está prosperando en el caos; así puede Mauricio Pochettino sacar la mejor versión del talento adolescente de la USMNT

El movimiento y la presión del adolescente del Philadelphia Union muestran por qué su irrupción en la selección de Estados Unidos va mucho más allá de un gol espectacular. El reto está en equilibrar la libertad con la contención.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Al fin y al cabo, todo lo que parecía querer Cavan Sullivan era un abrazo.

    Después de 65 minutos vibrantes, imprecisos, caóticos y, en última instancia, triunfales contra México, Sullivan fue sustituido por el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino. Apenas tres minutos antes, había marcado un gol extraordinario, una delicia elevada para superar por arriba a un guardameta descolocado desde más de 30 metros. Fue un momento maravilloso, un anticipo de lo que este futbolista, ahora de 17 años, podría llegar a ser algún día.

    Sin embargo, cuando el atacante del Philadelphia Union se dirigió hacia el banquillo, recibió algo parecido a medio abrazo. Sullivan quería un achuchón. Pochettino le dio un empujoncito.

    Un breve intercambio apenas nos dice gran cosa. Pero el desafío más amplio está claro. Sullivan es uno de los talentos estadounidenses con más expectativas de su generación, y goles como ese no harán más que aumentar el ruido. Pochettino le está permitiendo expresarse mientras también intenta mantener al chico con los pies en el suelo.

    También sobre el campo hay que encontrar un equilibrio entre darle libertad a Sullivan y saber cuándo frenarlo. Dar con ello empieza por entender qué es lo que le hace tan efectivo, y Philadelphia ofrece un buen punto de partida.

  • ¿Qué tipo de jugador es Cavan Sullivan?

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    La mejor posición de Sullivan está clara, pero encontrar la manera adecuada de utilizarlo ha sido todo un desafío.

    Con cualquier promesa juvenil, aficionados, entrenadores y la multitud de las redes sociales buscan inevitablemente algún tipo de «comparación de jugador». Los consumidores de este deporte tienden a necesitar un punto de referencia, algo que vaya más allá de una valoración en EAFC o de los breves clips que puedan aparecer por aquí y por allá. En Sullivan tenemos a Phil Foden, reimaginado, ligeramente ajustado y mucho más caótico.

    Y eso es algo bueno.

    En el entorno relativamente protegido de la MLS, uno con menos focos y, francamente, una intensidad menor que la del fútbol internacional, Sullivan es relativamente rígido en lo posicional. El entrenador del Philadelphia Union, Ryan Richter, que ha trabajado con Sullivan en varias funciones desde sus primeros años en categorías inferiores, ha instruido al jugador de 17 años para que actúe, de forma laxa, como una especie de extremo invertido moderno. Sullivan es zurdo y se mete hacia dentro desde la derecha, donde puede generar jugadas en conducción a gran velocidad. Por ello, 17 de sus 22 apariciones en todas las competiciones esa temporada han llegado desde la banda derecha.



    Y los resultados son buenos. Sullivan suma siete goles y 12 asistencias en la MLS. Sus goles esperados y sus asistencias esperadas se sitúan ambos en el percentil 94 o superior. Su remate es relativamente eficiente, algo que encaja con las exigencias del juego moderno. De sus 50 disparos en la MLS, 40 han llegado con la pierna izquierda. 22 fueron a portería. La mayoría se producen desde la parte superior derecha del área. Sin embargo, sus siete goles han llegado desde dentro del área, a corta distancia. De hecho, tanto los números como la prueba visual sugieren que rinde al máximo nivel cuando recibe el balón cerca de la portería y encuentra pequeños espacios limpios. Sí, hay margen para la expresión personal, pero Sullivan está básicamente cumpliendo un rol muy específico, y lo está haciendo con aplomo.

    Eso contrasta claramente con la forma en la que le utilizó su anterior entrenador, Bradley Carnell. El técnico, que fue destituido antes del Mundial tras supervisar un decepcionante inicio de temporada, utilizó a Sullivan con cuentagotas y, lo que es más importante, no le dio ni una sola titularidad en su posición preferida. En esas cuatro titularidades con su anterior entrenador, Sullivan no registró ni un gol ni una asistencia. Básicamente, aquí hay una fórmula: pon a Sullivan en la derecha, y la magia suele aparecer.

  • Pochettino y la libertad posicional

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    El sistema de Pochettino le da a Sullivan la libertad de moverse, presionar y castigar los errores.

    La tesis de Sullivan de Pochettino ha sido un poco menos rígida.

    Esto se debe, por supuesto, a principios tácticos fundamentales. A Richter le gusta el control. Pochettino es más partidario del caos. Su USMNT ocupa espacios en el centro del campo, cierra el carril central y rompe con rapidez una vez recupera el balón. El resultado de adoptar un estilo de ataque tan vertical es que los jugadores deben estar dispuestos a asumir riesgos con sus movimientos sin balón para ganar la posesión.

    El gol de Sullivan es un buen ejemplo. El joven de 17 años, según la hoja del partido, se supone que debe jugar de extremo derecho. Sin embargo, persigue el balón por el centro del campo, aprovecha un error de México prácticamente en línea con el centro de la portería y remata el balón directamente a la red.

    Y hay más. En la jugada previa al gol, Sullivan orienta sutilmente al portero de México Raul Rangel hacia el centro del campo, cortando la línea de pase más sencilla, la que iba hacia el defensor del lado izquierdo. Con el defensor del lado derecho cubierto, el guardameta se ve obligado a jugar un pase de mayor riesgo hacia el medio. Rangel entra en pánico e intenta jugar el balón a, bueno, nadie. Sullivan intercepta la línea de pase, gana el balón y define. Estas son las diferencias sutiles que generan los sistemas de presión alta, esos momentos clave de caos que provocan errores del rival y, en este caso, un gol.

    La hoja de estadísticas cuenta una historia similar. Sullivan terminó con más acciones defensivas que cualquier otro jugador ofensivo sobre el campo (cuatro) y ganó más duelos que los dos centrocampistas de Estados Unidos (ocho). Dicho de forma más simple: en un derbi de alta intensidad contra El Tri, un extremo derecho estuvo entre los mejores jugadores defensivos sobre el campo.

  • El futbolista emotivo

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    El espíritu competitivo de Sullivan da una ventaja a la USMNT, pero sus emociones pueden desbordarse.

    Así que Estados Unidos tiene a su futbolista todoterreno, una máquina de la presión y un verso libre. De esos no salen de debajo de las piedras.

    La otra parte positiva aquí es lo intangible. Sí, vamos a tener que hablar de mentalidad. Una crítica que se lanza muy a menudo contra esta generación de futbolistas de Estados Unidos es que carece de la agresividad de antaño. Una y otra vez, tertulianos y exjugadores cargan contra ellos hablando de conceptos como el «espíritu de lucha», «quererlo más» y «defender el escudo». Gran parte de eso es una tontería, carnaza para generar interacción que funciona demasiado bien.

    Lo cierto es que a la mayoría de los deportistas profesionales les encanta practicar su deporte y, aunque se les puede criticar por muchas cosas, la «falta de esfuerzo» no es una de ellas. Quizá una descripción más precisa, o más bien una explicación del enfado de los tertulianos, sea que la vibra no termina de encajar. La vieja generación de esta selección de Estados Unidos, jugador por jugador, no se acerca ni de lejos al talento de la actual. Pero sí tenía ese punto correoso. Es natural, por tanto, que los antiguos jugadores miren a este equipo actual y, quizá, proyecten un poco. Si ellos hubieran tenido ese talento, podrían haber logrado incluso más que aquella histórica victoria ante España en la Copa Confederaciones.

    Sullivan ofrece un poco de esperanza para esa generación. Pasó gran parte del partido contra México lanzándose a entradas con algo más de dureza de la cuenta y reaccionando a las decisiones arbitrales con demasiada rabia. Estas cosas no se pueden cuantificar en una hoja de estadísticas, pero Sullivan es un futbolista emocional. A veces, eso ha estado cerca de desbordarse. Un ejemplo fue en su debut absoluto con Estados Unidos ante Perú, cuando el adolescente impactó con la rodilla en la cabeza del portero rival tras llegar tarde a una entrada. Vio una tarjeta amarilla por esa acción. Un árbitro menos permisivo, quizá no en un amistoso, podría haberle mostrado la roja.

    Pero todo esto forma parte de la ecuación. En estas situaciones, hay que aceptar lo bueno y lo malo. Jude Bellingham, David Beckham, Vinicius Jr., Steven Gerrard, todos ellos maravillosos solistas con una capacidad técnica casi inigualable, tuvieron sus momentos de torpeza con su club o con su selección que les costaron caro en un gran escenario. Y, sin embargo, ese mismo individualismo, ese mismo ímpetu, los llevó a cotas únicas sobre un terreno de juego.

  • El desafío de Pochettino

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    El reto de Pochettino es potenciar el talento de Sullivan mientras mantiene los pies en el suelo.

    Y esa es, entonces, la verdadera tarea de Pochettino. Esta es una generación realmente prometedora de jugadores de la USMNT. Julian Hall y Adri Memmeti, ambos productos de los New York Red Bulls, parecen estar encaminados hacia impresionantes carreras internacionales. Diego Kochen tiene el potencial para ser un gran portero. Neil Pierre podría ser una respuesta a un problema cada vez más preocupante en el centro de la defensa. Mathis Albert, Zavier Gozo y Justin Ellis: todos ellos podrían acabar aportando al máximo nivel. Y eso no es poca cosa.

    Pero Sullivan es la joya de la corona de esta generación. Su talento está en otra escala. Y ahora lo está demostrando con la selección nacional. Aun así, este es un momento crucial. Dentro de un año, Sullivan estará oficialmente en los libros del Manchester City. Pochettino, en teoría, seguirá siendo el seleccionador de Estados Unidos. Y sería un insensato si no siguiera dándole a Sullivan todas y cada una de las oportunidades disponibles. El desafío, sin embargo, está en contenerlo. Ahora mismo, todo resulta bastante encantador. Sullivan está marcando muchos goles y dando asistencias a nivel de clubes. Es el jugador más joven de la USMNT en marcar con su selección.

    Sí, se fue de rositas tras una entrada un poco fea. Sí, cambió su foto de perfil de Instagram por una imagen en la que sonreía con malicia ante los aficionados de México. Estas cosas son inofensivas en amistosos de octubre. Pero de cara al futuro, quizá haya que controlar un poco también a este talento extraordinario.

    Ese tipo de cuidado es la diferencia entre ser bueno y ser grande.