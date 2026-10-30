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Ruben Amorim AC Milan GFX 1:1GOAL

¿Ha aprendido Ruben Amorim de su fracaso en el Manchester United? El inicio con luces y sombras del nuevo entrenador del AC Milan en San Siro

El técnico portugués intenta recuperar su reputación como uno de los mejores entrenadores jóvenes de Europa tras una dura etapa de 14 meses en Old Trafford.

Mark Doyle
Traducido por

  • Si fuera cualquier otra semana, Ruben Amorim probablemente estaría disfrutando de la última caída del Manchester United en el caos. El entrenador del AC Milan insiste en que sigue sintiendo únicamente «cariño» por su antiguo club, pero, para alguien despedido sin contemplaciones por pedir públicamente a personas como Jason Wilcox que «hagan su trabajo» como es debido, debe de resultar al menos algo satisfactorio ver que, por fin, se reconoce que el entrenador no es el principal problema en Old Trafford y que nunca lo ha sido bajo INEOS ni, a decir verdad, bajo la familia Glazer.

    Amorim, sin embargo, tiene ahora sus propias preocupaciones: esta semana se disputa el derbi de Milán y el duelo del sábado en San Siro ha cobrado aún más importancia para el portugués, que, según él mismo admite, tiene «muchos problemas que resolver» antes del partido contra el Inter.

  • Inicio histórico

    AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Amorim logró evitar la derrota en sus primeros ocho partidos en la Serie A.

    El intento de Amorim de reconstruir tanto al Milan como su reputación marchaba bastante bien cuando regresó a Inglaterra la semana pasada para disputar un partido de la Europa League contra el Bournemouth. El Milan seguía invicto tras siete jornadas de la Serie A y ocupaba el cuarto puesto, a solo cuatro puntos del Inter, su rival de la ciudad y líder de la competición. Aunque su equipo fue vapuleado por el Bournemouth, hubo circunstancias atenuantes: el portero Mike Maignan fue expulsado de forma absurda a los 27 minutos de partido en el Vitality Stadium tras empujar a Tyler Adams en la cara.

    El Milan también reaccionó bien a aquella decepcionante derrota y ganó a domicilio al Udinese el pasado domingo pese a las bajas de varios jugadores por lesión. Amorim se convirtió así en el primer entrenador del Milan desde 1963 que no pierde ninguno de sus ocho primeros partidos de Serie A al frente del equipo.

    Es cierto que al Milan aún le quedaba mucho por mejorar, pero la opinión general era que el equipo estaba progresando con su nuevo entrenador. De hecho, el exdelantero Hernan Crespo consideraba que el proyecto de Amorim avanzaba más rápido de lo previsto.

    «El Milan sigue un poco por detrás del Inter, pero ha progresado considerablemente», declaró el argentino a Sky Sport Italia. «Un progreso que, lo admito, mea culpa, no creía posible en tan poco tiempo.

    «Hoy, el Milan parece un equipo compacto. Sabe lo que tiene que hacer en defensa y en ataque. Tiene jugadores de calidad técnica y una afición que está aprendiendo a apoyarlo en los momentos difíciles. En mi opinión, está destinado a seguir creciendo.

    «Todavía no está al nivel del Inter, pero es fácil recortar la distancia. A veces basta con encadenar dos o tres victorias para que se produzca un punto de inflexión. Pero el partido contra el Bolonia del miércoles será una prueba para evaluar la madurez mental del Milan».

    Por desgracia para Amorim, su equipo no superó esa prueba.

  • «Nos hemos fallado a nosotros mismos»

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    Luka Modric fue uno de los que no vio venir la derrota ante el Bolonia

    Pese a sobreponerse al golpe de encajar un gol tempranero y ponerse 2-1 por delante en San Siro antes de la primera media hora gracias a un doblete de Alphadjo Cisse, la sensación de 20 años, el Milan se hundió tras el gol en propia puerta de Davide Bartesaghi en el minuto 60 y acabó perdiendo 4-2. Samuel Mbangula completó un triplete histórico para el Bologna.

    «Fue una derrota dura porque no la esperábamos, especialmente después de la primera parte», declaró el veterano organizador Luka Modric a Sky. «Perdimos muchísimos duelos en la segunda parte. El gol en propia puerta en una jugada a balón parado fue desafortunado, pero, a partir de ese momento, no estuvimos a la altura».

    Aunque el hundimiento del Milan fue impactante, no resultó del todo sorprendente, dada la irregularidad de sus actuaciones con Amorim hasta la fecha. Por ejemplo, estuvo muy cerca de dejarse dos puntos ante el Atalanta pese a que ganaba 3-0 al cabo de una hora porque, como admitió el centrocampista Adrien Rabiot, de repente dejó de jugar.

    El problema de la regularidad salió a relucir en el plató de DAZN inmediatamente después del partido contra el Bologna, pero Amorim, algo irritado, consideró que el contexto era clave para entender la derrota. La crisis de lesiones no solo le había privado de jugadores importantes durante varias semanas, argumentó el exentrenador del Sporting CP, sino que también le había impedido hacer tantas rotaciones como le habría gustado, lo que provocó niveles de cansancio perjudiciales.

    «Nos cuesta presionar todo el tiempo», argumentó Amorim. «Cuando dejamos de jugar a nuestro fútbol, sufrimos. Un entrenador nuevo no puede hacer que el equipo juegue a un fútbol diferente en unos meses. Eso es algo que deberíais entender, y creo que lo entendéis.

    »Si miráis el partido, empezamos encajando un gol y, aunque le dimos la vuelta, desde el primer minuto sentimos que no teníamos energía para jugar ese partido. Por eso, cuando habláis de errores en el plató, deberíais entender que no se trata solo de un aspecto táctico. También es porque a veces estamos muy cansados. No os preocupéis, estaremos preparados para el derbi, pero solo estoy exponiendo los hechos».

    Sin embargo, hay quienes creen que el cansancio del Milan es una consecuencia directa del exigente estilo de juego de Amorim, que puede ser un arma de doble filo.

  • «A tope todo el tiempo»

    AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Los jugadores del Milan están jugando, sin duda, con mayor intensidad esta temporada.

    Como señaló el exdefensa Alessandro Costacurta en una primera valoración positiva del impacto de Amorim, el Milan juega con mucha más agresividad y audacia que la temporada pasada a las órdenes de Massimiliano Allegri.

    «Me gusta la actitud que muestran sobre el terreno de juego», dijo el exinternacional italiano en Sky. «Lo que estoy viendo es esa vocación ofensiva, no solo cuando tienen que recuperar el balón, sino también cuando intentan construir el juego. Creo que esa es la mayor diferencia que han mostrado hasta ahora. Juegan al máximo todo el tiempo».

    Sin embargo, ese deseo de jugar a toda velocidad durante los 90 minutos también ha sido señalado por la Gazzetta dello Sport, entre otros, como la causa de los bajones de energía que a veces le han pasado factura al Milan esta temporada. En resumidas cuentas, la misma intensidad que puede desbordar a los rivales también puede superar a los propios jugadores.

    El temor, por tanto, es que, incluso cuando remitan los problemas de lesiones, el Milan no llegue adonde quiere si no aprende a gestionar los partidos con más inteligencia y a bajar el ritmo de vez en cuando.

    La buena noticia, sin embargo, es que Amorim no se ha mostrado ni de lejos tan obstinado como durante casi toda su etapa en Old Trafford. Aunque las lesiones sin duda le han obligado a adaptar sus planes, Amorim incluso ha pasado de una defensa de tres a una de cuatro cuando ha sido necesario para aprovechar al máximo a los jugadores de los que dispone. También parece significativo que, en su mayor parte, los jugadores hayan respondido con entusiasmo a sus métodos.

    «Sigo pensando que vamos por el buen camino», dijo Modric tras el tropiezo ante el Bologna. «El entrenador ha llegado con nuevas ideas, con un nuevo estilo de juego, y estamos intentando entender sus ideas y lo que nos pide. Pero lo habíamos hecho bien hasta esta noche, así que debemos seguir siendo optimistas y esperar reaccionar el sábado». Sus opciones de conseguirlo tampoco son tan escasas como podría parecer.

  • Día D

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    Puede que ganar el derbi no sea imprescindible para Amorim, pero lo que sí necesita es evitar la derrota.

    Puede que el Milan ya esté a siete puntos de su rival de la ciudad en la clasificación, pero el Inter tampoco ha convencido del todo en lo que va de temporada. El entrenador Christian Chivu admitió tras la victoria por 2-0 del miércoles ante el Venezia, lograda gracias a dos goles en propia puerta en los últimos minutos, que estaba tan descontento con sus jugadores que quiso sustituirlos a todos al descanso. Más importante aún desde la perspectiva del Milan, el rumano también reveló que el vigente campeón acusa el cansancio por sus propios compromisos europeos.

    Para mayor alivio de Amorim, parece que tanto Mario Gila como Diego Moreira estarán disponibles para el Derby della Madonnina. Es discutible que el regreso de ambos baste para lograr un buen resultado ante un equipo claramente superior y mucho más consolidado, sobre todo porque el Milan se muestra preocupantemente vulnerable a los contraataques y aún no ha conseguido que Goncalo Ramos, su fichaje estrella del verano, empiece a marcar goles.

    Sin embargo, Amorim está convencido de que, con suficiente apoyo y paciencia, acabará reduciendo la distancia entre los dos grandes rivales. «Cuando recuperemos a todos nuestros jugadores, estaremos listos para luchar en cada partido», afirmó. «Ahora, a veces perdemos y a veces ganamos, pero en el futuro seremos un equipo muy fuerte. Lo creo».

    Y, lo que es crucial, Gerry Cardinale, propietario del Milan, también lo cree. «Confío plenamente en Ruben», declaró el estadounidense a la Gazzetta antes del derbi. «Hacia el final de “Top Gun”, mi película, hay una frase genial: “No voy a abandonar a mi compañero de vuelo”. Y yo no voy a abandonar a Ruben.

    «No corre ningún peligro. Estaré a su lado. No repetiré los errores cometidos en los últimos años. Es mi entrenador y seguiremos trabajando juntos hasta que consigamos dar ese salto de calidad.

    «No se puede ganar si se cambia constantemente de entrenador. Fui yo quien eligió a Amorim. Si me hubiera equivocado, lo admitiría, pero no creo que sea así. Aprendió mucho de lo que pasó en el Manchester United y lo contraté porque me explicó los errores que se cometieron allí».

    Por supuesto, la historia tiene la desagradable costumbre de repetirse, especialmente en clubes tan mal dirigidos como el United y el Milan, y Amorim sabe mejor que la mayoría de los entrenadores cómo funcionan las cosas al más alto nivel. «En todos los grandes equipos», reconoció la semana pasada, «los problemas siempre están a la vuelta de la esquina». ¡Y eso fue antes de las preocupantes derrotas ante el Bournemouth y el Bologna!

    Así pues, diga lo que diga Cardinale, si el Milan también pierde el derbi este fin de semana, Amorim tendrá aún más problemas que resolver en San Siro, pero menos tiempo para hacerlo.