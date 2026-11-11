FAYETTEVILLE, Georgia. Muchos considerarían que el espectacular gol de Cavan Sullivan contra México fue, para el joven de 17 años, su momento de bienvenida a la selección de Estados Unidos. Visto desde fuera, parece una conclusión razonable. El gol fue increíble, pero también lo que estaba en juego. En su primer enfrentamiento con el mayor rival de su país, la joven estrella del fútbol estadounidense dejó una jugada que se recordará durante el resto de su carrera.
Pero, si se le pregunta a Sullivan, ese no fue el momento en que pasó a formar parte de la selección de Estados Unidos. No, eso ocurrió casi dos semanas antes, cuando se plantó delante de sus compañeros y cantó una canción que se publicó 26 años antes de que él naciera.
«Lo de cantar y la novatada», dice Sullivan entre risas. «Es molesto cuando te toca a ti, pero es un buen momento para que todo el equipo se una e integre a todos. Es algo que haces cuando estás en un equipo: esa sensación de ponerte nervioso ahí delante y tener que cantar una canción para todos».
¿Qué canción cantó Sullivan? «Every Breath You Take», de The Police. En cierto modo, resulta apropiado. Cada paso que ha dado Sullivan desde los 14 años ha sido observado, publicado y analizado al detalle. El adolescente vive bajo un nuevo tipo de atención, quizá incluso más intensa que la que recibieron Christian Pulisic y Freddy Adu antes que él.
Y, hasta ahora, Sullivan ha acertado en cada paso que ha dado, no solo contra México. Por eso está de vuelta en una concentración por segunda vez, ahora para la Liga de Naciones de la Concacaf, y por eso el seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, sigue confiando en él, tanto por su edad como a pesar de ella.
Así que, ahora que está en su segunda concentración, ¿cambia algo para Sullivan? Sí y no.
«No creo que nada cambie realmente mi forma de pensar ni mi mentalidad», afirmó. «Simplemente tengo un poco más de experiencia».
Y no es solo eso, añade Sullivan: la nueva estrella de la selección estadounidense empieza a sentirse más cómoda en un equipo del que se espera que forme parte durante mucho, mucho tiempo.