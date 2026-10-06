Así que Estados Unidos tiene a su futbolista todoterreno, una máquina de la presión y un verso libre. De esos no salen de debajo de las piedras.

La otra parte positiva aquí es lo intangible. Sí, vamos a tener que hablar de mentalidad. Una crítica que se lanza muy a menudo contra esta generación de futbolistas de Estados Unidos es que carece de la agresividad de antaño. Una y otra vez, tertulianos y exjugadores cargan contra ellos hablando de conceptos como el «espíritu de lucha», «quererlo más» y «defender el escudo». Gran parte de eso es una tontería, carnaza para generar interacción que funciona demasiado bien.

Lo cierto es que a la mayoría de los deportistas profesionales les encanta practicar su deporte y, aunque se les puede criticar por muchas cosas, la «falta de esfuerzo» no es una de ellas. Quizá una descripción más precisa, o más bien una explicación del enfado de los tertulianos, sea que la vibra no termina de encajar. La vieja generación de esta selección de Estados Unidos, jugador por jugador, no se acerca ni de lejos al talento de la actual. Pero sí tenía ese punto correoso. Es natural, por tanto, que los antiguos jugadores miren a este equipo actual y, quizá, proyecten un poco. Si ellos hubieran tenido ese talento, podrían haber logrado incluso más que aquella histórica victoria ante España en la Copa Confederaciones.

Sullivan ofrece un poco de esperanza para esa generación. Pasó gran parte del partido contra México lanzándose a entradas con algo más de dureza de la cuenta y reaccionando a las decisiones arbitrales con demasiada rabia. Estas cosas no se pueden cuantificar en una hoja de estadísticas, pero Sullivan es un futbolista emocional. A veces, eso ha estado cerca de desbordarse. Un ejemplo fue en su debut absoluto con Estados Unidos ante Perú, cuando el adolescente impactó con la rodilla en la cabeza del portero rival tras llegar tarde a una entrada. Vio una tarjeta amarilla por esa acción. Un árbitro menos permisivo, quizá no en un amistoso, podría haberle mostrado la roja.

Pero todo esto forma parte de la ecuación. En estas situaciones, hay que aceptar lo bueno y lo malo. Jude Bellingham, David Beckham, Vinicius Jr., Steven Gerrard, todos ellos maravillosos solistas con una capacidad técnica casi inigualable, tuvieron sus momentos de torpeza con su club o con su selección que les costaron caro en un gran escenario. Y, sin embargo, ese mismo individualismo, ese mismo ímpetu, los llevó a cotas únicas sobre un terreno de juego.