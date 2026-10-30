Puede que el Milan ya esté a siete puntos de su rival de la ciudad en la clasificación, pero el Inter tampoco ha convencido del todo en lo que va de temporada. El entrenador Christian Chivu admitió tras la victoria por 2-0 del miércoles ante el Venezia, lograda gracias a dos goles en propia puerta en los últimos minutos, que estaba tan descontento con sus jugadores que quiso sustituirlos a todos al descanso. Más importante aún desde la perspectiva del Milan, el rumano también reveló que el vigente campeón acusa el cansancio por sus propios compromisos europeos.
Para mayor alivio de Amorim, parece que tanto Mario Gila como Diego Moreira estarán disponibles para el Derby della Madonnina. Es discutible que el regreso de ambos baste para lograr un buen resultado ante un equipo claramente superior y mucho más consolidado, sobre todo porque el Milan se muestra preocupantemente vulnerable a los contraataques y aún no ha conseguido que Goncalo Ramos, su fichaje estrella del verano, empiece a marcar goles.
Sin embargo, Amorim está convencido de que, con suficiente apoyo y paciencia, acabará reduciendo la distancia entre los dos grandes rivales. «Cuando recuperemos a todos nuestros jugadores, estaremos listos para luchar en cada partido», afirmó. «Ahora, a veces perdemos y a veces ganamos, pero en el futuro seremos un equipo muy fuerte. Lo creo».
Y, lo que es crucial, Gerry Cardinale, propietario del Milan, también lo cree. «Confío plenamente en Ruben», declaró el estadounidense a la Gazzetta antes del derbi. «Hacia el final de “Top Gun”, mi película, hay una frase genial: “No voy a abandonar a mi compañero de vuelo”. Y yo no voy a abandonar a Ruben.
«No corre ningún peligro. Estaré a su lado. No repetiré los errores cometidos en los últimos años. Es mi entrenador y seguiremos trabajando juntos hasta que consigamos dar ese salto de calidad.
«No se puede ganar si se cambia constantemente de entrenador. Fui yo quien eligió a Amorim. Si me hubiera equivocado, lo admitiría, pero no creo que sea así. Aprendió mucho de lo que pasó en el Manchester United y lo contraté porque me explicó los errores que se cometieron allí».
Por supuesto, la historia tiene la desagradable costumbre de repetirse, especialmente en clubes tan mal dirigidos como el United y el Milan, y Amorim sabe mejor que la mayoría de los entrenadores cómo funcionan las cosas al más alto nivel. «En todos los grandes equipos», reconoció la semana pasada, «los problemas siempre están a la vuelta de la esquina». ¡Y eso fue antes de las preocupantes derrotas ante el Bournemouth y el Bologna!
Así pues, diga lo que diga Cardinale, si el Milan también pierde el derbi este fin de semana, Amorim tendrá aún más problemas que resolver en San Siro, pero menos tiempo para hacerlo.