Rafael Marquez inicia su etapa en Baltimore, pero su verdadero destino es 2030.

México terminó noveno en su Mundial, ganó un partido de eliminatorias por primera vez en 40 años y restableció el vínculo con su afición. Ahora llega la pregunta más difícil: ¿cuánto de ese progreso puede El Tri trasladar más allá del torneo que lo unió?

Marquez conoce al equipo por su etapa como asistente de Javier Aguirre. Su primera concentración le da cuatro partidos para empezar a poner en práctica sus propias ideas, comenzando contra Colombia el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Después, México se medirá a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, a Estados Unidos el 3 de octubre en Glendale, Arizona, y a Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.

Juanma Lillo y Andres Guardado se unen a él como asistentes junto a Vidal Paloma, con Xabier Mancisidor como entrenador de porteros.

Marquez ha señalado la victoria por 2-0 sobre Ecuador en el Mundial como un ejemplo de lo que puede producir México. Gilberto Mora no marcó aquel día, pero su influencia con el balón ayudó a que El Tri controlara el partido. La cuestión que recorre esta primera concentración es si México puede jugar con esa seguridad de forma más consistente.